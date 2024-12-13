AI 아바타

HeyGen의 AI 기반 도구를 사용하여 몇 분 만에 초현실적인 얼굴 바꿔넣기 비디오를 만드세요. 편집 기술이 필요 없어 콘텐츠 제작자, 마케터, 엔터테인먼트 팀에게 이상적입니다.

AI 페이스 스왑

완벽한 얼굴 바꿔넣기 기술로 여러분의 비디오를 변신시키고 싶으신가요?

HeyGen의 AI 기반 얼굴 바꾸기 비디오 도구는 비교할 수 없는 정밀도와 리얼리즘으로 비디오 속 얼굴을 교체할 수 있게 해줍니다. 콘텐츠 제작, 엔터테인먼트, 마케팅 등의 목적으로, HeyGen은 자연스러운 표정, 조명, 그리고 디테일을 유지하면서 얼굴을 바꾸는 작업을 수월하게 만들어줍니다.

저희 딥페이크 메이커를 사용하면 복잡한 편집 없이 몇 번의 클릭만으로 놀라운 딥페이크 스타일의 비디오 스왑을 생성할 수 있습니다. 비디오를 업로드하고, 바꾸고 싶은 얼굴을 선택한 다음 AI가 나머지를 처리하도록 하세요. 다양한 분야에서의 딥페이크 위협에 대해 더 알아보세요.

HeyGen 얼굴 바꾸기 아바타와 다양한 여성 AI 배우들이 있는 컬러 카드.HeyGen 얼굴 바꾸기 아바타와 다양한 여성 AI 배우들이 있는 컬러 카드.

AI 페이스 스왑

페이스 스왑 비디오 제작을 위한 모범 사례

다음의 팁을 따라 AI 기반 얼굴 바꾸기 기능을 최대한 활용하세요:

  • 고품질 소스 영상을 선택하세요: 선명하고 잘 조명된 비디오가 최상의 페이스 스왑 결과를 제공합니다.
  • 얼굴 정렬 보장: 대상 비디오의 각도와 표정에 맞는 이미지를 사용하세요.
  • HeyGen의 AI 아바타를 활용하여 – 얼굴을 바꿔 300개 이상의 AI 아바타에 독특한 비디오 콘텐츠를 제작하세요.
  • 음성 복제 기능을 강화하십시오 - AI 음성 복제를 사용한 완전 몰입형 경험을 제공합니다.
  • Generative Outfits로 커스터마이즈하기 – 얼굴 바꾸기를 더 매력적으로 만들기 위해 AI가 생성한 패션으로 의상을 조정하세요.
  • 사실감을 높이기: 조명과 피부 톤을 조정하여 완벽하게 통합하세요.
HeyGen 얼굴 바꾸기 아바타 6월 인사 역할과 AI 비디오 제작을 위한 팁.HeyGen 얼굴 바꾸기 아바타 6월 인사 역할과 AI 비디오 제작을 위한 팁.

AI 페이스 스왑

AI 기반 얼굴 바꿔치기로 창의력을 향상시키세요

AI 기반의 얼굴 바꾸기 기술은 엔터테인먼트, 개인화, 브랜딩에 새로운 가능성을 열어줍니다. 재미있는 소셜 미디어 클립부터 전문가급 딥페이크 비디오 마케팅에 이르기까지, 이 기술은 참여도를 높이고 콘텐츠에 새로운 스토리텔링 기법을 가져다 줍니다.

HeyGen을 사용하면 단순한 딥페이크 앱 이상의 것을 무료로 이용할 수 있습니다; 이것은 종합적인 AI 비디오 제작 스위트입니다. 400개가 넘는 맞춤형 비디오 템플릿, AI 아바타, 그리고 음성 복제 기능을 통해, HeyGen은 얼굴을 바꾼 비디오가 자연스럽고 전문적으로 보이도록 보장합니다.

HeyGen 얼굴 바꾸기 편집기는 데모 얼굴과 편집 모양 UI에서 레이아웃 옵션을 제공합니다.HeyGen 얼굴 바꾸기 편집기는 데모 얼굴과 편집 모양 UI에서 레이아웃 옵션을 제공합니다.

어떻게 작동하나요?

4단계로 초현실적인 얼굴 바꿔넣기 비디오를 만드세요

자신만의 디지털 세계의 얼굴이 되세요. AI가 생성한 아바타는 당신의 개성, 표정, 그리고 움직임을 포착하면서 AI 얼굴 바꾸기에 대한 윤리적 고려사항을 이해하며 참여도를 높입니다.

1단계

비디오 아바타를 만드세요

우리의 딥페이크 이미지 생성기를 사용하여 개인화된 AI 아바타를 만들기 시작하세요. 이것은 매끄러운 상호작용을 위해 디자인된 당신의 딥페이크의 얼굴이 될 것입니다.

1단계 자연스러운 움직임과 목소리를 가진 비디오 아바타를 만드세요1단계 자연스러운 움직임과 목소리를 가진 비디오 아바타를 만드세요

2단계

“편집 모습”을 클릭하여 FaceSwap에 접근하세요

아바타 편집기에서 FaceSwap을 선택하여 원하는 얼굴로 아바타의 외모를 교체하세요. 몇 번의 클릭만으로 간단합니다.

편집 모양 옵션 및 얼굴 업로드 기능이 있는 FaceSwap 인터페이스.편집 모양 옵션 및 얼굴 업로드 기능이 있는 FaceSwap 인터페이스.

3단계

새 아바타를 저장하세요

딥페이크 얼굴 바꿔치기 비디오 아바타가 준비되면, 미래의 딥페이크 협업이나 개인 프로젝트를 위해 라이브러리에 저장하세요.

새로운 AI 아바타 여성 정면 무표정으로 저장하기.새로운 AI 아바타 여성 정면 무표정으로 저장하기.

4단계

딥페이크 비디오를 만들고 공유하세요

업데이트된 아바타를 활용하여 실제와 똑같이 보이고 들리는 딥페이크 비디오를 생성하세요. 한 번의 클릭으로 공유할 수 있습니다.

여자의 얼굴에 재생 버튼이 있는 비디오여자의 얼굴에 재생 버튼이 있는 비디오

아바타 유형

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

AI 아바타 FAQ

딥페이크 비디오란 무엇인가요?

딥페이크 비디오는 인공지능을 사용하여 얼굴을 바꾸거나 비디오 속 사람의 외모를 변경하여, 현실적으로 보이지만 가짜 콘텐츠를 만들어내며, 종종 오락이나 악의적인 목적으로 사용됩니다.

HeyGen으로 페이스 스왑 비디오를 어떻게 만들 수 있나요?

HeyGen에 비디오를 업로드하고 바꾸고 싶은 얼굴을 선택하여 얼굴 바꿔치기 비디오를 만들 수 있으며, AI가 자연스러운 표정과 조명을 보장합니다.

왜 HeyGen의 얼굴 바꾸기 도구를 선택해야 할까요?

HeyGen의 얼굴 바꾸기 도구는 비교할 수 없는 정밀함과 리얼리즘을 제공하여, 복잡한 편집 없이 딥페이크 스타일의 얼굴 바꾸기를 손쉽게 만들어냅니다.

딥페이크 기술은 윤리적인가요?

딥페이크는 잘못된 정보를 퍼뜨리거나 사생활을 침해하는 등의 잠재적 오용으로 인해 윤리적 우려를 제기하지만, HeyGen과 같은 도구들은 AI가 생성한 콘텐츠를 라벨링하여 투명성을 증진시킵니다. 무료로 가입하여 더 많은 정보를 알아보세요.

