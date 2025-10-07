HeyGen logo

AI 소셜 미디어 광고 생성기: 즉시 광고 게시

제품 URL, 짧은 스크립트 또는 몇 장의 이미지로 시작하여 피드, 릴스, 스토리, 쇼츠용으로 완성된 소셜 광고를 받아보세요. HeyGen은 카피, 비주얼, 보이스오버, 종횡비, 일괄 내보내기를 자동화하여 촬영이나 수동 편집 없이 팀이 더 많은 승리하는 크리에이티브를 생산할 수 있도록 도와줍니다.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요

아바타를 선택하세요
생성 후 립싱크 적용됨
스크립트를 입력하세요
아무 언어로나 입력하세요
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
신속한 캠페인 론칭

신속한 캠페인 론칭

번개 세일이나 제품 출시가 있으신가요? URL과 간단한 설명을 여러 광고 변형으로 빠르게 전환하여 수요가 높을 때 바로 유료 캠페인을 시작하세요.

카탈로그 규모의 창의적인 제작

카탈로그 규모의 창의적인 제작

대량의 SKU에 대해 일관되고 고품질의 광고를 생성하기 위해 제품 데이터를 템플릿에 매핑하고 각 플랫폼에 맞게 내보내는 일괄 작업 프로세스를 사용합니다.

지역화된 광고 롤아웃

지역화된 광고 롤아웃

새로운 시장을 위해 스크립트를 번역하고, 음성 녹음을 다시 생성하며, 동기화된 캡션을 제작하여 글로벌 광고 캠페인을 재촬영 없이 출시하세요.

짧은 형식의 소셜 테스팅

짧은 형식의 소셜 테스팅

Reels, TikTok, Shorts 등에서 광고 캠페인 초기 참여를 극대화하기 위해 강력한 훅과 읽기 쉬운 캡션으로 수직적이고 강렬한 편집을 만드세요.

리타게팅 및 개인화된 크리에이티브

리타게팅 및 개인화된 크리에이티브

대상 고객 세그먼트에 맞춤 메시지를 제작하여 할인, 사회적 증명 또는 제품의 특징을 강조함으로써 유입된 트래픽의 전환율을 높이세요.

대행사와 클라이언트 전달

대행사와 클라이언트 전달

재사용 가능한 템플릿, 고정된 브랜드 요소, 그리고 고객이 즉시 업로드하고 테스트할 수 있는 수출 준비가 된 번들을 사용하여 브랜드에 맞는 광고 라이브러리를 빠르게 제공하세요.

HeyGen이 최고의 AI 소셜 미디어 광고 생성기인 이유

HeyGen은 빠른 생성, 플랫폼 인식 템플릿, 그리고 성능 중심의 워크플로우를 결합하여 마케터와 창작자들이 일관성과 속도를 유지하며 소셜 캠페인을 확장할 수 있게 해주며, 효과적인 광고를 만듭니다. 다양한 변형을 생성하고, 빠르게 현지화하며, 체계적으로 테스트하여 비용을 낮추고 전환을 증가시키는 승리하는 광고를 찾아냅니다.

몇 분 안에 간략한 내용에서 출판 준비 완료까지

URL을 붙여넣거나 짧은 요약을 입력하면 HeyGen이 훅, 장면 및 전체 광고를 작성하여 느린 촬영 및 편집 주기를 피할 수 있습니다. 유료 소셜 캠페인을 더 빠르게 시작하고 승자에 대해 반복하세요.

모든 배치와 형식에 적합하게 제작되었습니다

세로, 정사각형, 그리고 가로 배치를 위한 자동 크기 조정, 캡션, 그리고 속도 조절 기능. HeyGen의 프리셋은 Reels, Shorts, Stories, 그리고 피드 배치를 위해 읽기 쉬운 캡션과 플랫폼에 적합한 속도를 보장합니다.

더 많은 아이디어를 시험해보고, 덜 쓰세요

다양한 훅, CTA 및 시각적 요소를 가진 수십 가지 변형을 일괄 생성합니다. A/B 테스팅을 위해 내보내기를 정리하여 성과 팀이 높은 ROI를 가진 창의적인 작업을 분리하고 효과적인 것을 확장합니다.

