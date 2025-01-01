HeyGen logo
Localization background

몇 달이 아닌 순간에 전 세계 관객에게 도달하세요

입력
출력
언어 선택기

동시에 175개 이상의 언어와 방언으로 비디오를 현지화하여 새로운 시장을 개척하세요. 완벽한 입 모양 맞춤과 진정한 감정 표현이 포함되어 있습니다.

Review Platform Icon
4.8
Star
Star
Star
Star
Star
1,000개 이상의 리뷰
개인적이고 안전한
|AI 거버넌스 통제
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|데이터 프라이버시 프레임워크
|AI 법규 표준
세계 선도 기업들이 HeyGen을 신뢰합니다
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
왜 HeyGen인가

가장 어려운 현지화 문제를 해결하기 위해 제작되었습니다

Benefits illustration
집중
번역
클로닝

그 어느 때보다 빠르게 글로벌로 진출하세요

비싼 더빙 스튜디오를 몇 주간 기다릴 필요 없이 즉시 새로운 시장에 진출하세요. HeyGen을 사용하면 고품질 비디오 콘텐츠를 손쉽게 현지화할 수 있어, 경쟁에서 앞서 나가고 기회가 생길 때마다 즉시 그 기회를 잡을 수 있는 힘을 갖게 됩니다.

브랜드의 진정성을 유지하세요

로컬라이즈된 모든 비디오가 귀하의 브랜드 목소리, 용어 기반 및 메시지를 완벽하게 반영하도록 보장합니다. 우리의 고급 립싱크 및 음성 복제 기술은 전 세계에 걸쳐 신뢰를 구축하고 메시지를 확장하는 진정성 있고 흠잡을 데 없는 경험을 제공합니다.

성장을 위해 예산을 재분배하세요

지루한 수동 로컬라이제이션 작업을 넘어서 전략적으로 자원을 투자하기 시작하세요. HeyGen의 효율적인 플랫폼은 비용을 대폭 줄여 예산을 고객에게 실질적인 성장을 이끄는 고영향 마케팅 및 창의적인 이니셔티브에 할당할 수 있게 해줍니다, 단순 유지 관리가 아닙니다.

끊김 없는 안전한 협업

믿을 수 있는 협업 워크플로우를 구축하세요. HeyGen의 플랫폼은 엔터프라이즈급 보안과 강력한 접근 제어 기능을 제공하여 GDPR, SOC 2 Type II 등 글로벌 데이터 보호 표준을 준수하도록 보장합니다.

고객 사례

이유가 있어 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품

customer story

100%

비디오 용량 증가

customer story

25%

완료율 증가

customer story

10x

비디오 제작 속도 증가

customer story

10-15

비디오당 언어

customer story

80%

번역 비용 절감

customer story

€1,000

분당 비디오 저장량

customer story

90%

비디오 완료율

복잡한 워크플로우에서 간소화된 현지화에 이르기까지

HeyGen 이전에

Cross icon

느리고 반응적인

비디오 프로젝트는 몇 주 또는 몇 달이 걸리며, 팀이 시의적절하고 관련성을 유지하는 데 어려움을 겪게 합니다.

Cross icon

비싼 의존성

비싼 번역 자원에 크게 의존하는 것은 국제화 예산을 증가시킵니다.

Cross icon

브랜드 불일치

지역 간에 일관된 메시징과 브랜드 용어를 유지하는 것은 끊임없이 힘든 도전입니다.

Cross icon

복잡한 조정

내부 및 외부 이해 관계자들과 번역 작업을 관리하면 마찰과 지연이 발생합니다.

Cross icon

스케일링 악몽

조직 전반의 팀들로부터 증가하는 업무량에 맞춰 성장할 수 있도록 귀사의 현지화 과정이 구축되어 있지 않습니다.

Cross icon

놓친 기회들

고객의 요구에 맞춰 콘텐츠를 현지화하지 않아 소중한 고객을 잃고 있습니다.

헤이겐 이후에

Tick icon

빠르고 선제적인

몇 시간 내에 비디오를 현지화하여, 팀이 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

Tick icon

가성비가 좋은 효율성

AI 기반 번역을 활용하여 현지화 비용을 크게 줄이세요.

Tick icon

브랜드 일관성을 간소화하다

전 세계적으로 귀하의 현지화된 콘텐츠에 걸쳐 브랜드 표준(용어 포함)을 쉽게 유지하세요.

Tick icon

끊김없는 협업

직관적인 협업 도구를 사용하여 워크플로우와 이해 관계자 참여를 원활하게 관리하세요.

Tick icon

무한한 가능성

새로운 시장으로 원활하게 확장하면서도 브랜드의 품질을 절대 희생하지 마세요.

Tick icon

성장을 이끌어내는

고객이 있는 곳에서 만나서 현지화를 수익 창출 요소로 전환하세요.

Key features

글로벌 시장을 위한 현지화로 장벽을 허물다

일괄 번역브랜드 키트 및 목소리캡션립싱크교정음성 복제

기업 수준의 보안
가장 민감한 프로젝트를 위해

HeyGen에서는 혁신적인 AI 기술이 처음부터 최고 수준의 보안과 윤리가 내재되어야 한다고 믿습니다. 전담된 신뢰 및 안전 팀이 여러분의 데이터를 안전하게 보호하고 AI가 윤리적으로 사용되도록 보장합니다.

