AI 비디오 제작
비디오에 쉽게 텍스트와 자막을 추가하세요
HeyGen의 AI 기반 텍스트-비디오 도구를 사용하면 텍스트가 강화된 비디오를 빠르고 효과적이며 저렴하게 만들 수 있습니다. 이 도구는 텍스트 오버레이, 캡션 및 자막을 추가하는 것을 단순화하여 눈에 띄는 비디오를 쉽게 제작하고 더 넓은 관객에게 도달하며 접근성을 향상시킬 수 있게 합니다.
자막과 부제를 추가함으로써 HeyGen은 음소거 상태로 보거나 청각 장애가 있는 개인이라도 비디오를 이해할 수 있도록 보장합니다. 여러 언어로 된 자막은 추가 제작 비용 없이 콘텐츠가 전 세계 비원어민에게 도달할 수 있게 확장시켜줍니다.
검색 엔진은 텍스트는 읽을 수 있지만 비디오 콘텐츠는 읽을 수 없습니다. HeyGen으로 캡션과 전사를 추가하면 검색 엔진의 발견 가능성이 향상되어 비디오를 온라인에서 더 접근하기 쉽게 만들고, 관객 도달 범위를 늘립니다.
텍스트가 강화된 비디오로 참여도 높이기
AI 기반 텍스트 향상 기능을 도입하면 전 세계적으로 콘텐츠 접근성을 높여 시청자 참여도를 크게 증가시킬 수 있습니다. 시청하면서 읽을 수 있는 시청자들은 자료와 더 깊은 연결을 맺을 가능성이 높아져 상호작용 비율과 시청자 유지율이 향상됩니다. 다양한 문화 집단 간의 포용감을 조성하는 다국어 자막이 있는 매력적인 비디오.
HeyGen은 AI 기반 비디오 제작 기술의 최전선에 있으며, 개인화된 비디오 솔루션을 통해 디지털 커뮤니케이션 노력을 강화하고자 하는 전 세계 기업들로부터 신뢰를 받고 있습니다. 미디어, 교육, 혹은 기업 커뮤니케이션 분야에서, 우리 플랫폼은 국경을 넘어 호응을 얻는 매력적인 콘텐츠를 만들 수 있도록 여러분을 지원합니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 비디오에 텍스트와 캡션을 추가하세요
AI 기반으로 스타일 텍스트 오버레이, 캡션 및 자막을 사용하여 비디오를 향상시키세요.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 비디오 생성기 FAQ
HeyGen이 무엇인가요?
HeyGen은 사용자가 손쉽게 고품질의 비디오를 만들 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 플랫폼입니다. 생생한 AI 아바타부터 다국어 음성 복제에 이르기까지, HeyGen은 비즈니스와 크리에이터가 콘텐츠 제작을 쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.
2025년 G2의 '가장 빠르게 성장하는 제품 1위'로 인정받은 HeyGen은 마케팅, 영업, 교육용 비디오 제작 방식을 변화시키고 있습니다.
HeyGen이 무료 AI 비디오 생성기인가요?
네! HeyGen은 사용자가 기본 기능을 사용하여 비용 없이 비디오를 만들 수 있는 무료 AI 비디오 생성기를 제공합니다. 고급 사용자 정의, 고품질 내보내기 및 추가 AI 도구를 위해서는 사용자가 프리미엄 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
AI 비디오 생성기는 어떻게 작동하나요?
AI 비디오 생성기는 인공 지능을 사용하여 텍스트를 매력적인 비디오 콘텐츠로 변환합니다. 이들은 심층 학습 모델을 적용하여 현실적인 시각 효과를 생성하고, 음성을 자동으로 더빙하며, 동작을 동기화하여 비디오 제작을 빠르고 수월하게 만듭니다.
AI 아바타는 비디오 콘텐츠를 어떻게 향상시키나요?
AI 아바타는 인간의 말과 표정을 모방함으로써 비디오에 개인적인 감촉을 더합니다. 카메라 앞에 직접 나타날 필요 없이 마케팅, 교육, 그리고 오락을 위한 전문적이고 매력적인 프레젠테이션을 보장합니다.
HeyGen으로 오디오를 비디오로 변환할 수 있나요?
네! HeyGen은 사용자가 AI 아바타, 자막, 그리고 다이내믹한 비주얼과 음성 녹음을 결합하여 오디오를 비디오로 변환할 수 있게 해줍니다. 단순히 오디오 파일을 업로드하고 비디오 스타일을 선택한 다음, AI가 몇 분 안에 세련된 비디오를 생성하도록 하세요.
비즈니스 프레젠테이션에 텍스트를 비디오로 사용할 수 있나요?
물론입니다. 텍스트-투-비디오 AI는 기업이 스크립트를 전문적인 프레젠테이션으로 변환할 수 있게 해줍니다. 이는 촬영 장비나 제작 팀이 필요 없는 교육 자료, 제품 데모, 설명 비디오에 이상적입니다.
AI 음성 복제가 비디오 번역에서 얼마나 정확한가요?
AI 음성 복제는 화자의 어조와 스타일을 복제하여 번역된 비디오가 진정성을 유지하도록 합니다. 고급 AI 모델은 발음과 감정적 어조를 가능한 한 원본 목소리와 가깝게 조정합니다.
AI 기반 비디오 번역의 이점은 무엇인가요?
AI 비디오 번역은 음성 동기화를 유지하면서 비디오를 여러 언어로 자동 변환하여 콘텐츠의 도달 범위를 확장합니다. 이는 글로벌 마케팅, 전자 학습, 콘텐츠 현지화에 널리 사용됩니다.
AI 생성 비디오가 전통적인 비디오 제작을 대체할 수 있을까요?
AI 생성 비디오는 제작 시간과 비용을 크게 줄여 콘텐츠 제작을 더 효율적으로 만듭니다. 비록 고예산 영화 제작을 완전히 대체하지는 못하지만, 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠에 있어 훌륭한 대안이 됩니다.
AI 아바타는 브랜딩을 위해 사용자 정의가 가능한가요?
네, AI 아바타는 브랜드 정체성에 맞게 다양한 의상, 배경, 목소리 옵션으로 개인화할 수 있습니다. 기업들은 자신들의 전문적인 톤이나 캠페인 미학에 맞는 아바타를 만들 수 있습니다.
AI 비디오 생성이 안전하고 윤리적인가요?
선도하는 AI 비디오 플랫폼들은 보안을 우선시하며, 아바타와 생성된 콘텐츠가 윤리 지침을 준수하도록 합니다. 투명성, 사용자 동의, 그리고 책임 있는 AI 개발은 윤리적인 AI 비디오 생성을 유지하는데 있어 핵심 요소입니다.