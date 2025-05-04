스크립트에서 비디오 생성까지 HeyGen이 최고인 이유

HeyGen은 전통적인 비디오 제작을 글로 쓰인 콘텐츠를 깔끔하고 공유할 준비가 된 비디오로 바꾸는 빠른 워크플로로 대체합니다. 빠른 설명이 필요하든, 내부 업데이트가 필요하든, 대규모 교육 콘텐츠가 필요하든, HeyGen은 텍스트를 비디오로 명확하고 일관되게 전환하는 데 도움을 줍니다.