비디오 아바타란 무엇인가요?
카메라에 나오지 않고 카메라에 말하기.
당신의 AI 대변인을 만나보세요. 몇 초 만에 준비됩니다.
몇 분 안에 현실적인 AI 아바타를 생성하는 AI 아바타 생성기로 디지털 존재감을 강화하세요. 교육 콘텐츠를 제작하든, 마케팅 비디오를 만들든, 소셜 미디어 클립을 제작하든, AI 비디오 아바타는 제스처, 표정, 목소리를 놀라운 정밀도로 복제할 수 있습니다. 디지털 아바타를 제어하고 카메라 앞에 서지 않고도 수월하게 콘텐츠를 만드세요.
스톡 비디오 아바타
AI 스튜디오에 스크립트를 넣기만 하면 아바타가 나머지를 처리합니다. 역동적인 비디오 콘텐츠, 교육 튜토리얼, 소셜 미디어 클립을 생생하게 만드세요. 아바타의 어조, 전달 방식, 제스처, 감정을 모두 제어하여 몇 초 만에 신선하고 매력적인 콘텐츠를 만들 수 있는 원활한 플랫폼입니다.
자신을 복제하다
당신의 목소리, 표정, 그리고 제스처에 맞는 개인화된 AI 아바타를 생성하세요. 70개 이상의 언어를 지원하며, AI 기반 아바타를 통해 전 세계 관객들과 진정성 있게 소통할 수 있습니다.
당신의 메시지와 일치하는 감정.
당신의 AI 비디오 아바타는 생동감 넘치는 기조 연설이든, 진심 어린 메시지이든 실시간으로 조정합니다. 저희의 텍스트 기반 편집기인 AI 스튜디오를 통해, 다른 어떤 플랫폼도 따라올 수 없는 독특하고 영향력 있는 AI 아바타의 보컬 퍼포먼스를 만들 수 있습니다.
미리 만들어진 AI 아바타를 선택하거나 직접 커스터마이즈하세요.
다양한 톤과 개성을 반영하도록 설계된 여러 AI 아바타 중에서 선택하세요. 맞춤형 AI 아바타의 경우, 아바타의 목소리, 표정, 그리고 제스처를 귀하의 브랜드에 맞게 개인화하세요.
더 이상 어색한 정적은 없습니다. 이제 당신의 아바타는 맥락을 가지고 있습니다.
로봇 같은 대화에 작별을 고하세요. Voice Director와 Voice Mirroring과 같은 고급 AI 기능은 아바타가 멈춤, 속도 조절, 그리고 음조 변화를 이해하게 하여, 자연스럽고 매력적인 AI 생성 비디오를 만들어냅니다.
무엇이든 들려주기 - 전 세계 청중을 위하여
몇 번의 클릭만으로 어떤 스크립트도 고품질 AI 생성 비디오로 변환하세요. 마케팅, 교육, 또는 교육적 목적이든, AI 비디오 아바타는 카메라가 필요 없이 부드럽고 자연스러운 말투를 전달합니다.
당신처럼 들리세요 - 모든 언어로
AI 파워드 아바타를 통해 전 세계 관객과 대화하세요. 이 아바타는 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언으로 번역하고 립싱크를 맞춥니다. 여러분의 AI 비디오 제작 소프트웨어는 모든 언어에서 어조, 발음, 그리고 표현이 정확하게 유지되도록 보장합니다.
콘텐츠를 확장하세요 - 무한한 버전의 아바타로
다양한 시장을 위한 여러 비디오 버전이 필요하신가요? AI 아바타 소프트웨어를 사용하면 현지화, 편집, 비디오 맞춤 설정을 즉시 할 수 있습니다. 추가 촬영 없이 스크립트를 업데이트하고, 표정을 조정하며, 생산을 확장하세요.
일관성을 유지하세요 - 개인적인 면을 유지하세요
당신의 아바타 클론은 단순히 외모를 복사하는 것 이상을 합니다. 그것은 당신의 에너지, 제스처, 그리고 매력을 반영합니다. 이것은 모든 비디오를 개인적이고 당신의 브랜드에 충실하게 느껴지게 만듭니다. 팔로워, 고객, 또는 팀이든, 어디서나 언제나 일관된 연결을 유지할 수 있습니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 비디오 아바타 FAQ
An AI avatar generator is a tool that creates lifelike digital avatars that replicate human expressions, voice, and gestures. These avatars can be used for AI-generated video content without requiring a human to be on camera.
