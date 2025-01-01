그 어느 때보다 빠르게 글로벌로 진출하세요
비싼 더빙 스튜디오를 몇 주간 기다릴 필요 없이 즉시 새로운 시장에 진출하세요. HeyGen을 사용하면 고품질 비디오 콘텐츠를 손쉽게 현지화할 수 있어, 경쟁에서 앞서 나가고 기회가 생길 때마다 즉시 그 기회를 잡을 수 있는 힘을 갖게 됩니다.
몇 달이 아닌 순간에 전 세계 관객에게 도달하세요
동시에 175개 이상의 언어와 방언으로 비디오를 현지화하여 새로운 시장을 개척하세요. 완벽한 입 모양 맞춤과 진정한 감정 표현이 포함되어 있습니다.
로컬라이즈된 모든 비디오가 귀하의 브랜드 목소리, 용어 기반 및 메시지를 완벽하게 반영하도록 보장합니다. 우리의 고급 립싱크 및 음성 복제 기술은 전 세계에 걸쳐 신뢰를 구축하고 메시지를 확장하는 진정성 있고 흠잡을 데 없는 경험을 제공합니다.
지루한 수동 로컬라이제이션 작업을 넘어서 전략적으로 자원을 투자하기 시작하세요. HeyGen의 효율적인 플랫폼은 비용을 대폭 줄여 예산을 고객에게 실질적인 성장을 이끄는 고영향 마케팅 및 창의적인 이니셔티브에 할당할 수 있게 해줍니다, 단순 유지 관리가 아닙니다.
믿을 수 있는 협업 워크플로우를 구축하세요. HeyGen의 플랫폼은 엔터프라이즈급 보안과 강력한 접근 제어 기능을 제공하여 GDPR, SOC 2 Type II 등 글로벌 데이터 보호 표준을 준수하도록 보장합니다.
느리고 반응적인
비디오 프로젝트는 몇 주 또는 몇 달이 걸리며, 팀이 시의적절하고 관련성을 유지하는 데 어려움을 겪게 합니다.
비싼 의존성
비싼 번역 자원에 크게 의존하는 것은 국제화 예산을 증가시킵니다.
브랜드 불일치
지역 간에 일관된 메시징과 브랜드 용어를 유지하는 것은 끊임없이 힘든 도전입니다.
복잡한 조정
내부 및 외부 이해 관계자들과 번역 작업을 관리하면 마찰과 지연이 발생합니다.
스케일링 악몽
조직 전반의 팀들로부터 증가하는 업무량에 맞춰 성장할 수 있도록 귀사의 현지화 과정이 구축되어 있지 않습니다.
놓친 기회들
고객의 요구에 맞춰 콘텐츠를 현지화하지 않아 소중한 고객을 잃고 있습니다.
빠르고 선제적인
몇 시간 내에 비디오를 현지화하여, 팀이 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
가성비가 좋은 효율성
AI 기반 번역을 활용하여 현지화 비용을 크게 줄이세요.
브랜드 일관성을 간소화하다
전 세계적으로 귀하의 현지화된 콘텐츠에 걸쳐 브랜드 표준(용어 포함)을 쉽게 유지하세요.
끊김없는 협업
직관적인 협업 도구를 사용하여 워크플로우와 이해 관계자 참여를 원활하게 관리하세요.
무한한 가능성
새로운 시장으로 원활하게 확장하면서도 브랜드의 품질을 절대 희생하지 마세요.
성장을 이끌어내는
고객이 있는 곳에서 만나서 현지화를 수익 창출 요소로 전환하세요.
초기 업로드부터 최종 배송까지, 귀하의 데이터는 업계 선도적인 프로토콜에 의해 보호됩니다.
SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, 데이터 프라이버시 프레임워크 및 AI 법규준수 표준에 완전히 부합합니다.
우리의 보안 관행은 신흥 위협을 예측하고 완화하기 위해 선제적으로 발전합니다.
Trivago는 제작 시간을 단축하고 비용을 절감하며 전 세계적으로 일관된 브랜드 이미지를 유지하면서 30개 시장에서 광고를 더 빠르게 현지화하기 위해 HeyGen을 사용했습니다.
HeyGen을 사용하여 Würth는 10개 이상의 언어로 전문적인 AI 비디오를 제작하여 직원 교육 및 글로벌 팀과의 커뮤니케이션 방식을 변화시키고 있습니다.
워크데이는 HeyGen을 사용하여 수개월 걸리던 현지화 시간을 몇 시간으로 단축시켜 프로젝트당 10–15개 언어로 더 빠른 다국어 비디오 제작을 가능하게 했습니다.
기존 워크플로우와 매끄럽게 통합하여 비디오 제작 과정을 간소화하세요. 또는 HeyGen의 API를 사용하여 팀에 적합한 완벽한 워크플로우를 구축하세요.
언어 번역 AI는 고급 알고리즘을 사용하여 말한 단어를 여러 언어로 변환하고, 자막이나 음성 해설을 동기화합니다. 이는 글로벌 시장을 위한 빠르고 확장 가능하며 정확한 비디오 현지화를 보장합니다.
최고의 언어 AI 도구는 번역, 전사, 그리고 AI 기반 비디오 더빙을 결합하여 일관되고 고품질의 다국어 콘텐츠를 제공합니다. 기업들은 이를 사용하여 효율적으로 글로벌 시장에 대한 현지화를 확장합니다.
AI 비디오 현지화는 콘텐츠를 빠르게 번역하고 적응시켜 브랜드가 새로운 지역에 더 빨리 출시할 수 있게 합니다. 이는 시장 진입 시간을 단축시키면서 문화적으로 관련된 메시징을 보장합니다.
AI 기반 비디오 더빙은 자연스러운 음조와 입모양 동기화를 통해 비용이 많이 드는 전통적인 더빙과 달리 음성 번역을 자동화합니다. 이를 통해 글로벌 시장을 위한 확장 가능하고 고품질의 현지화를 가능하게 합니다.
글로벌 시장을 위한 현지화는 관객들이 모국어로 소통할 수 있게 해주어 신뢰도와 참여도, 그리고 브랜드 충성도를 향상시킵니다. AI 비디오 현지화는 이 과정을 매끄럽고 확장 가능하게 만들어줍니다.
네, AI 비디오 현지화는 전 세계적으로 명확한 메시징을 보장하기 위해 언어, 스타일, 그리고 브랜드 목소리의 일관성을 유지하는 고급 언어 번역 AI를 사용합니다.
언어 번역 AI는 과정을 자동화함으로써 수동 더빙 및 자막 비용을 없애줍니다. 이는 비용을 줄이면서 전 세계 시장에 맞게 비디오 현지화를 확장합니다.
전자 학습, 기업 교육, 마케팅, 엔터테인먼트와 같은 산업은 AI 기반 비디오 더빙에서 가장 큰 혜택을 받습니다. 이러한 분야는 글로벌 시장을 위한 확장 가능한 다국어 비디오 현지화가 필요합니다.
귀하의 비즈니스가 가장 혁신적인 AI 비디오를 활용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인해 보세요.