튼튼한 보안

튼튼한 보안

초기 업로드부터 최종 배송까지, 귀하의 데이터는 업계 선도적인 프로토콜에 의해 보호됩니다.

인증된 준수

인증된 준수

SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, 데이터 프라이버시 프레임워크 및 AI 법규준수 표준에 완전히 부합합니다.

지속적인 개선

지속적인 개선

우리의 보안 관행은 신흥 위협을 예측하고 완화하기 위해 선제적으로 발전합니다.

G24.81000+ 리뷰
Trust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badge
콘텐츠 허브

자원

trivago가 30개 시장에서 광고를 현지화하는 방법

trivago가 30개 시장에서 광고를 현지화하는 방법

Trivago는 제작 시간을 단축하고 비용을 절감하며 전 세계적으로 일관된 브랜드 이미지를 유지하면서 30개 시장에서 광고를 더 빠르게 현지화하기 위해 HeyGen을 사용했습니다.

Right arrow
뷔르트 그룹이 비용을 80% 줄이는 방법

뷔르트 그룹이 비용을 80% 줄이는 방법

HeyGen을 사용하여 Würth는 10개 이상의 언어로 전문적인 AI 비디오를 제작하여 직원 교육 및 글로벌 팀과의 커뮤니케이션 방식을 변화시키고 있습니다.

Right arrow
워크데이가 몇 시간 만에 콘텐츠를 현지화하는 방법

워크데이가 몇 시간 만에 콘텐츠를 현지화하는 방법

워크데이는 HeyGen을 사용하여 수개월 걸리던 현지화 시간을 몇 시간으로 단축시켜 프로젝트당 10–15개 언어로 더 빠른 다국어 비디오 제작을 가능하게 했습니다.

Right arrow
icon
icon
icon
icon
icon

선호하는 도구를 연결하거나 직접 만드세요

기존 워크플로우와 매끄럽게 통합하여 비디오 제작 과정을 간소화하세요. 또는 HeyGen의 API를 사용하여 팀에 적합한 완벽한 워크플로우를 구축하세요.

icon
icon
icon
icon
icon

30분간의 HeyGen 데모를 예약하세요

맞춤형 HeyGen 개요를 받아보세요
고객 성공 사례를 들어보세요
가격 옵션에 대해 알아보기
CTA background

질문이 있으신가요? 답변을 드리겠습니다

언어 번역 AI는 비디오 콘텐츠에 어떻게 작동하나요?

언어 번역 AI는 고급 알고리즘을 사용하여 말한 단어를 여러 언어로 변환하고, 자막이나 음성 해설을 동기화합니다. 이는 글로벌 시장을 위한 빠르고 확장 가능하며 정확한 비디오 현지화를 보장합니다.

기업 비디오 현지화를 위한 최고의 언어 AI 도구는 무엇인가요?

최고의 언어 AI 도구는 번역, 전사, 그리고 AI 기반 비디오 더빙을 결합하여 일관되고 고품질의 다국어 콘텐츠를 제공합니다. 기업들은 이를 사용하여 효율적으로 글로벌 시장에 대한 현지화를 확장합니다.

AI 비디오 현지화가 새로운 시장에 진입하는 속도를 어떻게 높일 수 있나요?

AI 비디오 현지화는 콘텐츠를 빠르게 번역하고 적응시켜 브랜드가 새로운 지역에 더 빨리 출시할 수 있게 합니다. 이는 시장 진입 시간을 단축시키면서 문화적으로 관련된 메시징을 보장합니다.

AI 기반 비디오 더빙이란 무엇이며 전통적인 방법과 어떻게 다른가요?

AI 기반 비디오 더빙은 자연스러운 음조와 입모양 동기화를 통해 비용이 많이 드는 전통적인 더빙과 달리 음성 번역을 자동화합니다. 이를 통해 글로벌 시장을 위한 확장 가능하고 고품질의 현지화를 가능하게 합니다.

글로벌 시장을 위한 현지화가 어떻게 관객 참여를 향상시킬 수 있나요?

글로벌 시장을 위한 현지화는 관객들이 모국어로 소통할 수 있게 해주어 신뢰도와 참여도, 그리고 브랜드 충성도를 향상시킵니다. AI 비디오 현지화는 이 과정을 매끄럽고 확장 가능하게 만들어줍니다.

AI 비디오 현지화가 언어에 걸쳐 정확한 브랜드 목소리를 보장할 수 있을까요?

네, AI 비디오 현지화는 전 세계적으로 명확한 메시징을 보장하기 위해 언어, 스타일, 그리고 브랜드 목소리의 일관성을 유지하는 고급 언어 번역 AI를 사용합니다.

언어 번역 AI는 글로벌 비디오 캠페인의 비용을 어떻게 줄이나요?

언어 번역 AI는 과정을 자동화함으로써 수동 더빙 및 자막 비용을 없애줍니다. 이는 비용을 줄이면서 전 세계 시장에 맞게 비디오 현지화를 확장합니다.

AI 기반 비디오 더빙에서 가장 혜택을 받는 산업은 무엇인가요?

전자 학습, 기업 교육, 마케팅, 엔터테인먼트와 같은 산업은 AI 기반 비디오 더빙에서 가장 큰 혜택을 받습니다. 이러한 분야는 글로벌 시장을 위한 확장 가능한 다국어 비디오 현지화가 필요합니다.

AI로 비디오 제작을 시작하세요

귀하의 비즈니스가 가장 혁신적인 AI 비디오를 활용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인해 보세요.

CTA background