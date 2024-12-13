HeyGen 대안

2025년 최고의 AI 비디오 도구 비교

AI 비디오 및 아바타 생성 분야의 최고 대안들을 탐색해보세요. HeyGen을 Synthesia, Colossyan, VEED와 같은 플랫폼과 비교하고 왜 더 많은 창작자들이 콘텐츠를 스마트하고 빠르게 확장할 수 있는 방식으로 전환하고 있는지 알아보세요.

수많은 사용자가 신뢰하는

85,000명 이상의 고객

#1 가장 빠르게 성장하는 제품 by G2

왜 HeyGen이 돋보이나요?

HeyGen이 다른 AI 비디오 플랫폼과 차별화되는 점을 비교해보세요.
모든 AI 비디오 도구가 같은 방식으로 만들어진 것은 아닙니다. 아바타의 사실성부터 전 세계적인 확장성까지, HeyGen은 가장 중요한 부분에서 경쟁사를 능가합니다.

→ 머리만 있는 것 이상의 것

대부분의 플랫폼은 일반적인 프레젠터를 제공합니다. HeyGen은 현실적인 것부터 스타일리시한 것, 사진 기반, 사용자 생성 형식에 이르기까지 500개가 넘는 아바타를 제공합니다. 얼굴 동기화와 제스처 지원을 통해, 우리의 아바타는 단순히 말만 하는 것이 아닙니다. 그들은 연기를 합니다.

✅ 500+ avatar options (real, stylized, UGC)
✅ Expressive facial sync & motion
❌ Most competitors only support corporate presenter styles

video thumbnail

🟦 아바타

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
아바타
아바타 수
500명 이상100+70세 이상20세 이상
표현력 있는 아바타
개인 아바타
사진 아바타
스타일리시하거나 UGC 아바타
유연한 카메라 각도

🟪 목소리 & 언어

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
AI 목소리
지원되는 언어
175 이상130명 이상70세 이상40세 이상
AI 목소리
2000+800+300+120명 이상
음성 복제
다국어 음성 복제
보이스 디렉터
보이스 미러링
비디오 번역 (립싱크 포함)

🟨 비디오 제작

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
비디오 제작 기능
에이전트
Doc-to-Video
URL-to-Video
화면 녹화
AI 줌 애니메이션
자동 스크립트 번역
아바타 배경 제거
시각적 트리거 및 애니메이션
내장 미디어 라이브러리
수천템플릿한정된200만 이상
내보내기 형식 (MP4/WebM)
MP4

🟩 협업 및 팀 도구

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
용량
실시간 협업
코멘트 달기
분석
브랜드 키트
워크스페이스

🟧 플랫폼 접근 및 가격

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
가격 비교
시작 가격
$0 (무료 플랜)월 $29월 $19월 $12
유료 플랜
월 $29월 $29월 $19월 $12
무제한 비디오
29달러부터
70달러부터29달러부터
API 접근
음성 복제
모든 유료 플랜창작자 전용 플랜사업 계획
개인 아바타
모든 플랜(무료 + 유료)창작자 전용
SCORM 내보내기
G2 평가
⭐️ 4.8 / 5⭐️ 4.7 / 5⭐️ 4.3 / 5⭐️ 4.5 / 5
background image

HeyGen 대안

HeyGen vs. Top AI Video Tools

Get a side-by-side breakdown of how HeyGen compares to popular tools like Synthesia and DeepBrain.

altalt

Colossyan is an AI video generator that allows users to create videos from text.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
altalt

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
altalt

비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
altalt

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
altalt

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
altalt

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
altalt

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

background image

HeyGen 대안 자주 묻는 질문 (FAQ)

대표적인 대안으로는 Synthesia, DeepBrain, Elai.io, Colossyan 등이 있으며, 각 플랫폼은 고유한 AI 영상 생성 기능을 제공합니다.

HeyGen은 500개 이상의 아바타, 175개 이상의 언어, 정밀한 립싱크 기능을 제공하며, 다른 플랫폼들은 맞춤형 아바타특수 목적 기능에 더 초점을 둘 수 있습니다.

HeyGen, Synthesia, Colossyan과 같은 플랫폼은 템플릿 라이브러리음성 더빙 기능 덕분에 전문적인 비즈니스 프레젠테이션 제작에 이상적입니다.

HeyGen을 포함한 대부분의 플랫폼은 무료 체험 또는 데모 영상 기능을 제공하므로, 구독 전에 기능을 미리 확인할 수 있습니다.


중요한 요소로는 아바타 종류, 언어 지원, 사용자 맞춤 설정, 가격, 사용 편의성 등이 있습니다. 자신의 목적에 맞는 플랫폼을 선택하세요.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo