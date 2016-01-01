HeyGen의 온라인 AI 비디오 생성기로 몇 분 안에 스튜디오 품질의 비디오를 만드세요. 여러분의 아이디어를 입력하면, 저희 도구가 스크립트를 작성하고 AI가 생성한 비주얼, 현실적인 AI 목소리, 자막, 그리고 배경 음악을 추가합니다. 마케팅 비디오, 교육 과정, 제품 설명, 소셜 미디어 클립에 완벽한 HeyGen은 기술적인 기술 없이도 비디오 제작을 빠르고, 간단하며, 확장 가능하게 만들어 줍니다.
이 도구를 사용하면 단일 사진을 실제 표정, 움직임, 조명을 반영하는 생생한 AI 아바타로 변환할 수 있습니다. 카메라, 크루, 편집 기술 없이도 소셜 콘텐츠, 교육 또는 스토리텔링을 위한 전문가 수준의 클립을 즉시 생성할 수 있습니다.
AI를 이용한 텍스트에서 비디오로
HeyGen의 텍스트를 비디오로 만드는 AI를 사용하여 스크립트나 짧은 프롬프트를 정교한 비디오로 만드세요. 우리의 AI 비디오 생성기는 스크립트 작성, 인간처럼 들리는 음성 동기화, 그리고 전체 비디오를 자동으로 편집하여 수 시간의 작업을 절약해 줍니다.
70개 이상의 언어, 다양한 억양, 300개 이상의 아바타 중에서 선택하여 어떤 대상과도 연결할 수 있는 비디오를 만드세요. 판매 제안에서부터 입사 교육, 유튜브 비디오, 광고에 이르기까지, HeyGen은 몇 분 안에 게시 준비가 된 콘텐츠를 만드는 데 도움을 줍니다.
AI로 어떤 이미지든 비디오로 변환
사진이나 정지 이미지를 업로드하고 이것이 말하는 머리 비디오로 변환되는 것을 지켜보세요. 스크립트를 추가하고, HeyGen의 이미지를 비디오 AI AI는 자연스러운 립싱크, 표정, 그리고 동기화된 말하기로 사진에 생명을 불어넣습니다.
우리 시스템은 자동으로 캡션, 전환 효과, 배경 음악을 추가하여 수동 편집 없이도 콘텐츠를 매력적이고 공유하기 쉽게 만들어줍니다. 소셜 게시물, 교육, 창의적인 스토리텔링에 완벽합니다.
AI 기반 비디오 기능
음성 내레이션: 자연스럽고 표현력 있으며 명확한 인공지능 음성을 여러 언어와 악센트로 생성합니다. 내레이션, 프레젠테이션, 비디오 콘텐츠에 적합합니다.
스크립트: 주제, 개요 또는 핵심 포인트에서 즉시 매력적인 스크립트를 만들어냅니다. 브랜드 톤에 맞춰 조정되며 스토리텔링과 명확성을 위해 최적화되었습니다.
시각적 요소: AI가 생성한 시각 자료, 음악, 사운드 이펙트 및 부드러운 전환 효과로 콘텐츠를 향상시키세요. 고급 편집 기술이 필요 없이 비디오에 세련미와 창의성을 더하세요.
AI 아바타로 비디오 만들기
HeyGen의 AI 아바타 생성기는 실제처럼 보이고 들리는 생생한 디지털 아바타를 만듭니다. 자연스러운 눈 깜박임, 제스처 및 정확한 입 모양 움직임을 특징으로 하여 현실감 있는 헤드 비디오를 제작합니다.
수천 개의 재고 아바타 중에서 선택하거나 사진이나 텍스트 프롬프트를 사용하여 나만의 커스텀 아바타를 만들 수 있습니다. 표정, 의상, 배경을 개인화하거나 아바타가 여러 언어로 질문에 답할 수 있도록 훈련시킬 수도 있습니다.
최고의 AI 생성 비디오를 만들기 위한 모범 사례
HeyGen의 AI 비디오 생성기를 최대한 활용하려면:
AI 콘텐츠 재활용 도구
HeyGen을 사용하면 기존 콘텐츠를 소셜 미디어에 최적화된 짧은 형식의 비디오와 같은 새롭고 매력적인 형식으로 재활용하는 것이 쉬워집니다. 다양한 플랫폼에 자동으로 적응하여 도달 범위를 극대화하고 가시성을 높이며 모든 채널에서 콘텐츠의 관련성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
몇 분 만에 고품질 비디오를 만드세요, 며칠이 아니라
HeyGen의 무료 AI 비디오 생성기를 사용하면 몇 분 안에 전문적인 비디오를 만들 수 있습니다. 스크립트를 작성하고 아바타를 선택한 다음 워터마크 없이 1080p 또는 4K로 내보낼 수 있습니다. 목소리, 제스처, 타이밍을 세밀하게 조정하고 음악이나 자막을 추가하며 모든 것을 브랜드에 맞춰 유지하세요.
팀원들과 협력하여 약 20분 만에 전체 비디오를 완성할 수 있습니다. 70개 이상의 언어로 자연스러운 AI 목소리를 제공하는 HeyGen은 비디오 제작을 빠르고 간단하며 모든 사람이 접근할 수 있게 만들어줍니다.
생성적 AI 비디오 메이커
HeyGen의 AI 비디오 생성 도구는 GANs 및 확산 모델과 같은 최첨단 생성 AI 모델을 활용하여 처음부터 완전히 새로운 비디오 콘텐츠를 만듭니다. 이러한 도구들은 전통적인 비디오 편집을 넘어서는 독특하고 상상력이 풍부한 스토리텔링의 문을 엽니다.
