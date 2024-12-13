그렇습니다! AI 아바타는 목소리, 표정, 그리고 제스처를 높은 정확도로 복제할 수 있습니다. 이 기술은 아바타가 다음과 같은 기능을 가능하게 합니다:



• 말투에 맞는 감정 표현 – 흥분에서 진지함에 이르기까지, 아바타는 실시간으로 표정을 조정합니다.



• 자연스러운 말투 모방 – AI는 175개 이상의 방언에 걸쳐 부드러운 입모양 맞추기와 적절한 발음을 보장합니다.



• 맥락에 맞는 적응 – 고급 AI 기반 아바타는 멈춤, 속도 조절, 그리고 음조 변화를 이해하여 더 자연스럽고 인간 같은 느낌을 줍니다.



비즈니스 프레젠테이션에서 마케팅 캠페인에 이르기까지, 현실적인 AI 아바타는 진정성 있고 매력적인 콘텐츠 전달을 돕습니다.