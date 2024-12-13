무엇이든 요청하세요
문서, FAQ, 제품 정보 또는 사용자 지정 스크립트를 쉽게 업로드하면, 당신의 아바타가 모든 것을 배웁니다. 고유한 아바타를 생성하기 위해 설명을 입력하세요. 게임, 캐릭터, 브랜딩 또는 판타지 기반 디지털 콘텐츠에 사용하세요.
룩 팩
전문적이고 세련된 것부터 재미있고 기발한 것까지, 아바타의 외모, 어조, 스타일을 당신의 브랜드나 창의적 비전과 완벽하게 일치시키도록 제어할 수 있습니다. Look Packs에 대해 더 알아보세요.
AI 아바타 자주 묻는 질문
AI 아바타는 인공지능을 사용하여 만들어진 사람의 초현실적 디지털 표현입니다. 이러한 아바타들은 인간과 같은 말투, 얼굴 표정, 그리고 제스처를 구사할 수 있어, 확장 가능한 비디오 제작, 가상 커뮤니케이션, 디지털 콘텐츠에 이상적입니다.
At HeyGen, our AI avatars are built with consented data from real actors and talent. We ensure ethical AI practices by compensating actors for each video generated with their likeness, combining cutting-edge generative AI with responsible content creation.
An AI avatar generator is a powerful tool that transforms text into lifelike video content using digital avatars. With HeyGen, you can instantly create studio-quality videos without the need for cameras, actors, or editing software.
마케팅 비디오, 교육 모듈, 제품 설명, 또는 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하든—HeyGen의 AI 아바타 생성기가 모든 작업을 더 빠르고 대규모로 수행하는 데 도움을 줍니다.
네, HeyGen은 AI 아바타 생성, 음성 추가, 짧은 비디오 제작을 위한 무료 버전을 제공합니다. 프리미엄 플랜은 HD 및 4K 렌더링, 맞춤 설정, 상업적 사용과 같은 고급 기능을 잠금 해제합니다.
물론입니다. HeyGen을 사용하면 개인 맞춤형 AI 아바타를 쉽게 만들 수 있습니다. 안내하는 과정을 따라 짧은 보정 비디오를 녹화하기만 하면, 우리의 AI가 당신(또는 당신의 팀원)처럼 말하는 생생한 디지털 버전을 생성해냅니다.
개인화된 온보딩, 고객 지원, 내부 커뮤니케이션 및 브랜드 콘텐츠에 이상적입니다—대규모로.
게다가, 수백 가지 음성 옵션과 아바타를 짝지을 수 있으며 심지어 자신의 목소리 복제본을 업로드할 수도 있습니다.
HeyGen을 사용하기 시작하는 것은 빠르고 간단합니다:
- 무료 HeyGen 계정에 가입하세요
- 주식 아바타를 선택하거나 직접 커스텀 아바타를 만드세요
- 대본을 작성하세요—우리의 AI 아바타가 완벽한 립싱크로 목소리를 내줄 겁니다
- 비디오를 사용자화하십시오 시각적 요소, 배경 음악, 애니메이션 및 브랜딩을 추가하여
- Export or publish your video anywhere: email, website, LMS, or social media
비디오를 하나 만들든 천 개를 만들든, HeyGen은 전에 없던 고품질 콘텐츠 제작을 확장할 수 있도록 도와줍니다.
네, HeyGen 아바타는 175개 이상의 언어와 방언을 구사하여 전 세계적인 커뮤니케이션, 교육, 고객 참여에 이상적입니다.
다국어 아바타가 어떻게 작동하는지 이 데모 비디오에서 확인하세요.