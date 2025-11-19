홈 도구 AI 인스타그램 광고 생성기

AI 인스타그램 광고 생성기: 즉시 광고 생성

제품 URL, 짧은 스크립트 또는 몇 개의 이미지에서 시작하여 몇 분 안에 인스타그램에 적합한 광고를 얻으세요. HeyGen은 자동으로 훅을 작성하고, 복사본과 시각 자료를 짝지어주며, 캡션과 썸네일을 생성하고, 플랫폼에 맞는 번들로 내보내어 더 빠르게 테스트하고 AI 광고의 승리를 확장할 수 있습니다.