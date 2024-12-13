G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품

무료

월 $0

HeyGen에서 무료로 창작을 시작하세요

비디오 생성:
  • 월 3개 영상
  • 3분짜리 비디오까지
  • 720p 비디오 내보내기
  • 표준 비디오 처리
  • Avatar IV 영상 생성 접근 권한
당신이 좋아할 기능:
  • 1개의 맞춤형 비디오 아바타
  • 500개 이상의 스톡 비디오 아바타
  • 30개 이상의 언어
  • 동영상 공유 및 다운로드

창작자

월 $29

창작자를 위한 무제한 짧은 형식의 비디오

비디오 생성:
  • 무제한 동영상
  • 최대 30분짜리 비디오
  • 1080p 비디오 내보내기
  • 빠른 비디오 처리
  • Avatar IV를 활용한 확장된 영상 생성
무료 버전의 모든 기능에 더해:
  • 1개의 맞춤형 비디오 아바타
  • 1개의 맞춤형 인터랙티브 아바타
  • 700개 이상의 스톡 비디오 아바타
  • 음성 복제
  • 175개 이상의 언어와 방언
  • 외모 생성
  • 룩 팩
  • 워터마크 제거
  • 브랜드 키트
가장 인기 있는

월 $39/좌석

비디오 제작을 강화하세요 (최소 2석)

비디오 생성:
  • 무제한 동영상
  • 30분까지의 비디오
  • 4k 비디오 내보내기
  • 더 빠른 비디오 처리
  • Avatar IV를 활용한 확장된 영상 생성
크리에이터 버전의 모든 기능에 더해:
  • 2석이 포함되어 있습니다
  • 2개의 맞춤형 비디오 아바타
  • 2개의 맞춤형 인터랙티브 아바타
  • 무제한 사진 아바타
  • 번역 스크립트 편집 및 교정
  • 워크스페이스 협업
  • 비디오 초안에 대한 댓글 달기 및 편집
  • 초대 및 팀 관리
  • 성장하는 대로 지불하세요
  • 브랜드를 확장하고 자산을 중앙집중화하세요

기업

문의하기

스튜디오 품질의 맞춤형 비디오 제작

비디오 생성:
  • 무제한 동영상
  • 비디오 재생 시간 제한 없음
  • 4k 비디오 내보내기
  • 가장 빠른 비디오 처리
  • Avatar IV를 활용한 확장된 영상 생성
팀 패키지의 모든 것에 더해:
  • 역할 및 접근을 중앙에서 관리
  • SAML SSO
  • 기업용 보안 및 프라이버시
  • 상업 조건
  • 우선 고객 지원
  • 전담 고객 성공 매니저
  • 사용자 프로비저닝 (SCIM)
  • 감사 로그

수많은 사용자가 신뢰하는

85,000명 이상의 고객

가격표 자주 묻는 질문 (FAQs)

HeyGen은 무료로 사용할 수 있으며, 한 달에 최대 3개의 영상을 생성할 수 있습니다. 신용카드는 필요하지 않습니다.

유료 플랜은 무제한 영상 생성이 가능합니다.

  • 개인용 단기 영상 제작자는 Creator 플랜을 사용할 수 있으며, 월 $29 (연간 결제 시 월 $24)입니다.
  • 팀 단위로 고품질 영상 제작 및 협업이 필요한 경우 Team 플랜좌석당 월 $39 (연간 결제 시 좌석당 월 $30)이며, 2개 좌석부터 시작합니다.

구독을 취소하면, 다음 결제 주기 갱신이 중단됩니다.

현재 결제 기간이 끝날 때까지는 모든 구독 기능을 계속 사용할 수 있으며, 이후에는 추가 요금이 청구되지 않습니다.

월간 구독은 매달 결제가 이루어지고, 연간 구독은 1년에 한 번 결제됩니다.

연간 구독의 월 단위 실질 비용은 월간 구독보다 저렴합니다.

웹 애플리케이션에서 요금제를 변경할 수 있습니다.

상향 조정(업그레이드)은 즉시 적용되며, 하향 조정(다운그레이드)은 현재 결제 주기 종료 후 적용됩니다.

네, 가능합니다. 영상 제작 시 사용된 콘텐츠가 허용된 가이드라인을 준수한다면(예: 저작권 위반 콘텐츠 업로드 금지, 부적절한 단어 입력 금지), 제작된 영상을 자유롭게 활용 및 배포할 수 있습니다.

신용카드, 은행 계좌, 또는 CashApp 계정으로 결제하실 수 있습니다.

계정 페이지로 이동하면 구독을 일시 중지하거나 취소할 수 있는 옵션을 확인할 수 있습니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

