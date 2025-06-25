간단한 스크립트만으로도 시선을 사로잡는 AI 광고 크리에이티브를 몇 분 만에 제작하세요. 카메라도, 촬영팀도, 편집 소프트웨어도 필요 없습니다. Meta, TikTok, YouTube용 동영상 광고 버전을 수십 개 생성해 바로 집행하고 테스트할 수 있습니다.
AI 광고 크리에이티브의 주요 기능
며칠씩 걸리던 광고 제작, 이제 몇 초면 끝
하나의 스크립트만으로 몇 초 만에 광고 크리에이티브를 제작하세요. 촬영 예약도 필요 없습니다. 훅, 헤드라인, 콜투액션만 바꿔서 즉시 새로운 광고를 생성할 수 있습니다. 우리의 텍스트 투 비디오 엔진은 각 아이디어를 전환율 향상을 목표로 한 채널별 광고 캠페인으로 바꿔 줍니다.
시선을 사로잡는 광고 디자인으로 성과를 이끌어내세요
유료 소셜 오디언스를 사로잡도록 맞춤 제작된 네이티브 크리에이티브로 첫 3초를 선점하세요. 진짜 크리에이터 콘텐츠와 같은 느낌을 내기 위해 AI UGC 비디오 스타일을 활용하면서, 모든 프레임을 브랜드 색상과 로고에 정확히 맞출 수 있습니다. AI 기반 디자인이 일관된 브랜드 톤을 유지해 참여도와 전환율을 끌어올립니다.
모든 마케터를 위한 다국어 음성
모든 광고에 대해 한 줄도 다시 녹음할 필요 없이 175개 이상의 언어로 자연스러운 목소리를 입혀 보세요. 우리의 AI 음성 생성기로 내레이션을 생성하고, 브랜드 톤에 맞추며, 하나의 스크립트를 소셜 채널 전반에 재사용할 수 있습니다. 하나의 플랫폼에서 모든 마케터와 지역을 위한 단일 캠페인을 손쉽게 현지화합니다.
일반 텍스트로 광고 디자인 편집
장면을 조정하고, 배경을 교체하고, 자막을 추가하고, 타임라인 편집 없이도 간단한 컨트롤로 로고를 적용할 수 있습니다. AI 비디오 편집기는 속도와 흐름을 세밀하게 다듬고, 모든 컷이 브랜드에 맞도록 유지할 수 있는 고급 도구를 제공합니다. 학습 곡선 없이도 바로 채널에 올릴 수 있는 완성도 높은 결과물을 정사각형이나 세로형 등 원하는 비율로 만들어 보세요.
제품 사진을 광고 크리에이티브로 바꾸세요
스튜디오, 소품, 비싼 제품 사진 촬영 없이도 실제 제품을 선보이세요. 제품 이미지를 다양한 장면에 배치하고 AI 제품 배치로 이미지를 고해상도로 업스케일하며, 흔한 스톡 이미지는 건너뛰세요. 각 AI 이미지는 브랜드에 맞는 실제 상황에 맞춰 구성되어, 모든 장면이 당신의 브랜드를 위해 직접 촬영한 것처럼 느껴집니다.
유료 소셜 테스트를 하다 보면 보통 한 번의 촬영에 광고비를 다 써버리게 됩니다. HeyGen으로 동일한 콘셉트의 광고 크리에이티브를 여러 개 생성하고, 전체 테스트 세트를 한 번에 집행한 뒤, 광고 계정의 퍼포먼스 데이터를 불러와 가장 성과가 좋은 AI 영상 광고를 확장하세요.
모든 UGC 광고마다 크리에이터를 섭외하면 확장 속도가 느려집니다. 하나의 스크립트로 다양한 크리에이티브를 만들어 콘텐츠 제작 흐름을 끊기지 않게 유지하세요. 각 피드에 자연스럽게 어울리는 AI 인플루언서 스타일을 활용해 보세요.
모든 SKU마다 광고를 촬영하면 시간과 예산이 바닥납니다. 한 장의 사진을 이미지 투 비디오로 변환해 각 상품별 영상 광고를 만들어 보세요. 카메라 없이도 디지털 광고를 집행하고, 몇 분 만에 대량의 영상 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.
