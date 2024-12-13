AI 비디오 제작
촬영 없이 글로 쓴 콘텐츠를 전문적인 비디오로 변환하고 싶으신가요?
HeyGen의 AI 기반 텍스트에서 비디오로의 도구는 이러한 원활한 전환을 접근 가능하게 합니다. 단순히 텍스트를 입력하고 AI 아바타와 목소리를 선택한 후, 몇 분 안에 고품질의 비디오를 생성하세요—카메라, 배우, 편집 소프트웨어가 필요 없습니다. 우리의 AI 비디오 생성기가 복잡한 세부 사항을 처리하게 하세요. HeyGen은 마케터, 교육자, 그리고 기업이 블로그, 스크립트, 프레젠테이션을 노력 없이 매력적인 AI 생성 비디오 콘텐츠로 전환하는 데 도움을 줍니다, 동시에 AI 생성 비디오 콘텐츠의 이점을 누리면서요. 300개 이상의 AI 아바타, 175개 이상의 언어, 그리고 400개 이상의 비디오 템플릿 중에서 선택하여, 전 세계 관객에게 효과적으로 소통하는 비디오를 만드는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
텍스트를 비디오로 변환하는 최선의 방법
HeyGen의 AI 텍스트를 비디오 온라인 도구로 최대한 활용하려면, 시청자들의 참여를 유도하기 위해 콘텐츠를 전략적으로 맞춤화하세요:
- 명확하고 간결한 스크립트를 작성하세요 – 내레이션을 위한 구조적인 텍스트를 유지하세요.
- 적합한 AI 아바타와 목소리를 선택하세요 - 완벽한 톤을 위해 300개 이상의 아바타와 300개 이상의 목소리 중에서 선택하세요.
- 매력적인 시각 자료 및 애니메이션 사용 – 그래픽, 자막, 전환 효과를 이용해 비디오를 향상시키세요.
- 글로벌 리치를 위한 번역 - 국제적인 청중을 위해 자동으로 여러 언어로 텍스트를 변환하세요.
AI 생성 비디오 콘텐츠로 참여도를 높이세요
텍스트 기반 콘텐츠가 항상 주목을 끌지는 못하지만, 비디오는 그 매혹적인 힘을 가지고 있습니다. HeyGen의 AI 비디오 제작기를 사용하여, 당신의 글로 쓰인 정보를 눈길을 끄는, 공유 가능한 비디오로 변환함으로써 관객의 참여도, 유지력, 그리고 전환율을 증가시킬 수 있습니다. HeyGen의 AI 텍스트에서 비디오로 만드는 무료 도구는 단순한 자동 변환기가 아니라, 립싱크가 가능한 아바타와 전문적인 템플릿을 포함한 맞춤형 비디오 생성 기능을 제공합니다. 소셜 미디어, 교육, 마케팅용 콘텐츠를 만들 때, HeyGen은 비디오 제작을 단순화하여 확장 가능하게 만듭니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 텍스트를 비디오로 만드는 방법
몇 분 안에 전문적인 비디오를 만드세요—그냥 입력하고, 선택하고, 생성하면 됩니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
자주 묻는 질문
'텍스트에서 비디오 만들기' 도구는 무엇을 하나요?
HeyGen의 텍스트-투-비디오 도구는 스크립트, 블로그 포스트 또는 공지사항과 같은 서면 콘텐츠를 AI 생성 아바타와 음성 해설을 사용하여 전문적인 품질의 비디오로 변환합니다.
이 도구는 누구에게 가장 적합한가요?
이 도구는 마케터, 교육자, 인사 팀, 콘텐츠 제작자, 그리고 촬영이나 편집 없이 비디오 제작을 확장하고자 하는 고객 지원 전문가에게 이상적입니다.
그냥 텍스트를 사용해서 비디오를 어떻게 만들 수 있나요?
스크립트를 도구에 붙여넣기만 하고, 다양한 아바타와 음성 옵션 중에서 선택한 다음, 배경과 비주얼을 사용자 정의하고, 한 번의 클릭으로 비디오를 생성하세요.
어떤 종류의 아바타와 목소리가 이용 가능한가요?
HeyGen은 300개 이상의 사실적인 AI 아바타와 다양한 톤, 억양, 언어로 300개 이상의 목소리 스타일을 제공합니다. 당신의 브랜드나 대상 청중을 가장 잘 대표하는 것을 선택할 수 있습니다.
내 비디오의 시각적 요소를 사용자 정의할 수 있나요?
물론입니다. 브랜드 템플릿, 자막, 배경 이미지, 음악을 사용하여 비디오를 개인화할 수 있으며, 브랜드 정체성에 맞게 자체 미디어를 업로드할 수도 있습니다.
고해상도로 비디오를 생성할 수 있나요?
네. 내보내기 옵션에는 HD(1080p) 및 4K 해상도가 포함되어 있어, 여러분의 비디오가 전문적이고 대중적인 플랫폼에서 적합하게 사용될 수 있습니다.