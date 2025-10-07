AI 페이스북 광고 생성기는 텍스트, 이미지 또는 제품 링크를 사용하여 광고 생성을 자동화합니다. HeyGen은 간단한 브리핑을 완성된 광고 크리에이티브로 변환하여 카피, 비주얼, 모션을 생성하고 내보냅니다. 아이디어나 URL을 제공하면 엔진이 출시 준비가 된 자산을 구축하여 팀이 더 적은 비용과 시간으로 더 많은 광고를 생산할 수 있습니다.