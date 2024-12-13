혜택과 가치
AI를 활용하여 코스 제작을 참여시키고, 확장하며, 단순화하세요
품질을 희생하지 않으면서 강좌를 만드는 시간을 절약하세요
긴 제작 주기를 건너뛰고 몇 분 안에 고품질 비디오를 만드세요. 강의를 진행하든, 동기 부여가 되는 이야기로 학습자들을 영감을 주든, 튜토리얼을 통해 단계별로 안내하든, 우리의 AI 강좌 제작자는 구석을 자르지 않고 제작 속도를 높여줍니다.
생생한 AI 아바타로 학습자와 수업을 매료시키세요
다양한 AI 아바타 라이브러리에서 선택하거나, 고유한 스타일과 목소리에 맞는 디지털 트윈을 만드세요. 정교한 얼굴 표정, 자연스러운 제스처, 그리고 고급 립싱크를 통해 학습자들은 교재에 집중할 수 있습니다.
전 세계 관객을 위한 콘텐츠를 모든 언어로 확장하세요
AI 기반 도구를 사용하여 몇 번의 클릭으로 170개 이상의 언어와 방언으로 비디오를 번역하고 현지화하세요. 정확한 번역과 동기화된 입 모양으로 전 세계 학습자들에게 의미 있는 콘텐츠를 제공하세요.
고객 사례
L&D 전문가들이 학습 콘텐츠를 변형시키는 방법을 알아보세요
TechMix는 현지화된 비디오로 전 세계 파트너들에게 힘을 실어줍니다
언어 장벽을 극복하고 교육을 확대하는 것부터 글로벌 유통 파트너들에게 HeyGen을 통해 영향력 있는 교육 콘텐츠를 제공하는 TechMix에 이르기까지.
에퀴티 트러스트는 AI로 시간당 12개의 비디오를 제작합니다
Equity Trust가 자원 제약을 극복하고, 콘텐츠 제작을 확장하며, 5배 빠른 속도로 영향력 있고 전문적인 동영상을 제공하기 위해 HeyGen을 어떻게 사용하는지 알아보세요.
“우리는 단순히 글로 된 콘텐츠를 제공하는 것만으로는 파트너들의 관심을 유지하는 데 효과적이지 않을 것임을 알고 있었습니다. HeyGen의 아바타를 사용함으로써, 우리는 정보 제공은 물론 재미있고 상호작용이 가능한 콘텐츠를 만들 수 있었습니다. 학습을 더 역동적인 경험으로 만들어줍니다.”
방법
HeyGen을 이용한 학습 과정 만들기
HeyGen에 로그인하여 전문적인 품질의 학습 비디오를 빠르고 쉽게 만들기 시작하세요.
교육 콘텐츠에 특화된 다양한 맞춤형 템플릿을 둘러보세요. 강의, 튜토리얼, 또는 동기 부여 강연을 만들고 계시든, 교육 스타일에 맞는 레이아웃을 선택하세요. 브랜드 키트를 즉시 적용하여 일관된 브랜딩을 할 수 있습니다.
스크립트를 업로드하고 AI 아바타를 선택하여 메시지를 생생하게 전달하세요. 학습자의 참여를 유지하기 위해 관련 배경과 B롤 영상을 추가하세요.
HeyGen의 드래그 앤 드롭 도구를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하세요. 브랜딩 요소를 통합하고 학습 목표 및 대상 청중의 선호에 맞게 시각적 요소를 정제하세요.
HeyGen의 라이브러리에서 제공하는 애니메이션, 그래픽, 시각적 요소들을 사용하여 복잡한 주제를 명확히 하고 참여도를 극대화하세요.
결과에 만족하면 선호하는 형식으로 최종 비디오를 내보내고 다양한 플랫폼에서 학습자들과 공유하세요.
자주 묻는 질문
플랫폼의 AI 기능 덕분에 비디오 강의, 튜토리얼, 동기 부여 비디오 등 다양한 학습 자료를 제작할 수 있습니다.
물론입니다. 이것이 전자 학습 플랫폼, 직원 교육, 또는 교실 환경을 위한 것이든, HeyGen은 학습자들의 주의를 유지하는 매력적인 비디오를 전달하는 데 도움을 줍니다.
우리의 AI 아바타는 실제와 같은 표정과 동기화된 립싱크를 갖춘 가상 프레젠터로 활동합니다. 사전 제작된 아바타를 선택하거나 직접 만들 수 있습니다.
네, HeyGen의 고급 현지화 기능 덕분에 170개 이상의 언어로 비디오를 번역하는 것이 빠르고 간단합니다.
물론이죠. HeyGen은 사용자 친화적이며, 템플릿과 직관적인 편집 기능을 제공하여 초보자들도 세련되고 전문적인 비디오를 만들 수 있도록 도와줍니다.
전형적인 제작은 팀을 고용하고 촬영을 하며 여러 번의 편집을 거칩니다. HeyGen을 사용하면 몇 분 안에 정교한 비디오를 생성할 수 있어, 빠르게 콘텐츠를 제작하길 원하는 교육자들에게 이상적입니다.
물론입니다. 브랜딩이나 코스 스타일에 맞게 배경, 그래픽 요소, 글꼴, 색상을 선택할 수 있습니다.
AI 아바타는 카메라 앞에 나타나거나, 재촬영이나 광범위한 편집이 필요 없게 해줍니다. 콘텐츠를 일관되게 확장하는 데에 완벽합니다.
간단히 가입하고, 템플릿을 선택하거나 처음부터 시작하고, 아바타를 선택한 다음 스크립트를 업로드하세요. 사용자 친화적인 인터페이스가 각 단계를 안내합니다.
HeyGen은 YouTube나 내부 시스템과 같은 플랫폼에서 콘텐츠를 공유하기 쉽게 여러 비디오 내보내기 형식을 지원합니다.
네, 유연한 가격 정책은 개인 교육자부터 대기업에 이르기까지 모든 이들을 수용합니다.
네, HeyGen의 고급 기능은 퀴즈나 분기 시나리오와 같은 상호 작용 요소를 지원하여 학습자에게 더 개인화된 경험을 제공합니다.