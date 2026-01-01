İster çevrimiçi eğitim kursları, dersler, eğitim videoları ister motivasyon mesajları oluşturuyor olun, HeyGen’in YZ video oluşturucusu profesyonel ve ilgi çekici videolar üretme sürecini kolaylaştırır. Bu yapay zeka videoları, dünya çapındaki kitleleri etkiler ve kalıcı etki yaratmanıza yardımcı olur.
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
“Yalnızca yazılı içerik sunmanın, iş ortaklarımızın ilgisini canlı tutmak için yeterince etkili olmayacağını biliyorduk. HeyGen’in avatarlarını kullanarak hem bilgilendirici, hem eğlenceli hem de etkileşimli içerikler oluşturabildik. Bu da öğrenmeyi çok daha dinamik bir deneyime dönüştürüyor.”
John Suncansky
TechMix'te pazarlama koordinatörü
HeyGen ile çevrimiçi eğitim kursları nasıl oluşturulur
Özellikle çevrimiçi eğitim kursları için tasarlanmış, özelleştirilebilir çok çeşitli şablonlara göz atın. İster bir ders, ister bir eğitim videosu ya da motivasyon konuşması hazırlıyor olun, öğretim tarzınıza uygun bir yerleşim seçin. Tutarlı bir marka deneyimi için marka setinizi anında uygulayın.
Platformun YZ özellikleri sayesinde video dersler, eğitim içerikleri, motivasyon videoları ve çok daha fazlası gibi farklı öğrenme materyalleri üretebilirsiniz.
Kesinlikle. İster e-öğrenme platformları, ister çalışan eğitimi ya da sınıf ortamı için olsun, HeyGen ilgi çekici ve öğrenenlerin dikkatini canlı tutan videolar oluşturmanıza yardımcı olur.
YZ avatarlarımız, gerçekçi yüz ifadeleri ve senkronize dudak senkronizasyonuyla sanal sunucular olarak görev yapar. Hazır avatarlar arasından seçim yapabilir veya kendi avatarınızı oluşturabilirsiniz.
Evet, videolarınızı 170’ten fazla dile çevirmek HeyGen’in gelişmiş yerelleştirme özellikleri sayesinde hızlı ve son derece pratiktir.
Kesinlikle. HeyGen, şablonlar ve sezgisel düzenleme araçları sunan, kullanıcı dostu bir platformdur; böylece yeni başlayanlar bile özenle hazırlanmış, profesyonel videolar oluşturabilir.
Tipik bir prodüksiyon, bir ekip tutmayı, çekim yapmayı ve birden fazla montaj turunu gerektirir. HeyGen ile dakikalar içinde profesyonel görünümlü videolar oluşturabilirsiniz — içeriklerini hızlıca hazırlamak isteyen eğitimciler için idealdir.
Kesinlikle. Markanızla veya kurs stilinizle uyumlu arka planları, grafik öğeleri, yazı tiplerini ve renkleri seçebilirsiniz.
YZ avatarları, kamera karşısına geçme, yeniden çekim yapma veya kapsamlı kurgu ihtiyacını ortadan kaldırır. İçeriğinizi tutarlı bir şekilde ölçeklendirmek için idealdirler.
Sadece kayıt olun, bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın, avatarınızı belirleyin ve metninizi yükleyin. Kullanıcı dostu arayüzümüz her adımda sizi yönlendirir.
HeyGen, YouTube gibi platformlarda veya kurum içi sistemlerde içerik paylaşımını kolaylaştıran birden fazla video dışa aktarma formatını destekler.
Evet, esnek fiyatlandırma planları tek başına çalışan eğitmenlerden büyük işletmelere kadar herkesin ihtiyaçlarını karşılar.
Evet, HeyGen’in gelişmiş özellikleri, sınavlar veya dallanan senaryolar gibi etkileşimli öğeleri destekleyerek öğrenenleriniz için daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.
