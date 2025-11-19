편집 시간을 획기적으로 줄여 줍니다

수동으로 영상을 잘라내는 대신, 팀은 한 번에 여러 클립을 생성하고, 영상을 자르는 데 시간을 쓰기보다 메시지를 다듬는 데 시간을 쓸 수 있습니다.