어떤 제품 페이지에서도 광고 생성으로의 링크

제품이나 랜딩 페이지 URL을 붙여넣으면 HeyGen이 핵심 이미지, 사양, 메시지를 추출하여 Facebook 광고용 스토리보드를 만듭니다. 비디오 및 이미지 흐름도 링크는 페이지 콘텐츠를 광고 준비 장면으로 매핑하여 수동 구성 시간을 절약하고 제품 세부 정보를 보존합니다.

안경을 쓴 웃고 있는 남자와 작은 장치에 컬러풀한 버튼들이 있는 "+ 제품 추가" 팝업 창이 보입니다.

AI 복사 및 창의적인 짝짓기

HeyGen은 소셜 의도에 맞춘 헤드라인, 주요 텍스트, 그리고 CTA를 작성하고 생성된 시각 자료 및 제안된 훅과 함께 제공합니다. 다양한 복사본 변형이 시각적 옵션과 짝을 이루어 클릭 및 전환을 최적화하기 위해 테스트 가능한 개념 세트를 생성하는 데 AI 도구를 사용합니다.

선글라스를 착용한 사람이 나오는 AI 비디오 생성 인터페이스, "1분짜리 비디오 광고 만들기|"라는 프롬프트, 그리고 "+ 제품 추가" 아래에 있는 검은 선글라스 제품 이미지.

현실적인 아바타, 음성 복제, 그리고 UGC 스타일

AI 아바타를 선택하고, 당신의 목소리를 업로드하거나, UGC 스타일의 대변인이나 광고 창작물을 위한 시네마틱 프레젠터를 만들기 위해 음성 모델을 사용하세요. 비디오 광고에서 자연스러운 립싱크와 감정 조절 기능이 화면 속 인재를 촬영 없이도 진정성 있게 느껴지게 합니다.

음성 복제

플랫폼 사전 설정 및 내보내기 번들

브랜드 키트를 적용하고 캡션 배치, 안전 영역, 압축 설정을 처리하는 플랫폼 프리셋을 선택하세요. 광고 관리자와 소셜 업로드에 적합한 MP4, 썸네일, SRT 파일로 구성된 번들을 정리하여 내보내세요.

SCORM 1.2가 선택된 SCORM 내보내기 옵션이 표시된 사용자 인터페이스와 옆에 웃고 있는 남자.

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

미로
"그것은 저와 같이 시각적 스토리텔링 매체에 있어서 창의성을 발휘할 수 있도록 우리 작가들에게 권한을 부여했습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 이유는 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없기 때문입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
작동 원리

AI 소셜 미디어 광고 생성기 사용 방법

아이디어에서 출판된 광고 자산으로 가기 위한 네 가지 명확한 단계를 따르세요.

1단계

소스를 추가하세요

제품 URL을 붙여넣기, 이미지를 업로드하거나 짧은 스크립트를 입력하세요. HeyGen은 메시징, 시각 자료 및 주요 사양을 추출하여 캠페인을 위한 초기 광고 크리에이티브를 작성합니다.

2단계

포맷과 크리에이티브 방향을 선택하세요

AI 광고를 위한 종횡비, 시각적 스타일, 음성 또는 아바타 옵션을 선택하세요. 로고, 글꼴, 색상을 일관되게 유지하려면 브랜드 키트를 적용하세요.

3단계

변형을 생성하고 다듬기

다양한 훅, CTA 및 시각 자료를 사용하여 여러 개의 초안을 작성하세요. 나란히 미리보기를 하고, 복사본이나 이미지를 수정한 다음, 테스트를 위한 대체 버전을 다시 생성하세요.

4단계

캠페인을 내보내고 실행하기

각 배치에 맞게 포맷된 MP4, 썸네일, SRT를 다운로드하거나 광고 관리자를 위한 정리된 번들을 내보내세요. 광고 플랫폼에 업로드한 후 광고 캠페인에 대한 체계적인 테스팅을 시작하세요.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 소셜 미디어 광고 생성기가 무엇이며 HeyGen이 어떻게 사용하나요?

