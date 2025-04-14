Fikrinizi yazın. Oluştur’a tıklayın. Metinden paylaşmaya hazır bir videoyu düşündüğünüzden daha hızlı elde edin. Kamera, video düzenleme yazılımı veya prodüksiyon becerisi gerekmez. Videoyu indirin, düzenleyin veya anında paylaşın.
Yapay zeka videolarını ölçekli olarak oluşturun, kameraya gerek yok
HeyGen'in YZ video oluşturucusuyla metinlerden, görsellerden veya tek bir prompt'tan profesyonel videolar oluşturun. Gerçeğe yakın bir sunucu seçin, metninizi ekleyin ve çekim, ekip veya kurgu yazılımına ihtiyaç duymadan 175+ dilde stüdyo kalitesinde içerik üretin. Parlak videolar oluşturmak ve fikirlerinizi hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz her şey, tek bir platformda.
Montaj bilgisi gerekmez. Bir konu yazın, bir metin yapıştırın veya bir URL bırakın; gerisini Video Agent halleder. Metni yazar, storyboard oluşturur, görselleri seçer ve tek bir girdiden yayımlamaya hazır veya üzerinde çalışmaya devam edebileceğiniz eksiksiz bir YZ videosu oluşturur.
YZ video oluşturucuya bir blog yazısı, PDF veya kısa bir prompt verin; tüm anlatıyı kendisi kursun. Sahneler otomatik olarak yapılandırılır, B-roll ve yerleşimler içeriğinize göre eşleştirilir ve seslendirme her kareyle senkronize edilir; böylece tek tıkla neredeyse son taslak elde edersiniz.
Her video kendi görsel kimliğine sahip olur. Yapay zeka video oluşturucu, stok görüntüleri seçer, özel görseller üretir ve senaryonuza özel ekran grafikleri oluşturur. Tekrar kullanılan şablonlar yok, sıradan yerleşimler yok; her klip mesajınıza ve hedef kitlenize göre uyarlanır.
Sosyal medya kısa videoları, pazarlama kampanyaları, eğitim modülleri ve iç iletişim güncellemelerini, geleneksel prodüksiyon maliyetlerinin çok küçük bir kısmına oluşturun. Prodüksiyon ekibi, oyuncu ücretleri veya manuel montajda harcanan saatler olmadan, haftada bir video üretmekten günlük yayın yapmaya geçin.
YZ video oluşturma için en iyi uygulamalar
Video Agent'in hızını AI Studio'nun hassasiyetiyle birleştirin. Sahne, B-roll ve metin içeren ilk taslağınızı oluşturun, ardından profesyonel bir sonuç için ince ayar yapın. Ücretsiz olarak hemen başlayın.
Boş sayfayı atlayın. Bir promptu, URL'yi veya dokümanı otomatik oluşturulan senaryo, sahne yapısı ve B-roll ile eksiksiz bir video taslağına dönüştürün. Yapay zeka video oluşturucu, ağır işi üstlenerek sizi cilalı bir sonuca giden yolun %80'ine kadar getirir.
Ekranda sunum için bir stok sunucu seçin veya kendi dijital ikizinizi kullanın. Kitaplıktaki doğal bir YZ seslendirmeyle eşleştirin ya da her videoda markanıza uygun, özgün anlatım için kendi sesinizi klonlayın.
Kare düzeyinde kontrol için AI Studio'da herhangi bir taslağı açın. Genel B-roll görüntülerini kendi marka varlıklarınızla değiştirin, metnin hızını ayarlayın, geçişleri iyileştirin, renk düzenlemesi uygulayın ve her sahne yaratıcı vizyonunuzla birebir örtüşene kadar yerleşimi sabitleyin.
Video çevirisiyle yeni pazarlara açılın. Bitmiş videonuzu, orijinal ses tonunu ve dudak senkronizasyonu doğruluğunu koruyarak 175+ dile dublaj yapın; yeniden kayıt gerekmez.
Metinleri anında profesyonel videolara dönüştüren yapay zeka video oluşturucu
HeyGen'in metinden yapay zeka video oluşturucusu, senaryonuzu tutarlı avatarlar, seslendirmeler ve görsellerle yüksek kaliteli videolara dönüştürerek video oluşturma sürecini otomatikleştirir. Kamera veya prodüksiyon ekibine gerek yok.
