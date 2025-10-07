제품 URL, 짧은 스크립트 또는 몇 장의 이미지로 시작하여 피드, 릴스, 스토리, 쇼츠용으로 완성된 소셜 광고를 받아보세요. HeyGen은 카피, 비주얼, 보이스오버, 종횡비, 일괄 내보내기를 자동화하여 촬영이나 수동 편집 없이 팀이 더 많은 승리하는 크리에이티브를 생산할 수 있도록 도와줍니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
번개 세일이나 제품 출시가 있으신가요? URL과 간단한 설명을 여러 광고 변형으로 빠르게 전환하여 수요가 높을 때 바로 유료 캠페인을 시작하세요.
대량의 SKU에 대해 일관되고 고품질의 광고를 생성하기 위해 제품 데이터를 템플릿에 매핑하고 각 플랫폼에 맞게 내보내는 일괄 작업 프로세스를 사용합니다.
새로운 시장을 위해 스크립트를 번역하고, 음성 녹음을 다시 생성하며, 동기화된 캡션을 제작하여 글로벌 광고 캠페인을 재촬영 없이 출시하세요.
Reels, TikTok, Shorts 등에서 광고 캠페인 초기 참여를 극대화하기 위해 강력한 훅과 읽기 쉬운 캡션으로 수직적이고 강렬한 편집을 만드세요.
대상 고객 세그먼트에 맞춤 메시지를 제작하여 할인, 사회적 증명 또는 제품의 특징을 강조함으로써 유입된 트래픽의 전환율을 높이세요.
재사용 가능한 템플릿, 고정된 브랜드 요소, 그리고 고객이 즉시 업로드하고 테스트할 수 있는 수출 준비가 된 번들을 사용하여 브랜드에 맞는 광고 라이브러리를 빠르게 제공하세요.
HeyGen이 최고의 AI 소셜 미디어 광고 생성기인 이유
HeyGen은 빠른 생성, 플랫폼 인식 템플릿, 그리고 성능 중심의 워크플로우를 결합하여 마케터와 창작자들이 일관성과 속도를 유지하며 소셜 캠페인을 확장할 수 있게 해주며, 효과적인 광고를 만듭니다. 다양한 변형을 생성하고, 빠르게 현지화하며, 체계적으로 테스트하여 비용을 낮추고 전환을 증가시키는 승리하는 광고를 찾아냅니다.
URL을 붙여넣거나 짧은 요약을 입력하면 HeyGen이 훅, 장면 및 전체 광고를 작성하여 느린 촬영 및 편집 주기를 피할 수 있습니다. 유료 소셜 캠페인을 더 빠르게 시작하고 승자에 대해 반복하세요.
세로, 정사각형, 그리고 가로 배치를 위한 자동 크기 조정, 캡션, 그리고 속도 조절 기능. HeyGen의 프리셋은 Reels, Shorts, Stories, 그리고 피드 배치를 위해 읽기 쉬운 캡션과 플랫폼에 적합한 속도를 보장합니다.
다양한 훅, CTA 및 시각적 요소를 가진 수십 가지 변형을 일괄 생성합니다. A/B 테스팅을 위해 내보내기를 정리하여 성과 팀이 높은 ROI를 가진 창의적인 작업을 분리하고 효과적인 것을 확장합니다.
어떤 제품 페이지에서도 광고 생성으로의 링크
제품이나 랜딩 페이지 URL을 붙여넣으면 HeyGen이 핵심 이미지, 사양, 메시지를 추출하여 Facebook 광고용 스토리보드를 만듭니다. 비디오 및 이미지 흐름도 링크는 페이지 콘텐츠를 광고 준비 장면으로 매핑하여 수동 구성 시간을 절약하고 제품 세부 정보를 보존합니다.
AI 복사 및 창의적인 짝짓기
HeyGen은 소셜 의도에 맞춘 헤드라인, 주요 텍스트, 그리고 CTA를 작성하고 생성된 시각 자료 및 제안된 훅과 함께 제공합니다. 다양한 복사본 변형이 시각적 옵션과 짝을 이루어 클릭 및 전환을 최적화하기 위해 테스트 가능한 개념 세트를 생성하는 데 AI 도구를 사용합니다.
현실적인 아바타, 음성 복제, 그리고 UGC 스타일
AI 아바타를 선택하고, 당신의 목소리를 업로드하거나, UGC 스타일의 대변인이나 광고 창작물을 위한 시네마틱 프레젠터를 만들기 위해 음성 모델을 사용하세요. 비디오 광고에서 자연스러운 립싱크와 감정 조절 기능이 화면 속 인재를 촬영 없이도 진정성 있게 느껴지게 합니다.
