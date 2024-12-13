AI 비디오 제작

AI 립싱크 비디오 만들기

HeyGen의 놀라운 AI 립싱크 도구를 사용하여 완벽한 입 모양으로 어떤 비디오에도 목소리를 동기화하세요. 수동 편집이나 재촬영 없이 현실적인 다국어 AI 립싱크 비디오를 만드세요.

video thumbnail

AI 비디오 제작

AI 립싱크로 여러분의 비디오를 향상시키세요

편집에 수많은 시간을 들이지 않고도 AI 립싱크로 여러분의 비디오를 개선하고 싶으신가요? HeyGen의 AI 립싱크를 사용하면, 어떤 아바타나 실제 인물이든 여러분의 비디오에서 여러 언어로 유창하고 자연스럽게 말하게 할 수 있습니다. 인공지능 생성 비디오에 우리의 AI 립싱크 기능을 통합하든, 영상에 더빙을 하든, HeyGen은 동기화에서 정밀함을 제공합니다. 콘텐츠 제작자, 교육자, 마케터, 또는 영화 제작자이든, AI 립싱크는 여러분의 비디오에 놀라운 음성 동기화를 제공하여 관객을 감동시킬 것입니다.

HeyGen 얼굴 교체 아바타를 다양한 여성 AI 배우들과 컬러 카드로 제공합니다.HeyGen 얼굴 교체 아바타를 다양한 여성 AI 배우들과 컬러 카드로 제공합니다.

AI 비디오 제작

AI 립싱크를 위한 모범 사례

현실적이고 부드러운 AI 기반 립싱크를 달성하려면 다음 단계를 따르세요:

  • 고품질 음성 선택하기 – 175개 이상의 언어에서 300개 이상의 AI 음성 중에서 자연스러운 말하기를 위해 선택하세요.
  • 명확한 오디오 입력을 확보하세요 – 깨끗하고 노이즈가 없는 오디오 파일을 업로드하거나 최상의 결과를 위해 텍스트를 음성으로 변환하세요.
  • 말하는 내용과 표정을 맞추기 - HeyGen의 AI 아바타를 사용하여 현실감을 높이는 얼굴 표정을 적용하세요.
  • AI 번역을 사용하여 다국어 립싱크하기 – 번역된 음성에 맞춰 입모양을 맞추어 더 넓은 관객층을 확보하세요.
새로운 목소리를 생성한다는 문구가 있는 화면새로운 목소리를 생성한다는 문구가 있는 화면

AI 비디오 제작

AI 리얼리스틱 립싱크로 관객과 교감하세요

AI 기반 립싱크는 더빙 콘텐츠에 이상적이며, 애니메이션 아바타를 더 표현력 있게 만들고, 진정성과 정확성이 중요한 비디오를 만드는 데에 적합합니다. 수동 조정에만 의존하는 대신, HeyGen은 프로세스를 자동화하여 몇 초 안에 매우 정확하고 자연스러운 결과를 얻을 수 있도록 합니다. BBC 뉴스는 딥페이크에 대한 보도에서 HeyGen의 AI 립싱크 기능이 사용자가 커스텀 아바타를 사용하는 딥페이크 기술이든 실제 인간의 영상이든, 모든 단어가 입 모양과 완벽하게 동기화되도록 보장한다는 점을 강조합니다. Zapier 통합을 통해 여러 프로젝트에 걸쳐 립싱크를 자동화할 수 있어 콘텐츠 제작을 더 빠르고 효율적으로 만듭니다.

참여도를 높이라는 문구가 있는 비디오참여도를 높이라는 문구가 있는 비디오

어떻게 작동하나요?

4단계로 완벽하게 동기화된 비디오 만들기

AI가 구동하는 정확한 다국어 립싱크로 여러분의 비디오를 생생하게 만드세요.

1단계

텍스트 입력 또는 오디오 업로드

깨끗한 오디오 파일로 시작하거나 스크립트를 입력하세요—HeyGen은 음성 및 텍스트 음성 변환을 모두 지원합니다.

video thumbnail

2단계

아바타를 선택하세요

인공지능 아바타를 말하게 하거나 실제 인간 영상에 입모양을 맞춰 생생한 전달을 해보세요.

video thumbnail

3단계

AI 음성을 선택하거나 실제 영상을 업로드하세요

당신의 톤과 대상 청중에 맞는 175개 이상의 언어에서 300개 이상의 목소리를 선택하세요.

video thumbnail

4단계

동기화된 비디오를 생성하고 공유하세요

HeyGen은 입술, 목소리, 그리고 얼굴 표정을 자동으로 동기화하여—몇 초 안에 내보내고 공유할 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 비디오 생성기 FAQ

AI 립싱크 기술이란 무엇인가요?

AI 립싱크 기술은 인공지능을 사용하여 주어진 오디오 트랙과 비디오 속 입 모양을 동기화시켜 수작업 애니메이션 없이도 현실적인 동기화를 보장합니다. HeyGen과 같은 플랫폼을 통해 쉽게 현실적인 AI 립싱크 비디오를 탐색하고 만들 수 있습니다무료로 가입하여.

AI 립싱크는 어떻게 작동하나요?

고급 AI 도구들은 다양한 언어와 악센트에 맞춰 입술과 얼굴 움직임을 추적하는 머신 러닝을 활용하여, 매끄러운 비디오 더빙과 현지화를 가능하게 합니다. 더 자세한 정보를 원하신다면, AI 비디오 제작 기술을 이용한 효율적인 비디오 제작 방법을 알아보실 수 있습니다.

AI 립싱크의 응용 분야는 무엇인가요?

AI 립싱크는 비디오 번역, 대화 교체, 콘텐츠 개인화, 음성 복제 및 애니메이션 효율성 향상을 위해 사용됩니다. 이러한 다양한 응용 프로그램은 HeyGen과 같은 정교한 플랫폼을 통해 접근할 때 특히 미디어 프로젝트를 크게 향상시킬 수 있습니다.

AI 립싱크 비디오를 어떻게 만드나요?

AI 립싱크 비디오를 만들려면 비디오를 업로드하고 오디오를 선택하거나 업로드한 후 설정을 조정하고 완성된 제품을 다운로드하세요. HeyGen은 이 과정을 자동화하여 쉽고 직관적인 경험을 제공합니다.

AI 립싱크는 여러 언어와 문자를 처리할 수 있나요?

네, 현대 AI 립싱크 도구는 다국어 콘텐츠와 다중 캐릭터 장면을 지원하여 현지화와 스토리텔링에 이상적입니다. HeyGen의 플랫폼은 이것을 가능하게 할 뿐만 아니라 70개 이상의 언어를 지원하며 매끄럽게 작동합니다.

AI 립싱크를 위한 무료 도구가 있나요?

네, 일부 플랫폼들은 AI 입 모양 동기화 비디오 제작을 위한 무료 또는 체험 버전을 제공하며, HeyGen은 이러한 기능을 무료로 탐색해볼 수 있는 플랫폼 중 하나입니다.

주목할 만한 AI 립싱크 튜토리얼은 무엇인가요?

최근 Dzine AI가 YouTube에서 실감 나는 대화 영상을 만드는 방법을 보여주는 튜토리얼을 게시했습니다. 이는 입 모양과 표정이 동기화된 영상을 만들 수 있게 하여, HeyGen과 같은 플랫폼을 사용하여 매력적인 콘텐츠를 만드는 데 있어 훌륭한 자료가 됩니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

