리얼리스틱 AI 배우들과 카메라, 스튜디오, 캐스팅 없이 프레젠터 주도 비디오, UGC 스타일 광고, 트레이닝 클립을 만드세요. 스톡 배우를 선택하거나, 자신의 목소리를 복제하거나, 브랜드 배우를 만들어 몇 분 안에 플랫폼에 적합한 비디오를 게시하세요.
UGC 스타일의 추천사, 제품 시연, 그리고 참여와 전환을 유도하는 신뢰할 수 있는 대변인들이 등장하는 트렌드를 주도하는 짧은 영상을 만드세요.
글로벌 팀을 위한 일관된 교육 프레젠터와 설명 비디오를 생성하고, 동기화된 캡션과 LMS를 위한 SCORM 내보내기 기능을 제공합니다.
영업 담당자가 지역 특화 메시지로 맞춤 설정할 수 있는 반복 사용 가능한 제품 데모와 기능 설명을 만드세요.
여행, 캐스팅, 일정 조율 없이 국제 출시를 위한 인플루언서 스타일 클립과 다국어 버전을 제작하세요.
지식 기반 문서를 내레이션된 화면 설명으로 전환하여 지원 티켓을 줄이고 해결 시간을 개선하세요.
HeyGen이 최고의 AI 배우 생성기인 이유
HeyGen의 AI 배우들은 자연스러운 표현, 정확한 립싱크, 그리고 기업 수준의 제어 기능을 결합하여 마케팅, 학습, 제품 팀이 느린 촬영을 빠르고 반복 가능한 AI 아바타를 사용한 제작으로 대체할 수 있게 합니다.
표현력 있는 배우를 선택하거나 짧은 웹캠 녹화로 맞춤 배우를 생성하세요. HeyGen은 자연스러운 얼굴의 미세 표정과 타이밍을 렌더링하여 관객이 실제 공연자에게 반응하듯 반응하게 합니다.
제품 카탈로그, 현지화된 시장, 그리고 A/B 테스트를 위해 수십 개 또는 수천 개의 변형을 일괄 생성하세요. AI가 생성한 자산을 활용합니다. 브랜드 키트와 템플릿을 적용하여 모든 비디오가 AI가 생성한 콘텐츠를 포함하여 규모에 맞게 일관성을 유지하도록 하세요.
100개 이상의 언어로 음성 녹음과 자막을 제작하세요. HeyGen은 현지화된 비디오가 재촬영 없이 원어민처럼 느껴지도록 비디오 번역 도구의 번역된 스크립트의 타이밍을 다시 조정합니다.
250개 이상의 사용 준비가 된 액터 및 맞춤형 클론
다양한 연령대, 인종 및 스타일의 배우들로 구성된 라이브러리에 접근하십시오. 또는 짧은 동의된 샘플을 녹음하여 브랜드에 특화된 배우를 개인적으로 복제하여 어떤 대본이든 말하게 만드십시오.
스튜디오 품질의 립싱크 및 감정 제어
HeyGen은 오디오를 서브프레임 정확도로 음소에 맞추고, 단어, 정지, 그리고 미세 표정이 자연스럽게 드러나도록 얼굴 움직임을 매핑합니다, 마치 AI 여배우가 하는 것처럼. 메시지에 맞게 톤, 에너지, 그리고 미세 제스처를 조절하세요.
분 단위로 비디오 스크립트
스크립트를 붙여넣기 하거나 텍스트를 비디오로 변환하거나 제품 URL을 입력하면 HeyGen이 장면 레이아웃, 음성 해설, 자막, B롤 제안을 자동 생성합니다. 텍스트를 편집하고, 배우를 교체하며, AI가 생성한 옵션을 사용하여 즉시 대체 테이크를 재생성하여 더 빠른 작업이 가능합니다.
다양한 형식의 내보내기 및 플랫폼 사전 설정
MP4, SRT/VTT 캡션, 썸네일, 그리고 Reels, Stories, Feed, 웹 플레이어용 모바일 프리셋을 내보냅니다. 번들은 광고 관리자와 LMS에 바로 업로드하기 위해 이름이 지정되고 크기가 조정됩니다.
AI 액터 생성기 사용 방법
HeyGen의 AI 배우 생성기로 당신이 이상적으로 생각하는 배우를 네 단계로 손쉽게 만들어보세요.
재고 있는 배우 중에서 선택하거나 짧은 셀피 비디오를 녹화하여 AI 비디오 생성기를 통해 개인 브랜드 배우를 생성하세요.
사본이나 URL을 입력하세요. HeyGen이 핵심 포인트를 추출하고, 훅을 제안하며, 장면별 내레이션을 초안합니다.
음성 모델을 선택하고, 에너지와 얼굴 표정을 조절한 다음, 자막이나 화면 콜아웃을 추가하세요.
미리보기 변형, 여러 SKU 또는 언어에 대한 일괄 작업을 실행하고 TikTok 및 기타 플랫폼에 적합한 번들을 내보내세요.
AI 배우들은 자연스러운 움직임과 감정으로 어떤 대본도 말할 수 있는 합성 온스크린 퍼포머들—기본 배우들, 아바타, 혹은 복제된 이미지들—입니다.
네. 동의를 얻은 짧은 비디오를 녹화하면 HeyGen이 개인 배우 복제본을 만들어줍니다. 동의 절차와 보안 설정이 사용 및 소유권을 보호합니다.
HeyGen은 서브-프레임 립싱크, 얼굴 메시 리타게팅, 그리고 인간 품질의 텍스트-투-스피치 또는 음성 복제를 사용합니다. 결과는 현실적인 입 움직임, 눈 깜빡임, 그리고 미세 표정 조정을 위해 튜닝됩니다.
네. HeyGen은 상업적 사용 조건과 브랜드 배우 옵션을 제공합니다. 포함하는 모든 제3자 콘텐츠에 대한 권리를 확보하고 플랫폼 정책을 준수하는지 항상 확인하세요.
HeyGen은 100개 이상의 언어와 지역 악센트를 지원하여 음성 녹음과 자막을 제공하므로 TikTok 크리에이터에게 이상적입니다. 번역은 말의 속도와 자연스러운 전달을 유지하기 위해 다시 동기화됩니다.
맞춤형 클론은 기본적으로 비공개이며, 계정에 잠금 처리하여 AI 액터에 대한 독점적인 접근을 보장합니다. HeyGen은 자산을 암호화하고 거버넌스 및 접근 제어를 위한 기업용 컨트롤을 제공합니다.
간단한 클립은 몇 분 안에 렌더링됩니다. 대규모 카탈로그를 위한 배치 작업은 병렬로 실행되어 팀이 효율적으로 수백 개의 자산을 생산할 수 있습니다.
아니요. HeyGen은 클라우드에서 실행되어 어디서나 AI가 생성한 콘텐츠에 접근할 수 있습니다. 스크립트 작성, 미리보기, 편집 및 비디오 내보내기를 위해 브라우저만 있으면 됩니다.
당신은 만든 비디오와 자산의 소유권을 유지합니다. HeyGen은 당신의 플랜에 기반하여 생성된 결과물을 상업적으로 사용할 수 있는 라이선스를 제공합니다.
