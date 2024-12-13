AI 페이스 스왑
완벽한 얼굴 바꿔넣기 기술로 여러분의 비디오를 변신시키고 싶으신가요?
HeyGen의 AI 기반 얼굴 바꾸기 비디오 도구는 비교할 수 없는 정밀도와 리얼리즘으로 비디오 속 얼굴을 교체할 수 있게 해줍니다. 콘텐츠 제작, 엔터테인먼트, 마케팅 등의 목적으로, HeyGen은 자연스러운 표정, 조명, 그리고 디테일을 유지하면서 얼굴을 바꾸는 작업을 수월하게 만들어줍니다.
저희 딥페이크 메이커를 사용하면 복잡한 편집 없이 몇 번의 클릭만으로 놀라운 딥페이크 스타일의 비디오 스왑을 생성할 수 있습니다. 비디오를 업로드하고, 바꾸고 싶은 얼굴을 선택한 다음 AI가 나머지를 처리하도록 하세요. 다양한 분야에서의 딥페이크 위협에 대해 더 알아보세요.
AI 페이스 스왑
페이스 스왑 비디오 제작을 위한 모범 사례
다음의 팁을 따라 AI 기반 얼굴 바꾸기 기능을 최대한 활용하세요:
- 고품질 소스 영상을 선택하세요: 선명하고 잘 조명된 비디오가 최상의 페이스 스왑 결과를 제공합니다.
- 얼굴 정렬 보장: 대상 비디오의 각도와 표정에 맞는 이미지를 사용하세요.
- HeyGen의 AI 아바타를 활용하여 – 얼굴을 바꿔 300개 이상의 AI 아바타에 독특한 비디오 콘텐츠를 제작하세요.
- 음성 복제 기능을 강화하십시오 - AI 음성 복제를 사용한 완전 몰입형 경험을 제공합니다.
- Generative Outfits로 커스터마이즈하기 – 얼굴 바꾸기를 더 매력적으로 만들기 위해 AI가 생성한 패션으로 의상을 조정하세요.
- 사실감을 높이기: 조명과 피부 톤을 조정하여 완벽하게 통합하세요.
AI 페이스 스왑
AI 기반 얼굴 바꿔치기로 창의력을 향상시키세요
AI 기반의 얼굴 바꾸기 기술은 엔터테인먼트, 개인화, 브랜딩에 새로운 가능성을 열어줍니다. 재미있는 소셜 미디어 클립부터 전문가급 딥페이크 비디오 마케팅에 이르기까지, 이 기술은 참여도를 높이고 콘텐츠에 새로운 스토리텔링 기법을 가져다 줍니다.
HeyGen을 사용하면 단순한 딥페이크 앱 이상의 것을 무료로 이용할 수 있습니다; 이것은 종합적인 AI 비디오 제작 스위트입니다. 400개가 넘는 맞춤형 비디오 템플릿, AI 아바타, 그리고 음성 복제 기능을 통해, HeyGen은 얼굴을 바꾼 비디오가 자연스럽고 전문적으로 보이도록 보장합니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 초현실적인 얼굴 바꿔넣기 비디오를 만드세요
자신만의 디지털 세계의 얼굴이 되세요. AI가 생성한 아바타는 당신의 개성, 표정, 그리고 움직임을 포착하면서 AI 얼굴 바꾸기에 대한 윤리적 고려사항을 이해하며 참여도를 높입니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 아바타 FAQ
딥페이크 비디오란 무엇인가요?
딥페이크 비디오는 인공지능을 사용하여 얼굴을 바꾸거나 비디오 속 사람의 외모를 변경하여, 현실적으로 보이지만 가짜 콘텐츠를 만들어내며, 종종 오락이나 악의적인 목적으로 사용됩니다.
HeyGen으로 페이스 스왑 비디오를 어떻게 만들 수 있나요?
HeyGen에 비디오를 업로드하고 바꾸고 싶은 얼굴을 선택하여 얼굴 바꿔치기 비디오를 만들 수 있으며, AI가 자연스러운 표정과 조명을 보장합니다.
왜 HeyGen의 얼굴 바꾸기 도구를 선택해야 할까요?
HeyGen의 얼굴 바꾸기 도구는 비교할 수 없는 정밀함과 리얼리즘을 제공하여, 복잡한 편집 없이 딥페이크 스타일의 얼굴 바꾸기를 손쉽게 만들어냅니다.
딥페이크 기술은 윤리적인가요?
딥페이크는 잘못된 정보를 퍼뜨리거나 사생활을 침해하는 등의 잠재적 오용으로 인해 윤리적 우려를 제기하지만, HeyGen과 같은 도구들은 AI가 생성한 콘텐츠를 라벨링하여 투명성을 증진시킵니다. 무료로 가입하여 더 많은 정보를 알아보세요.