광고 피로도가 쌓이면 성과가 떨어지고, 재촬영은 느립니다. 스크립트를 수정하고, 영상 비주얼을 새로 입혀서 그날 오후 바로 성과 좋은 광고를 발행하세요. 추가 촬영 없이도 마케팅 영상의 전환율을 계속 유지할 수 있습니다.
새로운 시장에 맞게 마케팅 캠페인을 조정하려면 보통 캠페인마다 전부 다시 만들어야 합니다. AI 더빙으로 성과가 검증된 광고를 175개 이상의 언어로 번역하면서도 당신의 말투와 톤을 그대로 유지해, 하나의 크리에이티브로 하나의 소스에서 모든 타깃 고객에게 도달하세요.
소규모 팀으로는 광고 제작 수요를 따라가기 어렵습니다. 간단한 브리프만으로 어떤 유형의 광고든 제작하고, 고객마다 여러 개의 영상 콘셉트를 제공하세요. 스크립트에서 영상까지 이어지는 워크플로우로 브랜드와 에이전시의 제작 규모를 손쉽게 확장할 수 있습니다.
AI 광고 크리에이티브는 어떻게 작동하나요
빈 브리프에서 시작해 카메라, 촬영팀, 편집 소프트웨어 없이도 단 네 단계만에 바로 집행 가능한 광고 크리에이티브를 완성하세요.
광고를 집행할 플랫폼에 맞게 템플릿과 화면 비율, 형식을 선택하세요. 피드용인지 스토리용인지에 따라 골라주세요.
후킹 문장, 메시지, 콜투액션을 붙여넣거나, 간단한 브리프만으로 스크립트를 생성하고 톤을 설정하세요.
로고, 브랜드 색상, 자막과 목소리를 추가한 뒤 속도까지 조절해, 모든 버전이 일관된 브랜드 톤을 유지하도록 만드세요.
모든 광고 크리에이티브를 HD로 렌더링한 뒤, 각 버전을 채널에 바로 게시할 수 있도록 다운로드하세요.
AI 광고 크리에이티브는 실제 촬영 대신 작성된 스크립트로 제작되는 영상 광고입니다. AI 광고 크리에이티브 플랫폼에서 후킹 문구와 메시지를 입력하고, 스타일을 선택하면 AI 비디오 생성기가 영상, 음성, 타이밍을 모두 조합해 바로 집행할 수 있는 완성된 광고를 만들어 줍니다. 이미지가 아닌 영상용 광고 생성기처럼 작동합니다.
생성형 AI는 다음과 같이 작동합니다. 방대한 성공 광고 데이터셋으로 학습된 독자적인 AI 및 AI 모델이 스크립트, 비주얼, 음성, 타이밍을 모두 처리합니다. 이 시스템은 장면별로 콘텐츠를 생성하는 데 초점을 맞춰 고품질의 AI 생성 광고를 만들고, 다음과 같은 옵션을 통해 사실적인 영상까지 구현합니다 AI 배우, 덕분에 직접 촬영하지 않고도 완성도 높은 결과물을 얻을 수 있습니다.
각각의 AI 도구는 작업의 일부만 해결합니다. ChatGPT는 카피라이팅과 광고 문구를 도와주고, Midjourney는 정적인 AI 이미지를 만들며, Creatify는 짧은 UGC 클립에 집중합니다. HeyGen은 이 전체 워크플로를 하나로 묶어, 카피와 이미지를 완성된 온브랜드 영상 광고로 변환해 주기 때문에 한 곳에서 더 나은 광고를 제작·배포할 수 있습니다. Creatify에서 전환한 팀들은 기존의 UGC 스타일은 유지하면서 다국어 영상 기능을 추가할 수 있습니다.
네, AI가 인간의 감독과 함께할 때 가능합니다. AI는 속도와 대량 처리에서 뛰어나고, 여러분의 팀은 크리에이티브 작업, 훅, 감성적인 스토리텔링을 이끕니다. 생성형 AI는 인간의 창의성을 대체하는 것이 아니라 강력한 아이디어를 더욱 강화해 주며, 브랜드의 톤은 여러분이 정하기 때문에 AI 토킹 헤드에서도 감정적인 울림이 여전히 여러분답게 느껴집니다.
