거친 클립을 간단하고 똑똑하게 느껴지는 편집기로 정교한 비디오로 만드세요. HeyGen의 AI 비디오 편집기는 텍스트 수준의 컨트롤을 사용하여 비디오를 자르고, 수정하고, 향상시켜 타임라인에 덜 시간을 들이고 클릭을 얻는 스토리에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 도와주는 최고의 AI 도구를 사용합니다.
무료 이미지에서 비디오로 만드는 제네레이터를 사용해 보세요
긴 녹화를 비디오 편집 도구를 사용하여 피드와 스토리에 맞는 짧고 집중된 클립으로 만드세요. 편집기를 사용하여 핵심 순간을 찾고, 자막을 추가하며, 모든 것이 스크롤에 준비될 수 있도록 프레이밍을 조정하세요. 이것은 처음부터 다시 만들지 않고도 자주 게시할 수 있게 도와줍니다.
제품 녹음을 명확하고 유용한 데모로 다듬으세요. 정지와 실수를 잘라내고 콜아웃을 추가하며 핵심 이점을 설명하는 텍스트를 오버레이하세요. 고객은 몇 초 만에 귀하의 제품 작동 방식을 볼 수 있습니다.
화면 녹화, 회의 요약, 교육 콘텐츠를 체계적인 교육과정으로 정리하세요. 인공지능 비디오 편집기는 스타일과 오디오를 표준화하여 모든 비디오가 전문적으로 느껴지도록 도와줍니다. 새로운 직원과 팀은 필요할 때마다 온라인 비디오 콘텐츠를 다시 볼 수 있습니다.
긴 형식의 콘텐츠를 하이라이트 릴, 짧은 영상, 주제별 세그먼트로 클립하세요. 각 세그먼트가 독립적으로 존재할 수 있도록 제목과 캡션을 추가하세요. 이렇게 하면 모든 웨비나와 인터뷰의 수명이 연장되어 온라인 비디오 공유에 적합해집니다.
프로모션 비디오를 빠르게 편집하여 제안이나 메시지가 변경될 때마다 장면을 교체하고 텍스트를 조정하며, 다시 녹화할 필요 없이 여러 훅을 테스트하세요. 팀은 예산을 유지하면서 캠페인을 계속 새롭게 유지할 수 있습니다.
녹음을 명확한 단계별 비디오로 전환하세요. 각 단계를 정교하게 다듬고, 화면 안내를 추가하며, 전 세계 관객을 위한 자막을 생성하세요. 이렇게 하면 지원 요청이 줄어들고 사용자 스스로 서비스를 이용할 수 있게 됩니다.
HeyGen을 당신의 AI 비디오 편집기로 선택하는 이유
HeyGen은 강력한 비디오 편집 도구들을 깔끔한 브라우저 기반 작업 공간에 모아놓았습니다. 전통적인 편집 소프트웨어를 배우지 않고도 몇 가지 안내 단계를 통해 비디오를 자르고, 스타일을 변경하며, 지역화할 수 있습니다. 짧은 클립뿐만 아니라 전체 프레젠테이션과 캠페인에도 잘 작동합니다.
편집자에게 섹션을 제거하거나 나레이션 라인을 업데이트하는 것과 같은 원하는 변경 사항을 알려서 변경하세요. HeyGen은 그 지시사항을 즉시 정확한 컷과 조정으로 변환합니다. 이것은 편집이 처음이라도 작업 흐름을 빠르게 유지합니다.
배경 소음을 줄이고, 페이싱을 개선하며, 모든 것이 일관되게 느껴지도록 시각적 요소를 조정하세요. AI 비디오 편집기는 수작업을 최소화하면서도 품질을 높게 유지하는 데 도움을 줍니다. AI를 이용해 효율적으로 비디오를 편집할 수 있습니다. AI로 만든 비디오는 모든 플랫폼에서 세련되게 보이고 들립니다.
비디오 편집 소프트웨어를 사용하여 한 번에 다양한 형식의 비디오 크기를 조정하고, 재구성하며, 캡션을 추가하세요. 이메일, 소셜 피드 및 내부 채널용으로 단일 소스 비디오를 여러 버전으로 변환할 수 있습니다. 이렇게 하면 만든 콘텐츠의 도달 범위를 극대화할 수 있습니다.
텍스트 기반 편집 컨트롤
편집이 필요한 부분을 설명하세요. 예를 들어 특정 부분을 자르거나 나레이션 라인을 변경하는 것과 같습니다. 편집자는 요청에 따라 정확한 컷과 조정을 적용합니다. 결과를 미세 조정할 수 있는 완전한 제어권을 여전히 가지고 있습니다.
스마트 오디오, 자막, 그리고 음성 해설
음성의 명료성을 향상시키고, 배경 소음을 줄이며, 몇 번의 클릭으로 자막을 생성할 수 있습니다. 또한 빠른 현지화를 위해 여러 언어로 AI 음성 해설을 추가할 수도 있습니다. 이를 통해 비디오를 접근하기 쉽고 소리 없이 시청할 준비를 할 수 있습니다.
