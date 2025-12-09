HeyGen logo
Pricing Enterprise Background

가격 및 솔루션

마케팅, 교육, 글로벌 커뮤니케이션 등을 위해 끊김 없고 안전하며 확장 가능한 AI 비디오 제작으로 귀사의 조직력을 강화하세요.

G24.81,000개 이상의 리뷰
개인적이고 안전한 | AI 거버넌스 통제 | SOC 2 | GDPR | CCPA | 데이터 프라이버시 프레임워크 | AI 법규 표준
세계 선도 기업들이 HeyGen을 신뢰합니다
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
혜택

기업들이 HeyGen을 선택하는 이유

당신의 비즈니스는 느려지지 않습니다. 시각적 콘텐츠도 마찬가지여야 합니다.

Benefits overview illustration

비즈니스의 속도로 움직이세요

몇 달이 아닌 몇 분 만에 새로운 비디오를 업데이트하거나 생성하세요. 재촬영이나 대행사 지연 없이 즉시 대량 생산이 가능합니다. 기업 플랜에서는 우선 처리도 받게 됩니다.

어떤 관객과도 연결하세요

자연스러운 목소리 복제 및 입모양 동기화를 통해 175개 이상의 언어와 방언으로 훈련, 마케팅, 영업, 또는 내부 커뮤니케이션을 번역하세요.

당신의 속도에 맞춰 준수합니다

귀하의 데이터, 팀 및 브랜드는 SOC 2 Type II, GDPR 및 CCPA를 포함한 엔터프라이즈급 보안 및 컴플라이언스로 보호됩니다.

모든 이들이 브랜드 이미지를 유지하도록 하세요

중앙집중식 브랜드 키트, 역할 기반 접근, 버전 관리는 모든 부서, 지역 및 캠페인에 걸쳐 콘텐츠의 일관성을 유지합니다.

당신이 일하는 곳에서 작동합니다

HeyGen은 여러분의 팀이 이미 의존하고 있는 시스템(예: LMS 플랫폼, CRM, 마케팅 자동화 도구)에 연결되며, 강력한 API를 통해 더 확장할 수 있습니다.

파트너이자 플랫폼이기도 합니다

첫날부터, 전담 성공 관리자와 24시간 지원, 그리고 귀사의 비즈니스에 맞춘 온보딩을 제공합니다. 단순한 소프트웨어를 구매하는 것이 아니라 파트너를 추가하는 것입니다.

전사적 비디오 제작

웃고 있는 여성이 노트북 뒤에 서 있고, 말풍선에 "당신만을 위한 특별한 제안이 있어요!"라고 적혀 있습니다.

글로벌 규모의 AI 기반 학습 및 개발

HeyGen Enterprise는 대규모 비디오가 필요한 조직을 위해 설계되었습니다. 모든 부서에서 엄격한 보안 및 준수 기준을 충족하면서 콘텐츠를 생성하고, 개인화하며, 현지화할 수 있습니다. 무제한 비디오 생성, 고급 협업 도구, 강력한 통합 기능 및 전담 지원을 통해 팀은 더 빠르게 움직이고, 브랜드를 유지하며, 어디서나 청중에게 도달할 수 있습니다. 이 모든 것이 하나의 플랫폼에서 가능합니다.

헤이젠의 차이를 확인하세요

고충

생산이 느립니다. 전통적인 비디오 프로젝트는 수주 또는 수개월이 걸려 비즈니스 변화를 따라잡기 불가능합니다.
창의적 자원은 한정되어 있습니다. 내부 비디오 팀의 인력이 부족하여, 사업 부문들이 시간과 우선순위를 두고 경쟁하게 만듭니다.
비용이 급격히 증가합니다. 에이전시, 배우, 스튜디오, 재촬영 등이 예산을 천정부지로 치솟게 만들어 실제로 제작할 수 있는 콘텐츠의 양을 제한합니다.
콘텐츠는 시간이 지나면서 구식이 됩니다. 비디오 제작이 끝날 때쯤이면 정책, 제품 또는 프로세스가 이미 변경되었을 수도 있습니다.
현지화는 병목 현상입니다. 여러 언어로 비디오를 번역하고 다시 녹음하는 작업은 수주의 지연을 초래하고 예산을 소모합니다.
품질이 일관성이 없습니다. 다양한 팀과 공급업체들이 서로 다른 모양, 톤, 기준을 가진 비디오를 제작하여 브랜드가 희석되고 있습니다.

혜택

수개월이 아닌 수시간 내에 비디오를 만들고, 개인화하며, 업데이트하여 교육, 마케팅, 커뮤니케이션이 뒤처지지 않도록 하세요.
사업 부서가 자체적으로 전문적인 콘텐츠를 제작할 수 있도록 하면서, 창의적인 팀은 고부가가치 프로젝트에 집중할 수 있도록 합니다.
에이전시, 스튜디오, 재촬영의 필요성을 인공지능이 생성한 아바타와 목소리로 없애고, 예산을 예측 가능하게 유지하세요.
콘텐츠를 항상 최신으로 유지하세요. 스크립트 한 줄을 업데이트하거나 다시 녹음하지 않고 즉시 번역하여, 상황이 변해도 비디오가 정확하고 관련성을 유지할 수 있습니다.
지연 없이 현지화하세요. 자연스러운 입 모양 동기화와 음성 복제를 통해 수주간의 작업과 상당한 비용을 절약하며 175개 이상의 언어와 방언으로 비디오를 번역합니다.
중앙집중식 브랜드 키트, 역할 기반 접근, 그리고 표준화된 아바타는 모든 부서가 항상 브랜드에 어울리는 콘텐츠를 만들 수 있도록 도구를 제공합니다.
G24.81,000개 이상의 리뷰
신뢰도 배지 1트러스트 배지 2신뢰도 배지 3트러스트 배지 4신뢰도 배지 5

