비디오에 쉽게 텍스트와 자막을 추가하세요

HeyGen의 AI 기반 텍스트-비디오 도구를 사용하면 텍스트가 강화된 비디오를 빠르고 효과적이며 저렴하게 만들 수 있습니다. 이 도구는 텍스트 오버레이, 캡션 및 자막을 추가하는 것을 단순화하여 눈에 띄는 비디오를 쉽게 제작하고 더 넓은 관객에게 도달하며 접근성을 향상시킬 수 있게 합니다.

자막과 부제를 추가함으로써 HeyGen은 음소거 상태로 보거나 청각 장애가 있는 개인이라도 비디오를 이해할 수 있도록 보장합니다. 여러 언어로 된 자막은 추가 제작 비용 없이 콘텐츠가 전 세계 비원어민에게 도달할 수 있게 확장시켜줍니다.

검색 엔진은 텍스트는 읽을 수 있지만 비디오 콘텐츠는 읽을 수 없습니다. HeyGen으로 캡션과 전사를 추가하면 검색 엔진의 발견 가능성이 향상되어 비디오를 온라인에서 더 접근하기 쉽게 만들고, 관객 도달 범위를 늘립니다.