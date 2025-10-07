제품 URL, 짧은 스크립트 또는 간단한 브리핑에서 시작하여 촬영이나 수동 편집 없이 정교한 Facebook 광고 카피를 얻으세요. HeyGen은 광고 카피, 시각 자료, 종횡비, 현지화된 버전을 자동 생성하여 팀이 더 빠르게 성능이 높은 광고 변형을 출시할 수 있도록 합니다.
무료 이미지에서 비디오로 만드는 제네레이터를 사용해 보세요
제품 출시 기간이 짧을 때, 전통적인 촬영 방식은 여러분을 늦출 수 있습니다. 제품 URL이나 간단한 브리핑을 붙여넣기만 하면 HeyGen이 명확한 훅과 CTA가 있는 집중된 비디오 또는 이미지 광고를 생성하여 캠페인을 몇 주가 아닌 몇 시간 내에 시작할 수 있습니다.
많은 SKU를 광고로 전환하는 것은 자원을 많이 소모하는 일이며, 특히 AI 광고 생성기를 사용할 때 더 그렇습니다. HeyGen은 각 제품에 대한 창의적인 생성을 자동화하여 일관된 시각 자료와 문안을 생산함으로써, 팀이 AI 광고 생성기를 사용하여 인력을 늘리지 않고도 대규모 카탈로그에 대한 병렬 캠페인을 운영할 수 있게 합니다.
새로운 시장으로의 확장은 번역된 창작물을 필요로 합니다. HeyGen은 대본을 번역하고, 음성 녹음을 재창작하며, 자막과 타이밍을 맞추어 로컬라이즈된 메시지를 빠르고 비용 효율적으로 테스트할 수 있게 도와줍니다.
짧은 형식의 포맷은 주목을 끄는 편집과 속도감 있는 진행을 보상합니다. HeyGen은 빠른 훅, 읽기 쉬운 캡션, 그리고 초기 참여를 증진시키기 위한 플랫폼 준비 타이밍으로 최적화된 세로형 및 정사각형 비디오를 Reels과 Stories용으로 제작합니다.
리타게팅은 공감을 얻기 위해 맞춤형 메시지가 많이 필요합니다. HeyGen은 청중 세그먼트에 맞춘 맞춤형 변형을 만들어 혜택, 할인 또는 사회적 증거를 강조하여 따뜻한 트래픽으로부터 전환율을 높이는 맞춤형 광고 복사본을 제공합니다.
대행사는 고객에게 일관성과 대량의 서비스를 제공해야 합니다. HeyGen은 캠페인 생성을 가속화하고, 재사용 가능한 브랜드 키트를 통해 브랜드 지침을 준수하며, 광고 관리자와 보고 도구를 위해 조직적으로 자산을 내보냅니다.
왜 헤이겐이 최고의 AI 페이스북 광고 생성기인가
HeyGen은 스튜디오 없이 Facebook 광고를 확장할 수 있도록 빠른 제작, 플랫폼 최적화 크리에이티브, 자동화된 테스팅을 결합합니다. 다양한 광고 컨셉을 생성하고, 스크립트를 번역하며, ROI를 개선하기 위해 빠르게 반복 작업을 수행하세요.
텍스트나 URL로 몇 분 안에 페이스북을 위한 출시 준비가 된 크리에이티브를 생성하세요. HeyGen은 AI 도구를 사용하여 시각적 요소, 모션, 화면 내 복사본을 만들어 팀이 촬영과 긴 편집 주기를 건너뛸 수 있게 합니다.
피드, 스토리, 릴스, 메신저용으로 크리에이티브의 크기를 자동 조정하고 형식을 맞춥니다. HeyGen은 종횡비, 속도, 캡션들이 페이스북 배치 규칙 및 모범 사례와 일치하도록 보장합니다.
HeyGen은 대상 청중을 제안하고, A/B 테스팅을 위한 변형 세트를 만들며, 시간이 지남에 따라 광고 문안과 시각적 요소를 최적화하여 광고 클릭 수를 늘리고 비용을 절감합니다.
비디오 및 이미지 생성 워크플로우에 대한 링크
제품이나 랜딩 페이지 URL을 붙여넣으면 HeyGen이 핵심 메시지, 이미지 및 제품 사진을 추출합니다. 이 시스템은 이러한 자산을 다중 장면 초안에 매핑하고 수동 구성 없이 Facebook 캠페인에 적합한 이미지 및 비디오 크리에이티브를 생성합니다. 링크를 비디오 흐름으로 사용하여 제품 페이지를 즉시 짧은 소셜 클립이나 정적 광고 프레임으로 전환하세요.
자동화된 카피라이팅 및 창의적인 조합
HeyGen은 귀하의 캠페인 목표에 맞춘 헤드라인, 주요 텍스트, 그리고 CTA를 작성합니다. 이 엔진은 생성된 시각 자료와 제안된 훅과 함께 복사본 변형을 짝지어 수십 가지의 광고 개념을 생산합니다. 각 초안은 플랫폼의 복사 길이 제약을 따르며, 클릭률과 전환율을 향상시키기 위해 검증된 설득 패턴을 사용합니다.
내장된 현지화 및 음성 옵션
스크립트를 번역하고 나레이션을 다시 생성하여 비디오 번역기를 사용하면 AI 광고 제작기를 사용하여 시장 전반에 걸쳐 빠르게 광고를 집행할 수 있습니다. HeyGen은 다국어 음성 합성 및 비디오 광고를 위한 립싱크를 지원하며 캡션과 화면 텍스트를 업데이트하여 현지화된 크리에이티브가 자연스럽고 일관되게 느껴지도록 합니다.
