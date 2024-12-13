에이
A롤은 비디오에서 주요 콘텐츠로, 일반적으로 주요 주제나 프레젠터, 인터뷰이, 또는 중심 내러티브를 특징으로 합니다. 이것은 이야기의 핵심을 형성하며 종종 시각적 다양성과 맥락을 위해 B롤에 의해 지원됩니다.
A롤은 비디오에서 주요 콘텐츠로, 일반적으로 주요 주제나 프레젠터, 인터뷰이, 또는 중심 내러티브를 특징으로 합니다. 이것은 이야기의 핵심을 형성하며 종종 시각적 다양성과 맥락을 위해 B롤에 의해 지원됩니다.
Ads are promotional videos created to persuade viewers to buy a product or service. They are typically short, targeted, and optimized for performance across digital platforms.
Ads are promotional videos created to persuade viewers to buy a product or service. They are typically short, targeted, and optimized for performance across digital platforms.
An AI avatar is a computer-generated digital character that mimics human appearance and behavior. It is commonly used in videos, virtual assistants, and customer service applications.
An AI avatar is a computer-generated digital character that mimics human appearance and behavior. It is commonly used in videos, virtual assistants, and customer service applications.
인공 지능 아바타 생성기는 인공 지능을 사용하여 생생한 디지털 캐릭터를 만듭니다. 사용자는 브랜딩이나 메시지에 맞게 외모, 목소리, 표정을 사용자 정의할 수 있습니다.
인공 지능 아바타 생성기는 인공 지능을 사용하여 생생한 디지털 캐릭터를 만듭니다. 사용자는 브랜딩이나 메시지에 맞게 외모, 목소리, 표정을 사용자 정의할 수 있습니다.
이 도구는 디지털 아바타와 텍스트-투-스피치 및 비디오 렌더링을 결합하여 실제 사람을 촬영하지 않고도 비디오를 만들 수 있습니다. 이는 빠르게 확장 가능하고 개인화된 콘텐츠를 생성하는 데 이상적입니다.
이 도구는 디지털 아바타와 텍스트-투-스피치 및 비디오 렌더링을 결합하여 실제 사람을 촬영하지 않고도 비디오를 만들 수 있습니다. 이는 빠르게 확장 가능하고 개인화된 콘텐츠를 생성하는 데 이상적입니다.
인공 지능 기술을 사용하여 만들어진 AI 생성 비디오는 스크립트 작성, 음성 녹음, 애니메이션 또는 편집과 같은 요소들을 자동화합니다. 이러한 비디오들은 콘텐츠 제작에 드는 시간과 자원을 절약합니다.
인공 지능 기술을 사용하여 만들어진 AI 생성 비디오는 스크립트 작성, 음성 녹음, 애니메이션 또는 편집과 같은 요소들을 자동화합니다. 이러한 비디오들은 콘텐츠 제작에 드는 시간과 자원을 절약합니다.
AI 생성기는 사용자 입력이나 데이터 패턴에 기반하여 이미지, 텍스트, 또는 비디오와 같은 콘텐츠를 생산하기 위해 알고리즘을 사용합니다. 이는 반복적인 작업을 자동화함으로써 창의적인 작업 흐름을 간소화합니다.
AI 생성기는 사용자 입력이나 데이터 패턴에 기반하여 이미지, 텍스트, 또는 비디오와 같은 콘텐츠를 생산하기 위해 알고리즘을 사용합니다. 이는 반복적인 작업을 자동화함으로써 창의적인 작업 흐름을 간소화합니다.
웹사이트의 AI SDR (영업 개발 담당자)는 방문자를 맞이하고, 리드를 자격을 갖추게 하며, 기본적인 질문에 답하는 디지털 에이전트입니다. 이는 판매 퍼널에서 첫 번째 접점으로서의 역할을 합니다.
