Her yaratıcı ve ekip için esnek fiyatlandırma planları
HeyGen, 100.000'den fazla işletmenin kamera veya prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan video oluşturmasını, yerelleştirmesini, ölçeklendirmesini ve video üzerinde birlikte çalışmasını sağlıyor. G2’nin 2025’in 1 Numaralı En Hızlı Büyüyen Ürünü olarak kabul edilen HeyGen, profesyonel video oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.
$0/ay
HeyGen’in yapay zeka video oluşturucusu gibi YZ araçlarını denemek isteyen içerik üreticileri ve pazarlamacılar için ideal başlangıç noktası.
$29/ay
Tek başına içerik üretenler için üretken YZ video oluşturma. YZ video oluşturucu ve YZ seslendirme gibi gelişmiş özelliklere erişim sağlar.
$99/ay
Ölçekli olarak premium içerik üreten ileri seviye kullanıcılar için tasarlandı. Premium özelliklere 10 kat daha fazla erişimin kilidini açın ve etkileyici 4K video kalitesinde dışa aktarın.
$149/ay
Ek koltuklar $20/koltuk. Ekipler ve işletmeler için güvenli, ölçeklenebilir video oluşturma
Satış ekibiyle iletişime geçin
İşletmenizin ihtiyaçlarına özel stüdyo kalitesinde video oluşturma.
Fiyatlandırma planlarını ve özellikleri karşılaştırın
Ücretsiz
Üretici
Pro
YZ stüdyo editörü
Tam erişim
Tam erişim
Tam erişim
Video başına maksimum süre
1 dakika
30 dakika
30 dakika
Video işleme hızı
Standart
Hızlı
Daha hızlı
Dışa aktarma çözünürlüğü
720P
1080P'ye kadar
4K'ya kadar
Video şablonları
75+
75+
75+
PowerPoint ve PDF içe aktarma
Ses girişi
Ekran kaydedici
Tasarımı şablon olarak kaydedin
Filigran kaldırma
Stok video avatarları
500+
700+
700+
Özel dijital ikizler
1
1+
1+
Özel dijital ikiz görünümleri
500
500
500
YZ ses
1.000+
1.000+
1.000+
Ses klonlama
1 ses klonu
Sınırsız
Sınırsız
Fotoğraf avatarları
En fazla 3
Sınırsız
Sınırsız
Avatar IV Nesil Dakikaları
Avatar IV için video başına maksimum süre
1 dakika
30 dakika
30 dakika
Hareket / jest kontrolü
Görünümler oluşturun
YZ model eğitimi
Görünüm paketleri
Ürün yerleştirme
Özel ses duygusu
Ek dijital ikizler
Eklenti
Eklenti
YZ arka plan kaldırma
Video başına maksimum süre
3 dakika
30 dakika
30 dakika
Video işleme hızı
Standart
Hızlı
En hızlı
Küresel Dil Paketi
30'dan fazla dil
175 dil ve lehçe
175 dil ve lehçe
Marka tonu (marka sözlüğü)
Kaydı kaynak olarak yükleyin
Çeviri metnini düzenleyin ve son okumasını yapın
Sesi değiştirin
Etkileşimli video
Video bağlantısı yerleştirme
Etkileşimli sınavlar
Video dallanması ve karar verme
SCORM dışa aktarma
Kullanıcı koltukları
1
1
1
Video yorumları
Marka seti
Video taslağı üzerinde iş birliği
Etiketleyin ve görev atayın
İş birliğine dayalı çalışma alanı
Ekip şablonları
Rol kontrolleri
İçerik erişim kontrolleri
Ayrıntılı içerik erişim kontrolleri
Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)
SAML/SSO
SCIM
Parola korumalı URL'ler
Denetim günlüğü
Ekip üyesi için 2FA zorunluluğu
Canlı sohbet desteği
HeyGen'i ücretsiz kullanabilir ve ayda en fazla 3 video oluşturabilirsiniz, kredi kartı gerekmez. HeyGen ücretli planları sınırsız video oluşturma imkânı sunar. Kısa biçimli videolar oluşturan bireyler için HeyGen Creator planının ücreti ayda $29 (yıllık ödeme yaparsanız ayda $24) şeklindedir. Yüksek kaliteli videolar oluşturmak ve ekip olarak iş birliği yapmak isteyen takımlar için HeyGen Business Plan planının ücreti ayda $149 ve her ek koltuk için ayda 20 $'dır.
