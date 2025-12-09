고충

생산이 느립니다. 전통적인 비디오 프로젝트는 수주 또는 수개월이 걸려 비즈니스 변화를 따라잡기 불가능합니다.

창의적 자원은 한정되어 있습니다. 내부 비디오 팀의 인력이 부족하여, 사업 부문들이 시간과 우선순위를 두고 경쟁하게 만듭니다.

비용이 급격히 증가합니다. 에이전시, 배우, 스튜디오, 재촬영 등이 예산을 천정부지로 치솟게 만들어 실제로 제작할 수 있는 콘텐츠의 양을 제한합니다.

콘텐츠는 시간이 지나면서 구식이 됩니다. 비디오 제작이 끝날 때쯤이면 정책, 제품 또는 프로세스가 이미 변경되었을 수도 있습니다.

현지화는 병목 현상입니다. 여러 언어로 비디오를 번역하고 다시 녹음하는 작업은 수주의 지연을 초래하고 예산을 소모합니다.