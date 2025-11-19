제품 URL, 짧은 스크립트 또는 몇 개의 이미지에서 시작하여 몇 분 안에 인스타그램에 적합한 광고를 얻으세요. HeyGen은 자동으로 훅을 작성하고, 복사본과 시각 자료를 짝지어주며, 캡션과 썸네일을 생성하고, 플랫폼에 맞는 번들로 내보내어 더 빠르게 테스트하고 AI 광고의 승리를 확장할 수 있습니다.
새로운 제품 페이지를 피드, 릴스, 스토리 크리에이티브로 구성하여 당일에 유료 캠페인을 시작할 수 있습니다.
대규모 SKU 카탈로그에 대해 자동화된 B-롤, 클로즈업 및 각 항목별 복사본 변형을 통해 일관되고 고품질의 크리에이티브를 생성하세요.
Reels와 Instagram Shorts에 최적화된 즉각적인 훅과 캡션을 사용하여 수직으로 강렬한 편집을 만들어 초기 참여를 극대화하세요.
고객이 사용할 준비가 된 광고 라이브러리를 제공하며, 브랜드 요소를 고정시키고, 체계적으로 내보내며, 명확한 명명 규칙을 사용하여 업로드와 테스팅이 효율적으로 유지될 수 있도록 합니다.
따뜻한 관객을 위한 개인화된 메시지를 만드세요—할인, 추천사, 또는 기능 혜택을 강조하여 구매 의사가 높은 시청자들을 전환시키세요.
왜 HeyGen이 최고의 스크립트에서 비디오 AI인가
HeyGen은 몇 분 안에 어떤 스크립트도 고품질의 생생한 비디오로 변환합니다. 대략적인 아이디어, 정교한 각본, 혹은 몇 개의 요점에서 시작하세요. HeyGen은 강력한 컨트롤을 통해 현실적인 대화 장면을 생성하여, 전통적인 제작 워크플로우 없이 단어에서 완성된 비디오로 바로 갈 수 있습니다.
스크립트를 몇 분 안에 정교한 비디오로 만드세요. 촬영, 재촬영 또는 복잡한 편집 타임라인보다 훨씬 빠르고 저렴합니다.
전문가 수준의 비디오를 간단하고 직관적인 작업 흐름으로 만드세요. 편집 경험이 필요 없습니다. 기술적인 설정도 필요 없습니다. 그냥 글을 쓰고, 생성하고, 다듬으면 됩니다.
첫 번째 초안부터 최종 내보내기까지, HeyGen의 텍스트 기반 편집기는 전체 과정을 간소화합니다. 문장을 업데이트하고, 타이밍을 조정하며, 장면을 수정하고, 문서를 편집하듯이 빠르게 반복 작업을 하세요, 타임라인을 편집하는 것이 아니라.
제품 페이지에서 광고 생성으로의 링크
제품이나 랜딩 페이지 URL을 붙여넣으면 HeyGen이 이미지, 사양, 판매 포인트를 추출하여 스토리보드를 구성합니다. 링크-투-애드 워크플로우는 페이지 콘텐츠를 수동 구성 없이 짧고 이점 중심의 장면과 캐러셀 패널로 변환합니다.
인스타그램에 맞춘 카피 및 크리에이티브 페어링
HeyGen은 인스타그램의 의도에 맞춰 눈길을 끄는 캡션, 헤드라인 옵션, 그리고 CTA를 작성하고 이를 시각 자료와 짝지어줍니다. 다양한 복사본 변형이 이미지 또는 비디오 옵션과 결합되어 광고 제작을 위한 테스트 가능한 개념 세트를 만듭니다.
세로 비디오 및 캐러셀용 출력물
펀치 있는 훅과 읽기 쉬운 캡션을 가진 수직 짧은 형식의 편집물을 생성하거나, 제품 이야기를 전달하는 멀티 패널 캐러셀을 만드세요. 각각의 내보내기는 인스타그램 포맷 규칙을 따르므로, 재작업 없이 바로 업로드할 수 있습니다.
브랜드 키트 및 스타일 제어
로고, 글꼴, 색상 및 고정된 브랜드 요소를 적용하여 모든 창작물이 브랜드에 부합하도록 합니다. 템플릿을 사용하여 캠페인과 팀 간에 시각적 일관성을 강화하세요.
AI 인스타그램 광고 생성기 사용 방법
HeyGen의 고급 인스타그램 광고 생성기를 사용하여 네 단계 안에 광고 아이디어를 실현하세요.
제품 URL을 붙여넣기, 이미지를 업로드하거나 짧은 스크립트를 입력하여 쉽게 광고를 만드세요. HeyGen은 콘텐츠를 분석하고 장면별 개념을 초안합니다.
종횡비, 음성 또는 아바타를 선택하고 브랜드 키트를 적용하세요. UGC, 시네마틱 또는 미니멀리스트와 같은 창의적인 방향을 선택하세요.
대체 훅, CTA 및 시각적 처리를 포함한 여러 초안을 작성하세요. 나란히 미리보기를 하고, 복사본이나 이미지를 수정한 다음, 테스트를 위해 다시 생성하세요.
광고 제작기를 사용하여 인스타그램용으로 포맷된 MP4, 썸네일, SRT, 정리된 압축 파일 번들을 다운로드하세요. 광고 관리자에 업로드한 후 체계적인 A/B 테스팅을 시작하세요.
AI 인스타그램 광고 생성기는 간단한 설명, 제품 URL, 이미지 또는 스크립트를 완성된 광고 자산으로 변환합니다. 이것은 자동 장면 구성, 음성 합성 및 인스타그램 배치에 최적화된 형식을 사용하여 복사, 시각 자료, 비디오 편집 및 내보내기 번들을 생성합니다.
아니요. HeyGen은 제품 페이지에서 이미지 및 비디오 광고를 생성할 수 있으며, 이미지에서 비디오로, 또는 텍스트에서 비디오로. 원한다면, 직접 촬영한 영상을 업로드하면 HeyGen이 인스타그램용으로 편집 및 포맷팅해줍니다.
네. HeyGen은 피드 게시물, 캐러셀, 스토리, 그리고 세로 짧은 형식의 편집을 지원합니다. 각 결과물은 안전한 텍스트 영역, 종횡비, 그리고 자막 가독성을 위해 최적화되어 있습니다.
CSV 또는 제품 피드를 템플릿에 매핑하고 AI 도구가 SKU별 창의적인 변형을 생성하여 브랜드 자산과 명명 규칙을 적용하므로 대규모로 광고를 배포할 수 있습니다.
네. 현지화 도구와 비디오 번역 도구를 사용하여 스크립트를 번역하고, 음성을 다시 생성하며, 재촬영 없이 현지화된 창작물이 원어민처럼 느껴지도록 동기화된 자막을 만드세요.
HeyGen은 MP4 비디오, 고해상도 PNG, SRT/VTT 자막 파일 및 썸네일과 메타데이터가 포함된 패키지된 zip 번들을 업로드할 준비가 되어 있어 내보낼 수 있습니다.
HeyGen은 창의적인 변형을 테스트 세트로 구성하고, 대상 청중 조합을 제안하며, A/B 테스팅을 위해 깔끔한 내보내기 묶음을 생성하여 팀이 빠르게 최고 성능을 내는 요소와 시각 자료를 식별할 수 있도록 합니다.
당신은 만든 광고의 소유권을 유지합니다. HeyGen은 라이선스가 부여된 자산을 사용하며 생성된 결과물은 상업적 용도로 제공됩니다. 업로드하는 제3자 콘텐츠가 적절한 권리를 가지고 있는지 확인하세요.