Aboneliğinizi iptal ettiğinizde, aslında fatura döneminizin yenilenmesini iptal etmiş olursunuz. Bu, aktif fatura döneminin sonuna kadar abonelik özelliklerine erişiminizin devam edeceği anlamına gelir. Ancak, sonraki dönemler için sizden yeniden ücret alınmaz.
Aylık abonelik, ödeme yönteminizden her ay ücret alırken, yıllık abonelik yılda bir kez ücret alır. Yıllık aboneliğin aylık bazdaki gerçek maliyeti, aylık abonelikten daha düşüktür.
Planınızı web uygulaması üzerinden değiştirebilirsiniz. Planınızı yükseltmeniz durumunda değişiklikler hemen geçerli olur. Planınızı düşürmeniz ise fatura döneminizin sonunda gerçekleşecek şekilde planlanır.
Evet. Kullandığınız materyaller ve girdiler kabul edilebilir yönergelerimize uygun olduğu sürece (örneğin, yüklediğiniz içeriklerde telif hakkı ihlali olmaması, karakter girdilerinde hassas veya uygunsuz kelimeler bulunmaması gibi), videoları oluşturduktan sonra onları nasıl kullanacağınıza veya dağıtacağınıza herhangi bir sınırlama getirmiyoruz.
Kredi kartı, ABD banka hesabı, Cash App, Google Pay, Klarna, Stripe'in Link hizmeti veya bölgenize bağlı ek yerel ödeme yöntemleriyle ödeme yapabilirsiniz.
Aboneliğinizi duraklatma veya iptal etme seçeneğini bulmak için doğrudan hesap sayfanıza gidebilirsiniz.
Müşterilerimiz bizim hakkımızda ne söylüyor
Spoiler: Söyleyecekleri epey güzel şeyler var.
"Bir sorun yaşamıştım ve destek ekipleri dakikalar içinde yanıt verdi. Avatar kalitesi harika ve genel olarak çok değerli bir araç."— Capterra'da Danielle U.
"Bu, içerik üretimimiz için çığır açıcı. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor ve ortaya çıkan işler son derece profesyonel. Gerçekten etkileyici."— Capterra'da Manuel R.
"Gerçeğe çok yakın avatarları ve arayüzün ne kadar basit olduğunu çok seviyorum. Tasarımcı olmayan ekip arkadaşlarımız bile HeyGen ile harika videolar oluşturabiliyor."— Product Hunt'ta Thomas V.
"Bu aracın çok yönlülüğü etkileyici. Reklamlardan eğitim videolarına kadar her şeyi yapıyoruz. HeyGen sezgisel ve minimum çaba gerektiriyor."— Product Hunt'ta Umair B.
"Artık hiçbir kamera ya da ekibe ihtiyaç duymamamı seviyorum. Sadece metnimi yazıyorum ve bir video elde ediyorum. Son derece pratik ve sonuçlar harika."— Product Hunt'ta Wendy D.
"HeyGen’in çok dilli desteği, küresel bir kitleye ulaşmak için mükemmel. Çeviriler ve seslendirmeler son derece doğal geliyor."— Product Hunt'ta Xiao L.
"Görsel oluşturma alanından geldiğim için, HeyGen ile video oluşturma deneyimini olağanüstü buldum. Son derece kolay bir şekilde yaratıcılığın önünü açıyor."— Capterra'da Bella M.
"Tek başına çalışan bir girişimci olarak, HeyGen bana herhangi bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan profesyonel içerik oluşturma imkânı sağlıyor. Kullanımı son derece kolay ve çok etkili."— Product Hunt'ta Alexis N.
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.