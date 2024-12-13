AI 팟캐스트 생성기

녹음 없이 팟캐스트 만들기

마이크나 스튜디오 설비가 필요 없습니다. HeyGen의 팟캐스트 생성 AI를 사용하면, 글로 된 콘텐츠만 있으면 됩니다. 대본을 업로드하고, 목소리나 아바타를 선택한 후, 전문적인 음질로 오디오 에피소드를 즉시 제작하세요.

마케터, 교육자, 창작자 및 콘텐츠 제작을 빠르게 확장하고자 하는 기업에게 완벽합니다.