주문형 비디오 제작

마케팅 팀마다

HeyGen은 마케터들이 전문가 수준의 비디오를 요구에 맞춰 자유롭게 만들 수 있게 해줍니다. 스크립트와 몇 번의 클릭으로 PDF, 블로그, 슬라이드 덱 등 어떤 자산이든, 언제든지 예산을 많이 들이지 않고도 설득력 있고 브랜드에 맞는 비디오 콘텐츠로 변환할 수 있습니다. AI 비디오를 활용하여 마케팅 예산을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.