HeyGen을 기업용으로
규모 확장을 위해 제작되었습니다.
보안에 의해 지원됩니다.
HeyGen은 보안, 확장성 및 지원을 핵심으로 구축되어 조직 전체에 AI 비디오를 안심하고 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 우리의 마케터를 위한 AI 비디오 플랫폼 평가 가이드를 통해 알아보세요. 비싼 제작 비용 없이 고품질의 비디오를 생성하여 시간과 자원을 절약하세요.
수많은 사용자가 신뢰하는
85,000명 이상의 고객
마케팅
새로운 제품을 출시하든, 캠페인 성과를 높이든, 개인화된 아웃리치를 하든, 마케팅 팀이 전문적인 비디오를 대량으로 제작할 수 있도록 권한을 부여하세요. 비디오 마케팅 전략을 강화하세요. AI를 활용하여 최고의 비디오 마케팅 기술 스택을 구축하는 방법을 알아보세요.
학습 및 개발
강의, 튜토리얼 또는 동기 부여 메시지를 만들든, HeyGen은 전문적이고 매력적인 L&D 비디오를 쉽게 제작하여 전 세계 관객을 사로잡고 지속적인 영향을 줄 수 있도록 도와줍니다.
판매
바쁜 영업 담당자를 위해 즉시 프레젠테이션과 개인 맞춤형 영업 소개 영상을 만들어서 그들이 거래 마감에 집중할 수 있게 해줍니다. 아웃바운드 피칭부터 전화 전 인트로까지, 영업 과정의 모든 단계에서 돋보이세요.
혜택과 가치
끊김없는 글로벌 협업
쉽고 편리한 비디오 제작을 위하여
역할 기반 접근, 공유 작업 공간 및 신속한 온보딩을 통해 팀이 효율적으로 협업할 수 있도록 지원합니다. HeyGen을 사용하여 교육 비디오를 영업, 마케팅, 인사 등 부서 간에 활용하는 방법을 알아보세요. 안전한 비디오 관리는 모든 부서에서 컴플라이언스 및 데이터 보안을 보장합니다.
전문가 수준의 품질
4K 화질의 놀라운 AI 아바타로 당신의 브랜드를 생생하게 표현하세요
HeyGen의 스튜디오 품질 4K 아바타로 여러분의 비디오 콘텐츠를 한 단계 끌어올리세요. 우리의 아바타는 업계에서 가장 생생하며, 비교할 수 없는 리얼리즘을 제공하는 독자적인 립싱크 기술로 구동됩니다. 브랜드의 정체성을 반영하고 전에 없던 방식으로 관객과 연결하는 매력적인 비디오 아바타를 만드세요. 또한, 비즈니스 요구에 발맞춰 우선 처리를 받을 수 있습니다.
전 세계 관객
170개 이상의 언어와 방언으로 귀하의 브랜드를 글로벌하게 확장하세요
비디오 번역을 위한 교정 기능을 사용하면 모든 언어로 전달하는 메시지를 완벽하게 통제할 수 있습니다. 스크립트를 미리 보고, 줄별로 편집을 하며, 영상이 정확하고 효과적으로 이야기를 전달하도록 톤을 맞춤 설정하세요. HeyGen을 사용하여 AI UGC 광고를 만드는 방법을 알아보세요로 빠르고 진정성 있고 매력적인 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 이 기능을 통해 각각의 청중에게 울림을 주는 콘텐츠를 제공하며, 언어에 상관없이 브랜드의 독특한 뉘앙스를 보존할 수 있습니다.
협업
전 세계 팀 간의 즉각적인 협업으로 회사를 하나로 통합하세요
팀 멤버를 신속하게 초대하고, 역할을 할당하며 공유 공간에서 노력 없이 협업하세요. 버전 관리, 비동기 코멘팅, 오프라인 협업을 통해 리뷰를 간소화하고 프로젝트를 차질 없이 진행할 수 있습니다. 회의를 대체하여 비동기 비디오 코멘트를 통해 명확하고 맥락에 맞는 피드백을 제공함으로써 팀의 워크플로우를 가속화하세요.
브랜드 키트
회사에서 승인한 비주얼 키트를 사용하여 브랜드 일관성을 유지하세요
HeyGen에 브랜드 키트를 가져와서 브랜드의 목소리, 스타일, 주요 용어의 발음 선호도를 정의하세요. 회사 이름, 제품 용어, 또는 독특한 문구 등이든, 모든 비디오가 브랜드와 완벽하게 일치하도록 규격을 설정하세요. 일관성이 중요하며, 브랜드 키트를 사용하면 모든 비디오 콘텐츠에서 통일된 톤을 수월하게 유지할 수 있습니다.
