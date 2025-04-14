HeyGen의 URL을 비디오 도구로 사용하여 웹 링크를 완성된 비디오로 변환하세요. URL을 비디오에 붙여넣고, 스타일과 길이를 선택한 다음, 카메라나 복잡한 편집 없이도 세련되고 자막이 있는, 플랫폼에 적합한 비디오를 생성하세요. 링크, 이미지 또는 스크립트를 사용하여 빠르게 공유할 수 있는 클립을 제작하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
표준 운영 절차(SOPs), 인사 문서, 내부 지침들을 모든 팀에서 일관된 전달을 통해 명확한 단계별 교육 비디오로 전환하세요.
메시징 스크립트나 기능 분해도를 깔끔한 홍보 비디오로 변환하여 혜택, 자주 묻는 질문, 그리고 주요 제품 세부 정보를 강조하세요.
AI 스크립트를 비디오 도구로 활용하여 디지털 학습 및 과정 생성을 위한 복잡한 자료나 장문의 설명을 쉽게 따라할 수 있는 교훈으로 변환하세요.
공지사항, 리더십 스크립트, 스토리텔링 프롬프트 및 주간 업데이트에서 스크롤을 멈추게 하는 클립을 무료 스크립트로 비디오 도구를 사용하여 생성하세요.
왜 HeyGen이 최고의 스크립트에서 비디오로 변환하는 AI인가
HeyGen은 몇 분 안에 어떤 스크립트든 고품질의 생생한 비디오로 변환합니다. 대략적인 아이디어, 정교한 각본, 혹은 몇 개의 요점에서 시작하세요. HeyGen은 강력한 컨트롤을 통해 현실적인 대화 장면을 생성하여, 전통적인 제작 워크플로우 없이 단어에서 완성된 비디오로 바로 갈 수 있게 해줍니다.
스크립트를 몇 분 안에 정교한 비디오로 만드세요. 촬영, 재촬영 또는 복잡한 편집 타임라인보다 훨씬 빠르고 저렴합니다.
전문가 수준의 비디오를 간단하고 직관적인 작업 흐름으로 만드세요. 편집 경험이 없어도, 기술적인 설정 없이, 그냥 글을 쓰고, 생성하고, 다듬으면 됩니다.
첫 번째 초안부터 최종 내보내기까지, HeyGen의 텍스트 기반 편집기는 전체 과정을 간소화합니다. 문장을 업데이트하고, 타이밍을 조정하고, 장면을 수정하며, 문서를 편집하듯이, 타임라인이 아닌 빠르게 반복 작업을 할 수 있습니다.
자동화된 콘텐츠 추출 및 배열
HeyGen은 일관된 스토리보드를 구축하기 위해 페이지 텍스트, 이미지 및 메타 콘텐츠를 파싱합니다. 비디오 엔진 URL은 헤드라인, 제품 이미지 및 핵심 섹션을 식별한 다음, 부드러운 스크롤, 전환 및 타이밍과 함께 장면으로 순차적으로 구성합니다. 이는 수동 캡처를 없애고 짧은 UGC 스타일 클립이나 긴 데모 비디오 파일이 필요하든 맞춤화할 수 있는 깨끗한 기반을 제공합니다.
다양한 형식의 내보내기 및 플랫폼 사전 설정
YouTube용으로 최적화된 MP4를 내보내거나, Reels 및 TikTok을 위한 세로 버전을 자르거나, Canvas와 소셜 스토리를 위한 루프 자산을 만드세요. 해상도, 종횡비, 비트레이트를 선택하거나 광고 플랫폼 및 자연스러운 게시를 위해 조정된 프리셋 중에서 선택하세요. HeyGen은 모든 배포 워크플로에 적합한 고품질 렌더링을 보장합니다.
맞춤 설정 가능한 음성 해설, 자막, 그리고 번역
추출된 텍스트에서 자동으로 음성 내레이션을 생성하거나 스크립트를 업로드하세요. 정확한 자막을 추가하고 비디오 번역기를 사용하여 여러 언어로 현지화된 버전을 만드세요. 음성 복제 및 자연스러운 내레이션은 일관된 톤을 유지하는 동시에 립싱크와 자막 타이밍은 어떤 시장에서도 정확하게 유지됩니다.
개발자 API 및 일괄 자동화
REST API를 통해 HeyGen을 여러분의 워크플로우에 통합하여 비디오 콘텐츠를 대량 처리하세요. 제품 피드, CMS 항목 또는 마케팅 스프레드시트에서 비디오로의 링크 생성을 자동화합니다. 웹훅 알림, 스토리지 통합 및 사용자 정의 설정을 통해 생산을 확장하고 콘텐츠 업데이트 시 비디오를 트리거할 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
URL을 비디오 생성기로 사용하는 방법
속도와 제어를 위해 구축된 네 단계의 명확한 절차로 완성된 비디오로 링크를 변환하세요.
