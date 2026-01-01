Önde gelen yapay zeka video oluşturucu

Her yaratıcı ve ekip için esnek fiyatlandırma planları

HeyGen, 100.000'den fazla işletmenin kamera veya prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan video oluşturmasını, yerelleştirmesini, ölçeklendirmesini ve video üzerinde birlikte çalışmasını sağlıyor. G2’nin 2025’in 1 Numaralı En Hızlı Büyüyen Ürünü olarak kabul edilen HeyGen, profesyonel video oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Ücretsiz

$0/ay

HeyGen’in yapay zeka video oluşturucusu gibi YZ araçlarını denemek isteyen içerik üreticileri ve pazarlamacılar için ideal başlangıç noktası.

Hemen başlayın
Paket özellikleri:
  • Ayda 3 video
  • 1 dakikaya kadar videolar
  • 1 özel dijital ikiz
  • Standart video işleme
  • 500+ stok fotoğraf avatarı
  • 720p video dışa aktarma
  • Video paylaşımı ve yorum yapma
Premium özelliklere deneme erişimi:
  • Avatar IV ile video oluşturma
  • Agent ile video oluşturma
  • Dudak senkronizasyonlu video çevirisi
  • 30'dan fazla dil

Oluşturucu

$29/ay

Tek başına içerik üretenler için üretken YZ video oluşturma. YZ video oluşturucu ve YZ seslendirme gibi gelişmiş özelliklere erişim sağlar.

Hemen Başlayın
Plan özellikleri:
  • 30 dakikaya kadar videolar
  • 1 özel dijital ikiz
  • Sınırsız fotoğraf avatarı
  • 700+ stok video avatarı
  • Ses klonlama
  • 175+ dil ve lehçe
  • Hızlı video işleme
  • 1080p video dışa aktarma
  • Marka kiti
  • Filigran kaldırma
  • Videolarınızı indirin
Tüm Premium özelliklere erişim:
  • Avatar IV ile video oluşturma
  • En yeni Video Agent modeli
  • Dudak senkronizasyonlu video çevirisi
  • Avatarlar ve görünümler oluşturun
  • Gelişmiş YZ modelleri (görsel ve video)

Pro

$99/ay

Ölçekli olarak premium içerik üreten ileri seviye kullanıcılar için tasarlandı. Premium özelliklere 10 kat daha fazla erişimin kilidini açın ve etkileyici 4K video kalitesinde dışa aktarın.

Hemen başlayın
Creator'daki her şey ve ayrıca:
  • 10 kat daha fazla Premium kullanımı
  • Daha hızlı video işleme
  • Çeviri metnini düzenleyin ve son okumasını yapın
  • 4K video dışa aktarma
Tüm Premium özelliklere maksimum erişim:
  • Avatar IV ile video oluşturma
  • En yeni Video Agent modeli
  • Dudak senkronizasyonlu video çevirisi
  • Avatarlar ve görünümler oluşturun
  • Gelişmiş YZ modelleri (görsel ve video)
  • Yeni özelliklere erken erişim
Paket özellikleri