웹사이트의 AI SDR (영업 개발 담당자)는 방문자를 맞이하고, 리드를 자격을 갖추게 하며, 기본적인 질문에 답하는 디지털 에이전트입니다. 이는 판매 퍼널에서 첫 번째 접점으로서의 역할을 합니다.
이것은 비디오의 말하거나 쓰여진 언어를 다른 언어로 변환하기 위해 AI 도구를 사용하는 것을 말합니다. 일반적으로 이것은 필사, 번역, 그리고 음성 더빙 생성을 포함합니다.
이것은 비디오의 말하거나 쓰여진 언어를 다른 언어로 변환하기 위해 AI 도구를 사용하는 것을 말합니다. 일반적으로 이것은 필사, 번역, 그리고 음성 더빙 생성을 포함합니다.
An AI translator automatically converts text or speech from one language to another using machine learning and natural language processing. It's commonly used in subtitles, real-time conversations, and customer support.
An AI translator automatically converts text or speech from one language to another using machine learning and natural language processing. It's commonly used in subtitles, real-time conversations, and customer support.
AI tutorials are educational videos that explain how to use artificial intelligence tools and technologies. They are aimed at both beginners and professionals learning about AI.
AI tutorials are educational videos that explain how to use artificial intelligence tools and technologies. They are aimed at both beginners and professionals learning about AI.
인공 지능 비디오 생성기는 텍스트, 이미지 또는 오디오를 사용하여 인공 지능을 이용해 비디오를 만듭니다. 이는 제작을 자동화하여 카메라, 배우 또는 스튜디오가 필요 없게 하는 경우가 많습니다.
인공 지능 비디오 생성기는 텍스트, 이미지 또는 오디오를 사용하여 인공 지능을 이용해 비디오를 만듭니다. 이는 제작을 자동화하여 카메라, 배우 또는 스튜디오가 필요 없게 하는 경우가 많습니다.
AI video translation uses automated tools to translate dialogue, subtitles, and voiceovers into different languages. It helps make video content accessible to a global audience.
AI video translation uses automated tools to translate dialogue, subtitles, and voiceovers into different languages. It helps make video content accessible to a global audience.
AI 비디오 번역기는 비디오 콘텐츠를 다양한 언어로 처리하고 번역하는 도구입니다. 일반적으로 음성 인식, 기계 번역, 음성 합성을 결합합니다.
AI 비디오 번역기는 비디오 콘텐츠를 다양한 언어로 처리하고 번역하는 도구입니다. 일반적으로 음성 인식, 기계 번역, 음성 합성을 결합합니다.
아바타 AI는 인공 지능을 사용하여 디지털 페르소나를 만들고, 움직이고, 제어합니다. 이러한 아바타는 비디오, 게임 또는 인간과 같은 상호 작용을 위한 인터랙티브 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
아바타 AI는 인공 지능을 사용하여 디지털 페르소나를 만들고, 움직이고, 제어합니다. 이러한 아바타는 비디오, 게임 또는 인간과 같은 상호 작용을 위한 인터랙티브 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
아바타 생성기는 사용자가 선택한 특징에 기반하여 사람이나 캐릭터의 디지털 표현을 만듭니다. 이는 게임, 소셜 미디어, 비즈니스 비디오 콘텐츠에서 자주 사용됩니다.
아바타 생성기는 사용자가 선택한 특징에 기반하여 사람이나 캐릭터의 디지털 표현을 만듭니다. 이는 게임, 소셜 미디어, 비즈니스 비디오 콘텐츠에서 자주 사용됩니다.
B
B-롤은 비디오의 주요 내러티브나 시각적 요소를 강화하는 보조 영상을 말합니다. 주로 맥락을 제공하거나, 액션을 보여주거나, 인터뷰나 보이스오버에서 컷을 커버하는 데 사용됩니다.
B-롤은 비디오의 주요 내러티브나 시각적 요소를 강화하는 보조 영상을 말합니다. 주로 맥락을 제공하거나, 액션을 보여주거나, 인터뷰나 보이스오버에서 컷을 커버하는 데 사용됩니다.
