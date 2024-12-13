수많은 사용자가 신뢰하는
85,000명 이상의 고객
혜택과 가치
주문형 비디오 제작
마케팅 팀마다
HeyGen은 마케터들이 전문가 수준의 비디오를 요구에 맞춰 자유롭게 만들 수 있게 해줍니다. 스크립트와 몇 번의 클릭으로 PDF, 블로그, 슬라이드 덱 등 어떤 자산이든, 언제든지 예산을 많이 들이지 않고도 설득력 있고 브랜드에 맞는 비디오 콘텐츠로 변환할 수 있습니다. AI 비디오를 활용하여 마케팅 예산을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.
시장 출시 속도
기존 마케팅 자산에서 몇 분 안에 캠페인 준비가 된 비디오 콘텐츠를 제작하세요. AI 아바타와 즉각적인 음성 변환을 통해 트렌드에 빠르게 대응하고, 메시지를 테스트하며, 그 어느 때보다 빠르게 론칭할 수 있습니다. 성능 마케터처럼 AI 비디오 A/B 테스트하는 방법을 알아보세요.
대규모 개인화
세그먼트, 페르소나 또는 지리적 위치에 따라 메시징을 맞춤화하면서 노력을 중복하지 마세요. HeyGen을 사용하면 채널 전반에 걸쳐 이름, 역할, 그리고 현지 언어로 비디오를 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.
엔터프라이즈급 제어
일관된 템플릿, 승인된 아바타, 그리고 쉬운 협업 도구를 사용하여 모든 자산을 브랜드에 맞게 유지하세요. 170개 언어와 방언으로 전 세계적으로 콘텐츠를 업데이트하세요.
“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."
작동 원리
마케팅 아이디어 구상을
즉각적인 콘텐츠 제작으로
고품질 마케팅 비디오를 만드는 것이 이제껏 어느 때보다 쉬워졌습니다. 템플릿을 선택하고 HeyGen의 AI 비디오 플랫폼으로 커스터마이즈하여 몇 분 안에 놀라운 마케팅 콘텐츠를 생성하세요. 최고의 비디오 마케팅 기술 스택을 구축하는 방법을 알아보세요.
아바타와 목소리를
새로 만들거나 선택하세요
다양한 AI 아바타와 목소리 중에서 선택하거나, 브랜드와 메시지에 맞는 맞춤형 아바타를 생성하세요.
스크립트를 작성하세요
(또는 AI의 도움을 받으세요)
편하게 메시지를 작성하거나, AI가 당신의 대상 관객에 맞춘 설득력 있는 스크립트를 생성하게 하세요. 편하게 메시지를 작성하거나, AI가 당신의 대상 관객에 맞춘 설득력 있는 스크립트를 생성하게 하세요. AI를 활용하여 우승하는 비디오 스크립트를 작성하는 방법을 탐구해보세요.
4K로 비디오를 공유, 내장 또는 다운로드하세요
비디오를 즉시 게시하세요—초고화질로 다운로드하거나, 사이트에 내장하거나, 플랫폼에 공유하세요.
Repurpose.io
HeyGen과 Repurpose.io를 사용하면 모든 주요 소셜 미디어 플랫폼에서 매력적인 AI 비디오를 만들고 배포할 수 있으며, 콘텐츠를 최적화되고 일관되게 유지할 수 있습니다.
Canva
정적인 디자인을 AI 기반의 비디오로 전환하세요. HeyGen과 Canva를 사용하면 Canva 디자인 비주얼을 동적인 비디오 콘텐츠로 변환하여 시각적 자료를 생동감 있게 만들 수 있습니다.
가장 높은 신뢰와 안전 기준
HeyGen은 글로벌 표준을 준수하며 귀사의 컴플라이언스 요구 사항에 대한 안심을 제공합니다. 전담 신뢰 및 안전 팀이 귀사의 데이터를 안전하게 보호하고 AI가 윤리적으로 사용되도록 보장합니다.
마케팅 자주 묻는 질문
AI 기반 비디오 제작은 AI 구동 아바타, 스크립트 생성, 음성 합성을 사용하여 콘텐츠 제작을 자동화하며, 전문 비디오 편집 기술 없이도 매력적인 비디오를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다.
네! 다국어 비디오 제작을 통해 수동 번역이나 음성 더빙 없이 다양한 언어로 현지화된 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.
AI 아바타는 브랜드 스토리텔링을 위한 인간과 같은 존재감을 제공하여 AI 디지털 마케팅 비디오를 더욱 몰입감 있고 상호작용적으로 만듭니다.
개인화된 비디오 마케팅 캠페인, 설명 영상, 제품 데모, 사용 방법 가이드 등을 제작하여 귀하의 대상 고객에 맞춤화할 수 있습니다.
AI 기반 도구는 콘텐츠 제작 속도를 높여주어, 몇 주가 아닌 몇 분 만에 동적인 비디오 콘텐츠를 생성할 수 있게 해줍니다.
네! AI는 비싼 제작 팀과 재촬영의 필요성을 없애고, 비디오 제작을 더 저렴하고 확장 가능하게 만듭니다.
물론입니다. 마케팅을 위한 고급 인공지능 아바타를 사용하면, 브랜드에 맞게 음성 톤, 피치, 속도를 조절할 수 있습니다.
AI가 생성한 비디오는 더 상호 작용적이고, 사용자 정의가 가능하며, 확장성이 뛰어나서 더 나은 유지력과 전환율을 보장합니다.