YZ avatarlarıyla videolar oluşturun
HeyGen, onlarca farklı etnik köken, yaş ve konuşma tarzını kapsayan 1.100’den fazla gerçekçi stok avatara erişmenizi sağlar. Ayrıca kendinizin kısa bir videosunu yükleyerek özel bir dijital ikiz oluşturabilir, böylece kameraya çıkmadan kişiselleştirilmiş içerikler üretebilirsiniz. Avatarlarımız, senkronize dudak senkronizasyonu, doğal jestler ve göz teması sunarak yapay zeka avatar videolarınızı kameraya çıkan gerçek sunuculardan ayırt edilemez hale getirir.
Metni yapay zeka ile videoya dönüştürün
Metinden videoya yapay zeka teknolojimiz, yazılı her türlü içeriği (blog yazıları, senaryolar, madde işaretli notlar veya ham fikirler) iki dakikadan kısa sürede tamamen üretilmiş bir videoya dönüştürür. Sıradan metinden videoya araçlarının yalnızca genel slayt gösterileri oluşturmasının aksine, HeyGen metninizi gerçekçi bir YZ avatarı, senkronize seslendirme ve özenle seçilmiş B-roll görüntüleriyle birleştirerek, tek bir metin girdisinden yayın kalitesinde video çıktısı sunar.
Görsellerden video oluşturun
Herhangi bir görseli saniyeler içinde videoya dönüştürün. Bir görsel yükleyin ve gerçekçi YZ dudak senkronizasyonu, doğal konuşma zamanlaması ve etkileyici seslerle dinamik, yapay zeka ile oluşturulmuş bir videoya dönüştürmek için bir metin (script) ekleyin. Videonuzu metin bindirmeleri, arka plan müziği ve akıcı geçişlerle geliştirin; manuel düzenleme gerekmez. Birden fazla YZ sesi ve aksanıyla 175+ dil ve lehçede YZ videoları oluşturun.
Ürün yerleştirme videoları
Sadece ürün görselinizi ve metninizi yükleyin; Reklam Oluşturucumuz gerisini halleder, ürününüzü avatarınızın eline yerleştirir ve siz de müzik, altyazı ve seslendirme ekleyerek düzenleyebilirsiniz. Numune göndermeden veya ekip tutmadan TikTok, Instagram ve Amazon içeriklerinizi ölçeklendirmek için mükemmeldir.
Gerçekçi YZ ses kontrolü
Sadece tek tıkla, doğrudan AI Studio arayüzünde avatarınızla uyumlu, gerçekçi YZ seslerini seçin veya Voice Mirroring özelliğimizle kendi ses tonunuzu birebir yakalayın. Ayrıca projelerinize mükemmel bir atmosfer katmak için stok kütüphanemizden etkileyici arka plan müzikleri de ekleyebilirsiniz.
En güçlü yapay zeka modelleri
En yeni üretken teknolojilere doğrudan HeyGen içinde erişin. Sora, Google Veo ve Kling gibi gelişmiş yapay zeka video oluşturma modellerini kullanarak akıcı hareketlere sahip sinematik B-roll videolar oluşturun; Flux ile yüksek doğrulukta yapay zeka görselleri, ElevenLabs ile de son derece gerçekçi konuşma üretin. Sinematik sahnelerden gerçeğe yakın seslendirmelere kadar profesyonel video varlıklarını, platformdan hiç ayrılmadan anında oluşturun.
Yapay zeka video oluşturucunun kullanım alanları
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini, daha geniş kitlelere ulaştığını ve bugün piyasadaki en yenilikçi yapay zeka video platformlarından biriyle gerçek büyüme sağladığını görün.
Create scroll-stopping ads, explainer videos, and social campaigns at a fraction of agency cost. HeyGen lets marketers produce polished short-form content using lifelike avatars, custom B-roll, and your brand assets. Generate daily TikTok shorts or automatically translate campaigns into multiple languages for global markets, all from a simple text script.