일괄 생성 및 변형 테스트 도구
후크, 이미지 또는 CTA를 변경하여 대량의 광고 변형을 생성하고 내보낼 수 있습니다. HeyGen은 명명 규칙과 플랫폼 준비 설정에 따라 내보내기를 구성하여 구조화된 A B 테스트를 쉽게 실행하고 시간 소모적인 재작업 없이 우승자에 대해 반복 작업을 할 수 있도록 합니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 주도하는 방법을 확인하세요.
AI 페이스북 광고 생성기 사용 방법
브리핑에서 출시 준비 자산에 이르기까지 네 단계로 Facebook 광고를 만드세요.
제품 페이지를 붙여넣기, 이미지를 업로드하거나 짧은 스크립트를 입력하세요. HeyGen은 제품 세부 정보, 기능 및 시각 자산을 분석하여 초기 창의적 개념을 구축합니다.
피드, 스토리, 릴스 또는 메신저에 대한 종횡비, 속도 및 시각적 테마를 선택하세요. 브랜드 키트를 적용하여 색상, 글꼴 및 로고를 일관되게 유지하세요.
여러 복사본과 시각적 초안을 미리 보고, 헤드라인이나 이미지를 조정하고, 추가적인 변형을 생성하세요. 내장된 제안 기능을 사용하여 훅과 CTA를 다듬으세요.
각 배치에 최적화된 MP4 또는 PNG 자산을 다운로드하거나, 광고 관리자를 위한 정리된 일괄 처리를 내보낼 수 있습니다. HeyGen의 결과물은 바로 업로드하여 테스트할 준비가 되어 있습니다.
AI 페이스북 광고 생성기는 텍스트, 이미지 또는 제품 링크를 사용하여 광고 생성을 자동화합니다. HeyGen은 간단한 브리핑을 완성된 광고 크리에이티브로 변환하여 카피, 비주얼, 모션을 생성하고 내보냅니다. 아이디어나 URL을 제공하면 엔진이 출시 준비가 된 자산을 구축하여 팀이 더 적은 비용과 시간으로 더 많은 광고를 생산할 수 있습니다.
네. HeyGen은 이미지에서 비디오로 및 텍스트에서 비디오로 변환하는 워크플로우를 지원하여 정적 이미지 광고, 짧은 비디오 클립, 다중 장면 소셜 크리에이티브를 제작할 수 있습니다. 시스템은 세로, 정사각형, 가로 배치를 위한 자산을 자동으로 포맷하고 각 형식에 맞게 타이밍과 캡션 배치를 최적화합니다.
아니요. HeyGen은 설득력 있는 복사본, 제안된 훅, 그리고 일치하는 시각 자료를 자동으로 생성합니다. 출력물을 사용자 정의할 수 있지만, 기본 초안은 플랫폼 제한 사항과 전환 최적화 사례를 충족하도록 구축되어 있어 디자이너가 없는 팀도 고품질 캠페인을 출시할 수 있습니다.
HeyGen은 헤드라인, 설명, 비주얼, 그리고 CTA의 다양한 변형을 생성하여 우리의 Facebook 광고 카피 생성기를 사용하여 A/B 테스트를 신속하게 진행할 수 있게 합니다. 이 플랫폼은 일괄 내보내기를 정리하고 더 빠르게 반복하고 가장 성능이 좋은 버전을 확장할 수 있도록 대상 청중 및 형식 조합을 제안합니다.
네. 비디오 번역기와 현지화 도구를 사용하여 스크립트를 번역하고, 음성의 톤을 유지하면서 음성을 재생성하고, 자막과 화면 텍스트를 업데이트하세요. 현지화된 크리에이티브는 각 언어에 자연스럽게 느껴지도록 타이밍과 시각적 요소가 조정되어 재구성되며, 효과적인 광고 카피를 보장합니다.
HeyGen이 효과적인 Facebook 광고 문안을 위해 초안에 적용하는 로고, 색상, 글꼴로 브랜드 키트를 적용하세요. 요소를 잠그고, 템플릿을 승인하며, 일관된 자산을 여러 클라이언트나 제품 라인에 대해 내보내어 대규모로 브랜드 캠페인을 유지할 수 있습니다.
HeyGen은 피드, 스토리, 릴스, 메신저, 인스트림 배치에 맞게 포맷된 MP4 비디오 파일과 고해상도 PNG 이미지를 내보냅니다. 일괄 내보내기 옵션은 광고 관리자와 캠페인 도구를 위한 플랫폼 준비 파일을 쉽게 생산할 수 있게 해주어, 우리의 광고 제작 과정을 향상시킵니다.
당신은 당신이 만든 모든 창작물의 소유권을 유지합니다. HeyGen은 라이선스가 부여된 자산을 사용하며 생성된 콘텐츠는 상업적 용도로 제공됩니다. 광고를 위해 업로드하는 제3자 자료가 적절한 권리를 갖추고 있는지 항상 확인하세요.
HeyGen은 플랫폼의 최고 사례와 일반 정책 제약 사항을 따르며, 텍스트 제한 및 배치 지침을 포함하여 크리에이티브를 제작합니다. 광고를 시작하기 전에 Facebook 광고 관리자에서 최종 검증 및 승인을 담당합니다.
명확한 캠페인 목표를 세우고, 간결한 제품 정보나 랜딩 페이지 URL을 제공하며, 플랫폼 특화 포맷을 선택하고, 다양한 변형을 생성하여 훅과 시각 자료를 테스트하세요. 새로운 시장에 도달하기 위해 현지화를 사용하고, 대상 청중에 걸쳐 테스팅을 확장하기 위해 배치 내보내기를 활용하세요.
