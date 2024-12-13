AI 아바타 생성기

생생한 AI 아바타를 만드세요.

매력적인 비디오 콘텐츠를 위하여.

무리 없이 AI 비디오 아바타를 만드세요! 콘텐츠 제작자, 마케터, 교육자에게 이상적입니다. 고가의 장비 없이도 즉시 고품질 비디오를 생성하세요. 그저 대본을 쓰고, 애니메이션을 만들고, 공유하면 됩니다.

video thumbnail
비디오 아바타란 무엇인가요?

카메라에 나오지 않고 카메라에 말하기.
당신의 AI 대변인을 만나보세요. 몇 초 만에 준비됩니다.

몇 분 안에 현실적인 AI 아바타를 생성하는 AI 아바타 생성기로 디지털 존재감을 강화하세요. 교육 콘텐츠를 제작하든, 마케팅 비디오를 만들든, 소셜 미디어 클립을 제작하든, AI 비디오 아바타는 제스처, 표정, 목소리를 놀라운 정밀도로 복제할 수 있습니다. 디지털 아바타를 제어하고 카메라 앞에 서지 않고도 수월하게 콘텐츠를 만드세요.

AI 아바타 만들기

비디오 아바타의 유형.

재고에서 고르거나 자신을 복제하세요.

다양한 AI 아바타 컬렉션 중에서 선택하거나 나만의 맞춤형 아바타 생성기 버전을 만드세요. 카메라 앞에 서지 않고도 역동적인 비디오 솔루션을 필요로 하는 콘텐츠 제작자, 기업, 교육자에게 이상적입니다.

스톡 비디오 아바타

AI 스튜디오에 스크립트를 넣기만 하면 아바타가 나머지를 처리합니다. 역동적인 비디오 콘텐츠, 교육 튜토리얼, 소셜 미디어 클립을 생생하게 만드세요. 아바타의 어조, 전달 방식, 제스처, 감정을 모두 제어하여 몇 초 만에 신선하고 매력적인 콘텐츠를 만들 수 있는 원활한 플랫폼입니다.

video thumbnail

자신을 복제하다

당신의 목소리, 표정, 그리고 제스처에 맞는 개인화된 AI 아바타를 생성하세요. 70개 이상의 언어를 지원하며, AI 기반 아바타를 통해 전 세계 관객들과 진정성 있게 소통할 수 있습니다.

video thumbnail

사례 연구: 트리바고 주요 결과

-50%후반 작업 시간
3-4절약된 달

“다른 회사들과 테스트를 진행했을 때 HeyGen이 항상 품질 면에서 최고였습니다. 처음 이 일을 진행하는 고위험 고보상 상황이었기 때문에 처음부터 그들 팀과 매우 투명하게 일했고, 그들을 매우 신뢰했으며, 그 결과는 완전히 성공적이었습니다.”

조앙 로레아노, 크리에이티브 디렉터

AI 아바타 감정

표정이 있는 아바타들.

대본의 분위기에 맞는 표현력 있는 AI 아바타.

당신의 AI 아바타는 단순히 제스처와 말투를 모방하는 것이 아닙니다. 그것을 향상시킵니다. 영감을 주고, 참여를 유도하며, 설득력 있는 콘텐츠를 아바타가 대본에 자연스럽게 반응하면서도 품질과 속도를 희생하지 않고 만들어냅니다.

backgroundbackground
😀 Original
video thumbnail

당신의 메시지와 일치하는 감정.

당신의 AI 비디오 아바타는 생동감 넘치는 기조 연설이든, 진심 어린 메시지이든 실시간으로 조정합니다. 저희의 텍스트 기반 편집기인 AI 스튜디오를 통해, 다른 어떤 플랫폼도 따라올 수 없는 독특하고 영향력 있는 AI 아바타의 보컬 퍼포먼스를 만들 수 있습니다.

미리 만들어진 AI 아바타를 선택하거나 직접 커스터마이즈하세요.

다양한 톤과 개성을 반영하도록 설계된 여러 AI 아바타 중에서 선택하세요. 맞춤형 AI 아바타의 경우, 아바타의 목소리, 표정, 그리고 제스처를 귀하의 브랜드에 맞게 개인화하세요.