Replace expensive video shoots and live reshoots for onboarding and compliance training. HeyGen lets instructional designers and HR teams import PowerPoint or PDF decks and automatically turn them into engaging, avatar-led training modules with natural voiceovers and perfectly paced delivery. Make corporate training scalable and consistent.
Generate professional product demos and UGC-style ads at scale. Upload your product image and script, then use HeyGen's product placement shortcuts to create polished ads featuring an AI spokesperson. Ideal for driving traffic to affiliate offers, creating social reels, and testing marketing hooks without hiring actors or filming new scenes.
Turn a single idea into a polished short video in minutes. Generate AI avatar-led content in 9:16, 16:9, and 1:1 formats from one script. No camera or editing software required. Perfect for staying active across platforms without burning out.
Turn lesson plans or study notes into engaging explainer videos instantly. HeyGen pairs an AI avatar instructor with your script, auto-generates supporting visuals, and adds captions. Whether building an online course or a tutorial, professional video production is accessible to anyone with no filming required.
Want to appear on video without being on camera? Create a digital twin from a short clip and generate unlimited talking-head videos from your script. Ideal for YouTube vlogs, personal branding, and passion projects. Just upload a clip, type your script, and let your AI avatar do the rest.
HeyGen ile nasıl video oluşturulur
Fikirlerinizi dakikalar içinde pürüzsüz videolara dönüştürün. HeyGen ile basit metinleri, çekim yapmaya, kurgu becerilerine veya karmaşık araçlara ihtiyaç duymadan ilgi çekici, profesyonel video içeriklere çevirebilirsiniz.
Öncelikle metninizi doğrudan editöre yazarak veya mevcut içeriği yapıştırarak başlayın. HeyGen, metninizi otomatik olarak sahnelere ayırır; böylece videonuzun yapısını oluşturmanıza yardımcı olur ve akışı net tutar.
Tonunuza ve hedef kitlenize uygun, doğal YZ sesleri arasından seçim yapın. Daha kişisel bir anlatım için, tutarlı ve gerçekçi bir seslendirme sağlamak üzere kendi sesinizi de klonlayabilirsiniz.
Videonuzu görseller, şablonlar, altyazılar, logolar ve arka plan müziğiyle zenginleştirin. HeyGen'in sezgisel editörünü kullanarak yerleşimleri ayarlayın, sahneleri düzenleyin ve stili ince ayarlarla mükemmelleştirin.
Videonuzu sadece birkaç tıklamayla oluşturun. İhtiyaçlarınıza en uygun formatta MP4 olarak indirin veya doğrudan web sitenizde, sosyal platformlarda ya da öğrenme platformlarında paylaşın.
YZ video oluşturucular, metin, görsel veya senaryolardan video oluşturmak için yapay zeka kullanan araçlardır. Kurgu, görseller ve seslendirmeyi otomatik olarak yönetirler; böylece profesyonel sonuçlar elde etmek için video düzenleme becerilerine ihtiyaç duymazsınız.
HeyGen, profesyoneller ve pazarlamacılar için geliştirilmiş, önde gelen bir YZ video oluşturucusudur. Sosyal medya, satış veya kurumsal içerikler için her formatta, hazır şablonları veya metin prompt’larını kullanarak ilgi çekici videolar oluşturmanıza olanak tanır.
Kendinizin kısa bir videosunu veya referans görselini yükleyin, ardından metninizi HeyGen içinde yazın. Platform, gerçekçi YZ hareketi ve sesiyle bir video oluşturur. Formatı ayarlayabilir, sahneler ekleyebilir ve çıktıyı açıklayıcı videolar veya sosyal medya klipleri için özelleştirebilirsiniz.
Evet, HeyGen ücretsiz metinden videoya ve YZ ile oluşturulan video oluşturma imkânı sunar. Ücretli planlar, seçtiğiniz plana bağlı olarak gelişmiş video oluşturma özellikleri, daha kapsamlı düzenleme araçları ve daha fazla format desteği içerir.
YZ videoları oluşturmak için metin, görseller, stok görseller veya ses kullanabilirsiniz. HeyGen, bu girdileri farklı format ve stillerde özelleştirilebilir şablonlar aracılığıyla açıklayıcı, eğitim veya pazarlama videolarına dönüştürür.
