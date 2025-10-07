HeyGen이 최고의 AI 소셜 미디어 광고 생성기인 이유

HeyGen은 빠른 생성, 플랫폼 인식 템플릿, 그리고 성능 중심의 워크플로우를 결합하여 마케터와 창작자들이 일관성과 속도를 유지하며 소셜 캠페인을 확장할 수 있게 해주며, 효과적인 광고를 만듭니다. 다양한 변형을 생성하고, 빠르게 현지화하며, 체계적으로 테스트하여 비용을 낮추고 전환을 증가시키는 승리하는 광고를 찾아냅니다.