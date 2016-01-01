아이디어, 스크립트, 링크 또는 트랙을 HeyGen의 AI 릴 생성기를 사용하여 세련된 소셜 릴로 전환하세요. 오디오 반응 편집, 캡션, 플랫폼 프리셋 및 지역화된 변형을 자동으로 제작하고, 카메라나 편집자 없이도 바로 게시할 준비가 된 짧은 형식의 비디오를 만드세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
트렌드를 빠르게 포착하세요. 프롬프트를 붙여넣거나 클립을 업로드하여 트렌딩 포맷에 맞는 세로형 릴을 생성함으로써, 최소한의 시간으로 최대한의 도달 범위와 참여를 극대화하세요.
제품 페이지나 카탈로그 링크를 쇼핑 가능한 짧은 비디오로 변환하세요. HeyGen은 제품 이미지를 추출하여 하이라이트 장면을 만들고, 테스트를 위한 다양한 광고 버전을 출력합니다.
AI 도구를 사용하여 트랙과 가사를 업로드함으로써 오디오 반응형 가사 릴을 만드세요. 엔진은 캡션과 비주얼을 문구와 비트에 맞춰 타이밍을 조절하여 가사가 영화 같고 공유하기 좋게 느껴지도록 합니다.
수업 스크립트, 팁, 그리고 방법들을 빠른 학습자 참여를 위한 짧고 자막이 있는 릴로 변환하세요. 글로벌 코스와 L&D 프로그램을 위해 비디오 번역기를 통해 콘텐츠를 현지화하세요.
긴 영상, 라이브 스트림 또는 팟캐스트를 수십 개의 짧은 릴로 자동으로 변환하세요. 저희 무료 AI 릴 생성기를 사용하면 일괄 생성 및 API 워크플로우를 통해 창작자들이 일관된 콘텐츠를 빠르게 게시할 수 있습니다.
라이브 에너지에 맞는 콘서트 비주얼, DJ 루프, 또는 페스티벌 프로모를 제작하세요. LED 스크린과 VJ 세팅을 위한 고화질의 공연 준비용 루프를 내보내세요.
HeyGen이 최고의 AI 릴 생성기인 이유
HeyGen은 고급 AI 비디오 생성, 오디오 분석 및 템플릿 기반 워크플로우를 결합하여 몇 분 안에 시선을 사로잡는 릴을 제작합니다. 크리에이터와 팀은 일관된 품질, 빠른 반복, 내장된 현지화를 통해 전 세계적으로 효과적인 캠페인을 수행할 수 있습니다.
단일 프롬프트, 스크립트 또는 링크를 사용하여 몇 분 안에 고품질의 릴을 생성하세요. 무료 AI 릴 생성기인 HeyGen은 장면 선택, 페이싱 및 캡션을 자동화하여 창작자가 아이디어에서 출판 준비 콘텐츠로 획기적으로 빠르게 이동할 수 있도록 도와줍니다.
비주얼 스타일을 선택하고, 동작과 색상을 조정하며, 영상을 교체하거나 캡션과 타이밍을 미세 조정하세요. HeyGen은 복잡한 편집 소프트웨어나 타임라인을 요구하지 않으면서 고급 제어를 가능하게 합니다.
TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts 또는 유료 소셜 네트워크용으로 최적화된 버전을 내보내려면 저희 리얼 메이커를 사용하세요. 비디오 번역기로 스크립트를 번역하고 저희 AI 도구를 사용하여 전 세계적으로 정확한 립싱크 및 자막 타이밍을 유지하세요.
AI 기반 스크립트로 릴 제작
HeyGen은 귀하의 스크립트, 프롬프트 또는 연결된 페이지를 분석하여 톤과 의도에 맞는 편집 가능한 스토리보드를 생성하여 콘텐츠를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 비디오 생성기는 연속되는 리얼을 구축하기 위해 푸티지, 카메라 움직임 및 타이밍을 선택하며 귀하의 서사를 따르면서 원래의 단어를 보존합니다.
오디오 반응형 비주얼과 비트 기반 편집
트랙을 업로드하면 HeyGen이 템포, 비트, 에너지를 분석하여 편집, 전환 및 시각 효과를 이끌어냅니다. 음악과 함께 심장이 뛰는 릴을 만들고, 드롭을 강조하며, 더 매력적인 단편 콘텐츠를 위해 구문을 맞추세요.
스마트 캡션, 음성 해설 및 현지화
리얼을 위한 자막과 음성 해설을 자동으로 생성하세요. 시스템은 음성 복제 및 다국어 내레이션을 지원하며, 비디오 번역기는 다른 언어로 전달을 재창조하여 현지화된 리얼이 자연스럽고 시의적절하게 느껴지도록 합니다.
빠른 맞춤 설정 및 리믹싱 도구
AI가 선택한 B롤을 여러분의 영상으로 교체하고, 스타일을 변경하거나 간단한 프롬프트로 미세 조정을 적용하세요. 이미지를 비디오로 또는 캐릭터 중심의 릴을 위한 페이스 스왑을 통합하고 더 타이트한 퍼포먼스 정렬을 위해 립싱크를 사용하세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 릴 생성기 사용 방법
아이디어에서 출판 준비 파일까지 네 단계로 릴을 만드세요.
당신의 컨셉을 입력하거나, 제품 URL을 떨어뜨리거나, 스크립트를 붙여넣거나, 트랙을 업로드하여 릴을 수월하게 만드세요. HeyGen은 콘텐츠, 메타데이터, 그리고 오디오를 분석하여 릴을 위한 스토리보드를 준비하고, 강력한 비디오 편집기로서의 역할을 합니다.
비주얼 프리셋을 선택하거나 사용자 정의 모양을 선택한 다음, TikTok, Instagram, 또는 Shorts에 최적화된 수직, 정사각형, 또는 가로 비율을 선택하세요. HeyGen이 플랫폼별로 자동으로 특정 컷을 준비합니다.
장면을 편집하고, 영상을 교체하며, 속도를 조절하고, 자막 스타일을 설정하세요. 복잡한 타임라인 없이 모션, 색상 또는 강조를 변경하기 위해 간단한 프롬프트나 세밀한 조정 컨트롤을 사용하세요.
최종 릴을 MP4로 렌더링하고 각 플랫폼에 최적화된 버전을 내보내세요. 배치 모드나 API를 사용하여 다양한 변형과 비디오 번역기로 로컬라이즈된 복사본을 여러 개 제작하세요.
AI 리얼 제네레이터는 아이디어, 스크립트, 링크 또는 오디오를 짧은 형식의 비디오로 전환하는 AI 비디오 생성을 사용합니다. HeyGen은 편집, 자막, 플랫폼 프리셋을 자동화하여 창작자들이 더 빠르게 리얼을 제작하고, 변형을 테스트하며, 편집자를 고용하지 않고도 일관된 시각적 정체성을 유지할 수 있도록 합니다.
트랙을 업로드하거나 오디오를 링크하면 HeyGen이 템포, 비트, 구간을 분석하여 컷, 전환 및 시각적 강도를 조절합니다. 드롭을 강조하거나 캡션을 구절에 맞추거나 스템을 효과에 매핑하여 AI를 사용한 고급 오디오 반응형 비주얼을 리얼에 적용할 수 있습니다.
네. URL을 붙여넣으면 무료 AI 리얼 메이커인 HeyGen이 이미지, 복사본, 그리고 핵심 섹션을 추출하여 짧은 형태의 스토리보드를 생성합니다. AI 리얼 생성기는 장면을 순서대로 배열하고, 캡션을 추가하며, 당신이 다듬고 내보낼 수 있는 소셜 준비가 된 비디오를 제작합니다.
물론이죠, 저희 비디오 편집기는 창작 과정을 간소화하기 위해 설계되었습니다. HeyGen은 모바일 시청에 적합한 자막과 자막 스타일을 자동 생성합니다. 타이밍, 스타일, 언어를 편집할 수 있으며, 필요에 따라 자막 파일이나 번역 자막을 내보낼 수 있는 시스템입니다.
네. 내장된 비디오 번역기를 사용하여 스크립트와 캡션을 번역하고, 현지화된 음성 오버를 생성하며, 타이밍과 입모양 동기를 유지하세요. 이를 통해 동일한 크리에이티브 브리프로 문화적으로 적응된 릴을 빠르게 출시할 수 있습니다.
시네마틱, UGC, 제품 쇼케이스, 애니메이션 또는 브랜드 템플릿 중에서 선택하세요. 색상, 동작, 오버레이, 타이포그래피 및 전환을 조정하세요. 이미지에서 비디오로 변환하는 도구나 업로드를 통해 AI 자산을 자신의 영상으로 교체하세요.
네. HeyGen은 플랫폼별 포맷과 유료 캠페인에 최적화된 고품질 MP4를 출력합니다. 배치 모드를 사용하면 A B 테스팅과 성능 최적화를 위한 다양한 광고 버전을 쉽게 만들 수 있습니다.
대부분의 릴은 길이와 복잡성에 따라 몇 분 안에 생성됩니다. 배치 처리 및 API 자동화는 더 큰 작업량을 지원하고 많은 변형을 만드는 팀을 위한 빠른 처리 시간을 가능하게 합니다.
네. 내레이션을 위해 음성을 업로드하거나 복제하고 사용자 정의 아바타나 크리에이터를 사용하여 당신의 릴을 제작하세요. 캠페인 전반에 걸쳐 반복적으로 사용할 인재를 위해 얼굴 바꾸기나 아바타 자산을 결합하여 우리의 맞춤형 템플릿을 사용하세요.
내보낸 비디오에 대한 완전한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 귀하의 콘텐츠에 대한 권리를 주장하지 않으며, 저희 AI 도구로 만든 창작물의 소유권을 유지하게 합니다. 릴에 포함된 제3자 미디어에 대한 필요한 권리를 확보하십시오.
네. HeyGen은 REST API, 웹훅 알림, 그리고 링크를 릴 워크플로우, 카탈로그 생성, 그리고 예약된 게시를 자동화하기 위한 배치 처리 기능을 제공합니다.
HeyGen은 암호화, 접근 제어, 그리고 팀을 위한 준수 옵션을 포함한 기업 수준의 보안 관행을 따릅니다. 여러분의 창작 자산과 생성된 비디오는 개인적이고 안전하게 유지됩니다.
