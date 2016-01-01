홈 도구 PDF를 비디오로 변환하는 도구

PDF를 비디오로: 문서를 내레이션 있는 공유 가능한 비디오로 변환

HeyGen의 PDF를 비디오로 변환하는 기능을 사용하면 슬라이드 덱, 백서, 매뉴얼, 보고서를 몇 분 안에 정교한 비디오로 만들 수 있습니다. PDF를 업로드하고, 목소리와 스타일을 선택한 다음, 나레이션, 시각적 요소, 자막이 포함된 완성된 MP4를 받으세요. 편집 기술이 필요 없으며, 각종 플랫폼에 바로 업로드할 수 있는 형태로 내보낼 수 있습니다.