Brand videos tell the story of a company’s mission, values, and personality. They are often used to establish identity, build trust, and connect emotionally with audiences.
Brand videos tell the story of a company’s mission, values, and personality. They are often used to establish identity, build trust, and connect emotionally with audiences.
C
컴플라이언스 교육 비디오는 직원들에게 법적, 윤리적, 규제 기준에 대해 교육합니다. 이들은 조직의 위험을 줄이고 직원들이 필요한 정책을 따르도록 돕습니다.
컴플라이언스 교육 비디오는 직원들에게 법적, 윤리적, 규제 기준에 대해 교육합니다. 이들은 조직의 위험을 줄이고 직원들이 필요한 정책을 따르도록 돕습니다.
D
딥 트랜슬레이트는 전통적인 방법보다 문맥, 관용구, 그리고 어조를 더 정확하게 포착하는 고급 신경망 기계 번역을 말합니다. 이는 특히 장문의 콘텐츠와 비디오 스크립트에 유용합니다.
딥 트랜슬레이트는 전통적인 방법보다 문맥, 관용구, 그리고 어조를 더 정확하게 포착하는 고급 신경망 기계 번역을 말합니다. 이는 특히 장문의 콘텐츠와 비디오 스크립트에 유용합니다.
F
재무 지식 공유 동영상은 시청자들에게 돈 관리, 투자, 경제 개념에 대해 교육합니다. 이들은 복잡한 재무 주제를 더 넓은 대중에게 접근하기 쉽게 만들어 줍니다.
재무 지식 공유 동영상은 시청자들에게 돈 관리, 투자, 경제 개념에 대해 교육합니다. 이들은 복잡한 재무 주제를 더 넓은 대중에게 접근하기 쉽게 만들어 줍니다.
점성술, 타로, 또는 기타 전통에 기반한 예언이나 영적 통찰을 제공하는 영상들은 종종 오락이나 자기 성찰을 위해 사용됩니다.
점성술, 타로, 또는 기타 전통에 기반한 예언이나 영적 통찰을 제공하는 영상들은 종종 오락이나 자기 성찰을 위해 사용됩니다.
G
Generative AI video refers to video content created using AI models that learn patterns from data to generate realistic visuals, audio, or scripts. This approach reduces manual effort and speeds up production.
Generative AI video refers to video content created using AI models that learn patterns from data to generate realistic visuals, audio, or scripts. This approach reduces manual effort and speeds up production.
H
역사적 스토리텔링 비디오는 과거의 사건이나 시대를 서술 형식으로 재현합니다. 교육, 오락 또는 문화 보존을 위해 사용됩니다.
역사적 스토리텔링 비디오는 과거의 사건이나 시대를 서술 형식으로 재현합니다. 교육, 오락 또는 문화 보존을 위해 사용됩니다.
L
언어 학습 비디오는 새로운 언어의 어휘, 문법, 발음, 그리고 대화를 가르칩니다. 이들은 안내된 지도를 통해 모든 숙련도 수준의 학습자를 지원합니다.
언어 학습 비디오는 새로운 언어의 어휘, 문법, 발음, 그리고 대화를 가르칩니다. 이들은 안내된 지도를 통해 모든 숙련도 수준의 학습자를 지원합니다.
리더십 업데이트 비디오는 회사 임원들로부터 직접 뉴스, 목표, 또는 변화들을 공유합니다. 이들은 조직 전반에 걸쳐 투명성과 일치를 증진시킵니다.
리더십 업데이트 비디오는 회사 임원들로부터 직접 뉴스, 목표, 또는 변화들을 공유합니다. 이들은 조직 전반에 걸쳐 투명성과 일치를 증진시킵니다.
M
의학 지식 공유 영상은 건강 개념, 치료법 및 절차를 설명합니다. 이들은 전문가, 기관 및 교육자들이 대중의 이해도와 교육을 향상시키기 위해 사용됩니다.