AI 소셜 미디어 광고 생성기는 URL, 스크립트 또는 이미지와 같은 간단한 입력으로부터 광고 문안, 시각 자료, 그리고 포맷된 비디오나 이미지 자산을 자동으로 생성합니다. HeyGen은 텍스트에서 비디오로, 이미지에서 비디오로, 아바타, 그리고 브랜드 키트를 결합하여 촬영 없이도 출시 준비가 완료된 크리에이티브 제작물을 생산합니다.

HeyGen이 여러 플랫폼에 대한 광고를 한 번에 만들 수 있나요?

네. Reels, TikTok, 인스타그램 피드, 스토리, 유튜브 쇼츠 등을 위한 출력 프리셋을 선택하세요. HeyGen은 각 배치에 맞게 자동으로 크기를 조정하고, 자막을 다시 만들며, 속도를 최적화합니다.

HeyGen을 사용하기 위해 디자인이나 카피 능력이 필요한가요?

아니요. HeyGen은 설득력 있는 헤드라인, 주요 텍스트, 그리고 CTA를 작성하고 이를 시각적 템플릿과 짝지어줍니다. 결과물을 다듬을 수 있지만, 기본 초안은 플랫폼의 모범 사례를 충족하도록 만들어져 있습니다.

대규모 카탈로그에 대한 배치 생성이 어떻게 작동하나요?

제품 피드 또는 CSV 데이터를 템플릿에 매핑하고 HeyGen이 SKU별로 광고를 생성하여 일관된 브랜딩과 파일 이름을 적용함으로써 수백 개의 크리에이티브를 효율적으로 배포할 수 있습니다.

다른 나라와 언어에 맞게 광고를 현지화할 수 있나요?

네. 비디오 번역기를 사용하여 스크립트를 번역하고, 음성을 재생성하며, 현지화된 비디오 광고가 다시 녹음할 필요 없이 원어민처럼 느껴지도록 동기화된 자막을 제작하세요.

HeyGen이 A/B 테스팅과 최적화를 어떻게 지원하나요?

HeyGen은 구조화된 테스트를 위한 변형 세트를 정리하고, 대상 청중 조합을 제안하며, 실험을 실행하고 빠르게 최고 성능을 내는 요소와 시각 자료를 식별할 수 있도록 깔끔한 내보내기 번들을 생성합니다.

어떤 브랜드 관리 기능이 있나요?

로고, 글꼴, 색상이 포함된 브랜드 키트를 업로드하세요. 실수로 편집되는 것을 방지하고 팀 및 클라이언트 계정 간 시각적 일관성을 유지하기 위해 요소를 잠그세요.

어떤 내보내기 형식이 지원되나요?

HeyGen은 MP4 비디오, 고해상도 PNG, SRT/VTT 자막 파일 및 광고 관리자와 캠페인 업로드를 위해 정리된 zip 번들을 내보냅니다.

HeyGen 광고가 플랫폼 정책을 준수하고 있습니까?

HeyGen은 종횡비, 자막 가독성 및 일반 텍스트 제한과 같은 플랫폼 형식화 최고의 관행을 따릅니다. 최종 정책 준수 및 광고 승인은 광고주의 책임입니다.

HeyGen으로 제작된 창작물의 소유자는 누구인가요?

당신은 만든 비디오와 자산에 대한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 라이선스가 부여된 자원을 사용하며 생성된 결과물은 상업적 사용을 위해 제공됩니다. AI 광고에 업로드하는 제3자 콘텐츠가 필요한 권리를 갖추고 있는지 확인하세요.

AI 도구 더 탐색해보세요

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

AI 비디오 생성기비디오 번역기텍스트에서 비디오로오디오를 비디오로립 싱크 AI페이스스왑 비디오AI 음성 생성기AI UGC 광고비디오로 가는 URL스크립트에서 비디오로AI 바이럴 릴 생성기AI 아바타 생성기이미지에서 비디오로음성 복제유튜브 비디오 번역기비디오 아바타AI 유튜브 비디오 메이커AI 틱톡 비디오 생성기AI 자막 생성기비디오에 텍스트 추가AI 자막 생성기비디오 스크립트 생성기텍스트를 음성으로 변환하는 아바타비디오에 이모티콘 추가하기비디오에 사진 추가

HeyGen으로 창작을 시작하세요

AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.

CTA background