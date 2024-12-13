인공지능 UGC 아바타로 광고를 확장하세요.

스크립트 작성 -> 아바타 선택 -> 비디오 생성

제작 팀을 기다릴 필요가 없습니다. HeyGen의 UGC 아바타를 사용하면, 촬영 없이 여러 광고 버전을 만들 수 있습니다. 후크를 테스트하고, 각도를 반복하며, AI가 구동하는 실제 인간 아바타를 사용하여 이전보다 빠르게 캠페인을 확장하세요.