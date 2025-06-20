HeyGen은 제품을 배치하기 전에 장면 환경, 카메라 각도, 시각적 흐름을 분석하여 최적의 통합을 보장합니다. 이를 통해 제품이 부자연스럽게 떠 있는 것이 아니라, 논리적으로 어울리는 위치에 나타나도록 합니다. 그 결과는 광고 같지 않고, 자연스럽게 녹아든 느낌을 줍니다.