네. 카피라이팅을 넘어, 이 플랫폼의 영상 스크립트 생성기는 간단한 AI 프롬프트만으로 광고 문구, 문자 메시지와 헤드라인, 그리고 각 장면의 스크립트까지 작성해 줍니다. AI를 활용해 무제한으로 다양한 버전을 만들어낼 수 있어, 별도의 카피라이터 없이도 하나의 아이디어에서 수많은 광고를 손쉽게 제작할 수 있습니다.
대량 제작과 테스트가 전환을 이끕니다. 브리프에 맞는 다양한 버전을 많이 제작하면 각 광고를 타깃 오디언스에 정교하게 매칭할 수 있어 클릭률이 상승하고, 전환율이 높은 AI 크리에이티브를 더 빠르게 찾아낼 수 있습니다. 이는 리드 생성과 같은 퍼포먼스 마케팅 목표를 뒷받침하며, 이 영상들은 AI 소셜 미디어 광고로서 결과를 더욱 향상시켜 줍니다.
더 많은 광고를 더 빠르게 만들어야 하는 모든 마케터, 브랜드, 에이전시를 위한 도구입니다. 이 AI 광고 생성기는 소규모 팀이 스튜디오 없이도 광고를 제작할 수 있도록 돕는 AI 기반 광고 및 디자인 도구입니다. 광고 생성기를 사용해 한 번에 여러 콘셉트를 만들어 제품 영상부터 프로모션까지 다양한 형식의 광고를 제작하고, 모든 캠페인에 충분한 크리에이티브를 확보하세요.
하나의 기본 스크립트를 작성한 다음, 훅, 헤드라인, 비주얼 또는 콜투액션을 바꾸고 다시 생성하세요. 각 수정마다 몇 초 만에 새로운 버전이 만들어집니다. 또한 같은 원본으로부터 플랫폼별 버전, 예를 들어 페이스북 광고와 세로형 버전까지 제작할 수 있습니다.
그럴 수 있습니다. 크리에이터 스타일의 룩과 자연스러운 전달 방식을 선택해 광고가 기업 광고처럼 보이지 않고 피드에 자연스럽게 섞이도록 하세요. 클립 생성기를 사용하면 처음 몇 초 동안 시선을 사로잡을 수 있는, 짧고 네이티브한 속도의 편집본을 손쉽게 만들 수 있습니다.
캠페인에 필요한 만큼 만들 수 있습니다. 각 버전은 텍스트에서 시작하기 때문에 별도의 촬영 일정을 잡을 필요가 없으며, 하루에도 수십 개의 광고 크리에이티브를 제작할 수 있습니다. 유료 소셜을 확장하는 팀들은 종종 이를 틱톡 영상과 함께 활용해 숏폼 테스트를 진행합니다.
에이전시는 자산 하나당 비용을 청구하고, 한 번 수정할 때마다 며칠씩 걸립니다. HeyGen은 스크립트를 몇 분 만에 완성된 광고 크리에이티브로 만들어 주어 비용은 극히 일부만 들고, 제작 과정을 직접 소유하며 원하는 일정에 맞춰 반복 개선할 수 있게 해줍니다. AI 스포크스퍼슨이 출연진을 섭외하지 않고도 캠페인의 전면에 나설 수 있습니다.
신용카드 없이 사용할 수 있는 무료 요금제가 있어, 첫 광고 크리에이티브를 비용 없이 제작할 수 있습니다. 유료 요금제는 월 $24부터 시작하며, 음성 클로닝, 더 긴 영상 제작, 대규모 캠페인을 위한 전체 템플릿 라이브러리 이용이 가능합니다.
네. 광고 효과가 떨어지기 시작하면, 스크립트를 수정하거나 시각 요소를 교체한 뒤 같은 날 바로 새 버전을 다시 생성하세요. 또한 성과가 좋은 콘셉트를 릴 생성기 형식으로 재구성해 새로운 게재 위치 전반에서 수명을 연장할 수 있습니다.
네. 성공적인 광고를 175개 이상의 언어로 번역하면서도 당신의 목소리와 타이밍은 그대로 유지해 하나의 크리에이티브로 모든 시장을 공략할 수 있습니다. 여기에 인스타그램 광고 메이커 레이아웃을 함께 활용하면, 캠페인을 다시 만들 필요 없이 각 지역에 맞는 숏폼 광고를 손쉽게 현지화할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
간단한 스크립트만으로도 몇 분 안에 시선을 사로잡는 AI 광고 크리에이티브를 만들어 보세요.