G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
유연한 플랜을 위해 구축된
모든 창작자, 마케터, 그리고 팀
HeyGen은 카메라나 제작진 없이 비디오 콘텐츠를 창작하고, 확장하며 협업할 수 있게 85,000개 이상의 비즈니스를 지원하고 있으며, 2025년 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품 1위로 선정되었습니다.
특징
플랜 비교
및 기능.
수많은 사용자가 신뢰하는
85,000명 이상의 고객
가격표 자주 묻는 질문 (FAQs)
HeyGen은 무료로 사용할 수 있으며, 한 달에 최대 3개의 영상을 생성할 수 있습니다. 신용카드는 필요하지 않습니다.
유료 플랜은 무제한 영상 생성이 가능합니다.
- 개인용 단기 영상 제작자는 Creator 플랜을 사용할 수 있으며, 월 $29 (연간 결제 시 월 $24)입니다.
- 팀 단위로 고품질 영상 제작 및 협업이 필요한 경우 Team 플랜은 좌석당 월 $39 (연간 결제 시 좌석당 월 $30)이며, 2개 좌석부터 시작합니다.
구독을 취소하면, 다음 결제 주기 갱신이 중단됩니다.
현재 결제 기간이 끝날 때까지는 모든 구독 기능을 계속 사용할 수 있으며, 이후에는 추가 요금이 청구되지 않습니다.
월간 구독은 매달 결제가 이루어지고, 연간 구독은 1년에 한 번 결제됩니다.
연간 구독의 월 단위 실질 비용은 월간 구독보다 저렴합니다.
웹 애플리케이션에서 요금제를 변경할 수 있습니다.
상향 조정(업그레이드)은 즉시 적용되며, 하향 조정(다운그레이드)은 현재 결제 주기 종료 후 적용됩니다.
네, 가능합니다. 영상 제작 시 사용된 콘텐츠가 허용된 가이드라인을 준수한다면(예: 저작권 위반 콘텐츠 업로드 금지, 부적절한 단어 입력 금지), 제작된 영상을 자유롭게 활용 및 배포할 수 있습니다.
신용카드, 은행 계좌, 또는 CashApp 계정으로 결제하실 수 있습니다.
계정 페이지로 이동하면 구독을 일시 중지하거나 취소할 수 있는 옵션을 확인할 수 있습니다.