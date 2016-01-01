카메라 앞에 서지 않고도 강력한 비디오 채널을 구축하세요. HeyGen은 간단한 프롬프트를 시각적 요소, 음성 해설, 브랜드 스타일링이 완비된 비대면 비디오로 전환합니다. 개인의 정체성을 보호하면서도 개인적이고 전문적인 느낌의 스튜디오 품질 비디오를 만들 수 있습니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
장편 내레이션, 목록 형식의 분석, 그리고 24/7로 운영되는 상시적인 튜토리얼을 만드세요. 모든 콘텐츠가 얼굴 없이 자동화되고 쉽게 반복 가능한 수익 창출 채널을 구축하세요.
빠른 후크와 스크립트를 캡션, 줌, 그리고 B롤이 있는 수직 무페이스 비디오로 만드세요. 자신을 녹화하거나 조명이나 배경을 걱정할 필요 없이 매일 게시하세요.
텍스트 스토리, 스레드, 커뮤니티 게시물을 내레이션과 다이내믹한 비주얼이 있는 동영상으로 변환하세요. 스토리텔링에 집중을 유지하면서도 여러분의 정체성은 완전히 배경에 머물게 하여, 관객이 비디오 콘텐츠와 연결될 수 있도록 합니다.
텍스트 오버레이와 음성 해설을 사용하여 인사이트, 분석, 그리고 교훈을 공유하세요. Talking-head 영상 대신 전문가로서의 위치를 확립하면서 개인 정보 보호와 유연성을 유지하세요.
화면 캡처, 목업, 그리고 애니메이션 오버레이를 사용하여 작동 방식을 설명하세요. 시각 자료는 제품에 집중하고, 얼굴 없는 나레이션이 시청자를 단계별로 안내하도록 하세요.
새로운 언어와 목소리로 글로벌 관객을 위해 당첨 비디오를 복제하세요. HeyGen이 각 지역에 맞게 대본과 음성을 교체하는 동안 같은 무표정한 비주얼을 유지하세요.
HeyGen이 최고의 무얼굴 비디오 생성기인 이유
비디오 중심의 비즈니스를 구축하기 위해 카메라, 스튜디오, 또는 화면에 나오는 재능이 필요하지 않습니다. 얼굴 없는 비디오 제작자는 여러분이 익명을 유지하면서도 모든 콘텐츠에서 자신감 있고, 명확하며, 신뢰할 수 있는 목소리를 낼 수 있게 해줍니다. HeyGen은 스크립팅, 비주얼, 내레이션을 처리하여 여러분이 아이디어, 전략, 성장에 집중할 수 있도록 도와주며, 스스로 촬영하는 일에 신경 쓸 필요가 없습니다.
주제를 입력하거나 대략적인 개요를 붙여넣고 AI가 귀하의 스크립트를 작성하게 하고, 시각적 요소를 선택하며 자연스러운 음성 해설을 생성하도록 하세요. 단 몇 분 만에 얼굴 없는 완성된 비디오를 만들어 YouTube, TikTok 또는 다른 소셜 플랫폼에 게시할 수 있습니다.
얼굴을 드러내지 않고도 품질을 희생하지 않으면서 AI를 사용하여 매력적인 무얼굴 비디오를 만드세요. 스톡이나 AI 비주얼, 오버레이, 자막을 결합하여 깔끔하고 매력적인 스토리를 전달하고, 개인의 얼굴이나 환경을 공개하지 않습니다.
여러 채널과 분야에 걸쳐 구조, 스크립트, 포맷을 재사용하세요. 템플릿을 저장하여 얼굴 없는 성공적인 비디오를 빠르게 복제할 수 있게 하여, 출판 스케줄을 꽉 차게 유지하고 작업 부담을 낮게 유지하세요.
어떤 분야에도 적용 가능한 스크립트 기반 비디오 AI
키워드, 아이디어 또는 개요를 명확한 구조와 흥미를 유발하는 요소가 있는 완전한 서사로 전환하세요. AI가 속도 조절, 분할, 길이를 처리하여 얼굴 없는 비디오가 처음부터 마지막 콜투액션까지 흥미롭게 유지됩니다.
직접 촬영하지 않고 만드는 비주얼
AI 생성 장면, 스톡 클립, 스크린샷, 텍스트 그래픽을 혼합하여 이야기를 풍부하게 표현하세요. 카메라를 켜거나 주변을 녹화하지 않고도 풍부하고 영화 같은 무표정 비디오를 제작하세요.
자연스러운 음성 오버
니치와 청중에 맞는 목소리, 톤, 그리고 언어를 선택하여 얼굴 없는 YouTube 콘텐츠를 향상시키세요. 당신의 내레이션은 인간적이고 표현력이 있어, 얼굴 없는 콘텐츠에 따뜻함과 명확성을 부여하여 신뢰를 빠르게 구축하는 데 도움이 됩니다.