Fiyatlandırma planlarını ve özellikleri karşılaştırın

Ücretsiz
Başlayın →
Üretici
Hemen başlayın →
Pro
Başlayın →
YZ stüdyo editörü
Tam erişim
Tam erişim
Tam erişim
Video başına maksimum süre
1 dakika
30 dakika
30 dakika
Video işleme hızı
Standart
Hızlı
Daha hızlı
Dışa aktarma çözünürlüğü
720P
1080P'ye kadar
4K'ya kadar
Video şablonları
75+
75+
75+
PowerPoint ve PDF içe aktarma
Ses girişi
Ekran kaydedici
Tasarımı şablon olarak kaydedin
Filigran kaldırma
Stok video avatarları
500+
700+
700+
Özel dijital ikizler
1
1+
1+
Özel dijital ikiz görünümleri
500
500
500
YZ ses
1.000+
1.000+
1.000+
Ses klonlama
1 ses klonu
Sınırsız
Sınırsız
Fotoğraf avatarları
En fazla 3
Sınırsız
Sınırsız
Avatar IV Nesil Dakikaları
Avatar IV için video başına maksimum süre
1 dakika
30 dakika
30 dakika
Hareket / jest kontrolü
Görünümler oluşturun
YZ model eğitimi
Görünüm paketleri
Ürün yerleştirme
Özel ses duygusu
Ek dijital ikizler
Eklenti
Eklenti
YZ arka plan kaldırma
Video başına maksimum süre
3 dakika
30 dakika
30 dakika
Video işleme hızı
Standart
Hızlı
En hızlı
Küresel Dil Paketi
30'dan fazla dil
175 dil ve lehçe
175 dil ve lehçe
Marka tonu (marka sözlüğü)
Kaydı kaynak olarak yükleyin
Çeviri metnini düzenleyin ve son okumasını yapın
Sesi değiştirin
Etkileşimli video
Video bağlantısı yerleştirme
Etkileşimli sınavlar
Video dallanması ve karar verme
SCORM dışa aktarma
Kullanıcı koltukları
1
1
1
Video yorumları
Marka seti
Video taslağı üzerinde iş birliği
Etiketleyin ve görev atayın
İş birliğine dayalı çalışma alanı
Ekip şablonları
Rol kontrolleri
İçerik erişim kontrolleri
Ayrıntılı içerik erişim kontrolleri
Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)
SAML/SSO
SCIM
Parola korumalı URL'ler
Denetim günlüğü
Ekip üyesi için 2FA zorunluluğu
Canlı sohbet desteği
Dünyanın önde gelen şirketleri HeyGen'e güveniyor
company logo 1
HackerOne logosu
Salesforce logosu
HP logosu
Salesforce logosu
Universal Music Group logosu
Salesforce logosu
Miro logosu
HubSpot logosu
HeyGen logosu
HubSpot logosu
Salesforce logosu
Shopify logosu
company logo 14
HackerOne logosu
Salesforce logosu
HP logosu
Salesforce logosu
Universal Music Group logosu
Salesforce logosu
Miro logosu
HubSpot logosu
HeyGen logosu
HubSpot logosu
Salesforce logosu
Shopify logosu
company logo 27
HackerOne logosu
Salesforce logosu
HP logosu
Salesforce logosu
Universal Music Group logosu
Salesforce logosu
Miro logosu
HubSpot logosu
HeyGen logosu
HubSpot logosu
Salesforce logosu
Shopify logosu

Fiyatlandırma ile ilgili sık sorulan sorular

HeyGen'in fiyatı ne kadar?

HeyGen'i ücretsiz kullanabilir ve ayda en fazla 3 video oluşturabilirsiniz, kredi kartı gerekmez. HeyGen ücretli planları sınırsız video oluşturma imkânı sunar. Kısa biçimli videolar oluşturan bireyler için HeyGen Creator planının ücreti ayda $29 (yıllık ödeme yaparsanız ayda $24) şeklindedir. Yüksek kaliteli videolar oluşturmak ve ekip olarak iş birliği yapmak isteyen takımlar için HeyGen Business Plan planının ücreti ayda $149 ve her ek koltuk için ayda 20 $'dır.

Aboneliğimi iptal ettiğimde ne olur?

Aboneliğinizi iptal ettiğinizde, aslında fatura döneminizin yenilenmesini iptal etmiş olursunuz. Bu, aktif fatura döneminin sonuna kadar abonelik özelliklerine erişiminizin devam edeceği anlamına gelir. Ancak, sonraki dönemler için sizden yeniden ücret alınmaz.

Aylık ve yıllık abonelik arasındaki fark nedir?

Aylık abonelik, ödeme yönteminizden her ay ücret alırken, yıllık abonelik yılda bir kez ücret alır. Yıllık aboneliğin aylık bazdaki gerçek maliyeti, aylık abonelikten daha düşüktür.

