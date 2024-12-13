헤이젠이 무엇인가요?
HeyGen은 사용자가 손쉽게 고품질의 비디오를 만들 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 플랫폼입니다. 생생한 AI 아바타부터 다국어 음성 복제에 이르기까지, HeyGen은 비즈니스와 크리에이터가 콘텐츠 제작을 쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.
AI 아바타를 만드는 방법은?
당신처럼 생긴 말하는 AI 아바타로 변신하세요. 아바타가 당신의 목소리로 말하는 것뿐만 아니라 당신의 자연스러운 표정과 제스처를 완벽하게 반영하며 움직이고 행동하는 동적인 비디오를 만들어보세요.
HeyGen에 대하여
HeyGen은 전통적인 비디오 촬영 및 편집의 비용이 많이 드는 장벽을 없애고 사람들의 창의력을 발휘할 수 있게 하는 내장된 대화형 AI 아바타가 있는 온라인 비디오 도구입니다.
아바타를 선택하고, 원하는 스크립트를 입력한 다음 '제출'을 클릭하여 몇 분 안에 완벽한 대변인 비디오를 만드세요!
PC에서 HeyGen을 사용하면 더 좋은 경험을 할 수 있지만, 모바일 사용자를 위한 특별한 페이지를 만들어 비디오 데모를 제작할 수 있도록 했습니다.
HeyGen이 Google Chrome 브라우저를 위한 HeyGen lite 버전을 개발했으며, 이 링크를 클릭하면 추가할 수 있습니다:
HeyGen에서 비디오를 만드는 방법?
HeyGen에서 비디오 캔버스를 만드는 세 가지 방법이 있습니다
옵션 1: 처음부터. 웹 애플리케이션 오른쪽 상단의 '+Create Video' 버튼 위로 마우스를 가져가세요. 세로 및 가로 비디오 선택을 볼 수 있습니다.
옵션 2: 템플릿에서. 비디오 템플릿 라이브러리를 둘러보고, 필요에 맞는 것을 찾아서 '+ 이 템플릿 사용하기' 버튼을 클릭하세요.
옵션 3: 아바타에서. 저희가 제공하는 아바타 목록을 둘러보고 마음에 드는 AI 아바타를 선택하세요. 페이지에서 비디오를 생성하라는 창이 열립니다.
각 장면은 한 명의 캐릭터를 허용합니다. 다른 장면에서 다른 아바타를 사용하여 여러 아바타를 추가할 수 있습니다.
전환 효과는 두 장면의 접합부에서만 나타납니다. 장면 오른쪽 상단의 '...' 버튼을 클릭하면 효과를 조정할 수 있습니다.
HeyGen이 비디오 초안을 자동으로 저장하며, '비디오' 탭의 '초안' 섹션에서 찾을 수 있습니다.
오른쪽 상단의 '☑️ 제출' 버튼을 클릭하면, 비디오가 생성을 위해 제출됩니다. '비디오' 탭에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
비디오가 생성되면 'My Video' 탭에서 '다운로드' 버튼을 클릭하여 비디오를 내보낼 수 있습니다
아직 비디오를 제출하지 않았다면, 편집 화면 상단에 되돌리기 화살표 탭이 있습니다. 이전 동작을 취소하려면 그것을 클릭하세요. 비디오를 성공적으로 제출한 후에는 복제본을 만들어 편집해야 합니다. 'My Video' 탭에서 원하는 비디오의 '...' 버튼을 선택한 다음 '복제'를 클릭하세요.
처리되는 비디오의 수에 따라 달라집니다. 많은 사용자들이 동시에 비디오를 제출할 때는 평소보다 조금 더 시간이 걸릴 수 있습니다. 유료 플랜 사용자는 우선 처리 시간을 가집니다. 평소보다 훨씬 오래 걸리거나 오류가 발생하는 경우 '도움말' 버튼을 통해 문의해 주세요.
AI 아바타에 대하여
커스텀 아바타는 자동으로 생성되며 몇 분밖에 걸리지 않습니다! 스튜디오 아바타는 저희 팀이 전문적으로 큐레이션하는 것으로, 처음부터 끝까지 최대 7일이 소요될 수 있습니다.
아바타가 대본을 읽도록 애니메이션을 만들려면 AI가 처리하여 비디오를 생성해야 합니다. 오디오 미리보기는 가능하지만 아바타의 입모양 동기화와 제스처와 같은 결과물을 보려면 먼저 비디오를 제출하여 처리해야 합니다.
현재는 제스처와 동작을 제어할 수 없습니다. 대안으로, 대본이나 사용 사례에 맞는 자연스러운 제스처를 가진 아바타를 선택하거나 사용하는 방법이 있습니다.
가격, 조건 및 개인정보 보호정책
월간 구독은 매달 결제 수단을 청구하는 반면, 연간 구독은 일년에 한 번만 청구합니다.
연간 구독의 실제 월간 비용은 월간 구독보다 적습니다.