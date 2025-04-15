스크립트를 붙여넣기 하거나 텍스트를 비디오로 변환하거나 제품 URL을 입력하면 HeyGen이 장면 레이아웃, 음성 해설, 자막, B롤 제안을 자동 생성합니다. 텍스트를 편집하고, 배우를 교체하며, AI가 생성한 옵션을 사용하여 즉시 대체 테이크를 재생성하여 더 빠른 작업이 가능합니다.