시나리오를 영화 같은 장면, 자연스러운 내레이션, 모션 디자인, 그리고 프레임 정확한 타이밍을 갖춘 완성된 AI 생성 비디오로 변환하세요. HeyGen의 스크립트에서 비디오 AI는 카메라, 스튜디오, 편집자, 그리고 제작 지연 없이 귀하의 팀이 대규모로 고품질 비디오를 만들 수 있게 해줍니다.
스크립트에서 비디오 AI로의 사용 사례
다양한 산업의 팀들이 HeyGen을 사용하여 스크립트 및 프롬프트 형태의 텍스트를 영향력 있는 비디오로 변환합니다. 온보딩부터 마케팅에 이르기까지, HeyGen은 최소한의 번거로움으로 귀하의 스크립트가 비디오 준비가 되도록 보장합니다.
절차서, 인사 문서, 내부 지침을 모든 팀에서 일관된 전달로 명확한 단계별 교육 비디오로 전환하세요.
메시징 스크립트나 기능 분해도를 깔끔한 홍보 비디오로 변환하여 혜택, 자주 묻는 질문, 그리고 주요 제품 세부 정보를 강조하세요.
AI 스크립트를 비디오 도구로 활용하여 디지털 학습 및 과정 생성을 위한 복잡한 자료나 장문의 설명을 쉽게 따라할 수 있는 교훈으로 변환하세요.
공지사항, 리더십 스크립트, 스토리텔링 프롬프트 및 주간 업데이트로부터 시선을 사로잡는 클립을 무료 스크립트 비디오 도구를 사용하여 생성하세요.
스크립트에서 비디오 생성까지 HeyGen이 최고인 이유
HeyGen은 전통적인 비디오 제작을 글로 쓰인 콘텐츠를 깔끔하고 공유할 준비가 된 비디오로 바꾸는 빠른 워크플로로 대체합니다. 빠른 설명이 필요하든, 내부 업데이트가 필요하든, 대규모 교육 콘텐츠가 필요하든, HeyGen은 텍스트를 비디오로 명확하고 일관되게 전환하는 데 도움을 줍니다.
HeyGen은 카메라, 녹화 세션 또는 복잡한 소프트웨어가 필요 없습니다. 스크립트를 붙여넣고 즉시 역동적인 장면, 부드러운 전환 및 깔끔한 포맷으로 완성된 비디오로 변환하세요 — 설명자, 튜토리얼, 제품 둘러보기, 온보딩 콘텐츠에 적합합니다.
교육 콘텐츠, 기업 메시지, 소셜 미디어용 클립을 제작하든, HeyGen은 자연스러운 AI 음성 해설, 다양한 시각 스타일, 유연한 템플릿을 제공하여 비디오를 여러분의 톤, 대상 청중, 브랜드 정체성과 일치시킬 수 있습니다.
긴 스크립트, 다단원 수업, 정기적인 업데이트, 대량 콘텐츠 워크플로우로부터 몇 분 안에 비디오를 제작하세요. HeyGen은 장면 생성과 레이아웃을 자동화하여 추가적인 제작 시간이나 추가 자원 없이 더 많은 비디오를 만들 수 있게 해줍니다.
다국어 AI 음성 오버
자연스러운 AI 목소리 중에서 명확한 속도, 표현력 있는 어조를 선택하고, 전 세계 언어와 악센트를 지원합니다.
동적 비주얼을 포함한 자동화된 장면
HeyGen이 귀하의 스크립트를 자동으로 장면으로 나누고, 메시지를 강화하는 레이아웃, 그래픽, 그리고 시각적 구조와 짝을 이룹니다.
맞춤형 레이아웃 및 브랜딩
색상, 배경, 모션 디자인, 화면 비율 및 화면 요소를 신속하게 조정하여 비디오를 브랜드에 맞게 맞추세요.
빠른 수정을 위한 간단한 편집 도구
타임라인을 건드리지 않고 줄을 수정하거나 비주얼을 바꾸고 타이밍을 조정하거나 스타일을 변경하세요. 고품질의 비디오를 몇 초 안에 내보낼 수 있습니다.
AI 스크립트를 이용한 비디오 생성기 사용 방법
HeyGen이 텍스트 입력부터 완성된 비디오 출력까지의 과정을 간소화하는 방법은 다음과 같습니다.
텍스트를 업로드하거나 붙여넣으세요. AI가 구조를 분석하고 바로 비디오 레이아웃을 준비합니다.
콘텐츠 목표에 맞는 나레이션 스타일, 언어, 톤, 그리고 비디오 포맷을 선택하세요.
배경, 색상, 리듬 및 기타 시각적 요소를 필요에 따라 조정하세요.
HeyGen이 몇 분 안에 비디오 콘텐츠를 제작해줍니다. 빠르게 편집한 후에 바로 다운로드하거나 공유하세요.
이미지를 비디오 AI로 변환하여 정적인 시각 자료를 짧은 AI 생성 비디오로 만듭니다. 이미지를 업로드하고 스크립트를 입력하면 HeyGen이 얼굴 표정을 애니메이션으로 만들고 목소리를 추가하여 단일 사진에서 비디오를 만드는 데 완벽합니다.
네, 이 AI 비디오 생성기는 소셜 플랫폼을 위한 짧은 비디오, 설명 영상, 그리고 제품 소개 영상을 만드는 데 완벽합니다. 빠르고 매력적인 비디오를 만들어 귀하의 이야기를 명확하게 전달하기 위해 제작되었습니다.
HeyGen은 MP4 및 WebM 형식을 지원합니다. 플랫폼은 내보내기 설정에 맞게 해상도와 비디오 품질을 자동으로 조정합니다.
네. HeyGen의 사진에서 비디오로 변환하는 AI 및 얼굴 매핑 엔진을 사용하면, 오래되거나 정지된 이미지를 말하는 AI 비디오로 AI가 생성한 움직임과 동기화된 목소리로 만들 수 있습니다.
HeyGen은 기능을 탐색하고 첫 번째 비디오를 무료로 생성할 수 있도록 무료 이미지에서 비디오로 변환하는 AI 등급을 제공합니다. 완전히 무제한은 아니지만, 무료로 시작하기에 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
네. HeyGen은 귀하의 대본이나 내레이션을 기반으로 여러 언어로 자막을 자동 생성할 수 있습니다. 텍스트를 편집하고 스타일을 조정한 다음, 내장된 자막이나 별도의 자막 파일로 비디오를 내보낼 수 있습니다.
네. 언제든지 16:9, 9:16, 1:1 형식으로 전환할 수 있습니다. HeyGen은 각 플랫폼에 맞게 레이아웃, 속도, 시각적 요소를 자동으로 조정해주므로 처음부터 비디오를 다시 만들 필요가 없습니다.
HeyGen을 사용하면 색상, 배경, 타이포그래피, 레이아웃 스타일을 사용자 정의할 수 있어 모든 비디오 출력물에서 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다.
네. 프로젝트를 공유하고, 댓글을 남기며, 편집 내용을 검토하고, 팀 수준의 권한을 관리할 수 있어 여러 사람이 동일한 비디오 파이프라인에서 작업하는 것을 간단하게 만들 수 있습니다.
대부분의 비디오는 몇 분 안에 생성됩니다. 짧은 스크립트는 거의 즉시 렌더링되며, 길고 여러 장면이 있는 비디오는 길이와 복잡성에 따라 약간 더 오래 걸릴 수 있습니다.
