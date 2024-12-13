사진 강화 비디오로 참여도 높이기

비디오에 사진을 통합하면 콘텐츠를 더 역동적이고 공감 가게 만들어 시청자 참여도를 크게 높일 수 있습니다. 다양한 시각 자료를 본 시청자들은 자료에 감정적으로 더 연결되어 상호 작용률과 시청자 유지율이 향상될 가능성이 높습니다.

HeyGen의 사진을 비디오에 추가하는 도구를 사용하면 시각적 요소를 추가하는 것뿐만 아니라 전 세계 관객들과 공감할 수 있는 몰입감 있는 경험을 만들어냅니다! 오늘부터 창작을 시작하여 놀라운 이미지를 통해 이야기를 생생하게 표현해보세요!