의학 지식 공유 영상은 건강 개념, 치료법 및 절차를 설명합니다. 이들은 전문가, 기관 및 교육자들이 대중의 이해도와 교육을 향상시키기 위해 사용됩니다.
동기 부여 비디오는 시청자들에게 영감을 주고, 북돋우며, 활력을 불어넣도록 고안되었습니다. 자기 개선, 회복력, 그리고 개인적 성장의 주제를 자주 다룹니다.
동기 부여 비디오는 시청자들에게 영감을 주고, 북돋우며, 활력을 불어넣도록 고안되었습니다. 자기 개선, 회복력, 그리고 개인적 성장의 주제를 자주 다룹니다.
영화 및 음악 리뷰 영상은 새로운 또는 클래식한 엔터테인먼트에 대한 비평과 분석을 제공합니다. 이들은 관객들이 다음에 무엇을 볼지 또는 들을지 결정하는 데 도움을 줍니다.
영화 및 음악 리뷰 영상은 새로운 또는 클래식한 엔터테인먼트에 대한 비평과 분석을 제공합니다. 이들은 관객들이 다음에 무엇을 볼지 또는 들을지 결정하는 데 도움을 줍니다.
N
뉴스와 스토리텔링 비디오는 현재 사건, 인간 관심 사항 또는 문화적 서사를 공유합니다. 그들은 설득력 있고 유익한 콘텐츠를 통해 시청자들에게 정보를 제공하고 참여시킵니다.
뉴스와 스토리텔링 비디오는 현재 사건, 인간 관심 사항 또는 문화적 서사를 공유합니다. 그들은 설득력 있고 유익한 콘텐츠를 통해 시청자들에게 정보를 제공하고 참여시킵니다.
오
주문형 웨비나와 팟캐스트는 언제든지 시청이나 청취가 가능한 미리 녹음된 오디오 또는 비디오 세션입니다. 전문가의 통찰력, 사상 리더십, 그리고 특정 분야 토론에 유연하게 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.
주문형 웨비나와 팟캐스트는 언제든지 시청이나 청취가 가능한 미리 녹음된 오디오 또는 비디오 세션입니다. 전문가의 통찰력, 사상 리더십, 그리고 특정 분야 토론에 유연하게 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.
온보딩 교육 비디오는 새로운 직원이나 사용자가 회사의 도구, 문화, 그리고 기대에 빠르게 적응할 수 있도록 돕습니다. 그들은 일관되고 환영받는 시작을 경험에 제공합니다.
온보딩 교육 비디오는 새로운 직원이나 사용자가 회사의 도구, 문화, 그리고 기대에 빠르게 적응할 수 있도록 돕습니다. 그들은 일관되고 환영받는 시작을 경험에 제공합니다.
P
개인 인사나 소개 영상은 자신을 친근하고 기억에 남는 방식으로 소개하기 위해 사용되는 짧은 메시지입니다. 이들은 주로 네트워킹, 신입사원 교육, 또는 아웃리치에 사용됩니다.
개인 인사나 소개 영상은 자신을 친근하고 기억에 남는 방식으로 소개하기 위해 사용되는 짧은 메시지입니다. 이들은 주로 네트워킹, 신입사원 교육, 또는 아웃리치에 사용됩니다.
맞춤형 영업 접근은 잠재 고객에게 맞춤 메시지나 비디오를 보내는 것을 포함합니다. 이 방식은 관계 구축, 관련성을 보여주기, 그리고 전환율을 높이기 위해 목표로 합니다.
맞춤형 영업 접근은 잠재 고객에게 맞춤 메시지나 비디오를 보내는 것을 포함합니다. 이 방식은 관계 구축, 관련성을 보여주기, 그리고 전환율을 높이기 위해 목표로 합니다.
