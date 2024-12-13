수많은 사용자가 신뢰하는
AI 아바타
당신의 아바타를 설정하세요.
자신을 복제하거나, 기존 아바타를 선택하거나, 인공지능으로 새 아바타를 생성하세요.
지금까지 만들어진 가장 현실적인 아바타입니다. 놀라운 수준의 정교한 얼굴 표정을 사용자 정의할 수 있도록 설계되었으며 새로운 개인화 표준을 제공합니다.
모든 용도에 맞는 AI 아바타. 프레젠테이션, 튜토리얼, 마케팅 등 어떤 콘텐츠에도 AI 아바타가 생동감 있는 움직임과 표정으로 생명을 불어넣습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
아바타의 레벨을 올리세요. 표정, 동작, 의상, 그리고 배경을 수월하게 맞춤 설정하여 생생하고 다양한 아바타 경험을 제공합니다.
모션 컨트롤
더 매력적이고 자연스러운 아바타를 위해 움직임과 표정을 미세 조정하세요.
아바타 개인화
비즈니스 미팅부터 소셜 미디어 콘텐츠에 이르기까지 모든 상황에 맞게 의류, 배경 및 스타일을 수정하세요.
인터랙티브 아바타
말을 거는 아바타들
사용자의 필요에 맞춰 훈련된 인터랙티브 AI는 질문에 답하고 지능적이고 생생한 대화를 통해 관객을 안내합니다. 그들은 모든 것을 어떤 언어로든, 24시간 내내 해냅니다.
AI 번역기
어떤 언어든 말할 수 있습니다.
완벽한 음성 복제 및 립싱크로 여러분의 비디오를 어떤 언어로든 번역하세요.
어떤 언어로도 당신처럼 들리세요. 강력한 AI 기반 맞춤화를 통해 비디오를 신속하고 효율적으로 향상시키고 최적화하여 시간과 노력을 절약하세요.
단순한 번역을 넘어서. 175개 이상의 언어와 방언에서 목소리의 진정성과 감정적 어조를 유지합니다.
자동 번역
오래된 비디오에 새로운 관객을
가지고 있는 모든 비디오를 넣기만 하면 원하는 언어로 전환해 드립니다. 비디오가 많으신가요? API를 통해 과정을 자동화하세요. 비디오 라이브러리의 영향력을 확장하고 새로운 시장에 진입하는 것이 이보다 쉬웠던 적은 없습니다.
보이스-클론
어떤 언어로든 진정성을 유지하세요
브랜드 고유의 목소리를 다양한 문화권에 걸쳐 유지하세요. 우리의 AI 기반 현지화 과정은 원래의 스타일과 어조를 포착하여, 메시지가 모든 언어로 울려퍼지도록 합니다. 음성 녹음에서 자막에 이르기까지, 진정성은 닿는 모든 관객에게 항상 중심에 있습니다.
175개 이상의 언어와 방언
우리의 광범위한 언어 지원을 통해 새로운 시장에 도달하고 전 세계 관객과 연결하세요. 175개 이상의 언어와 방언을 지원함으로써, 여러분의 콘텐츠가 문화적으로 관련성이 있고 언어적으로 정확하게 전달되어, 어디서나 시청자들에게 지속적인 영향을 미칠 수 있습니다.
AI 비디오 스튜디오
비디오를 편집하세요.
당신의 비디오에 결과를 가져다 줄 수 있도록 설계된 강력한 편집 스튜디오입니다.
템플릿처럼 느껴지지 않는 템플릿
틀에 박힌 방식은 건너뛰세요. 완전히 맞춤 설정이 가능한 템플릿은 귀하의 독특한 브랜드 스타일에 맞춰 조정되므로, 설득력 있는 마케팅 클립, 교육 모듈, 제품 데모를 쉽게 만들 수 있습니다. 마치 당신만을 위해 제작된 것처럼 보이고 느껴지는 세련된 비디오로 군중에서 돋보이세요.
HeyGen 통합하기
작업 흐름을 간소화하고 지루한 수동 작업을 없애세요. 저희 API를 통해 비디오 제작을 자동화하고, 여러 언어로 음성을 변환하며, 최소한의 노력으로 생생한 음성 오버를 생성할 수 있습니다. 강력한 이야기를 만드는 데 집중하세요. 무거운 작업은 저희가 뒤에서 처리하겠습니다.
