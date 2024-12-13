동영상을 더 접근하기 쉽고 매력적으로 만들고 싶으세요?

HeyGen의 AI 기반 자막 생성기는 높은 정확도로 자동으로 비디오를 받아쓰고 여러 언어 지원 및 사용자 정의 스타일링으로 자막을 추가합니다. 마케팅 콘텐츠, 교육용 비디오, 소셜 미디어 클립을 만들든, HeyGen은 더 나은 시청자 참여를 위해 명확하고 동기화된 자막을 보장합니다.

실시간 음성 인식 및 AI 강화 포맷팅을 통해, HeyGen의 자막 생성기는 비디오의 톤과 스타일에 맞는 전문가 품질의 캡션을 제공합니다.