AI 리얼리스틱 립싱크로 관객과 교감하세요

AI 기반 립싱크는 더빙 콘텐츠에 이상적이며, 애니메이션 아바타를 더 표현력 있게 만들고, 진정성과 정확성이 중요한 비디오를 만드는 데에 적합합니다. 수동 조정에만 의존하는 대신, HeyGen은 프로세스를 자동화하여 몇 초 안에 매우 정확하고 자연스러운 결과를 얻을 수 있도록 합니다. BBC 뉴스는 딥페이크에 대한 보도에서 HeyGen의 AI 립싱크 기능이 사용자가 커스텀 아바타를 사용하는 딥페이크 기술이든 실제 인간의 영상이든, 모든 단어가 입 모양과 완벽하게 동기화되도록 보장한다는 점을 강조합니다. Zapier 통합을 통해 여러 프로젝트에 걸쳐 립싱크를 자동화할 수 있어 콘텐츠 제작을 더 빠르고 효율적으로 만듭니다.