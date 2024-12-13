촬영 없이 글로 쓴 콘텐츠를 전문적인 비디오로 변환하고 싶으신가요?

HeyGen의 AI 기반 텍스트에서 비디오로의 도구는 이러한 원활한 전환을 접근 가능하게 합니다. 단순히 텍스트를 입력하고 AI 아바타와 목소리를 선택한 후, 몇 분 안에 고품질의 비디오를 생성하세요—카메라, 배우, 편집 소프트웨어가 필요 없습니다. 우리의 AI 비디오 생성기가 복잡한 세부 사항을 처리하게 하세요. HeyGen은 마케터, 교육자, 그리고 기업이 블로그, 스크립트, 프레젠테이션을 노력 없이 매력적인 AI 생성 비디오 콘텐츠로 전환하는 데 도움을 줍니다, 동시에 AI 생성 비디오 콘텐츠의 이점을 누리면서요. 300개 이상의 AI 아바타, 175개 이상의 언어, 그리고 400개 이상의 비디오 템플릿 중에서 선택하여, 전 세계 관객에게 효과적으로 소통하는 비디오를 만드는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.