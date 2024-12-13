AI 팟캐스트 생성기

AI 비디오 제작

몇 분 안에 메모나 스크립트를 팟캐스트용 오디오로 바꿔보세요. 마이크도, 편집도 필요 없이, 필요한 언어로 명확하고 자연스러운 목소리를 제공합니다.

녹음 없이 팟캐스트 만들기

마이크나 스튜디오 설비가 필요 없습니다. HeyGen의 팟캐스트 생성 AI를 사용하면, 글로 된 콘텐츠만 있으면 됩니다. 대본을 업로드하고, 목소리나 아바타를 선택한 후, 전문적인 음질로 오디오 에피소드를 즉시 제작하세요.

마케터, 교육자, 창작자 및 콘텐츠 제작을 빠르게 확장하고자 하는 기업에게 완벽합니다.

AI 팟캐스트 제작을 위한 모범 사례

AI 생성 팟캐스트의 결과를 개선하고 싶으세요? 다음의 빠른 팁을 따라 해보세요:

  • Write simply
    Use short, clear sentences in a conversational tone.
  • Break it up
    Add natural pauses or transitions to improve flow.
  • Pick the right voice
    Match tone and energy to your content style.
  • Go multilingual
    Create versions in 40+ languages to reach more listeners.
AI 생성 팟캐스트로 새로운 청중에게 다가가세요

블로그 콘텐츠를 재활용하든, 학습 노트를 오디오로 전환하든, 내부 커뮤니케이션을 만들든, AI 팟캐스트 도구들이 쉽게 해줍니다. 목소리 훈련이나 녹음 번거로움 없이 플랫폼에 일관된 스튜디오 품질의 콘텐츠를 제공하세요.

어떻게 작동하나요?

4단계로 팟캐스트 만들기

빠르게 작성한 콘텐츠를 자연스러운 팟캐스트 에피소드로 변환하세요.

1단계

아바타용 사진을 업로드하세요

개인 맞춤형 AI 호스트를 생성하려면 선명한 사진을 업로드하세요.
인간적인 감성을 가진 비디오 팟캐스트에 이상적입니다.

2단계

스크립트를 입력하거나 오디오를 업로드하세요

팟캐스트 스크립트를 붙여넣거나, AI로 향상시킬 기존 음성 녹음 파일을 업로드하세요.

3단계

AI 음성을 선택하거나 실제 영상을 업로드하세요

당신의 톤과 대상 청중에 맞는 175개 이상의 언어에서 300개 이상의 목소리를 선택하세요.

4단계

AI 팟캐스트를 생성하고 공유하세요

HeyGen은 입술, 목소리, 그리고 얼굴 표정을 자동으로 동기화하여—몇 초 안에 내보내고 공유할 수 있습니다.

더 많은 AI 도구를 발견하세요

파워포인트 슬라이드를 목소리와 애니메이션이 있는 매력적인 비디오로 만드세요.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 팟캐스트 생성기 FAQ

AI 팟캐스트 생성기가 처리할 수 있는 파일 형식은 무엇인가요?

대부분의 AI 팟캐스트 생성기는 TXT, PDF, DOCX, XLSX, HTML 파일을 받아 구조와 가독성을 유지하면서 텍스트를 오디오로 변환합니다.

AI 팟캐스트 생성기는 보통 얼마나 하나요?

경쟁사의 가격은 무료 플랜부터 월 $15에서 $50까지의 프리미엄 티어에 이르기까지 다양하며, 종종 생성된 분량이나 다국어 지원, AI 아바타와 같은 고급 기능에 대한 접근 여부에 따라 결정됩니다.

AI 팟캐스트 생성기가 여러 언어로 콘텐츠를 만들 수 있을까요?

네, 주요 플랫폼들은 포르투갈어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 중국어를 포함한 175개 이상의 언어를 지원하며 각각의 언어와 악센트에 대한 커스터마이징을 제공합니다.

AI로 팟캐스트를 생성하는 데 얼마나 걸리나요?

2,000단어 분량의 스크립트(대략 15분 분량의 오디오)는 통상 5분 이내에 생성될 수 있습니다. HeyGen과 같은 플랫폼은 이를 AI 아바타 IV와 결합하여 몇 분 안에 완성된 비디오 팟캐스트를 제작할 수 있습니다.

내 팟캐스트에서 AI 목소리를 사용자 정의할 수 있나요?

네, 피치, 속도, 감정, 강조를 조절할 수 있습니다. 일부 플랫폼은 음성 복제 또는 AI 아바타와의 시각적 동기화를 지원하여 더 몰입감 있는 경험을 제공하기도 합니다.

AI 생성기로 만든 팟캐스트를 어떻게 배포하나요?

일부 AI 팟캐스트 도구들이 Spotify나 Apple Podcasts와 같은 플랫폼을 위해 오디오 파일을 내보내는 반면, HeyGen은 AI Avatar IV 기술을 사용하여 고품질의 비디오 콘텐츠에 중점을 둡니다. 시각적으로 매력적인 팟캐스트 에피소드를 생성하여 YouTube, LinkedIn, TikTok과 같은 비디오 중심 플랫폼에 직접 게시함으로써 최대한의 도달 범위와 시청자 유지를 실현할 수 있습니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