더 이상 어색한 정적은 없습니다. 이제 당신의 아바타는 맥락을 가지고 있습니다.

로봇 같은 대화에 작별을 고하세요. Voice Director와 Voice Mirroring과 같은 고급 AI 기능은 아바타가 멈춤, 속도 조절, 그리고 음조 변화를 이해하게 하여, 자연스럽고 매력적인 AI 생성 비디오를 만들어냅니다.

완전한 AI 아바타 제어

AI 비디오 아바타를 만드세요.

글로벌 청중에게 도달하세요.

자연스러운 표정과 목소리를 모방하는 생생한 AI 아바타로 비디오 콘텐츠 제작 방식을 변화시키세요. 교육자이든, 기업가이든, 마케터이든, AI 기반 아바타를 통해 관객들과의 소통을 수월하게 할 수 있습니다.

무엇이든 들려주기 - 전 세계 청중을 위하여

몇 번의 클릭만으로 어떤 스크립트도 고품질 AI 생성 비디오로 변환하세요. 마케팅, 교육, 또는 교육적 목적이든, AI 비디오 아바타는 카메라가 필요 없이 부드럽고 자연스러운 말투를 전달합니다.

video thumbnail

당신처럼 들리세요 - 모든 언어로

AI 파워드 아바타를 통해 전 세계 관객과 대화하세요. 이 아바타는 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언으로 번역하고 립싱크를 맞춥니다. 여러분의 AI 비디오 제작 소프트웨어는 모든 언어에서 어조, 발음, 그리고 표현이 정확하게 유지되도록 보장합니다.

video thumbnail

콘텐츠를 확장하세요 - 무한한 버전의 아바타로

다양한 시장을 위한 여러 비디오 버전이 필요하신가요? AI 아바타 소프트웨어를 사용하면 현지화, 편집, 비디오 맞춤 설정을 즉시 할 수 있습니다. 추가 촬영 없이 스크립트를 업데이트하고, 표정을 조정하며, 생산을 확장하세요.

video thumbnail

일관성을 유지하세요 - 개인적인 면을 유지하세요

당신의 아바타 클론은 단순히 외모를 복사하는 것 이상을 합니다. 그것은 당신의 에너지, 제스처, 그리고 매력을 반영합니다. 이것은 모든 비디오를 개인적이고 당신의 브랜드에 충실하게 느껴지게 만듭니다. 팔로워, 고객, 또는 팀이든, 어디서나 언제나 일관된 연결을 유지할 수 있습니다.

video thumbnail

사례 연구: STUDIO 47 주요 결과

80%보다 빠른 뉴스 제작
60%스튜디오 및 편집 비용 절감

“HeyGen이 STUDIO 47의 뉴스 제작 방식을 근본적으로 변화시켰습니다. AI 아바타를 뉴스룸에 통합함으로써, 우리는 지역 저널리즘을 재정의하고, 확장 가능하며, 비용 효율적이고, 미래 지향적으로 만들었습니다.”

사샤 드비뉴, 편집장

background image

주식 아바타

생생한 아바타들.

모든 비디오에 비할 데 없는 리얼리즘.

AI 기반 아바타를 사용하여 실제 사람처럼 보이고 움직이며 말하는 고품질 비디오 콘텐츠를 수월하게 만드세요. 수백 개의 스톡 아바타 중에서 선택하거나 자신을 복제하여 개인화된 디지털 트윈을 만들 수 있습니다. 마케팅, 교육, 훈련 또는 소셜 미디어를 위한 것이든, 우리의 AI 아바타는 카메라 없이도 여러분의 메시지를 생생하게 전달합니다.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

background image

AI 비디오 아바타 FAQ

An AI avatar generator is a tool that creates lifelike digital avatars that replicate human expressions, voice, and gestures. These avatars can be used for AI-generated video content without requiring a human to be on camera.

By leveraging AI video creation technology, the generator processes input such as voice recordings, images, or text-based scripts and converts them into realistic video avatars that move and speak naturally. This technology is particularly useful for marketers, educators, and content creators looking to streamline video production.