플랫폼 사전 설정 및 내보내기 번들
브랜드 키트를 적용하고 캡션 배치, 안전 영역, 압축 설정을 처리하는 플랫폼 프리셋을 선택하세요. 광고 관리자와 소셜 업로드에 적합한 MP4, 썸네일, SRT 파일로 구성된 번들을 정리하여 내보내세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 소셜 미디어 광고 생성기 사용 방법
아이디어에서 출판된 광고 자산으로 가기 위한 네 가지 명확한 단계를 따르세요.
제품 URL을 붙여넣기, 이미지를 업로드하거나 짧은 스크립트를 입력하세요. HeyGen은 메시징, 시각 자료 및 주요 사양을 추출하여 캠페인을 위한 초기 광고 크리에이티브를 작성합니다.
AI 광고를 위한 종횡비, 시각적 스타일, 음성 또는 아바타 옵션을 선택하세요. 로고, 글꼴, 색상을 일관되게 유지하려면 브랜드 키트를 적용하세요.
다양한 훅, CTA 및 시각 자료를 사용하여 여러 개의 초안을 작성하세요. 나란히 미리보기를 하고, 복사본이나 이미지를 수정한 다음, 테스트를 위한 대체 버전을 다시 생성하세요.
각 배치에 맞게 포맷된 MP4, 썸네일, SRT를 다운로드하거나 광고 관리자를 위한 정리된 번들을 내보내세요. 광고 플랫폼에 업로드한 후 광고 캠페인에 대한 체계적인 테스팅을 시작하세요.
AI 소셜 미디어 광고 생성기는 URL, 스크립트 또는 이미지와 같은 간단한 입력으로부터 광고 문안, 시각 자료, 그리고 포맷된 비디오나 이미지 자산을 자동으로 생성합니다. HeyGen은 텍스트에서 비디오로, 이미지에서 비디오로, 아바타, 그리고 브랜드 키트를 결합하여 촬영 없이도 출시 준비가 완료된 크리에이티브 제작물을 생산합니다.
네. Reels, TikTok, 인스타그램 피드, 스토리, 유튜브 쇼츠 등을 위한 출력 프리셋을 선택하세요. HeyGen은 각 배치에 맞게 자동으로 크기를 조정하고, 자막을 다시 만들며, 속도를 최적화합니다.
아니요. HeyGen은 설득력 있는 헤드라인, 주요 텍스트, 그리고 CTA를 작성하고 이를 시각적 템플릿과 짝지어줍니다. 결과물을 다듬을 수 있지만, 기본 초안은 플랫폼의 모범 사례를 충족하도록 만들어져 있습니다.
제품 피드 또는 CSV 데이터를 템플릿에 매핑하고 HeyGen이 SKU별로 광고를 생성하여 일관된 브랜딩과 파일 이름을 적용함으로써 수백 개의 크리에이티브를 효율적으로 배포할 수 있습니다.
네. 비디오 번역기를 사용하여 스크립트를 번역하고, 음성을 재생성하며, 현지화된 비디오 광고가 다시 녹음할 필요 없이 원어민처럼 느껴지도록 동기화된 자막을 제작하세요.
HeyGen은 구조화된 테스트를 위한 변형 세트를 정리하고, 대상 청중 조합을 제안하며, 실험을 실행하고 빠르게 최고 성능을 내는 요소와 시각 자료를 식별할 수 있도록 깔끔한 내보내기 번들을 생성합니다.
로고, 글꼴, 색상이 포함된 브랜드 키트를 업로드하세요. 실수로 편집되는 것을 방지하고 팀 및 클라이언트 계정 간 시각적 일관성을 유지하기 위해 요소를 잠그세요.
HeyGen은 MP4 비디오, 고해상도 PNG, SRT/VTT 자막 파일 및 광고 관리자와 캠페인 업로드를 위해 정리된 zip 번들을 내보냅니다.
HeyGen은 종횡비, 자막 가독성 및 일반 텍스트 제한과 같은 플랫폼 형식화 최고의 관행을 따릅니다. 최종 정책 준수 및 광고 승인은 광고주의 책임입니다.
당신은 만든 비디오와 자산에 대한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 라이선스가 부여된 자원을 사용하며 생성된 결과물은 상업적 사용을 위해 제공됩니다. AI 광고에 업로드하는 제3자 콘텐츠가 필요한 권리를 갖추고 있는지 확인하세요.
