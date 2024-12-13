170개 이상의 언어와 방언으로 귀하의 브랜드를 글로벌하게 확장하세요

비디오 번역을 위한 교정 기능을 사용하면 모든 언어로 전달하는 메시지를 완벽하게 통제할 수 있습니다. 스크립트를 미리 보고, 줄별로 편집을 하며, 영상이 정확하고 효과적으로 이야기를 전달하도록 톤을 맞춤 설정하세요. HeyGen을 사용하여 AI UGC 광고를 만드는 방법을 알아보세요로 빠르고 진정성 있고 매력적인 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 이 기능을 통해 각각의 청중에게 울림을 주는 콘텐츠를 제공하며, 언어에 상관없이 브랜드의 독특한 뉘앙스를 보존할 수 있습니다.