AI 비디오 번역기

당신의 목소리, 어디서나 유창하게

몇 가지 예를 시도해보세요

하나의 비디오를 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언으로 마치 처음부터 모든 언어를 구사해온 것처럼 자연스러운 AI로 전환하세요. 성우나 더빙 없이. 모든 청중을 위해 완벽하게 입모양을 맞춘 당신의 목소리로.

70세 이상언어
175 이상방언

AI 번역

여러분의 비디오, 어디서나 유창하게.

당신의 목소리, 그들의 언어로.

영어, 스페인어, 포르투갈어, 독일어, 프랑스어, 일본어, 한국어 등 다양한 언어와 그 방언으로 여러분의 비디오를 수월하게 번역하세요. 성우나 더빙 없이, 단지 여러분의 목소리로만.

실감 나는 AI 립싱크

자연스러운 비디오를 만들기 위해서는 유창하게 말하고 문장들을 연결하세요. 이렇게 하면 비디오가 더 전문적으로 들리고 관객의 관심을 유지할 수 있습니다.

👉 립싱크가 어떻게 작동하는지에 대하여 →

70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언으로 당신의 목소리

다양한 언어와 방언을 사용할 때에도 고유한 목소리와 개성을 유지하면서 소통하세요.

👉 지원되는 언어 보기 →

어떤 플랫폼에도 준비되어 있습니다

저희 비디오 서비스는 TikTok, YouTube부터 상세한 직원 교육 비디오에 이르기까지 어떤 플랫폼에도 완벽하게 포맷된 콘텐츠를 제공합니다.

👉 실제 예시 보기 →

비디오 번역

어떤 언어든 말할 수 있습니다.

완벽한 음성 복제 및 립싱크로 여러분의 비디오를 어떤 언어로든 번역하세요.

더빙과 어색한 불일치를 잊으세요. HeyGen의 AI 비디오 번역은 여러분의 어조, 전달 방식, 그리고 개성을 그대로 유지하면서, 여러분의 비디오를 모든 언어에 대한 원어민 수준의 콘텐츠로 변환합니다.

타임라인을 번역하기 위해 저희 X 봇을 사용하세요

X에서 비디오를 번역하려면 @HeyGenLabs를 태그하세요

쉽습니다. 원래 게시물에 답글로 선호하는 언어를 @HeyGenLabs 태그하세요. 번역된 비디오를 게시했을 때 X로부터 알림을 받게 됩니다. 꽤 편리하죠?

AI 기반 현지화로 오래된 비디오에 새로운 관객을 끌어들이세요.

기존 콘텐츠를 새롭게 활성화시키기 위해 오래된 비디오를 AI 기반 번역 및 립싱크 기술을 이용해 새롭고, 다국어 버전으로 변환하세요.

여러 언어로 TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels를 정확한 립싱크로 제작하여 모든 관객에게 현지화된 콘텐츠를 제공하세요.

175개 이상의 언어와 방언.

AI 기반 번역을 통해 정확성과 문화적 적절성을 보장하며 175개 이상의 언어와 방언에 걸쳐 핵심 메시지를 원활하게 전달합니다. 고급 AI 립싱크 기술은 자연스러운 얼굴 움직임과 연설을 일치시켜 모든 비디오를 진정성 있고 매력적으로 느끼게 합니다.

완벽한 현지화를 위한 번역 설정을 사용자 정의하세요.

정확성, 명확성 및 문화적 관련성을 보장하는 고급 사용자 정의 옵션으로 비디오 번역을 완전히 제어하세요. AI 기반 현지화를 통해 자막을 추가하고, 어조를 다듬으며, 브랜드의 목소리와 메시징에 맞게 음성 설정을 조정할 수 있습니다.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 비디오 번역자 FAQ

Our AI video translator transforms any video into 70+ languages and 175+ dialects with seamless lip-sync and natural speech. Unlike traditional translation tools, our AI ensures that your voice sounds authentic in every language - no robotic text-to-speech, no pre-recorded dubbing.

👉 데모 보기 →

네! AI 번역을 직접 체험하고 싶은 사용자를 위해 무료 AI 비디오 번역 옵션을 제공합니다. 더 높은 정확도, 더 많은 언어 옵션, 그리고 향상된 기능을 찾는 이들을 위해, 저희 프리미엄 플랜은 고급 맞춤 설정과 우수한 음성 합성을 제공합니다.

👉 자세한 계획 보기 →

자막이 단순히 화면에 번역된 텍스트를 표시하는 것과 달리, AI 기반 비디오 번역은 원본 비디오와 완벽하게 동기화하면서 다양한 언어로 당신의 목소리를 재창조합니다. 이것은 완전히 몰입감 있는 경험을 만들어내어, 관객이 마치 당신이 자연스럽게 그들의 모국어로 말하는 것처럼 느끼게 합니다.

👉 자막 대 더빙 – 실제로 무엇이 효과적일까요? →

👉 AI 비디오 번역이 어떻게 작동하는지 알아보세요 →

우리의 AI 아바타를 사용한 비디오 번역을 통해, 여러분의 제스처, 표정, 그리고 말투를 모방하는 디지털 버전의 자신을 만들 수 있습니다. 프레젠테이션을 하든, 스토리텔링을 하든, 또는 가르치든, 여러분의 아바타는 다국어 콘텐츠를 개인적이고 매력적으로 만들어주며 - 추가 녹음 없이도 가능합니다.

AI 아바타가 부상하는 이유는 다음과 같습니다 →

창작자, 교육자, 기업 및 글로벌 브랜드들이 우리의 AI 비디오 언어 번역기를 사용하여 그들의 콘텐츠를 수월하게 확장합니다. 교육용 비디오, 마케팅 캠페인, 제품 데모 또는 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하고 있든, AI 번역은 비싼 제작 비용 없이 즉시 전 세계 관객에게 도달할 수 있게 도와줍니다.

👉 산업 분야에서 HeyGen을 어떻게 활용하는지 확인하세요 →

우리는 번역된 목소리가 얼굴 움직임과 정확하게 일치하도록 하는 고급 립싱크 기술을 개발했습니다. 기본적인 텍스트-투-스피치 도구와 달리, 우리 시스템은 발음과 타이밍을 조정하여 다국어 비디오 콘텐츠가 원본 비디오만큼 자연스럽게 느껴지도록 만듭니다.

👉 립싱크 정확도를 실제로 확인해보세요 →

우리의 AI 비디오 번역기는 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언을 지원하며, 정확성과 발음을 확장하기 위한 지속적인 개선 작업을 하고 있습니다. 스페인어, 프랑스어, 중국어 또는 지역 악센트가 필요하든, 우리의 AI는 가장 진정성 있는 다국어 경험을 제공하기 위해 적응합니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