귀사의 엔터프라이즈 스택을 위해 구축되었습니다

학습 플랫폼부터 판매 도구에 이르기까지, HeyGen은 여러분의 기술 생태계와 통합되며 우리의 API를 통해 더욱 확장됩니다.

CTA background
고객 사례

훈련, 마케팅, 그리고 현지화 팀이 HeyGen을 신뢰하는 이유

customer story

100%

비디오 용량 증가

customer story

25%

완료율 증가

customer story

10배

비디오 제작 속도 증가

customer story

10-15

비디오당 언어

customer story

80%

번역 비용 절감

customer story

€1,000

분당 비디오 저장량

customer story

90%

비디오 완료율

질문이 있으신가요? 답변을 드리겠습니다

HeyGen AI 엔터프라이즈 플랜에는 무엇이 포함되어 있나요?

HeyGen Enterprise는 대규모 팀을 위한 완벽한 AI 비디오 플랫폼이자 창의적인 운영 시스템입니다. 이것에는 다음이 포함됩니다:

  • 기업 거버넌스: SAML SSO, SCIM, 역할 기반 접근, 감사 로그
  • 관리자 제어: 작업 공간, 승인, 브랜드 템플릿, 콘텐츠 보존
  • 성능 및 규모: 우선 순위 렌더링, 더 높은 처리량, API 접근
  • 보안 및 개인 정보 보호: 전송 중 및 저장 중 암호화, DPA 지원
  • 고급 생성: 개인 또는 제어된 아바타, 비디오 번역, 개인화
  • 화이트글러브 온보딩 및 지원: 전담 온보딩, 교육 및 성공 리소스

AI 엔터프라이즈 플랜의 비용이 표준 플랜에 비해 얼마나 됩니까?

Enterprise 플랜은 귀하의 전개 및 거버넌스 요구에 맞춰져 있습니다. 투자 비용은 좌석 수, 사용량, 준수 요건, 지원 등급 및 계약 조건에 따라 달라집니다. 맞춤형 제안을 위해 저희 팀과 연결하세요.

비즈니스 비디오 제작에 AI를 도입하는 데 드는 비용에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?

주요 동인에는 팀 규모, 사용량, 현지화 필요성, 보안 및 준수 범위, API 및 통합 복잡성, 교육 및 사용 가능성, SLA, 그리고 계약 기간이 포함됩니다.

HeyGen의 엔터프라이즈 AI 가격이 다른 플랫폼과 비교해서 어떤가요?

기업들은 출력 품질, 현지화 정확성, 출판 시간, 거버넌스 기능, 그리고 통합 노력을 통해 전체 가치를 평가합니다. HeyGen은 규모와 워크플로우에 맞춰 유연한 패키징을 제공합니다. 귀하의 요구 사항에 기반한 나란히 비교 평가를 요청하세요.

HeyGen의 엔터프라이즈 플랜이 대규모 B2B 조직에 적합한가요?

네. HeyGen은 브랜드 관리, 승인, 신원 관리, 상세한 감사 가능성 및 API가 필요한 글로벌 기업을 위해 구축되었습니다. 일반적인 사용자로는 마케팅, 학습 및 개발, 역량 강화, 기업 커뮤니케이션 부서가 있습니다.

HeyGen이 기업용 AI 솔루션을 위한 유연한 가격 옵션을 제공하나요?

네. 옵션에는 사용량에 맞춘 패키징, 연간 또는 다년간의 계약, 약정 사용 할인, 그리고 더 넓은 배포 전에 가치를 검증하기 위한 단계적 배포나 시범 운영이 포함됩니다.

HeyGen이 기업을 위해 보안과 준수(SOC 2, GDPR, CCPA)를 어떻게 보장하나요?

HeyGen은 엔터프라이즈 보안 최고의 관행을 따릅니다: 저장 및 전송 중 암호화, SAML SSO, SCIM 프로비저닝, RBAC, 감사 로그, 최소 권한 접근, 데이터 거버넌스 제어. GDPR 및 CCPA 요구사항을 지원하며 NDA 하에 보안 문서 및 SOC 2 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

HeyGen을 사용하는 기업들에게 생성적 AI의 이점은 무엇인가요?

네! HeyGen은 기본 기능을 사용하여 비용 없이 비디오를 생성할 수 있는 무료 AI 비디오 생성기를 제공합니다. 고급 사용자 정의, 더 높은 품질의 내보내기 및 추가 AI 도구를 원하는 사용자는 프리미엄 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.

AI로 비디오 제작을 시작하세요

귀하의 비즈니스가 가장 혁신적인 AI 비디오를 활용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인해 보세요.

CTA background