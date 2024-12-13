AI 아바타 생성기

인공지능 UGC 아바타로 광고를 확장하세요.

스크립트 작성 -> 아바타 선택 -> 비디오 생성
제작 팀을 기다릴 필요가 없습니다. HeyGen의 UGC 아바타를 사용하면, 촬영 없이 여러 광고 버전을 만들 수 있습니다. 후크를 테스트하고, 각도를 반복하며, AI가 구동하는 실제 인간 아바타를 사용하여 이전보다 빠르게 캠페인을 확장하세요.

수많은 사용자가 신뢰하는

85,000명 이상의 고객

AI UGC 아바타 생성기

AI 아바타로 시선을 사로잡는 UGC를 만드세요.

비용의 일부만으로 비디오 광고를 제작하세요.

수백 명의 창작자를 테스트하세요

인재를 고용하지 않고 수백 개의 아바타 페르소나를 배포하세요. 최고의 성과를 내는 조합을 찾기 위해 얼굴, 목소리, 그리고 어조를 테스트해보세요.

주식 아바타 템플릿

몇 분 안에 AI UGC 비디오를 만드세요

다양한 AI 아바타 중에서 선택하거나 나만의 맞춤형 아바타 생성기 버전을 만드세요. 카메라 앞에 서지 않고도 역동적인 비디오 솔루션을 필요로 하는 콘텐츠 제작자, 기업, 교육자들에게 완벽합니다.

다재다능한 AI 아바타 라이브러리

산업, 대상 청중, 그리고 창의적인 포부에 맞게 제작된 500개 이상의 아바타를 둘러보세요. 당신에게 꼭 맞는 아바타가 기다리고 있습니다.

산업별 옵션

우리는 헬스케어, 소매, 기업, 창조적 분야를 포함한 모든 산업과 필요에 맞춘 디자인을 제공합니다.

시간 절약 솔루션

처음부터 시작할 필요가 있을까요? 완벽한 것으로 시작하는 건 어떨까요? 저희가 준비한 아바타는 디자인 시간을 몇 시간이나 절약해주며 촬영할 필요도 없습니다.

아바타부터 시작하세요

최상의 정확도를 위해 사진을 업로드하거나, 텍스트 프롬프트로 아바타를 생성하면서 상상력을 발휘해 생략할 수 있습니다.

텍스트 프롬프트로 생성하기

당신의 상상력이 프리셋을 넘어설 때, 텍스트 프롬프트를 사용하여 독특한 것을 창조하세요. 꿈꾸고 있는 의상, 환경 또는 분위기를 묘사하고, HeyGen이 나머지를 처리할 겁니다.

룩 팩 둘러보기

대담한 비즈니스 복장부터 신화 속 모험가에 이르기까지, 엄선된 프리셋 스타일 라이브러리를 활용해 보세요. 룩 팩은 특정 테마와 상황에 맞춰 정교하게 맞춘 룩을 즉시 사용할 수 있게 해줍니다.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

인터랙티브 아바타 자주 묻는 질문

HeyGen 인터랙티브 AI 아바타는 실시간 대화에 참여하는 생생한 디지털 캐릭터입니다. AI 기반의 음성, 제스처 및 표정을 통해 챗봇을 넘어서 인간과 같은 상호작용을 제공합니다.

HeyGen을 사용하면 사진, 텍스트 프롬프트 또는 500개 이상의 캐릭터 라이브러리에서 AI 아바타를 생성하고 사용자 정의할 수 있습니다. 이 아바타들은 고급 AI를 사용하여 말하고, 움직이며, 적응할 수 있어 비디오, 고객 서비스, 콘텐츠 제작에 이상적입니다.

네, HeyGen은 AI 아바타 생성, 음성 추가, 짧은 비디오 제작을 위한 무료 버전을 제공합니다. 프리미엄 플랜은 HD 렌더링, 맞춤 설정, 상업적 사용과 같은 고급 기능을 잠금 해제합니다.

HeyGen 아바타는 톤을 이해하고 반응을 조정하며 자연스러운 움직임을 표현하기 위해 AI를 사용합니다. 그들은 애니메이션화되어 있으며, 다국어를 지원하며, 전통적인 텍스트 기반 챗봇보다 더 매력적입니다.

네, HeyGen 아바타는 비디오 제작을 위해 디자인되었습니다. 마케팅, 전자 학습, 기업 교육, 고객 지원 등에서 사용할 수 있으며, 고품질의 AI 생성 콘텐츠를 제공합니다.

아바타의 외모, 목소리, 언어, 그리고 제스처를 조정할 수 있습니다. 빠른 스타일링을 위해 룩 팩을 사용하거나 독특한 AI 기반 디지털 인격을 위해 자신의 사진을 업로드하세요.

네, HeyGen 아바타는 175개 이상의 언어와 방언을 구사하여 전 세계적인 커뮤니케이션, 교육, 고객 참여에 이상적입니다.

기업, 교육자 및 콘텐츠 제작자들이 마케팅, 교육, 소셜 미디어, 가상 이벤트 및 자동화된 고객 서비스를 위해 HeyGen 아바타를 사용합니다.

HeyGen의 AI 아바타 비디오 생성기는 실제와 같은 얼굴 표정과 움직임을 말소리와 동기화하여 카메라나 배우 없이도 역동적이고 매력적인 콘텐츠를 만들어냅니다.

HeyGen의 Look Packs는 비즈니스, 엔터테인먼트, 게임, 그리고 글로벌 산업을 위한 준비된 아바타를 제공하여, 몇 초 안에 적합한 아바타를 찾을 수 있도록 도와줍니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