Repurpose.io
HeyGen과 Repurpose.io를 사용하면 모든 주요 소셜 미디어 플랫폼에서 매력적인 AI 비디오를 만들고 배포할 수 있으며, 콘텐츠를 최적화되고 일관되게 유지할 수 있습니다.
Canva
정적인 디자인을 AI 기반의 비디오로 전환하세요. HeyGen과 Canva를 사용하면 Canva 디자인 비주얼을 동적인 비디오 콘텐츠로 변환하여 시각적 자료를 생동감 있게 만들 수 있습니다.
가장 높은 신뢰와 안전 기준
HeyGen은 글로벌 표준을 준수하며 귀하의 조직의 컴플라이언스 요구 사항에 대한 안심을 제공합니다. 전담 신뢰 및 안전 팀이 귀하의 데이터를 안전하게 보호하고 AI가 윤리적으로 사용되도록 보장합니다.
기업용 자주 묻는 질문
HeyGen for Enterprises는 고급 AI 비디오 생성 기능, 제어 및 보안이 필요한 기업을 위해 설계된 구독 서비스입니다. 이를 통해 팀은 생생한 비디오 콘텐츠를 효율적으로 생성, 사용자 정의 및 관리할 수 있으며, 기업급 보안 및 지원을 보장하면서 작업할 수 있습니다.
HeyGen for Enterprises는 스튜디오 품질의 아바타부터 고급 번역 도구에 이르기까지 비디오 제작에 대한 비교할 수 없는 통제력을 제공합니다. 우선 처리, 번역 교정, 브랜드 맞춤 설정과 같은 기능을 통해 비디오 전략을 한 단계 끌어올리고 전 세계 청중과의 연결을 도와줍니다. 게다가, 저희의 통합 기능 및 API를 통해 HeyGen을 기존 시스템에 원활하게 연결하여 전체 조직의 비디오 제작을 간소화할 수 있습니다.
HeyGen for Teams는 필수 AI 비디오 제작 도구를 찾는 소규모 팀에 이상적이지만, HeyGen for Enterprises는 무제한 비디오 제작, 강화된 보안 기능, 전담 고객 지원 및 Proofread, Brand Kit 및 API 접근을 통한 강력한 맞춤 설정 옵션을 포함하여 대규모 조직에 맞춤화된 종합 플랫폼을 제공합니다.
HeyGen for Enterprises는 중대형 조직의 단일 및 다중 팀 구성에 이상적인 솔루션입니다. 마케팅, 영업, 현지화, 학습 및 개발 부서에 완벽하게 적합한 강력한 올인원 AI 비디오 생성 플랫폼으로, 그들이 대규모로 영향력 있는 비디오 콘텐츠를 만들 수 있게 해줍니다.
아니요, HeyGen은 귀하의 데이터로 훈련하지 않습니다. 우리는 기업 고객의 데이터를 분리하여 보관하며, AI 시스템 훈련에 사용하거나 이 목적으로 다른 데이터와 결합하지 않음을 보장합니다. 귀하의 데이터는 귀하의 것입니다. 그것은 개인적이며 안전하게 유지됩니다.
데모를 보고 무료로 시작하려면 저희 영업팀에게 연락하실 수 있습니다.
귀하의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 위해 저희 영업팀에게 연락 주세요.
HeyGen for Enterprises의 가격은 귀하의 조직의 특정 요구사항, 팀 규모, 필요한 기능 및 지원 수준에 맞춰 조정됩니다. 우리의 영업팀에게 연락하시면 귀하의 비즈니스에 적합한 맞춤형 견적을 제공해 드립니다.
HeyGen Enterprise 고객으로서 귀하는 귀하의 조직이 HeyGen을 최대한 활용할 수 있도록 추가 지원 및 서비스에 접근할 수 있습니다. 이에는 24/7 기술 지원 및 전략을 안내하고, 모범 사례를 공유하며, 귀하의 팀을 위한 맞춤형 온보딩 및 교육 세션을 제공하는 전담 고객 성공 관리자가 포함됩니다.
HeyGen Enterprise는 정기적인 연간 청구서 설정을 포함하여 귀하의 청구 요구에 대한 유연성을 제공합니다. 상세한 청구서를 받게 되며, 청구나 지불 옵션에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 저희 팀이 답변해 드릴 준비가 되어 있습니다.
당신은 우리의 영업 팀에게 여기에서 연락할 수 있습니다. HeyGen for Enterprises의 모든 잠재력을 탐색하고 귀하의 요구에 맞는 올바른 솔루션을 찾는 데 도움을 드리기 위해 여기 있습니다.