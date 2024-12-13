비디오 파일 크기 줄이기를 위한 모범 사례

파일 크기를 줄이는 것이 영향력을 줄인다는 의미는 아닙니다. 이 팁들을 사용하여 비디오의 성능과 배포를 최적화하세요:

내보내기 전에 짧은 장면을 사용하거나 사용하지 않는 영상을 자르세요

파일 크기가 가장 중요할 때는 1080p 또는 720p 내보내기를 선택하세요

AI 아바타 또는 음성 오버를 추가하여도 출력 크기가 크게 증가하지 않습니다

압축 시 복잡성을 최소화하기 위해 단순한 배경을 사용하세요

내보내기 전에 비디오를 미리 보면서 재생이 원활한지 확인하세요

이러한 방법들은 압축된 비디오가 선명하고 빠르게 로딩되며 공유하기 쉽도록 보장하는 데 도움이 됩니다.