By leveraging AI video creation technology, the generator processes input such as voice recordings, images, or text-based scripts and converts them into realistic video avatars that move and speak naturally. This technology is particularly useful for marketers, educators, and content creators looking to streamline video production.
맞춤형 AI 아바타를 만드는 것은 몇 가지 간단한 단계를 포함합니다:
1. 아바타 유형 선택 - 스톡 AI 아바타에서 선택하거나 당신을 닮은 리얼리스틱한 AI 아바타를 생성하세요.
2. 녹화 및 업로드 - 정확한 디지털 트윈을 만들기 위해 비디오 영상, 다수의 이미지 또는 음성 녹음을 제공하세요.
3. 아바타 커스터마이즈 - 표정, 제스처, 목소리를 조정하여 브랜드 정체성 또는 개인 스타일에 맞게 만드세요.
4. 비디오 콘텐츠 생성 - 스크립트를 입력하면 AI 아바타 생성기가 자연스러운 움직임과 말로 생생하게 만들어냅니다.
5. 내보내기 및 공유 - 생성된 후에는 AI 비디오 아바타를 프레젠테이션, 마케팅 캠페인 또는 소셜 미디어 콘텐츠에 사용할 수 있습니다.
AI 비디오 생성을 통해 사용자는 아바타를 다양한 목적과 언어에 맞게 빠르게 확장하고 적응시킬 수 있습니다.
AI 비디오 아바타를 사용하면 여러 가지 장점이 있습니다:
- 시간과 비용을 절약 – 비싼 비디오 촬영, 카메라, 제작 팀이 필요 없습니다.
- 확장성 – 다양한 언어나 스타일로 콘텐츠의 여러 버전을 쉽게 만들 수 있습니다.
- 브랜드 일관성 – 모든 비디오에서 일관된 디지털 존재감을 유지하세요.
- 참여 및 개인화 – AI 아바타는 표정과 제스처를 모방하여 콘텐츠를 더욱 매력적으로 만듭니다.
- 접근성 – 콘텐츠는 전 세계 관객을 위해 70개 이상의 언어로 번역되고 입 모양에 맞춰 동기화될 수 있습니다.
- 유연성 – 카메라 앞에 직접 나타날 필요 없이 마케팅, 트레이닝, 이러닝, 그리고 소셜 미디어 비디오에 이상적입니다.
비디오 번역을 위한 AI 아바타를 사용하면 자신의 제스처, 표정 및 말투를 모방하는 디지털 버전의 자신을 만들 수 있습니다. 프레젠테이션을 하든, 스토리텔링을 하든, 가르치든, 아바타는 다국어 콘텐츠를 개인적이고 매력적으로 만들어주며 추가 녹음 없이도 가능합니다.
그렇습니다! AI 아바타는 목소리, 표정, 그리고 제스처를 높은 정확도로 복제할 수 있습니다. 이 기술은 아바타가 다음과 같은 기능을 가능하게 합니다:
• 말투에 맞는 감정 표현 – 흥분에서 진지함에 이르기까지, 아바타는 실시간으로 표정을 조정합니다.
• 자연스러운 말투 모방 – AI는 175개 이상의 방언에 걸쳐 부드러운 입모양 맞추기와 적절한 발음을 보장합니다.
• 맥락에 맞는 적응 – 고급 AI 기반 아바타는 멈춤, 속도 조절, 그리고 음조 변화를 이해하여 더 자연스럽고 인간 같은 느낌을 줍니다.
비즈니스 프레젠테이션에서 마케팅 캠페인에 이르기까지, 현실적인 AI 아바타는 진정성 있고 매력적인 콘텐츠 전달을 돕습니다.
여러 AI 아바타 플랫폼이 기업을 대상으로 하지만 HeyGen은 그 중에서도 다음과 같은 이유로 선도적인 선택으로 강조되고 있습니다:
• Library of 500+ stock AI avatars
• Ability to create custom avatars that match brand identity
• Seamless AI video creation with natural motion and voice accuracy
• Multi-language translation & lip-syncing features
기업들은 콘텐츠 제작을 확대하고, 참여도를 높이며, 마케팅, 교육, 고객 서비스 응용 프로그램 전반에 걸쳐 개인화를 강화하기 위해 AI 아바타 생성기를 활용할 수 있습니다.