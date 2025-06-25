장면을 조정하고, 배경을 교체하고, 자막을 추가하고, 타임라인 편집 없이도 간단한 컨트롤로 로고를 적용할 수 있습니다. AI 비디오 편집기는 속도와 흐름을 세밀하게 다듬고, 모든 컷이 브랜드에 맞도록 유지할 수 있는 고급 도구를 제공합니다. 학습 곡선 없이도 바로 채널에 올릴 수 있는 완성도 높은 결과물을 정사각형이나 세로형 등 원하는 비율로 만들어 보세요.