시각적 레이아웃, 재구성 및 자산
AI 비디오 생성기를 사용하여 주요 피사체를 잃지 않고 세로, 정사각형 또는 가로 형식으로 비디오를 재구성하세요. 오버레이, 타이틀 및 브랜드 요소를 추가하여 모든 클립이 시각적 정체성에 부합하도록 하세요. 많은 출력을 다루더라도 과정은 간단하게 유지됩니다.
빠른 내보내기 및 브랜드 일관성 있는 프리셋
브랜드 스타일, 형식, 캡션 처리를 위한 프리셋을 저장하세요. 새 프로젝트에 적용하여 일관된 결과를 얻으세요. 준비가 되면, 선호하는 플랫폼에 적합한 고품질 비디오를 내보내세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 비디오 편집기 사용 방법
HeyGen은 타임라인을 한 번도 다뤄본 적이 없는 사람들도 AI 비디오 편집을 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다. 워크플로우는 여러분을 가공되지 않은 영상으로부터 완성된 콘텐츠까지 몇 가지 명확한 단계로 안내합니다.
촬영한 영상을 업로드하거나 선호하는 출처에서 녹화본을 가져오세요. 편집자가 대본과 개요를 준비하여 내용을 텍스트와 비디오로 모두 볼 수 있게 합니다.
채널에 대한 출력 형식을 선택하고 브랜드 사전 설정을 적용하세요. 이렇게 하면 시작부터 글꼴, 색상 및 기본 레이아웃 선택을 최고의 AI 디자인 관행에 따라 설정합니다.
대본과 텍스트 레벨 명령을 사용하여 장면을 자르고, 옮기고, 조정하세요. 몇 번의 클릭으로 제목, 캡션, 그리고 간단한 전환을 추가하세요.
완성된 비디오를 검토하고 필요에 따라 작은 조정을 하세요. 그런 다음 메인 버전을 내보내고 TikTok과 같은 플랫폼에 맞는 추가적인 크기나 방향 변형을 내보내세요.
AI 비디오 편집기는 인공지능을 사용하여 비디오를 자르고, 다듬고, 향상시키는 데 도움을 주는 도구입니다. 트리밍, 재프레이밍, 자막 추가, 오디오 정리와 같은 작업을 자동화하여 프로젝트를 더 빨리 완성할 수 있습니다.
아니요. HeyGen은 전통적인 편집 배경이 없는 마케터, 교육자 및 팀을 위해 만들어졌습니다. 복잡한 타임라인을 대체하는 텍스트 기반 컨트롤과 간단한 인터페이스로 실습하면서 배울 수 있습니다.
네. 피드와 스토리에 최적화된 세로 및 정사각형 비디오를 만들 수 있습니다. 편집기를 사용하면 하이라이트를 쉽게 추출하고, 자막을 추가하며, 각 플랫폼에 맞게 콘텐츠를 조정할 수 있습니다.
네. 비디오 번역기를 통해 여러 언어로 자막과 AI 음성을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 다른 지역 및 청중을 위해 동일한 비디오 구조를 다시 촬영하지 않고도 재사용할 수 있습니다.
네. 같은 프로젝트에서 콘텐츠를 세로, 가로, 또는 정사각형 형식으로 재구성할 수 있습니다. 주제는 중앙에 위치하고 가독성이 유지되므로 편집을 다시 구축할 필요가 없습니다.
AI 비디오 편집기는 소음을 줄이고, 볼륨 수준을 부드럽게 하며, 자동으로 음성을 강조할 수 있습니다. 이는 수동 믹싱 없이도 더욱 명확한 목소리와 일관된 청취 경험을 의미합니다.
네. 로고, 색상, 글꼴 및 브랜드를 반영하는 미디어를 업로드할 수 있습니다. 이들을 AI 비디오 생성기에 프리셋으로 저장하여 모든 새 프로젝트가 가이드라인에 시각적으로 부합하도록 하세요.
네. 팀은 프로젝트를 공유하고, 편집 내용을 검토하며, 브랜드 규칙을 일관되게 유지할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 사람들이 기여할 수 있으면서도 최종 결과물은 조화롭게 유지됩니다.
토킹 헤드 클립, 화면 녹화, 웨비나, 설명 영상, 제품 데모, 소셜 비디오 등이 모두 잘 작동합니다. 타이트한 페이싱, 명확한 캡션, 더 나은 구도가 필요한 모든 비디오는 좋은 선택이 됩니다.
네. 비디오 편집 소프트웨어를 사용하여 다양한 하이라이트와 훅을 선택함으로써 단일 소스에서 여러 개의 짧은 비디오를 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 한 번 녹화로 더 많은 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.
