우리는 비디오 중심의 세계에서 살고 있습니다.

매일 유튜브에서는 10억 시간 이상의 동영상이 시청되며, 평균적인 사람은 매주 17시간의 동영상을 시청합니다.

그러니까 사업이 고객을 원한다면, 비디오가 필요합니다. 그리고 비디오를 만들려면 카메라가 필요하죠 — 그리고 배우, 촬영 장소, 편집 소프트웨어, 재촬영... 이 모든 것을 감안하면 완성된 비디오는 분당 1,000달러 이상이 들 수 있습니다. 적어도.