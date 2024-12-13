AI 아바타 생성기

말하는 아바타를 만드세요.

AI로 만든 디지털 캐릭터.

사진, 비디오, 그리고 생성 AI 아바타 중에서 선택하여 현실적이고 사용자 정의 가능한 디지털 아바타를 만드세요. 무료로 시작하여 콘텐츠, 브랜딩, 마케팅에 사용하세요.

AI 비디오 아바타

AI 아바타로 변신해서 대화를 나눠보세요.

당신처럼 말하고 움직이는 비디오를 만드세요.

너처럼 들리게

70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언으로 당신의 목소리에 맞춰 입 모양을 맞추는 아바타를 만드세요. 완벽한 현지화와 전달을 통해 전 세계 관객들에게 다가가세요.

video thumbnail

AI 포토 아바타

어떤 사진에서든 말하는 아바타를 만드세요.

목소리와 동작으로 생동감을 불어넣으세요.

모션 추가

여전히 이미지에 음성과 움직임을 추가하세요. 요구에 따라 맞춤 스크립트를 전달할 수 있는 생생한 AI 사진 아바타를 만드세요.

video thumbnail

생성적 아바타

프롬프트만으로 아바타를 생성하세요.

설명하고 AI에게 나머지를 맡기세요.

스타일

다양한 용도에 맞는 인터랙티브 아바타를 생성하세요. 모든 시나리오에 맞게 톤, 복장, 그리고 개성을 커스터마이즈하세요.

video thumbnail

AI 주식 아바타

비디오와 광고를 위한 100개 이상의 AI 아바타를 다운로드하세요.

콘텐츠나 프레젠테이션에서 바로 사용하세요.

시간을 절약하세요

촬영이나 편집을 건너뛰세요. 말하고, 행동하며, 모든 비즈니스 채널에서 즉시 프레젠테이션을 할 수 있는 아바타를 사용하세요.

video thumbnail

AI UGC 아바타 생성기

AI 아바타로 스크롤을 멈출 만한 UGC를 만드세요.

비용의 일부만으로 비디오 광고를 제작하세요.

수백 명의 창작자를 테스트하세요

인재를 고용하지 않고 수백 개의 아바타 페르소나를 배치하세요. 최고의 성과를 내는 조합을 찾기 위해 얼굴, 목소리, 그리고 어조를 테스트해보세요.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 아바타 자주 묻는 질문

AI 아바타는 인공지능을 사용하여 만들어진 사람의 초현실적 디지털 표현입니다. 이러한 아바타들은 인간과 같은 말투, 얼굴 표정, 그리고 제스처를 구사할 수 있어, 확장 가능한 비디오 제작, 가상 커뮤니케이션, 디지털 콘텐츠에 이상적입니다.

At HeyGen, our AI avatars are built with consented data from real actors and talent. We ensure ethical AI practices by compensating actors for each video generated with their likeness, combining cutting-edge generative AI with responsible content creation.

👉 전통적인 비디오 제작과 비교해보세요 →

An AI avatar generator is a powerful tool that transforms text into lifelike video content using digital avatars. With HeyGen, you can instantly create studio-quality videos without the need for cameras, actors, or editing software.

마케팅 비디오, 교육 모듈, 제품 설명, 또는 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하든—HeyGen의 AI 아바타 생성기가 모든 작업을 더 빠르고 대규모로 수행하는 데 도움을 줍니다.

마케팅, 교육 등을 위한 사용 사례를 탐색해 보세요 →

네, HeyGen은 AI 아바타 생성, 음성 추가, 짧은 비디오 제작을 위한 무료 버전을 제공합니다. 프리미엄 플랜은 HD 및 4K 렌더링, 맞춤 설정, 상업적 사용과 같은 고급 기능을 잠금 해제합니다.

👉 무료 플랜과 프리미엄 플랜에 포함된 내용을 확인하세요 →

물론입니다. HeyGen을 사용하면 개인 맞춤형 AI 아바타를 쉽게 만들 수 있습니다. 안내하는 과정을 따라 짧은 보정 비디오를 녹화하기만 하면, 우리의 AI가 당신(또는 당신의 팀원)처럼 말하는 생생한 디지털 버전을 생성해냅니다.

개인화된 온보딩, 고객 지원, 내부 커뮤니케이션 및 브랜드 콘텐츠에 이상적입니다—대규모로.

게다가, 수백 가지 음성 옵션과 아바타를 짝지을 수 있으며 심지어 자신의 목소리 복제본을 업로드할 수도 있습니다.

👉 맞춤형 아바타를 만드는 전체 가이드를 읽어보세요 →

▶️ YouTube에서 빠른 데모를 시청하세요 →

HeyGen을 사용하기 시작하는 것은 빠르고 간단합니다:

  1. 무료 HeyGen 계정에 가입하세요
  2. 주식 아바타를 선택하거나 직접 커스텀 아바타를 만드세요
  3. 대본을 작성하세요—우리의 AI 아바타가 완벽한 립싱크로 목소리를 내줄 겁니다
  4. 비디오를 사용자화하십시오 시각적 요소, 배경 음악, 애니메이션 및 브랜딩을 추가하여
  5. Export or publish your video anywhere: email, website, LMS, or social media

비디오를 하나 만들든 천 개를 만들든, HeyGen은 전에 없던 고품질 콘텐츠 제작을 확장할 수 있도록 도와줍니다.

👉 단계별 튜토리얼을 시청하세요 →

네, HeyGen 아바타는 175개 이상의 언어와 방언을 구사하여 전 세계적인 커뮤니케이션, 교육, 고객 참여에 이상적입니다.

다국어 아바타가 어떻게 작동하는지 이 데모 비디오에서 확인하세요.

