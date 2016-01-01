1단계 당신의 무면상 비디오 컨셉을 설명해주세요 주제, 이상적인 길이, 플랫폼을 입력하고, 선호하는 시각적 또는 음성 스타일을 함께 제시하세요. HeyGen은 얼굴 없는 비디오 형식에 특화된 사용 가능한 스크립트와 스토리보드를 생성합니다.

2단계 스크립트와 화면 흐름을 다듬으세요 AI가 생성한 개요를 검토하고 훅, 페이싱, 메시징을 조정하세요. 전환을 강화하고 내레이션을 타이트하게 하며 각 세그먼트가 당신이 전달하고자 하는 이야기와 일치하는지 확인하세요.

3단계 비주얼, 속도, 그리고 오디오를 사용자화하세요 클립을 교체하고, 캡션을 조정하며, 분위기에 맞는 사운드트랙을 선택하세요. 내레이션 속도, 강조, 스타일을 조정하여 얼굴 없는 비디오가 당신이 구상한 정확한 분위기와 에너지를 전달하도록 하세요.