회사 소개
헤이젠 미래를 선도하다
AI 비디오 생성
HeyGen에서 우리의 사명은 시각적 스토리텔링을 모든 사람이 접근할 수 있게 만드는 것입니다. 왜냐하면 우리는 여러분이 최고의 아이디어를 공유하기 위해 고급 장비나 무한한 자원이 필요하지 않다고 믿기 때문입니다.
수많은 사용자가 신뢰하는
85,000명 이상의 고객
아이디어에서
혁신
HeyGen은 비디오 제작을 수월하게 만드는 단순한 아이디어에서 시작되었습니다. 오늘날, 우리는 AI를 활용하여 스토리텔링을 변화시키고 있으며, 누구나 제한 없이 고품질의 비디오를 만들 수 있도록 지원하고 있습니다.
우리는 비디오 중심의 세계에서 살고 있습니다.
매일 유튜브에서는 10억 시간 이상의 동영상이 시청되며, 평균적인 사람은 매주 17시간의 동영상을 시청합니다.
그러니까 사업이 고객을 원한다면, 비디오가 필요합니다. 그리고 비디오를 만들려면 카메라가 필요하죠 — 그리고 배우, 촬영 장소, 편집 소프트웨어, 재촬영... 이 모든 것을 감안하면 완성된 비디오는 분당 1,000달러 이상이 들 수 있습니다. 적어도.
그리고 인공지능이 등장했다.
사람들은 비디오를 좋아합니다. 하지만 대부분의 사람들은 카메라 앞에 서는 것을 싫어합니다. 스냅에서 엔지니어로 일하며 스냅챗 광고와 AI 카메라 기능을 개발할 때 창업자 조슈아 쉬가 발견한 사실입니다.
AI 비디오 생성을 통해 누구나 내면의 스토리텔러를 해방할 수 있습니다 — 카메라를 제거하는 것은 시각적 스토리텔링에서 창의성과 자유를 실제로 해방시킵니다. 그래서 HeyGen이 탄생했습니다.
이제 스크립트만 있으면 됩니다.
HeyGen을 사용하면 기업들이 각본을 쓰고 비디오를 생성할 수 있습니다. 카메라, 예산, 두통 없이 말이죠. 우리는 45,000개가 넘는 회사들과 수백만 명의 사람들이 대규모로 비디오를 만들고, 현지화하며, 개인화하는 데 도움을 주었습니다 — 그리고 우리는 이제 막 시작했습니다.
AI 비디오의 윤리적 사용을 위한 산업 표준을 설정하고, 더 몰입감 있는 AI 경험으로 나아가는 선두를 달리면서, 이것이 시작에 불과하다는 것을 알고 있습니다. 이 이야기가 어디로 향할지 보는 것이 기대됩니다.
우리 사무실
우리의 글로벌 사무소는 AI 기반 비디오 창작의 미래를 형성하기 위해 가장 뛰어난 인재들을 모으고 있습니다.
이것은 HeyGen
우리의 가치는 우리가 누구이며 무엇을 추구하는지를 반영합니다. 그것들은 우리 문화의 기초이므로, 이러한 가치가 당신에게 와닿는다면, 우리와 대화해 보세요.
01. 제너베이터들은 빠르게 움직입니다.
속도에 대한 우리의 약속은 가치와 혁신을 촉진합니다. 우리는 AI의 끊임없이 진화하는 풍경에서 번성하며, 민첩성과 신속한 반복이 성공의 열쇠임을 이해합니다.
02. Gennovators는 주인의식을 가집니다.
우리는 도전과 기회를 주도적으로 인식하고, 모든 상황에서 적극적인 해결책과 결정을 내리며 의도와 결단력을 가지고 우리의 미래를 형성합니다. 우리는 팀으로서 승리합니다.
03. Gennovators는 열정적이고 끈질긴 사람들입니다.
우리는 끊임없이 탁월함을 추구합니다. 실용성과 효율성을 우선시하면서, 그 아이디어가 어디에서 시작되었든 가장 위대한 아이디어를 공개적으로 찾습니다.
04. Gennovators는 고객을 최우선으로 생각합니다.
우리는 고객의 필요를 깊이 이해하고자 하는 데 전념하며, 혁신적인 솔루션으로 그들의 기대를 뛰어넘으려 노력하고, 모든 상호 작용을 통해 지속적인 관계를 구축합니다.
05. Gennovators는 창의적입니다.
창의성은 혁신의 기초입니다. 우리는 상상력 있는 사고가 칭송받는 문화를 적극적으로 조성합니다.
HeyGen 뉴스