사용자는 텍스트 프롬프트나 참조 이미지에서 직접 비디오를 생성할 수 있어 무한한 창의적 가능성을 열어줍니다. 마케팅, 엔터테인먼트, 실험 등 어떤 목적으로든, HeyGen은 대담한 아이디어를 시각적으로 인상적인 형식으로 실현하기 쉽게 만들어줍니다.
HeyGen으로 AI 비디오를 생성하는 방법?
몇 분 안에 전문적인 AI 비디오를 만드세요; 그냥 입력하고, 선택하고, 생성하면 됩니다.
비디오에 나타내고 싶은 내용이나 보여주고 싶은 것을 입력하세요. 한 문장이면 충분합니다. 비디오 에이전트가 그것을 대본, 음성 해설, 그리고 시각적 계획으로 전환할 것입니다.
300개 이상의 아바타와 목소리 중에서 당신의 어조와 청중에 맞게 선택하세요. 배우나 스튜디오가 필요 없습니다.
메시지를 생생하게 전달하기 위해 애니메이션, 자막, 배경, 그리고 전환 효과를 추가하세요.
HeyGen이 몇 분 안에 AI 기반 비디오를 만들어보세요. 즉시 다운로드하거나 어떤 플랫폼에도 바로 게시하세요.
HeyGen은 텍스트, 이미지 또는 오디오에서 비디오를 생성하는 인공지능을 사용하는 AI 비디오 생성 도구입니다. 사용자가 고급 비디오 편집 기술이 필요 없이 빠르게 고품질의 비디오를 제작할 수 있도록 해주며, 목소리를 추가하거나 애니메이션 캐릭터를 만드는 것과 같은 기능을 포함하고 있습니다. 이러한 도구들은 개인 창작자부터 대기업에 이르기까지 모두에게 전문적인 비디오를 빠르고 효율적으로 제작할 수 있도록 돕고 있습니다.
스크립트를 입력하고 아바타와 목소리를 선택하기만 하면 AI가 말하는 비디오를 생성하여 다운로드하거나 공유할 준비가 됩니다.
네. 도구를 사용하고 생성된 비디오를 저장하거나 다운로드하려면 무료 HeyGen 계정이 필요합니다.
네. 사용자가 직접 스크립트를 입력하고 다양한 사전 제작된 AI 목소리 중에서 선택할 수 있습니다. 몇몇 맞춤형 목소리 옵션은 프리미엄 등급에서 이용 가능합니다.
네. 이 도구는 대부분의 현대 모바일 브라우저에서 작동하지만, 편집 및 미리보기에 있어 데스크탑 사용이 더 원활한 경험을 제공합니다.
HeyGen은 다양한 요구에 맞는 유연한 가격 계획을 제공합니다:
모든 플랜에는 AI 장면 생성기, 비디오 자동화 도구, 사실적인 AI 음성 오버 및 비디오 자동 편집기에 대한 액세스가 포함되어 있습니다. 모든 플랜과 가격을 확인하세요
HeyGen은 2025년 최고의 AI 비디오 생성기 중 하나입니다. AI UGC 비디오 생성, 설명 비디오 생성기, AI 마케팅 비디오, 제품 데모, 튜토리얼, 그리고 온보딩 비디오를 지원합니다. 또한 AI 기반 스토리텔링, 프롬프트-투-비디오 도구, 그리고 다양한 억양에 대한 지원도 제공합니다.
AI 비디오 생성기는 인공지능을 사용하여 텍스트를 매력적인 비디오 콘텐츠로 변환합니다. 심층 학습 모델을 적용하여 현실적인 비주얼을 생성하고, 음성을 자동으로 더빙하며, 동작을 동기화하여 비디오 제작을 빠르고 수월하게 만듭니다. HeyGen은 또한 이미지를 비디오로 변환하는 기능을 지원하여 사용자가 정지 이미지를 쉽게 애니메이션화할 수 있습니다.
네, HeyGen을 사용하여 오디오를 비디오로 변환할 수 있습니다. 당신의 목소리를 업로드하거나 녹음한 후, 말하는 사진 아바타를 선택하면 HeyGen이 입 모양, 표정, 그리고 시각적 효과를 동기화해줍니다. 자막을 추가하고, 자동으로 장면을 생성하며, 심지어 오디오에서 할리우드 스타일의 보이스오버까지 사용할 수 있습니다. 편집 없이도 고품질의 비디오를 빠르고 쉽게 만들 수 있는 방법입니다.
물론이죠. 텍스트를 비디오 AI는 기업이 스크립트를 전문적인 프레젠테이션으로 전환할 수 있게 해줍니다. 이는 훈련 자료, 제품 데모, 설명 비디오를 촬영 장비나 제작 팀 없이도 만들 수 있게 해주어 이상적입니다.
AI 생성 비디오는 제작 시간과 비용을 크게 줄여 콘텐츠 제작을 더 효율적으로 만듭니다. 비록 고예산 영화 제작을 완전히 대체하지는 못하지만, 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠에 있어서 훌륭한 대안이 됩니다.
선도하는 AI 비디오 플랫폼들은 보안을 우선시하며, 아바타와 생성된 콘텐츠가 윤리 지침을 준수하도록 합니다. 투명성, 사용자 동의, 그리고 책임 있는 AI 개발은 윤리적인 AI 비디오 생성을 유지하는데 있어 핵심 요소입니다.
Face Swap AI in HeyGen’s AI Video Generator lets you replace the presenter’s face in an AI generated video with another face, such as your own, a teammate’s, or a custom avatar. This adds a personal touch to your videos while keeping the voice, gestures, and lip-sync accurately matched.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.