AI 음성 복제 기술을 사용하여 어떤 목소리도 놀라운 정확도로 복제하세요. FTC에서 심도 있게 논의된 바와 같이, AI가 가능하게 하는 음성 복제의 잠재적 해악을 이해하는 것이 중요합니다. 당신의 어조, 스타일, 그리고 스토리텔링 요구에 맞는 자연스럽고 개인화된 오디오를 만드세요. 커뮤니케이션을 강화하는 효과적인 AI 음성 오버로 관객과 교감하세요.

비디오에 독특하고 생생한 AI 음성 오버를 추가하고 싶으세요?

당신의 비전과 완벽하게 어울리는 목소리? HeyGen의 AI 목소리 복제 기술을 통해 놀라운 정확도로 목소리를 복제할 수 있어, 콘텐츠에 독특하고 개성 있는 특징을 부여할 수 있습니다. 우리의 딥페이크 목소리 생성기를 활용하면, 청중과 공감할 수 있는 매력적인 오디오를 만들 수 있습니다.

HeyGen을 사용하면 자연스럽고 진정성 있는 맞춤형 음성 오버를 만들 수 있습니다. 브랜딩을 위해 당신의 목소리를 복제하거나 스토리텔링을 위해 특정한 톤을 사용하는 것이든, AI 음성 복제 기술을 통해 비디오에서 비교할 수 없는 오디오 품질과 일관성을 달성할 수 있습니다.

비디오에서 AI 음성 복제를 위한 모범 사례

비디오에서 AI 음성 복제를 위한 모범 사례 이러한 팁으로 음성 복제 경험을 최적화하세요: 윤리적 사용을 보장하고, 허가를 확인하며, 딥페이크에 대비하세요.

  • 명확한 오디오 샘플을 제공하세요: 복제하고자 하는 목소리의 고품질 녹음을 사용하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
  • 목적에 맞는 목소리 선택: 비디오 콘텐츠의 톤과 감정을 보완하는 목소리를 선택하세요.
  • 저작권을 존중하세요: 법적 또는 윤리적 문제를 피하기 위해 목소리를 복제하기 전에 허가를 받으십시오.
  • 배경 오디오와 결합: 복제된 목소리를 배경 음악이나 사운드 이펙트와 혼합하여 전문적인 사운드스케이프를 만듭니다.
복제된 목소리로 참여도 높이기

복제된 목소리는 개인화와 스토리텔링을 위한 무한한 가능성을 제공하여, 고급 AI 음성 번역을 통해 청중과 더 깊은 수준으로 연결할 수 있습니다. 이것들은 브랜드에 일관되고 인식 가능한 목소리를 만들어, 청중의 신뢰와 참여를 높입니다. AI 음성 복제를 통한 개인화는 또한 여러분의 비디오를 더 공감 가고, 기억에 남으며, 영향력 있는 것으로 만들 수 있습니다.

HeyGen은 창작자와 기업을 위해 정밀하고, 맞춤화되며, 안전한 솔루션을 제공하는 음성 복제 기술의 최전선에 있습니다. 브랜드 콘텐츠, 교육 자료, 또는 엔터테인먼트를 제작하든, HeyGen의 AI 음성 복제는 프로젝트를 한 단계 끌어올리는 매끄러운 오디오 품질을 제공하여, 동영상을 위한 독특한 AI 음성 오버로 당신을 돋보이게 합니다.

어떻게 작동하나요?

4단계로 나만의 AI 목소리를 만드세요

단일 녹음이나 프롬프트를 당신의 특징적인 AI 목소리로 변환하세요.

1단계

“새로운 음성 만들기”를 클릭하세요

HeyGen 대시보드에서 "새로운 음성 만들기" 버튼을 선택하여 시작하세요.

2단계

음성 생성 방법을 선택하세요

두 가지 옵션을 선택하세요:


즉각적인 목소리 복제 - 샘플 파일에서 실제 목소리를 복제합니다.
목소리 생성 - 설명적인 텍스트 프롬프트를 사용하여 처음부터 목소리를 만듭니다.

3단계

오디오 또는 비디오 업로드 (즉각적인 목소리 복제)

깨끗한 음성 녹음이나 비디오 클립을 제공하세요. HeyGen은 자동으로 화자의 목소리를 추출하고 고품질로 복제하여, 각 인공지능 복제 목소리가 현실적이도록 보장합니다.

4단계

이상적인 목소리를 설명하세요 (목소리 생성)

원하는 목소리 스타일, 톤, 성별 또는 감정을 간단히 설명하는 짧은 프롬프트를 작성하세요—HeyGen은 고급 AI 목소리 생성기를 통해 비디오를 위한 생생한 AI 목소리를 귀하의 요구에 맞게 생성합니다.

더 많은 AI 도구를 발견하세요

파워포인트 슬라이드를 목소리와 애니메이션을 포함한 매력적인 비디오로 만드세요.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

AI 음성 복제 FAQ

HeyGen의 AI 음성 복제는 어떻게 작동하나요?

AI 음성 복제는 인공 지능을 사용하여 사람의 목소리를 복제하는 기술입니다. HeyGen의 도구는 고품질의 음성 샘플을 분석하여 비디오 내레이션, 음성 해설 등에 사용할 수 있는 현실적이고 자연스러운 AI 목소리를 생성합니다.

HeyGen을 사용하여 목소리를 어떻게 복제하나요?

목소리를 복제하려면 발화자의 목소리가 담긴 선명한 오디오나 비디오 파일을 업로드하세요. HeyGen의 시스템이 입력된 내용을 처리하여 원본 목소리의 억양, 음높이, 말투를 모방하는 AI 생성 버전을 만들어냅니다.

성공적인 음성 복제를 위한 요구 사항은 무엇인가요?

가장 정확한 결과를 위해, 배경 소음, 음악, 또는 중복 대화가 없는 깨끗한 오디오를 제공해 주세요. 적어도 일분간의 일관된 말소리 샘플을 추천합니다.

복제된 목소리를 여러 언어로 사용할 수 있나요?

네, HeyGen은 다국어 음성 출력을 지원합니다. 한 번 목소리가 복제되면 원래 연사의 목소리 특성을 유지하면서 다양한 언어로 음성을 생성할 수 있습니다.

생성된 복제 음성에 변경을 할 수 있나요?

네, 목소리가 복제되면, 비디오나 오디오 프로젝트의 원하는 톤과 맥락에 맞게 말하는 속도, 감정, 음높이 등을 조정할 수 있습니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