Evet. Ses dosyanızı yükleyin, HeyGen'in YZ sistemi otomatik olarak bir video oluşturacaktır. Konuşma ve görselleri senkronize ederek gerçekçi avatarlar ve video klipler üretir; bu da onu podcast'ler, açıklayıcı videolar ve eğitim içerikleri için ideal hale getirir.
Evet. HeyGen'in metinden videoya oluşturucusu, herhangi bir metin prompt'undan profesyonel açıklayıcı videolar ve slaytlar oluşturmanıza olanak tanır. Video şablonları, pazarlama, eğitim veya ürün tanıtımları için tercih ettiğiniz formatta içerik üretmenize yardımcı olur.
Çoğu iş, pazarlama ve eğitim ihtiyacı için evet. HeyGen, sahneleri canlandırmanıza, hareket eklemenize ve bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanır. Ekiplerin videoları daha hızlı yayımlamasına yardımcı olurken, sürecin tamamını basit, ölçeklenebilir ve maliyet açısından verimli tutar.
HeyGen'in arayüzü bunu kolaylaştırır. Metninizi ve görsellerinizi yükleyin, bir video şablonu seçin ve videonuzu yapay zekanın otomatik olarak oluşturmasına izin verin. Platform, teknik beceri gerektirmeden herkesin hızlıca etkileyici videolar oluşturabilmesi için tasarlanmıştır.
Evet. HeyGen'e bir referans görseli yükleyin, yapay zeka doğal görünümlü videolar oluştursun. Avatarları canlandırabilir, mimikleri ayarlayabilir ve gerçekçi hareket ile ses senkronizasyonuna sahip kişiselleştirilmiş açıklayıcı videolar veya markalı klipler oluşturabilirsiniz.
Evet. TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts için optimize edilmiş kısa tanıtım videoları, sosyal medya klipleri ve reklamlar oluşturabilirsiniz. YZ video oluşturucu sürecin tamamını yönetir; böylece kanallarınızın hızına uygun, ilk renderdan itibaren profesyonel görünen ve profesyonel ses veren yapay zeka içeriklerini kolayca üretebilirsiniz.
HeyGen, açıklayıcı videolar, tanıtım videoları, eğitim içerikleri, ürün demoları, eğitim ve işe alıştırma içerikleri, kişiselleştirilmiş erişim videoları ve kısa sosyal medya klipleri oluşturmanıza olanak tanır. Tüm videolarda gerçekçi YZ avatarları, doğal sesler ve ölçeklenebilir, hızlı üretim için çok dilli çeviri kullanılır.
HeyGen gerçekten çok hızlıdır ve birçok video bir dakika içinde oluşturulur. Videonuz daha uzunsa, daha fazla sahne kullanıyorsa veya daha ağır efektler içeriyorsa, oluşturma süresi biraz daha uzun sürebilir ancak genellikle yine de sadece birkaç dakika içinde tamamlanır.
Evet. HeyGen, L&D, pazarlama, satış etkinleştirme ve iç iletişim ekipleri de dahil olmak üzere Fortune 500 şirketleri ve kurumsal ekipler tarafından güvenle kullanılmaktadır. Kurumsal özellikler arasında SSO, API erişimi, toplu video oluşturma, özel avatarlar, marka kiti kontrolleri, SOC 2 uyumluluğu ve özel Müşteri Başarısı desteği yer alır.
Evet. HeyGen, TikTok, Instagram ve diğer sosyal platformlar için optimize edilmiş YZ videoları oluşturmanıza olanak tanır. Bir şablon seçin, YZ seslendirmeler ekleyin, videonuzu özelleştirin ve içeriği anında yayınlayın. Kanallarınızın gerektirdiği hızla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
Evet. HeyGen verilerinizi güvende tutar ve avatarları sorumlu bir şekilde oluşturur. YZ ile oluşturulan video ve görsellerinizin sahibi sizsiniz; böylece pazarlama veya eğitim amaçlı içerikleri güvenle yayımlayabilirsiniz.
