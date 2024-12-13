HeyGen은 사용자가 AI를 활용하여 고화질 비디오를 제작할 수 있게 해주며, 배우, 카메라, 편집 기술이 필요하지 않습니다. 주요 도구로는 텍스트에서 비디오로, 음성, 번역, 그리고 아바타 기술이 포함됩니다.