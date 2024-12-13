페이스 스왑 비디오

완벽한 얼굴 바꿔넣기 기술로 여러분의 비디오를 변신시키고 싶으신가요?

HeyGen의 AI 기반 얼굴 바꾸기 비디오 도구는 비교할 수 없는 정밀도와 리얼리즘으로 비디오 속 얼굴을 교체할 수 있게 해줍니다. 콘텐츠 제작, 엔터테인먼트, 마케팅 등의 목적으로, HeyGen은 자연스러운 표정, 조명, 그리고 디테일을 유지하면서 얼굴을 바꾸는 작업을 수월하게 만들어줍니다.

저희 딥페이크 메이커를 사용하면 복잡한 편집 없이 몇 번의 클릭만으로 놀라운 딥페이크 스타일의 비디오 스왑을 생성할 수 있습니다. 비디오를 업로드하고, 바꾸고 싶은 얼굴을 선택한 다음 AI가 나머지를 처리하도록 하세요. 다양한 분야에서의 딥페이크 위협에 대해 더 알아보세요.