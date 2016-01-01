HeyGen의 PDF를 비디오로 변환하는 기능을 사용하면 슬라이드 덱, 백서, 매뉴얼, 보고서를 몇 분 안에 정교한 비디오로 만들 수 있습니다. PDF를 업로드하고, 목소리와 스타일을 선택한 다음, 나레이션, 시각적 요소, 자막이 포함된 완성된 MP4를 받으세요. 편집 기술이 필요 없으며, 각종 플랫폼에 바로 업로드할 수 있는 형태로 내보낼 수 있습니다.
매뉴얼, SOP, 그리고 코스 PDF를 내레이션 있는 강의로 변환하고, 챕터 마커와 다운로드 가능한 대본을 포함하세요.
스펙 시트, 제품 가이드, 피치 덱을 간결한 비디오로 변환하여 영업 담당자가 잠재 고객과 공유할 수 있습니다.
백서와 사례 연구를 짧고 흥미로운 비디오 및 설명 비디오로 재활용하세요.
정책 문서와 매뉴얼에서 일관되고 반복 가능한 온보딩 비디오와 회사 업데이트를 제작하세요.
긴 보고서와 연구 자료를 소화하기 쉬운 비디오 요약으로 전환하여 PDF 문서를 변환함으로써 도달 범위와 콘텐츠 체류 시간을 늘리세요.
PDF를 비디오로 변환할 때 왜 HeyGen을 사용해야 하는가
HeyGen automates the boring parts of turning text to video so teams can scale learning, marketing, and sales enablement. Our tool reads your content, builds a scene-by-scene storyboard, adds natural-sounding narration, and enriches pages with dynamic visuals and motion — all optimized for retention and shareability.
녹음과 편집에 드는 몇 시간을 몇 번의 클릭으로 대체하세요. PDF에서 완성된 비디오를 생성하고 바로 배포로 넘어가세요.
내레이션, 화면의 텍스트, 그리고 움직임은 정적인 문서보다 복잡한 내용을 따라가고 기억하기 쉽게 만듭니다.
LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram 및 내부 커뮤니케이션에 최적화된 MP4, 자막 파일 및 세로 형식을 내보냅니다.
자동 시나리오 및 장면 생성
HeyGen이 PDF 문서를 읽고 제목과 단락을 추출하여 고급 PDF를 사용하여 내용을 타임드 장면으로 나눕니다. 그리고 AI 비디오 생성기 기능을 통해 PDF 문서의 각 페이지가 자연스럽게 흐르는 비디오 슬라이드로 변환되어 메시지를 명확하게 전달할 수 있습니다.
자연스러운 AI 내레이션
이미지를 업로드하고 스크립트를 추가한 다음 비디오 생성을 클릭하세요. HeyGen이 나머지를 처리합니다. 사진을 몇 초 안에 높은 비디오 품질로 멋진 비디오로 바꿔보세요. 대량으로 빠른 비디오 제작이 필요한 분들에게 이상적인 이미지에서 비디오로 변환하는 도구입니다.
AI 시각 자료 및 상황에 맞는 B-롤
관련성을 자동으로 추가하고 시각적 흥미를 불러일으키세요. HeyGen은 문서의 아이디어를 설명하고 데이터 포인트를 강조하기 위해 이미지, 아이콘, 짧은 클립을 제안합니다.
대규모 번역 및 현지화
With video translator, you can translate scripts and generate localized voiceovers and captions for global training or marketing campaigns without re-recording.
PDF를 비디오 생성기로 사용하는 방법
PDF에 생명을 불어넣고 이 네 가지 간단한 단계를 사용하여 멋진 비디오로 변환하세요.
파일을 드래그하거나 URL을 붙여넣기 하거나 슬라이드를 가져오세요. HeyGen은 플랜 제한에 따라 여러 페이지의 PDF 파일을 받아들입니다.
AI 음성, 비주얼 테마, 화면 비율(16:9, 9:16, 1:1) 및 원하는 속도를 선택하세요. 선택적으로 브랜드 일관성을 위해 당신의 목소리를 복제할 수도 있습니다.
AI가 생성한 장면 분해를 미리 보고, 시각적 요소를 교체하고, 화면에 표시된 텍스트를 편집하거나, 일상 언어의 프롬프트를 사용하여 나레이션을 다듬으세요.
내레이션된 비디오에 대해 방송 준비가 된 MP4, SRT 자막, 그리고 소셜 미디어용 사이즈 버전을 렌더링하세요. 링크를 공유하거나 비디오를 내장하거나 다운로드하여 게시하세요.
명확한 제목, 글머리 기호 목록, 논리적인 섹션들이 있는 문서들이 가장 잘 변환됩니다. 왜냐하면 HeyGen이 그 구조적 신호로부터 뚜렷한 장면들을 만들어내어 PDF를 비디오로 전환할 수 있기 때문입니다. 슬라이드 덱, 가이드, 매뉴얼, 보고서, 백서들은 PDF를 비디오로 변환할 때 탁월한 결과를 생산합니다.
아니요. 다양한 자연스러운 AI 목소리 라이브러리에서 선택하거나 일관된 내레이션을 위해 짧은 샘플로 목소리를 복제하세요. 매력적인 비디오의 내레이션을 완전히 통제하고 싶다면 자신의 목소리 녹음을 업로드할 수도 있습니다.
비디오 길이는 PDF 길이와 선택한 진행 속도에 따라 조정됩니다. HeyGen은 내레이션 속도와 장면 타이밍을 조절할 수 있는 컨트롤을 제공하여, 긴 문서를 짧은 요약으로 압축하거나 전체 길이의 워크스루를 제작할 수 있습니다.
네. 제안된 이미지를 교체하고, 화면에 표시되는 텍스트를 조정하고, 캡션 스타일을 변경하거나 타이밍을 조정하세요. 전체 프로젝트를 다시 만들지 않고도 편집 후 어떤 장면이든 다시 생성하여 여러분의 매력적인 비디오가 계속 새로워 보이도록 하세요.
네. HeyGen은 자동으로 캡션을 생성하며, 동기화된 음성과 자막 타이밍을 갖춘 현지화된 비디오를 위해 많은 언어로의 번역을 지원합니다.
소셜 플랫폼과 LMS 업로드에 최적화된 고품질 MP4, SRT 자막, 썸네일 이미지 및 세로 또는 정사각형 변형을 내보내세요.
워터마크 정책은 여러분의 HeyGen 플랜에 따라 달라집니다. 무료 체험은 워터마크가 포함될 수 있으며, 유료 플랜은 워터마크가 없는 내보내기, 더 높은 해상도 및 고급 기능을 제공합니다.
당신은 당신이 만든 모든 비디오와 자산에 대한 완전한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 당신의 콘텐츠에 대한 권리를 주장하지 않습니다. 추가하는 제3자 미디어가 적절하게 라이선스가 부여되었는지 확인하세요.
업로드된 파일은 전송 중 및 저장 시 암호화됩니다. 엔터프라이즈 플랜은 추가적인 제어 기능, 개인 저장소 및 민감한 콘텐츠에 대한 컴플라이언스 옵션을 제공합니다.