포스트 프로덕션은 원본 영상을 편집하고 색보정을 하며 오디오, 음악, 그래픽, 효과를 추가하여 영상을 완성하는 최종 단계입니다. 이 단계에서 비디오는 최종 형태를 갖추고 출판이나 배포를 위해 준비됩니다.
포스트 프로덕션은 원본 영상을 편집하고 색보정을 하며 오디오, 음악, 그래픽, 효과를 추가하여 영상을 완성하는 최종 단계입니다. 이 단계에서 비디오는 최종 형태를 갖추고 출판이나 배포를 위해 준비됩니다.
프리 프로덕션은 스크립팅, 스토리보딩, 캐스팅, 로케이션 스카우팅, 스케줄링을 포함하는 비디오 제작의 기획 단계입니다. 이 단계는 원활한 제작을 위한 기반을 마련하고 창의적 일치와 물류 준비를 보장하는 데 도움이 됩니다.
프리 프로덕션은 스크립팅, 스토리보딩, 캐스팅, 로케이션 스카우팅, 스케줄링을 포함하는 비디오 제작의 기획 단계입니다. 이 단계는 원활한 제작을 위한 기반을 마련하고 창의적 일치와 물류 준비를 보장하는 데 도움이 됩니다.
제품 발표 영상은 새로운 기능, 서비스 또는 제품 출시를 대상에게 소개합니다. 이들은 홍보를 생성하고, 고객에게 정보를 제공하며, 미디어의 주목을 끌기 위해 사용됩니다.
제품 발표 영상은 새로운 기능, 서비스 또는 제품 출시를 대상에게 소개합니다. 이들은 홍보를 생성하고, 고객에게 정보를 제공하며, 미디어의 주목을 끌기 위해 사용됩니다.
제품 설명 비디오는 제품의 작동 방식과 주요 이점을 보여주는 짧고 정보를 제공하는 클립입니다. 일반적으로 고객 교육, 판매 지원 및 복잡한 기능 단순화에 사용됩니다.
제품 설명 비디오는 제품의 작동 방식과 주요 이점을 보여주는 짧고 정보를 제공하는 클립입니다. 일반적으로 고객 교육, 판매 지원 및 복잡한 기능 단순화에 사용됩니다.
제품 리뷰 영상은 특정 제품의 특징, 장점, 단점을 평가합니다. 이들은 편견 없는 의견이나 사용자 경험을 제공함으로써 잠재 구매자들에게 안내합니다.
제품 리뷰 영상은 특정 제품의 특징, 장점, 단점을 평가합니다. 이들은 편견 없는 의견이나 사용자 경험을 제공함으로써 잠재 구매자들에게 안내합니다.
제작, 촬영이라고도 알려져 있는 단계는 모든 계획된 영상을 카메라, 조명, 음향 장비를 사용하여 촬영하는 과정입니다. 이는 현장 또는 로케이션에서 각본과 스토리보드에 의해 안내되는 창의적 비전을 실행하는 것을 포함합니다.
제작, 촬영이라고도 알려져 있는 단계는 모든 계획된 영상을 카메라, 조명, 음향 장비를 사용하여 촬영하는 과정입니다. 이는 현장 또는 로케이션에서 각본과 스토리보드에 의해 안내되는 창의적 비전을 실행하는 것을 포함합니다.
S
안전 교육 비디오는 사고를 방지하고 비상 상황에 대응하는 방법을 시청자에게 지시합니다. 이들은 고위험 산업과 직장 환경에서 필수적입니다.
안전 교육 비디오는 사고를 방지하고 비상 상황에 대응하는 방법을 시청자에게 지시합니다. 이들은 고위험 산업과 직장 환경에서 필수적입니다.
Sales presentations are structured pitches that showcase a product, service, or proposal. They are typically used by sales teams to persuade potential buyers or clients.
Sales presentations are structured pitches that showcase a product, service, or proposal. They are typically used by sales teams to persuade potential buyers or clients.
시나리오 작성은 비디오를 위한 대화, 나레이션, 구조를 만드는 과정입니다. 이것은 스토리텔링의 기초로 작용하며 제작 과정을 안내합니다.
