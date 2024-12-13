자막을 통해 더 많은 시청자에게 도달하세요

자막이 있는 비디오는 시청 시간과 참여도가 더 높습니다. 콘텐츠를 재활용하든 무음 시청자를 위해 최적화하든, HeyGen이 자막 작업을 수월하게 만들어줍니다.

수동 편집자나 자막 소프트웨어와 달리, 우리의 AI 자막은 다음과 같습니다:

음성에 자동 맞춤

스타일과 배치에서 완전히 사용자 정의 가능합니다

YouTube, Instagram, TikTok, Shorts에 이상적입니다

Captions.ai나 CapCut 같은 도구들과 비교할 때, HeyGen은 음성에서 자막을 거쳐 완전한 비디오 생성까지 가능하게 합니다.