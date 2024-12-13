기술 기반 교육 비디오는 소프트웨어 사용, 기계 조작 또는 소프트 스킬과 같은 특정 능력을 가르칩니다. 이들은 직원이나 학생들의 특정 분야에 대한 역량을 향상시키기 위해 사용됩니다.

영상을 영어로 번역하다

이 과정에는 비디오 콘텐츠를 영어로 변환하기 위해 필사, 기계 번역, 음성 녹음과 같은 도구를 사용하는 것이 포함됩니다. 이는 주로 영어를 사용하는 관객들에게 도달하기 위해 사용됩니다.