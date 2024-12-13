HeyGen 자주 묻는 질문

자주 묻는 질문(FAQ).
HeyGen AI 비디오 및 아바타 도구에 대하여.

HeyGen의 AI 비디오 생성기, AI 아바타 생성기, 그리고 AI 번역 및 현지화 도구에 대해 알아야 할 모든 것을 찾아보세요. HeyGen을 최대한 활용하기 위해 탐색을 시작하세요.

background image

HeyGen API에 접근하는 방법은?

HeyGen은 웹 애플리케이션에서 사용할 수 있는 기능과 유사한 기능을 제공하는 API 서비스를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 자신의 워크플로우에 동일한 도구와 기능을 통합하여 사용할 수 있습니다.

HeyGen에 대하여

HeyGen은 전통적인 비디오 촬영 및 편집의 비용이 많이 드는 장벽을 없애고 사람들의 창의력을 발휘할 수 있게 하는 내장된 대화형 AI 아바타가 있는 온라인 비디오 도구입니다.

아바타를 선택하고, 원하는 스크립트를 입력한 다음 '제출'을 클릭하여 몇 분 안에 완벽한 대변인 비디오를 만드세요!

PC에서 HeyGen을 사용하면 더 좋은 경험을 할 수 있지만, 모바일 사용자를 위한 특별한 페이지를 만들어 비디오 데모를 제작할 수 있도록 했습니다.

HeyGen이 Google Chrome 브라우저를 위한 HeyGen lite 버전을 개발했으며, 이 링크를 클릭하면 추가할 수 있습니다:

HeyGen 크롬 확장 프로그램

HeyGen에서 비디오를 만드는 방법?

HeyGen에서 비디오 캔버스를 만드는 세 가지 방법이 있습니다

옵션 1: 처음부터. 웹 애플리케이션 오른쪽 상단의 '+Create Video' 버튼 위로 마우스를 가져가세요. 세로 및 가로 비디오 선택을 볼 수 있습니다.

옵션 2: 템플릿에서. 비디오 템플릿 라이브러리를 둘러보고, 필요에 맞는 것을 찾아서 '+ 이 템플릿 사용하기' 버튼을 클릭하세요.

옵션 3: 아바타에서. 저희가 제공하는 아바타 목록을 둘러보고 마음에 드는 AI 아바타를 선택하세요. 페이지에서 비디오를 생성하라는 창이 열립니다.

HeyGen 블로그의 튜토리얼

각 장면은 한 명의 캐릭터를 허용합니다. 다른 장면에서 다른 아바타를 사용하여 여러 아바타를 추가할 수 있습니다.

전환 효과는 두 장면의 접합부에서만 나타납니다. 장면 오른쪽 상단의 '...' 버튼을 클릭하면 효과를 조정할 수 있습니다.

HeyGen이 비디오 초안을 자동으로 저장하며, '비디오' 탭의 '초안' 섹션에서 찾을 수 있습니다.

오른쪽 상단의 '☑️ 제출' 버튼을 클릭하면, 비디오가 생성을 위해 제출됩니다. '비디오' 탭에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

비디오가 생성되면 'My Video' 탭에서 '다운로드' 버튼을 클릭하여 비디오를 내보낼 수 있습니다

아직 비디오를 제출하지 않았다면, 편집 화면 상단에 되돌리기 화살표 탭이 있습니다. 이전 동작을 취소하려면 그것을 클릭하세요. 비디오를 성공적으로 제출한 후에는 복제본을 만들어 편집해야 합니다. 'My Video' 탭에서 원하는 비디오의 '...' 버튼을 선택한 다음 '복제'를 클릭하세요.

처리되는 비디오의 수에 따라 달라집니다. 많은 사용자들이 동시에 비디오를 제출할 때는 평소보다 조금 더 시간이 걸릴 수 있습니다. 유료 플랜 사용자는 우선 처리 시간을 가집니다. 평소보다 훨씬 오래 걸리거나 오류가 발생하는 경우 '도움말' 버튼을 통해 문의해 주세요.

AI 아바타에 대하여

커스텀 아바타는 자동으로 생성되며 몇 분밖에 걸리지 않습니다! 스튜디오 아바타는 저희 팀이 전문적으로 큐레이션하는 것으로, 처음부터 끝까지 최대 7일이 소요될 수 있습니다.

아바타가 대본을 읽도록 애니메이션을 만들려면 AI가 처리하여 비디오를 생성해야 합니다. 오디오 미리보기는 가능하지만 아바타의 입모양 동기화와 제스처와 같은 결과물을 보려면 먼저 비디오를 제출하여 처리해야 합니다.

현재는 제스처와 동작을 제어할 수 없습니다. 대안으로, 대본이나 사용 사례에 맞는 자연스러운 제스처를 가진 아바타를 선택하거나 사용하는 방법이 있습니다.

사용자 그룹에 대한 피드백을 남겨주세요!

가격, 조건 및 개인정보 보호정책

월간 구독은 매달 결제 수단을 청구하는 반면, 연간 구독은 일년에 한 번만 청구합니다.

연간 구독의 실제 월간 비용은 월간 구독보다 적습니다.

소유권 및 저작권

HeyGen의 유료 구독자이면, HeyGen의 서비스 약관을 준수하는 한 생성한 비디오의 소유권을 갖게 됩니다. HeyGen의 무료 버전을 사용하는 경우, 생성한 비디오의 소유권은 저희가 유지하지만, HeyGen의 서비스 약관을 준수하는 한 비상업적 목적으로 그 비디오를 사용할 수 있습니다. HeyGen을 사용하여 생성된 콘텐츠의 소유권 및 사용 규칙에 대한 보다 자세한 논의는 HeyGen의 서비스 약관에서 확인하실 수 있습니다.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo