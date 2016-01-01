1단계 프롬프트, 링크를 붙여넣거나 오디오를 업로드하세요 당신의 컨셉을 입력하거나, 제품 URL을 떨어뜨리거나, 스크립트를 붙여넣거나, 트랙을 업로드하여 릴을 수월하게 만드세요. HeyGen은 콘텐츠, 메타데이터, 그리고 오디오를 분석하여 릴을 위한 스토리보드를 준비하고, 강력한 비디오 편집기로서의 역할을 합니다.

2단계 스타일과 플랫폼 형식을 선택하세요 비주얼 프리셋을 선택하거나 사용자 정의 모양을 선택한 다음, TikTok, Instagram, 또는 Shorts에 최적화된 수직, 정사각형, 또는 가로 비율을 선택하세요. HeyGen이 플랫폼별로 자동으로 특정 컷을 준비합니다.

3단계 시각적 요소와 타이밍을 다듬으세요 장면을 편집하고, 영상을 교체하며, 속도를 조절하고, 자막 스타일을 설정하세요. 복잡한 타임라인 없이 모션, 색상 또는 강조를 변경하기 위해 간단한 프롬프트나 세밀한 조정 컨트롤을 사용하세요.