브랜드 이미지를 유지하세요
일관성은 브랜드 충성도에 있어 핵심입니다. 로고, 색상, 글꼴을 사용자화하거나 빠른 시작을 위한 간단한 브랜드 프리셋 중에서 선택하세요. 세련된 애니메이션부터 조화로운 테마까지, HeyGen은 모든 언어로 시청자들을 끌어들이면서 브랜드 이미지를 유지하는 데 도움을 줍니다.
AI 비디오 생성기 FAQ
HeyGen은 사용자가 손쉽게 고품질의 비디오를 만들 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 플랫폼입니다. 생생한 AI 아바타부터 다국어 음성 복제에 이르기까지, HeyGen은 비즈니스와 크리에이터가 콘텐츠 제작을 쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.
2025년 G2의 '가장 빠르게 성장하는 제품 1위'로 인정받은 HeyGen은 마케팅, 영업, 교육용 비디오 제작 방식을 변화시키고 있습니다.
네! HeyGen은 사용자들이 기본 기능을 사용하여 비용 없이 비디오를 생성할 수 있는 무료 AI 비디오 생성기를 제공합니다. 고급 사용자 정의, 더 높은 품질의 내보내기 및 추가 AI 도구를 위해서는 사용자가 프리미엄 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
AI 비디오 생성기는 인공 지능을 사용하여 텍스트를 매력적인 비디오 콘텐츠로 변환합니다. 이들은 심층 학습 모델을 적용하여 현실적인 시각적 효과를 생성하고, 음성을 자동으로 더빙하며, 동작을 동기화하여 비디오 제작을 빠르고 수월하게 만듭니다.
AI 아바타는 인간의 말과 표정을 모방하여 비디오에 개인적인 감성을 더합니다. 카메라 앞에 직접 나타날 필요 없이 마케팅, 교육, 그리고 엔터테인먼트를 위한 전문적이고 매력적인 프레젠테이션을 보장합니다.
네! HeyGen은 사용자가 음성 녹음을 AI 아바타, 자막, 그리고 다이내믹한 비주얼과 결합하여 오디오를 비디오로 변환할 수 있게 해줍니다. 단순히 오디오 파일을 업로드하고 비디오 스타일을 선택한 다음, AI가 몇 분 안에 세련된 비디오를 생성하도록 하세요.
물론입니다. 텍스트-투-비디오 AI는 기업이 스크립트를 전문적인 프레젠테이션으로 변환할 수 있게 해줍니다. 이는 촬영 장비나 제작 팀이 필요 없는 교육 자료, 제품 데모, 설명 비디오에 이상적입니다.
AI 음성 복제는 화자의 어조와 스타일을 복제하여 번역된 비디오가 진정성을 유지하도록 합니다. 고급 AI 모델은 발음과 감정적 어조를 가능한 한 원본 목소리와 일치하도록 조정합니다.
AI 비디오 번역은 음성 동기화를 유지하면서 비디오를 여러 언어로 자동 변환하여 콘텐츠의 도달 범위를 확장합니다. 이는 글로벌 마케팅, 전자 학습, 콘텐츠 현지화에 널리 사용됩니다.
인공지능이 생성한 비디오는 제작 시간과 비용을 크게 줄여주어 콘텐츠 제작을 더 효율적으로 만듭니다. 이러한 비디오가 고예산 영화 제작을 완전히 대체하지는 못할지라도, 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠를 위한 훌륭한 대안이 됩니다.
네, AI 아바타는 브랜드 정체성에 맞게 다양한 의상, 배경, 목소리 옵션으로 개인화할 수 있습니다. 기업들은 자신들의 전문적인 톤이나 캠페인 미학에 맞는 아바타를 만들 수 있습니다.
선도하는 AI 비디오 플랫폼들은 보안을 우선시하며, 아바타와 생성된 콘텐츠가 윤리 지침을 준수하도록 합니다. 투명성, 사용자 동의, 그리고 책임 있는 AI 개발은 윤리적인 AI 비디오 생성을 유지하는데 있어 핵심 요소입니다.