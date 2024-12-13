AI 비디오 제작
AI 자막을 활용한 비디오 접근성 향상
자막을 추가하면 시청자 유지율이 향상되고 접근성이 개선되며 다양한 청중에게 비디오를 이해하기 쉽게 만들어 참여도를 높입니다. HeyGen의 AI는 멈춤, 화자 변경 및 핵심 포인트를 자동으로 감지하여 매끄럽고 읽기 쉬운 캡션을 보장합니다.
기본 자막 도구와 달리, HeyGen의 AI 기반 솔루션은 전사, 번역, 서식을 자동화하면서 사용자가 커스터마이징을 완전히 제어할 수 있게 해줍니다. 실시간 처리, 다국어 지원, AI 향상된 가독성을 통해, 여러분의 비디오는 더 포괄적이고 매력적일 것입니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 비디오에 자막 추가하기
완벽한 타이밍에 맞춰진, 완전히 스타일이 지정된 자막을 생성하세요—수동 동기화가 필요 없습니다.
Avatar Types
Endless Ways to Cast Your Avatar.
Clone Yourself, Generate with AI or Pick from Our Stock Avatar Library.
Clone yourself to create a digital twin. Generate an avatar that doesn’t exist with AI. Find a community avatar. Or pick from our stock library. We have over 500 avatars for you to choose from.
Avatar IV
Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar, for humans, pets, aliens or anything you can imagine.
Video Avatar
A video avatar enables you to be in two places at the same time, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.
Photo Avatar
Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.
Generative Avatar
Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts, perfect for businesses, social media, and more.
Interactive Avatar
Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real-time, making virtual interactions feel more authentic.
AI Translator
Speak Every Language.
Your Avatar Speaks Any Language, Perfectly.
HeyGen’s AI-powered video localization adapts content for different languages and cultures while ensuring natural speech, perfect lip-sync, and seamless engagement. Businesses can create lifelike AI avatars, translate videos into 70+ languages, and customize voices for regional dialects. With AI-driven cultural adaptation, brands can connect authentically with global audiences.
AI 비디오 생성기 FAQ
HeyGen이 무엇인가요?
HeyGen은 사용자가 손쉽게 고품질의 비디오를 제작할 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 플랫폼입니다. 생생한 AI 아바타부터 다국어 음성 복제에 이르기까지, HeyGen은 비즈니스와 크리에이터가 콘텐츠 제작을 쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.
2025년 G2의 '가장 빠르게 성장하는 제품 1위'로 인정받은 HeyGen은 마케팅, 영업, 교육용 비디오 제작 방식을 변화시키고 있습니다.
HeyGen이 무료 AI 비디오 생성기인가요?
네! HeyGen은 사용자들이 기본 기능을 사용하여 비용 없이 비디오를 생성할 수 있는 무료 AI 비디오 생성기를 제공합니다. 고급 사용자 정의, 더 높은 품질의 내보내기 및 추가 AI 도구를 위해서는 사용자가 프리미엄 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
AI 비디오 생성기는 어떻게 작동하나요?
AI 비디오 생성기는 인공 지능을 사용하여 텍스트를 매력적인 비디오 콘텐츠로 변환합니다. 이들은 실감나는 시각적 효과를 생성하고, 음성을 자동으로 더빙하며, 동작을 동기화하는 등의 작업을 위해 딥러닝 모델을 적용하여 비디오 제작을 빠르고 수월하게 만듭니다.
AI 아바타는 비디오 콘텐츠를 어떻게 향상시키나요?
AI 아바타는 인간의 말과 표정을 모방함으로써 비디오에 개인적인 감성을 더합니다. 카메라 앞에 직접 나타날 필요 없이 마케팅, 교육, 그리고 엔터테인먼트를 위한 전문적이고 매력적인 프레젠테이션을 보장합니다.
HeyGen으로 오디오를 비디오로 변환할 수 있나요?
네! HeyGen을 사용하면 사용자가 음성 녹음과 AI 아바타, 자막, 그리고 다이내믹한 비주얼을 결합하여 오디오를 비디오로 변환할 수 있습니다. 단순히 오디오 파일을 업로드하고 비디오 스타일을 선택한 다음, AI가 몇 분 안에 세련된 비디오를 생성하도록 하세요.
비즈니스 프레젠테이션을 위해 텍스트를 비디오로 사용할 수 있나요?
물론입니다. 텍스트-투-비디오 AI는 기업이 스크립트를 전문적인 프레젠테이션으로 변환할 수 있게 해줍니다. 이는 촬영 장비나 제작 팀이 필요 없는 교육 자료, 제품 데모, 설명 비디오에 이상적입니다.
AI 음성 복제가 비디오 번역에서 얼마나 정확한가요?
AI 음성 복제는 화자의 어조와 스타일을 복제하여 번역된 비디오가 진정성을 유지하도록 합니다. 고급 AI 모델은 발음과 감정적 어조를 원본 목소리와 가능한 한 가깝게 조정합니다.
AI 기반 비디오 번역의 이점은 무엇인가요?
AI 비디오 번역은 음성 동기화를 유지하면서 비디오를 여러 언어로 자동 변환하여 콘텐츠의 도달 범위를 확장합니다. 이는 글로벌 마케팅, 전자 학습, 콘텐츠 현지화에 널리 사용됩니다.
AI가 생성한 비디오가 전통적인 비디오 제작을 대체할 수 있을까요?
AI 생성 비디오는 제작 시간과 비용을 크게 줄여 콘텐츠 제작을 더 효율적으로 만듭니다. 이들이 고예산 영화 제작을 완전히 대체하지는 못할 수도 있지만, 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠를 위한 훌륭한 대안입니다.
AI 아바타는 브랜딩을 위해 사용자 정의가 가능한가요?
네, AI 아바타는 브랜드 정체성에 맞게 다양한 의상, 배경, 목소리 옵션으로 개인화할 수 있습니다. 기업들은 자신들의 전문적인 톤이나 캠페인 미학에 맞는 아바타를 만들 수 있습니다.
AI 비디오 생성이 안전하고 윤리적인가요?
선도하는 AI 비디오 플랫폼들은 보안을 우선시하며, 아바타와 생성된 콘텐츠가 윤리 지침을 준수하도록 합니다. 투명성, 사용자 동의, 그리고 책임 있는 AI 개발은 윤리적인 AI 비디오 생성을 유지하는데 있어 핵심 요소입니다.