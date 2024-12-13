AI 비디오 번역기

AI 기반 현지화로 오래된 비디오에 새로운 관객을 끌어들이세요.

기존 콘텐츠를 새롭게 활성화시키기 위해 오래된 비디오를 AI 기반 번역 및 립싱크 기술을 이용해 새롭고, 다국어 버전으로 변환하세요.

여러 언어로 TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels를 정확한 립싱크로 제작하여 모든 관객에게 현지화된 콘텐츠를 제공하세요.