→ 머리만 있는 것 이상의 것
대부분의 플랫폼은 일반적인 프레젠터를 제공합니다. HeyGen은 현실적인 것부터 스타일리시한 것, 사진 기반, 사용자 생성 형식에 이르기까지 500개가 넘는 아바타를 제공합니다. 얼굴 동기화와 제스처 지원을 통해, 우리의 아바타는 단순히 말만 하는 것이 아닙니다. 그들은 연기를 합니다.
✅ 500+ avatar options (real, stylized, UGC)
✅ Expressive facial sync & motion
❌ Most competitors only support corporate presenter styles
→ 전 세계적으로 말하세요. 즉시 번역하세요.
HeyGen은 175개 이상의 언어에 대한 음성 복제, 더빙 및 립싱크를 지원합니다.
자막에 그치지 않고, 모든 관객을 위해 톤, 타이밍, 그리고 표정까지 완벽하게 현지화된 비디오를 제공합니다.
✅ 175+ language support
✅ Multilingual voice cloning
✅ Video translation with lip sync
❌ Competitors lack synced, full-video localization
→ 글을 쓰고, 편집하고, 확장할 수 있는 한 곳
HeyGen은 스크립팅, 아바타 제어, 음성 지시, 편집 및 협업을 하나의 원활한 작업 공간에서 결합합니다. 창작자부터 기업 팀까지, 가장 완벽한 AI 비디오 제작 환경을 제공합니다.
✅ Prompt-to-video, script editing
✅ Voice Director, team collaboration
✅ Brand kits, tagging, multi-user review
❌ Most platforms require external tools for editing or review
→ G2에서 실제 사용자들에 의해 4.8점으로 평가됨
HeyGen은 G2에서 가장 높은 평가를 받은 AI 비디오 플랫폼입니다. 성능부터 사용의 용이성까지, 수천 명의 창작자와 마케터들이 우리를 선택하는 이유가 있으며 결과를 위해 계속 사용합니다.
✅ 4.8/5 rating on G2
✅ Loved for avatar quality, workflow, and localization
✅ Backed by 500,000+ users and growing
❌ Competitors rated lower and lack feature satisfaction
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
HeyGen 대안 자주 묻는 질문 (FAQ)
대표적인 대안으로는 Synthesia, DeepBrain, Elai.io, Colossyan 등이 있으며, 각 플랫폼은 고유한 AI 영상 생성 기능을 제공합니다.
HeyGen은 500개 이상의 아바타, 175개 이상의 언어, 정밀한 립싱크 기능을 제공하며, 다른 플랫폼들은 맞춤형 아바타나 특수 목적 기능에 더 초점을 둘 수 있습니다.
HeyGen, Synthesia, Colossyan과 같은 플랫폼은 템플릿 라이브러리와 음성 더빙 기능 덕분에 전문적인 비즈니스 프레젠테이션 제작에 이상적입니다.
HeyGen을 포함한 대부분의 플랫폼은 무료 체험 또는 데모 영상 기능을 제공하므로, 구독 전에 기능을 미리 확인할 수 있습니다.
중요한 요소로는 아바타 종류, 언어 지원, 사용자 맞춤 설정, 가격, 사용 편의성 등이 있습니다. 자신의 목적에 맞는 플랫폼을 선택하세요.