반복 가능한 형식을 위한 템플릿과 프리셋
인트로, 전환, 아웃트로에 대해 재사용 가능한 템플릿으로 성공적인 형식을 저장하세요. 다양한 채널과 주제에 걸쳐 일관된 품질을 유지하면서 시리즈 기반의 얼굴 없는 비디오를 대량으로 제작하세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
얼굴 없는 비디오 생성기 사용 방법
새로운 시리즈를 시작하거나, 틈새 시장을 테스트하거나, 추가적인 무명 채널을 만들고 싶을 때마다 동일한 세 단계를 사용하세요.
주제, 이상적인 길이, 플랫폼을 입력하고, 선호하는 시각적 또는 음성 스타일을 함께 제시하세요. HeyGen은 얼굴 없는 비디오 형식에 특화된 사용 가능한 스크립트와 스토리보드를 생성합니다.
AI가 생성한 개요를 검토하고 훅, 페이싱, 메시징을 조정하세요. 전환을 강화하고 내레이션을 타이트하게 하며 각 세그먼트가 당신이 전달하고자 하는 이야기와 일치하는지 확인하세요.
클립을 교체하고, 캡션을 조정하며, 분위기에 맞는 사운드트랙을 선택하세요. 내레이션 속도, 강조, 스타일을 조정하여 얼굴 없는 비디오가 당신이 구상한 정확한 분위기와 에너지를 전달하도록 하세요.
YouTube, Shorts, TikTok, 또는 Reels에 적합한 종횡비로 다운로드하세요. 메타데이터를 추가하고, 즉시 게시하여, 첫날부터 완전히 전문적으로 보이는 무얼굴 브랜드를 성장시키세요.
얼굴 없는 비디오란 창작자가 카메라에 나타나지 않는 콘텐츠로, 익명으로 비디오를 만들고 싶은 사람들에게 이상적인 선택입니다. 대신, 이야기는 시각적 요소, 텍스트, 그리고 보이스오버를 통해 전달되어 시청자들이 메시지에 집중하게 하고 그 뒤에 있는 사람에게는 초점을 맞추지 않습니다.
아니요. 얼굴 없는 비디오 제작자는 원하지 않으면 카메라 앞에 나설 필요가 없도록 설계되었습니다. AI가 시각적 요소와 음성 해설을 처리하여, 여러분이 완전히 익명을 유지하면서도 고품질의 콘텐츠를 제작할 수 있게 해줍니다.
네. 각 플랫폼의 정책을 따르고 파트너 기준에 도달하는 한, 얼굴이 나오지 않는 비디오도 토킹 헤드 콘텐츠처럼 수익화할 수 있습니다. 많은 채널들이 창작자가 화면에 나타나지 않고도 전업 수입을 올리고 있습니다.
대부분의 무명의 비디오들은 주제를 정한 후 몇 분 안에 생성 및 수정될 수 있습니다. 이것은 AI 비디오 생성기를 사용하여 스크립트, 시각적 요소, 음성 해설 모두 AI가 처리하므로 실제 촬영 및 편집 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.
물론입니다. 금융, 기술, 게임, 웰니스, 스토리텔링과 같은 특정 분야를 타겟으로 하고 선호하는 스타일을 설정할 수 있습니다. 시네마틱한 B롤부터 미니멀한 화면 위의 텍스트까지, 얼굴이 없는 비디오는 귀하의 브랜드와 완벽하게 어울릴 수 있습니다.
스크립트를 편집하고, 비주얼을 교체하고, 텍스트를 조정하며, 음성 내레이션을 업데이트할 수 있습니다. 처음부터 다시 시작할 필요 없이 작은 수정이라면 빠르게 처리할 수 있어 여러 버전을 다듬고 가장 잘 수행되는 것을 선택할 수 있습니다.
AI의 도움으로 얼굴 없는 비디오를 만들기 위해 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 모든 작업은 글쓰기부터 렌더링까지 HeyGen 내에서 온라인으로 이루어집니다. 브라우저에서 직접 얼굴 없는 비디오를 생성, 편집, 내보낼 수 있습니다.
네. 템플릿, 스크립트, 구조를 원하는 만큼 여러 채널에 재사용할 수 있습니다. 이를 통해 매번 프로세스를 처음부터 다시 구축하지 않고도 틈새 시장, 언어, 대상 청중을 테스트하기가 더 쉬워집니다.
메시징을 완전히 제어하고 싶으시다면 자신의 스크립트나 개요를 붙여넣을 수 있습니다. '텍스트에서 비디오로' 기능을 사용하면 HeyGen이 시각적 요소, 타이밍, 음성 해설을 처리하여 얼굴이 없는 비디오가 세련되고 완성도 높게 보이고 들리게 할 것입니다.
얼굴 없는 비디오 제작자는 YouTube, TikTok, Instagram, X, LinkedIn을 포함하여 비디오를 지원하는 모든 플랫폼에서 작업하여 채널에 걸쳐 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다. 관객이 시간을 보내는 곳이면 어디서든 콘텐츠가 맞도록 다양한 종횡비로 내보낼 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
