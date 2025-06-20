브랜드가 자연스럽게 녹아드는 AI 제품 배치 영상 제작기

HeyGen을 사용해 영상 속에 자연스럽고 현실감 있는 AI 제품 배치를 구현하세요. 재촬영이나 프레임별 수동 편집 없이, 의도와 맥락에 잘 어울리는 장면에 제품을 삽입하면서도 스토리텔링의 진정성과 브랜드 안전성을 유지할 수 있습니다.

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세계 최고의 기업들이 HeyGen을 신뢰합니다
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Branded content and sponsorships

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Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

마케팅 및 광고 동영상

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Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

E-commerce product storytelling

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Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

인플루언서 및 크리에이터 파트너십

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Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

Training and internal demos

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Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

Localization and global campaigns

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Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

Why HeyGen is the Best AI Product Placement Video Maker

HeyGen brings product placement into the AI video generation era, revolutionizing traditional methods with AI tools. Instead of forced overlays or obvious inserts, it places products in ways that align with scene context, viewer attention, and narrative flow, enhancing product integration.

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Designed for realism and trust

AI product placement works only when it feels natural. HeyGen focuses on believable positioning so products blend into scenes without breaking immersion.

기존 배치 워크플로보다 더 빠르게

협상, 재촬영, 수동 편집은 건너뛰세요. AI가 디지털로 배치 작업을 처리해 제작 시간을 몇 주에서 몇 분으로 단축합니다.

Built for modern content formats

짧은 소셜 클립부터 긴 브랜디드 영상까지, 게재 위치가 형식·프레이밍·템포에 맞춰 자동으로 최적화됩니다.

상황 인지형 제품 삽입

HeyGen은 제품을 배치하기 전에 장면 환경, 카메라 각도, 시각적 흐름을 분석하여 최적의 통합을 보장합니다. 이를 통해 제품이 부자연스럽게 떠 있는 것이 아니라, 논리적으로 어울리는 위치에 나타나도록 합니다. 그 결과는 광고 같지 않고, 자연스럽게 녹아든 느낌을 줍니다.

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image to video

브랜드 안전성을 고려한 시각적 정렬

Products are placed with controlled scale, lighting, and positioning to match the surrounding scene, akin to professional product photos. This protects brand perception while avoiding exaggerated or distracting visuals. Every placement supports credibility and viewer trust, which is crucial for successful product images.

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A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Script and scene driven placement

제품 배치는 대본이나 장면의 의도에 따라 조정되어, 제품 이미지가 자연스럽게 통합되도록 할 수 있습니다. 제품이 강조되어야 하는지, 배경에 은은하게 보여야 하는지, 혹은 미묘하게 언급만 되어야 하는지에 따라, AI가 노출 정도를 조절해 제품 사진의 품질을 향상시킵니다. 이를 통해 메시지가 캠페인 목표와 일관되게 유지됩니다.

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Voice cloning

캠페인 전반에 걸친 유연한 재활용

한 번 제품을 배치해 두면, 동일한 장면을 여러 영상이나 다양한 버전에서 재사용할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 AI 도구 덕분에 제품 배치 작업이나 제작 세팅을 반복하지 않고도 캠페인을 확장할 수 있습니다.

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motion graphics photos to video

품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다

귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.

Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
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비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은, 매주 찍고 있던 영화가 하나 있었는데, 어느 순간 우리가 깨달은 거예요. 내가 직접 대본을 써서 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 말이죠."

Roger Hirst, 공동 창업자
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워크데이
"HeyGen에서 제가 가장 좋아하는 점은 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없다는 거예요. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 지금 가진 자원만으로도 훨씬 더 많은 일을 해낼 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
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작동 방식

AI 제품 배치 동영상 메이커 사용 방법

속도와 제어에 최적화된 간소화된 워크플로를 통해 AI 제품 배치 영상을 제작하세요.

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1단계

동영상을 업로드하거나 생성하세요

기존 동영상으로 시작하거나 HeyGen의 AI 동영상 도구를 사용해 새로 생성하세요.

2단계

제품과 목적 정의

장면에서 원하는 제품, 배치 목표, 그리고 노출 수준을 지정하세요.

3단계

AI 배치 적용

HeyGen은 장면의 맥락, 조명, 원근감을 활용해 제품을 삽입하여 현실감을 높입니다.

4단계

검토 및 내보내기

배치를 미리 확인하고 필요하면 조정한 뒤, 최종 영상을 내보내세요.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

자주 묻는 질문 (FAQ)

AI 제품 배치는 무엇인가요?

  1. AI 제품 배치는 실제 소품이나 재촬영 없이도 영상 속에 제품을 현실적이고 문맥에 맞게 디지털로 삽입하는 기술로, AI 비디오 생성기를 사용합니다.

배치는 얼마나 현실적인가요?

배치는 장면의 조명, 크기, 원근감에 맞춰 설계되어, 효과적인 제품 사진처럼 환경의 자연스러운 일부처럼 느껴지도록 합니다.

제품의 노출 정도를 제가 조절할 수 있나요?

네. AI 도구를 사용해 장면 안에서 제품이 은은하게 보일지, 보조적으로 배치될지, 아니면 눈에 띄게 강조될지를 조정할 수 있습니다.

이것은 짧은 영상과 긴 영상 모두에 사용할 수 있나요?

AI 제품 배치는 소셜 클립, 광고, 설명 영상은 물론 더 긴 브랜디드 콘텐츠까지 다양한 형식 전반에서 작동합니다.

배치는 나중에 수정할 수 있나요?

네. 제품이나 포지셔닝은 영상을 다시 제작하지 않고도 디지털 방식으로 변경할 수 있습니다.

이것은 협찬(스폰서드) 콘텐츠에 적합한가요?

네. 많은 팀이 진정성과 시청자의 신뢰가 중요한 스폰서십에서 AI 제품 사진을 활용해 AI 제품 배치를 사용하고 있습니다.

영상 편집 실력이 꼭 필요한가요?

아니요. 이 과정은 안내에 따라 진행되며, 수동 합성이나 고급 편집 도구가 필요하지 않습니다.

누가 AI 제품 배치를 사용해야 하나요?

전통적인 제작 과정의 복잡함 없이도 확장 가능하고 현실감 있는 제품 노출을 원하는 브랜드, 크리에이터, 에이전시, 그리고 마케터들이 가장 큰 혜택을 얻습니다.

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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

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