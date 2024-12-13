AI 비디오 생성기

속도가 중요합니다.

우리의 기술은 빠르고, 안전하며, 윤리적입니다.

브레인스토밍에서 혁신에 이르기까지, HeyGen의 AI 비디오 도구와 아바타는 궁극의 창의적 비밀 코드입니다. 글로벌 브랜드를 구축하든, 구독자에게 자신의 이야기를 전하든, 팀을 훈련시키든, 눈길을 끄는 소셜 미디어 콘텐츠를 만들든 상관없이. 창작자, 마케터, 그리고 꿈꾸는 사람들을 위해 디자인되었습니다.