맞춤형 AI 아바타를 만드는 것은 몇 가지 간단한 단계를 포함합니다:
1. 아바타 유형 선택 - 스톡 AI 아바타에서 선택하거나 당신을 닮은 리얼리스틱한 AI 아바타를 생성하세요.

2. 녹화 및 업로드 - 정확한 디지털 트윈을 만들기 위해 비디오 영상, 다수의 이미지 또는 음성 녹음을 제공하세요.

3. 아바타 커스터마이즈 - 표정, 제스처, 목소리를 조정하여 브랜드 정체성 또는 개인 스타일에 맞게 만드세요.

4. 비디오 콘텐츠 생성 - 스크립트를 입력하면 AI 아바타 생성기가 자연스러운 움직임과 말로 생생하게 만들어냅니다.

5. 내보내기 및 공유 - 생성된 후에는 AI 비디오 아바타를 프레젠테이션, 마케팅 캠페인 또는 소셜 미디어 콘텐츠에 사용할 수 있습니다.

AI 비디오 생성을 통해 사용자는 아바타를 다양한 목적과 언어에 맞게 빠르게 확장하고 적응시킬 수 있습니다.

AI 비디오 아바타를 사용하면 여러 가지 장점이 있습니다:

  • 시간과 비용을 절약 – 비싼 비디오 촬영, 카메라, 제작 팀이 필요 없습니다.
  • 확장성 – 다양한 언어나 스타일로 콘텐츠의 여러 버전을 쉽게 만들 수 있습니다.
  • 브랜드 일관성 – 모든 비디오에서 일관된 디지털 존재감을 유지하세요.
  • 참여 및 개인화 – AI 아바타는 표정과 제스처를 모방하여 콘텐츠를 더욱 매력적으로 만듭니다.
  • 접근성 – 콘텐츠는 전 세계 관객을 위해 70개 이상의 언어로 번역되고 입 모양에 맞춰 동기화될 수 있습니다.
  • 유연성 – 카메라 앞에 직접 나타날 필요 없이 마케팅, 트레이닝, 이러닝, 그리고 소셜 미디어 비디오에 이상적입니다.

비디오 번역을 위한 AI 아바타를 사용하면 자신의 제스처, 표정 및 말투를 모방하는 디지털 버전의 자신을 만들 수 있습니다. 프레젠테이션을 하든, 스토리텔링을 하든, 가르치든, 아바타는 다국어 콘텐츠를 개인적이고 매력적으로 만들어주며 추가 녹음 없이도 가능합니다.

그렇습니다! AI 아바타는 목소리, 표정, 그리고 제스처를 높은 정확도로 복제할 수 있습니다. 이 기술은 아바타가 다음과 같은 기능을 가능하게 합니다:

• 말투에 맞는 감정 표현 – 흥분에서 진지함에 이르기까지, 아바타는 실시간으로 표정을 조정합니다.

• 자연스러운 말투 모방 – AI는 175개 이상의 방언에 걸쳐 부드러운 입모양 맞추기와 적절한 발음을 보장합니다.

• 맥락에 맞는 적응 – 고급 AI 기반 아바타는 멈춤, 속도 조절, 그리고 음조 변화를 이해하여 더 자연스럽고 인간 같은 느낌을 줍니다.

비즈니스 프레젠테이션에서 마케팅 캠페인에 이르기까지, 현실적인 AI 아바타는 진정성 있고 매력적인 콘텐츠 전달을 돕습니다.

여러 AI 아바타 플랫폼이 기업을 대상으로 하지만 HeyGen은 그 중에서도 다음과 같은 이유로 선도적인 선택으로 강조되고 있습니다:

• Library of 500+ stock AI avatars
• Ability to create custom avatars that match brand identity
• Seamless AI video creation with natural motion and voice accuracy
• Multi-language translation & lip-syncing features

기업들은 콘텐츠 제작을 확대하고, 참여도를 높이며, 마케팅, 교육, 고객 서비스 응용 프로그램 전반에 걸쳐 개인화를 강화하기 위해 AI 아바타 생성기를 활용할 수 있습니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

