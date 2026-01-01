HeyGen'i ücretsiz kullanabilir ve ayda en fazla 3 video oluşturabilirsiniz, kredi kartı gerekmez. HeyGen ücretli planları sınırsız video oluşturma imkânı sunar. Kısa biçimli videolar oluşturan bireyler için HeyGen Creator planının ücreti ayda $29 (yıllık ödeme yaparsanız ayda $24) şeklindedir. Yüksek kaliteli videolar oluşturmak ve ekip olarak iş birliği yapmak isteyen takımlar için HeyGen Business Plan planının ücreti ayda $149 ve her ek koltuk için ayda 20 $'dır.