변환하고 싶은 웹 링크를 입력하세요. 비디오 콘텐츠에 맞게 브랜드나 캠페인에 어울리는 템플릿, 종횡비, 시각적 톤을 선택하세요. HeyGen이 초기 스토리보드를 자동으로 준비합니다.
HeyGen은 헤드라인과 복사본을 추출합니다; 비디오 콘텐츠에서 음성 해설, 자막, 그리고 장면의 강조를 제어하기 위해 사용자 스크립트를 편집하거나 붙여넣으세요. 빠른 메시지 변경을 위해 텍스트를 비디오 편집으로 사용하세요.
이미지, 전환 효과, 배경 음악, 그리고 음성 해설 옵션을 조정하세요. 자막을 토글하고, 타이밍을 조절하거나, 더 풍부한 시각 효과를 위해 이미지를 비디오 개선 기능을 사용하여 이미지를 교체하세요.
최종 비디오를 생성하세요. HeyGen은 렌더링, 립싱크, 인코딩, 프로젝트용 비디오 파일 생성을 처리합니다. 최적화된 파일을 다운로드하거나 API를 사용하여 일괄 처리 및 현지화된 버전을 자동으로 전송하세요.
비디오 생성기로 가는 URL은 웹페이지 링크를 추출하여 내용, 이미지 및 메타데이터를 구조화된 비디오로 변환하고, 이를 장면으로 연결하여 음성 해설, 자막, 애니메이션과 함께 구성합니다. HeyGen의 시스템은 페이지를 분석하고 스토리보드를 생성한 다음 수동 화면 녹화나 편집 없이 완성된 비디오를 제작합니다.
제품 페이지, 블로그 게시물, 문서, 랜딩 페이지와 같은 공개적으로 접근 가능한 페이지를 변환할 수 있습니다. 비밀번호로 보호되거나 인증이 필요한 동적으로 제한된 콘텐츠는 접근 가능한 스냅샷이나 API 접근을 제공하지 않는 한 변환할 수 없습니다. 큰 동적 앱은 맞춤형 캡처 설정이 필요할 수 있습니다.
매우 사용자 정의가 가능합니다. 페이싱, 템플릿, 배경 음악, 보이스오버 스타일, 캡션, 비주얼, 그리고 온라인 비디오 요소들을 변경하세요. 메시징을 변경하기 위해 텍스트를 비디오 편집에 사용하거나, 더 풍부한 비주얼을 위해 이미지를 비디오에 적용하거나, 더 시네마틱한 결과를 위해 타이밍과 전환을 미세 조정하세요.
네. 비디오 번역기를 사용하여 번역된 자막과 음성 해설이 포함된 현지화된 버전을 만드세요. HeyGen은 시장 전반에 걸쳐 일관성을 유지하면서 타겟 언어로 자연스러운 내레이션을 재창조하면서 타이밍과 페이싱을 보존합니다.
내보내기 옵션에는 웹 및 소셜 미디어에 최적화된 MP4, Reels/TikTok용 세로 버전, Canvas용 루프 자산, 방송용 고비트레이트 파일이 포함됩니다. 각 목적지에 맞는 올바른 종횡비, 해상도 및 파일 크기를 보장하기 위해 플랫폼 사전 설정을 선택하세요.
네. HeyGen은 비디오 파일의 생성, 모니터링 및 검색을 위한 REST 엔드포인트를 제공합니다. 배치 처리, 웹훅 알림, 그리고 저장소 통합은 대규모 카탈로그와 자주 업데이트되는 작업을 위한 자동화된 워크플로우를 가능하게 합니다.
마케터, 제품 팀, 전자 상거래 관리자, 교육자, 출판사 및 창작자들이 혜택을 받습니다. 기존 웹 콘텐츠에서 빠르고 확장 가능한 비디오 제작이 필요한 누구나 전통적인 제작 방식에 비해 상당한 시간 및 비용을 절약할 수 있을 것입니다.
내보낸 비디오에 대한 모든 권리는 여전히 본인에게 있습니다. HeyGen은 소유권을 주장하지 않습니다. 변환된 페이지에 포함된 제3자 미디어나 저작권이 있는 콘텐츠에 대한 법적 권리를 확보하십시오; 해당 자산에 대한 책임은 여전히 본인에게 있습니다.
네. HeyGen은 소셜 및 프로그래매틱 광고에 최적화된 플랫폼 준비 창작물을 출력합니다. 배치 생성을 사용하여 A/B 테스팅 및 성과 캠페인을 위한 다양한 광고 버전을 만드세요.
업로드 및 생성된 비디오는 전송 중 및 비활성화 상태에서 암호화됩니다. HeyGen은 업계 표준 보안 관행을 준수하며 구성 가능한 저장소 및 접근 제어를 제공합니다. 민감한 콘텐츠의 경우, 비공개 저장소 통합 및 접근 제한을 사용하여 비디오 파일을 보호하세요.
