1단계 URL을 붙여넣고 스타일을 선택하세요 변환하고 싶은 웹 링크를 입력하세요. 비디오 콘텐츠에 맞게 브랜드나 캠페인에 어울리는 템플릿, 종횡비, 시각적 톤을 선택하세요. HeyGen이 초기 스토리보드를 자동으로 준비합니다.

2단계 스크립트를 검토하고 다듬으세요 HeyGen은 헤드라인과 복사본을 추출합니다; 비디오 콘텐츠에서 음성 해설, 자막, 그리고 장면의 강조를 제어하기 위해 사용자 스크립트를 편집하거나 붙여넣으세요. 빠른 메시지 변경을 위해 텍스트를 비디오 편집으로 사용하세요.

3단계 시각 및 오디오 사용자 설정 이미지, 전환 효과, 배경 음악, 그리고 음성 해설 옵션을 조정하세요. 자막을 토글하고, 타이밍을 조절하거나, 더 풍부한 시각 효과를 위해 이미지를 비디오 개선 기능을 사용하여 이미지를 교체하세요.