Planlar arasında nasıl geçiş yapabilirim?

Planınızı web uygulaması üzerinden değiştirebilirsiniz. Planınızı yükseltmeniz durumunda değişiklikler hemen geçerli olur. Planınızı düşürmeniz ise fatura döneminizin sonunda gerçekleşecek şekilde planlanır.

Videoları hizmetlerimi müşterilere tanıtmak için kullanmama izin veriliyor mu?

Evet. Kullandığınız materyaller ve girdiler kabul edilebilir yönergelerimize uygun olduğu sürece (örneğin, yüklediğiniz içeriklerde telif hakkı ihlali olmaması, karakter girdilerinde hassas veya uygunsuz kelimeler bulunmaması gibi), videoları oluşturduktan sonra onları nasıl kullanacağınıza veya dağıtacağınıza herhangi bir sınırlama getirmiyoruz.

Hangi ödeme yöntemlerini sunuyorsunuz?

Kredi kartı, ABD banka hesabı, Cash App, Google Pay, Klarna, Stripe'in Link hizmeti veya bölgenize bağlı ek yerel ödeme yöntemleriyle ödeme yapabilirsiniz.

Planımı nasıl iptal edebilirim?

Aboneliğinizi duraklatma veya iptal etme seçeneğini bulmak için doğrudan hesap sayfanıza gidebilirsiniz.

Müşteri görüşleri

Müşterilerimiz bizim hakkımızda ne söylüyor

Spoiler: Söyleyecekleri epey güzel şeyler var.

5 üzerinden 5 yıldız

“Harika destek ve kalite”

"Bir sorun yaşamıştım ve destek ekipleri dakikalar içinde yanıt verdi. Avatar kalitesi harika ve genel olarak çok değerli bir araç."

Capterra'da Danielle U.
5 üzerinden 5 yıldız

“Çığır açan teknoloji”

"Bu, içerik üretimimiz için çığır açıcı. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor ve ortaya çıkan işler son derece profesyonel. Gerçekten etkileyici."

Capterra'da Manuel R.
5 üzerinden 5 yıldız

“Gerçeğe yakın avatarlar, sade arayüz”

"Gerçeğe çok yakın avatarları ve arayüzün ne kadar basit olduğunu çok seviyorum. Tasarımcı olmayan ekip arkadaşlarımız bile HeyGen ile harika videolar oluşturabiliyor."

Product Hunt'ta Thomas V.
5 üzerinden 5 yıldız

“Çok yönlü ve sezgisel”

"Bu aracın çok yönlülüğü etkileyici. Reklamlardan eğitim videolarına kadar her şeyi yapıyoruz. HeyGen sezgisel ve minimum çaba gerektiriyor."

Product Hunt'ta Umair B.
5 üzerinden 5 yıldız

“Kameraya gerek yok!”

"Artık hiçbir kamera ya da ekibe ihtiyaç duymamamı seviyorum. Sadece metnimi yazıyorum ve bir video elde ediyorum. Son derece pratik ve sonuçlar harika."

Product Hunt'ta Wendy D.
5 üzerinden 5 yıldız

“Küresel kitleler için mükemmel”

"HeyGen’in çok dilli desteği, küresel bir kitleye ulaşmak için mükemmel. Çeviriler ve seslendirmeler son derece doğal geliyor."

Product Hunt'ta Xiao L.
5 üzerinden 5 yıldız

“Olağanüstü video çalışmaları”

"Görsel oluşturma alanından geldiğim için, HeyGen ile video oluşturma deneyimini olağanüstü buldum. Son derece kolay bir şekilde yaratıcılığın önünü açıyor."

Capterra'da Bella M.
5 üzerinden 5 yıldız

“Girişimciler için harika”

"Tek başına çalışan bir girişimci olarak, HeyGen bana herhangi bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan profesyonel içerik oluşturma imkânı sağlıyor. Kullanımı son derece kolay ve çok etkili."

Product Hunt'ta Alexis N.

YZ ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Toplantı ayarlayın
CTA background