시나리오 작성은 비디오를 위한 대화, 나레이션, 구조를 만드는 과정입니다. 이것은 스토리텔링의 기초로 작용하며 제작 과정을 안내합니다.
Social media videos are short-form content designed for platforms like Instagram, TikTok, and LinkedIn. They help brands engage audiences, build awareness, and share timely updates or promotions.
Social media videos are short-form content designed for platforms like Instagram, TikTok, and LinkedIn. They help brands engage audiences, build awareness, and share timely updates or promotions.
이 비디오들은 고객, 클라이언트 또는 직원들의 긍정적인 경험을 강조합니다. 실제 세계의 결과를 통해 신뢰와 신용을 구축합니다.
이 비디오들은 고객, 클라이언트 또는 직원들의 긍정적인 경험을 강조합니다. 실제 세계의 결과를 통해 신뢰와 신용을 구축합니다.
T
기술 기반 교육 비디오는 소프트웨어 사용, 기계 조작 또는 소프트 스킬과 같은 특정 능력을 가르칩니다. 이들은 직원이나 학생들의 특정 분야에 대한 역량을 향상시키기 위해 사용됩니다.
기술 기반 교육 비디오는 소프트웨어 사용, 기계 조작 또는 소프트 스킬과 같은 특정 능력을 가르칩니다. 이들은 직원이나 학생들의 특정 분야에 대한 역량을 향상시키기 위해 사용됩니다.
To translate a video means converting the spoken or written language into another language. This can involve subtitling, dubbing, or creating new audio tracks.
To translate a video means converting the spoken or written language into another language. This can involve subtitling, dubbing, or creating new audio tracks.
이 과정에는 비디오 콘텐츠를 영어로 변환하기 위해 필사, 기계 번역, 음성 녹음과 같은 도구를 사용하는 것이 포함됩니다. 이는 주로 영어를 사용하는 관객들에게 도달하기 위해 사용됩니다.
이 과정에는 비디오 콘텐츠를 영어로 변환하기 위해 필사, 기계 번역, 음성 녹음과 같은 도구를 사용하는 것이 포함됩니다. 이는 주로 영어를 사용하는 관객들에게 도달하기 위해 사용됩니다.
V
Video AI refers to the use of artificial intelligence in analyzing, editing, enhancing, or generating video content. It powers tools like object recognition, scene detection, and automated video creation.
Video AI refers to the use of artificial intelligence in analyzing, editing, enhancing, or generating video content. It powers tools like object recognition, scene detection, and automated video creation.
비디오 생성기는 텍스트, 이미지 또는 템플릿에서 비디오를 만드는 소프트웨어 도구입니다. AI를 통해 편집과 내레이션을 자동화할 수 있습니다.
비디오 생성기는 텍스트, 이미지 또는 템플릿에서 비디오를 만드는 소프트웨어 도구입니다. AI를 통해 편집과 내레이션을 자동화할 수 있습니다.
비디오 번역기는 비디오 내의 언어를 자막이나 더빙된 오디오를 통해 다른 언어로 변환합니다. 인공지능 비디오 번역기는 이 과정을 빠르고 정확하게 자동화합니다.
비디오 번역기는 비디오 내의 언어를 자막이나 더빙된 오디오를 통해 다른 언어로 변환합니다. 인공지능 비디오 번역기는 이 과정을 빠르고 정확하게 자동화합니다.
보이스오버는 비디오에 설명, 안내 또는 이야기를 전달하기 위해 별도로 녹음되어 추가된 내레이션입니다. 주로 튜토리얼, 다큐멘터리, 그리고 광고에 사용됩니다.
보이스오버는 비디오에 설명, 안내 또는 이야기를 전달하기 위해 별도로 녹음되어 추가된 내레이션입니다. 주로 튜토리얼, 다큐멘터리, 그리고 광고에 사용됩니다.