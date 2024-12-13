HeyGen AI 소개 - 주요 판매 포인트
타겟 오디언스
창작자, 비디오 편집자, 마케터, 부동산 중개인, 그리고 L&D 전문가들로 구성된 청중을 가진 제휴사를 찾고 있습니다—특히 YouTube, TikTok 또는 영화 산업에서 활동하는 이들이면 더욱 좋습니다.
주요 의제
HeyGen의 미션을 널리 알려주세요: 시각적 스토리텔링을 모두에게 접근 가능하게 만듭니다. 비디오에 대한 수요가 증가함에 따라, 우리는 사용하기 쉬운 AI 도구로 그 격차를 메웁니다.
우리의 특징
HeyGen은 사용자가 AI를 활용하여 고화질 비디오를 제작할 수 있게 해주며, 배우, 카메라, 편집 기술이 필요하지 않습니다. 주요 도구로는 텍스트에서 비디오로, 음성, 번역, 그리고 아바타 기술이 포함됩니다.
수많은 사용자가 신뢰하는
85,000명 이상의 고객
제휴사가 되세요
작동 원리
02
배포하다
독점 링크를 귀하의 청중과 공유하고 Rewardful을 통해 실시간으로 성과를 모니터하세요.
03
돈을 받으세요!
당신이 HeyGen에 소개하는 모든 고객이 우리 프로그램의 조건을 충족한다면, 당신은 커미션을 받게 됩니다!
제휴사를 위한 법적 지침
🚫 자기 추천 금지
자신을 추천하거나 자신의 링크를 사용해서 할인을 받을 수 없습니다.
🚫 브랜드 키워드 입찰 금지
공정한 경쟁을 보장하기 위해, 유료 검색 캠페인에서 "HeyGen," "HeyGen 가격," "heygen.com," 또는 "heygen.com 가격"과 같은 브랜드 키워드에 입찰하지 않도록 요청드립니다.
🚫 오해 금지
HeyGen을 사칭하거나 당신의 회사가 HeyGen인 것처럼 사람들을 속이려고 시도하지 마십시오.
자주 묻는 질문
현재 우리에게는 제한이 없습니다! 위의 계산기를 사용하여 수익 잠재력을 탐색해보세요!
새로운 크리에이터 또는 팀 유료 구독의 첫 12개월 동안 20%의 수수료를 드립니다. 사용자가 처음 12개월 이내에 플랜을 업그레이드하거나 다운그레이드하는 경우, 20% 수수료는 변경된 사항을 반영하게 됩니다.
아니요, 추천 크레딧을 받으려면 고객이 직접 자신의 기기에서 당신의 추천 링크를 통해 가입해야 합니다.
60일. 사용자가 첫 추천 방문 후 60일 이내에 HeyGen Creator 또는 Team 유료 구독을 구매하는 경우에만 전환 추적이 가능합니다.
Visit the HeyGen Affiliate Partner 약관을 방문하세요. 또한 [email protected]으로 이메일을 보내시면 더 많은 정보를 제공해 드립니다.