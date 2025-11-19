HeyGen의 AI 영상 클립 생성기를 사용해 긴 영상을 짧고 공유하기 좋은 클립으로 바꿔 보세요. 전체 녹화본을 업로드하면, 타임라인을 일일이 훑거나 직접 편집할 필요 없이 소셜 피드에 최적화된 임팩트 있는 클립 여러 개를 자동으로 생성할 수 있습니다.
무료 이미지 투 비디오 생성기를 사용해 보세요
Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.
Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.
Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.
Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.
Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.
Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.
HeyGen이 최고의 AI 동영상 클립 생성기인 이유
HeyGen은 대규모 콘텐츠 재가공을 위해 설계되었습니다. 이 도구는 팀이 긴 영상에서 가장 몰입도 높은 순간들을 추출해, 게시하기 쉽고 업데이트하기 쉬우며 성과를 내도록 설계된 클립으로 변환할 수 있도록 도와줍니다.
AI 동영상 클립 생성기는 음성, 속도, 시각적 단서를 분석해, 그 자체로 완결되고 몰입감 있게 느껴지는 순간들을 찾아냅니다.
클립은 세로 및 정사각형 형식에 맞춰 프레이밍, 속도 조절, 자막 준비 상태 등 소셜 시청 행동을 고려하여 생성됩니다.
수동으로 영상을 잘라내는 대신, 팀은 한 번에 여러 클립을 생성하고, 영상을 자르는 데 시간을 쓰기보다 메시지를 다듬는 데 시간을 쓸 수 있습니다.
자동 하이라이트 감지
긴 영상을 업로드하면 시스템이 대화, 강조 포인트, 주제 전환을 기반으로 자연스러운 클립 경계를 자동으로 찾아줍니다. 각 클립은 AI 클립 생성기의 고급 기능 덕분에 어색하게 잘린 느낌이 아니라, 의도적으로 구성된 영상처럼 자연스럽게 제작됩니다.
하나의 영상에서 여러 클립 생성
한 번에 하나의 원본 영상에서 여러 개의 짧은 클립을 만들어 보세요. AI 영상 클립 생성기는 하나의 녹화를 지속적으로 재사용 가능한 콘텐츠 흐름으로 바꿔 줍니다.
캡션용 클립 레이아웃
각 클립은 자막과 온스크린 텍스트를 위한 여백이 명확하게 확보된 상태로 제작됩니다. 이는 소리 없이 시청할 때를 지원하고, 소셜 플랫폼 전반에서 가독성과 명료성을 높여 줍니다.
플랫폼에 최적화된 프레이밍
클립은 TikTok, 정사각형, 가로 화면 시청용으로 자동으로 포맷됩니다. AI 기반 기술 덕분에 피사체는 수동으로 프레이밍을 다시 할 필요 없이 항상 중앙에 위치하고 읽기 쉽게 유지됩니다.
귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.
AI 동영상 클립 생성기 사용 방법
속도와 확장성을 위해 설계된 워크플로를 사용해 네 단계로 짧은 동영상 클립을 만드세요.
전체 길이의 녹화본을 추가하세요. HeyGen은 오디오와 영상을 분석하여 구조와 강조점을 파악합니다.
AI 동영상 클립 생성기는 여러 개의 클립 후보를 식별하고, 각각을 독립된 세그먼트로 준비합니다.
필요하다면 클립의 텍스트, 자막 또는 프레이밍을 수정하세요. 영상을 다시 편집하지 않고도 길이나 강조점을 조정할 수 있습니다.
필요한 형식으로 클립을 다운로드한 뒤 TikTok, 웹사이트, 사내 도구 등 다양한 소셜 플랫폼에 게시하세요.
AI 영상 클립 생성기는 긴 영상을 자동으로 짧은 클립으로 만들어 줍니다. 하이라이트 순간을 감지해 바로 공유할 수 있는 영상으로 준비해 줍니다.
팟캐스트, 인터뷰, 웨비나, 강의, 제품 데모처럼 말이 또렷하거나 구성과 흐름이 잘 잡힌 영상일수록 특히 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
클립은 보통 15초에서 1분 정도 길이로 제작되지만, 게시 목적에 따라 길이는 조정할 수 있습니다.
아니요. 이 워크플로우는 편집자가 아닌 사용자를 위해 설계되었습니다. 타임라인이나 고급 도구를 사용할 필요 없이 클립을 검토하고 다듬을 수 있어, 우리의 AI 도구를 통해 그 어느 때보다 쉽게 작업할 수 있습니다.
네. 클립은 자막에 적합한 레이아웃으로 생성되며, 명확성을 위해 자동 생성된 자막을 포함할 수 있습니다.
네. 하나의 긴 동영상으로도 한 번에 여러 개의 클립을 생성할 수 있어, 일관된 콘텐츠 출력을 지원합니다.
AI 클립 생성기를 사용하면 소셜 플랫폼, 웹사이트, 내부 공유에 적합한 세로형, 정사각형, 가로형 클립을 내보낼 수 있습니다.
AI 동영상 클립 생성기는 하나의 영상을 여러 개의 배포용 에셋으로 변환하여, 팀이 모든 녹화본에서 더 큰 가치를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.