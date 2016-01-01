현실감 있고 매력적인 토킹 헤드 비디오를 만드는 가장 쉬운 방법입니다. 카메라, 마이크, 복잡한 편집 작업이 필요 없습니다. 프레젠테이션, 발표, 또는 교육 콘텐츠를 만들든, 저희 플랫폼을 통해 몇 분 만에 전문적인 인물 비디오를 완전 무료로 생성할 수 있습니다.
이 도구를 사용하면 단일 사진을 실제 표정, 움직임, 조명을 반영하는 생생한 AI 아바타로 변환할 수 있습니다. 카메라, 크루, 편집 기술 없이도 소셜 콘텐츠, 교육 또는 스토리텔링을 위한 전문가 수준의 클립을 즉시 생성할 수 있습니다.
AI 토킹 헤드 비디오를 만드는 방법?
우리의 AI 토킹 헤드 비디오 생성기를 사용하여 사실적인 얼굴 움직임, 표정, 그리고 목소리로 정지된 초상화를 생동감 있게 만드세요.
Upload a clear photo of yourself or pick from over 1,100 AI avatars. Our technology maps facial features to create natural, expressive movement that feels authentic and human.
에디터에 직접 스크립트를 작성하거나 붙여넣기 혹은 업로드하세요. 인공지능은 당신의 대사를 완벽한 입모양, 감정, 그리고 어조와 자동으로 동기화하여 생생한 결과물을 만들어냅니다.
메시지에 맞는 선호하는 목소리, 언어 및 톤을 선택하세요. 아바타 제스처를 조정하고, 자막, 배경 음악 또는 브랜딩을 추가하여 스타일에 맞는 세련된 비디오를 만들 수도 있습니다.
“생성”을 클릭하고 몇 분 안에 정지 이미지가 동적인 비디오로 변환되는 것을 지켜보세요. 말하는 머리 비디오를 다운로드하여 즉시 모든 플랫폼, 소셜 미디어, 웹사이트 또는 프레젠테이션에서 공유하세요.
AI 대화형 비디오 생성기의 특징
HeyGen을 사용하면 매력적이고 전문적인 비디오를 빠르고 쉽게 만들 수 있는 모든 것을 갖추고 있습니다. AI 비디오 제작을 위한 최고의 선택이 되는 이유는 다음과 같습니다:
HeyGen의 AI 아바타 생성기가 어떻게 여러분이 개인화된 아바타를 수월하게 만들 수 있게 도와주는지 알아보세요.
맞춤 설정이 가능한 토킹 헤드
1,100개가 넘는 초현실적인 아바타 중에서 선택하거나, 당신 또는 당신의 브랜드 인격을 반영하는 아바타를 만드세요. 각 아바타는 생생한 움직임과 자연스러운 표정을 전달하여, 여러분의 비디오가 진정성 있고 매력적으로 느껴지게 합니다.
다국어 지원 기능
자연스럽고 인간 같은 전달로 175개 이상의 언어로 귀하의 스크립트를 번역하세요. 우리의 AI를 사용하면 전 세계 관객에게 다가갈 수 있으며 다양한 문화와 지역에 맞게 비디오를 개인화할 수 있습니다.
카메라나 스튜디오가 필요 없습니다
비싼 장비와 긴 촬영 시간을 건너뛰세요. 이미지를 업로드하고 몇 분 안에 AI가 기술적인 세부 사항을 처리하면서 비디오를 만드세요.
빠른 비디오 제작
몇 분 안에 고품질의 초상화 비디오를 생성하여, 콘텐츠 제작을 효율적으로 확장해야 하는 기업과 창작자에게 이상적입니다.
화자의 머리 영상에는 생생한 표정, 립싱크 및 자연스러운 제스처로 대본을 말하는 디지털 아바타가 등장합니다. 실제 프레젠터의 모습과 느낌을 촬영이나 스튜디오 없이 재현합니다.
사진을 업로드하거나 아바타를 선택한 후, 스크립트를 입력하면 AI가 당신의 말을 현실적인 움직임과 동기화합니다. 말하는 머리 비디오는 몇 분 안에 생성됩니다. 스크립트 작성에 도움이 필요하신가요? AI Video Script Generator를 시도해보세요.
네. 개인 맞춤형 아바타를 만들기 위해 본인의 초상화를 업로드하거나 라이브러리에서 기존의 것을 사용할 수 있습니다. 또한 본인의 목소리를 업로드하거나 다양한 AI 목소리 중에서 선택할 수도 있습니다.
플랫폼은 170개 이상의 언어와 방언을 지원하여, 자연스러운 음성과 정확한 입모양 맞춤으로 전 세계 관객을 위한 현지화된 다국어 비디오를 만들 수 있게 해줍니다.
물론입니다. 기업 교육, 입사 오리엔테이션, 영업 비디오, 공지사항, 내부 커뮤니케이션 등에 널리 사용됩니다. 대변인 스타일의 비디오에는 AI Spokesperson Tool도 탐색해볼 수 있습니다.
맞춤 설정 옵션, 다른 도구들과의 통합성, 사용의 용이성, 속도, 보안, 그리고 고객 지원 및 문서화의 질에 중점을 두세요.
대부분의 비디오는 몇 분 만에 만들어집니다. AI가 음성 동기화, 표정, 그리고 움직임을 자동으로 처리하기 때문에, 편집 기술이나 제작 경험이 필요하지 않습니다.
편집 기술이 필요하지 않습니다. 인터페이스가 간단하며 AI가 모든 복잡한 작업을 처리합니다. HeyGen Signup을 통해 바로 첫 비디오 제작을 시작할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.