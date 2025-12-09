비즈니스의 속도로 움직이세요
몇 달이 아닌 몇 분 만에 새로운 비디오를 업데이트하거나 생성하세요. 재촬영이나 대행사 지연 없이 즉시 대량 생산이 가능합니다. 기업 플랜에서는 우선 처리도 받게 됩니다.
당신의 비즈니스는 느려지지 않습니다. 시각적 콘텐츠도 마찬가지여야 합니다.
자연스러운 목소리 복제 및 입모양 동기화를 통해 175개 이상의 언어와 방언으로 훈련, 마케팅, 영업, 또는 내부 커뮤니케이션을 번역하세요.
귀하의 데이터, 팀 및 브랜드는 SOC 2 Type II, GDPR 및 CCPA를 포함한 엔터프라이즈급 보안 및 컴플라이언스로 보호됩니다.
중앙집중식 브랜드 키트, 역할 기반 접근, 버전 관리는 모든 부서, 지역 및 캠페인에 걸쳐 콘텐츠의 일관성을 유지합니다.
HeyGen은 여러분의 팀이 이미 의존하고 있는 시스템(예: LMS 플랫폼, CRM, 마케팅 자동화 도구)에 연결되며, 강력한 API를 통해 더 확장할 수 있습니다.
첫날부터, 전담 성공 관리자와 24시간 지원, 그리고 귀사의 비즈니스에 맞춘 온보딩을 제공합니다. 단순한 소프트웨어를 구매하는 것이 아니라 파트너를 추가하는 것입니다.
전사적 비디오 제작
헤이젠의 차이를 확인하세요
학습 플랫폼부터 판매 도구에 이르기까지, HeyGen은 여러분의 기술 생태계와 통합되며 우리의 API를 통해 더욱 확장됩니다.
HeyGen Enterprise는 대규모 팀을 위한 완벽한 AI 비디오 플랫폼이자 창의적인 운영 시스템입니다. 이것에는 다음이 포함됩니다:
Enterprise 플랜은 귀하의 전개 및 거버넌스 요구에 맞춰져 있습니다. 투자 비용은 좌석 수, 사용량, 준수 요건, 지원 등급 및 계약 조건에 따라 달라집니다. 맞춤형 제안을 위해 저희 팀과 연결하세요.
주요 동인에는 팀 규모, 사용량, 현지화 필요성, 보안 및 준수 범위, API 및 통합 복잡성, 교육 및 사용 가능성, SLA, 그리고 계약 기간이 포함됩니다.
기업들은 출력 품질, 현지화 정확성, 출판 시간, 거버넌스 기능, 그리고 통합 노력을 통해 전체 가치를 평가합니다. HeyGen은 규모와 워크플로우에 맞춰 유연한 패키징을 제공합니다. 귀하의 요구 사항에 기반한 나란히 비교 평가를 요청하세요.
네. HeyGen은 브랜드 관리, 승인, 신원 관리, 상세한 감사 가능성 및 API가 필요한 글로벌 기업을 위해 구축되었습니다. 일반적인 사용자로는 마케팅, 학습 및 개발, 역량 강화, 기업 커뮤니케이션 부서가 있습니다.
네. 옵션에는 사용량에 맞춘 패키징, 연간 또는 다년간의 계약, 약정 사용 할인, 그리고 더 넓은 배포 전에 가치를 검증하기 위한 단계적 배포나 시범 운영이 포함됩니다.
HeyGen은 엔터프라이즈 보안 최고의 관행을 따릅니다: 저장 및 전송 중 암호화, SAML SSO, SCIM 프로비저닝, RBAC, 감사 로그, 최소 권한 접근, 데이터 거버넌스 제어. GDPR 및 CCPA 요구사항을 지원하며 NDA 하에 보안 문서 및 SOC 2 세부 정보를 제공할 수 있습니다.
네! HeyGen은 기본 기능을 사용하여 비용 없이 비디오를 생성할 수 있는 무료 AI 비디오 생성기를 제공합니다. 고급 사용자 정의, 더 높은 품질의 내보내기 및 추가 AI 도구를 원하는 사용자는 프리미엄 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
