HeyGen에서 비디오 캔버스를 만드는 세 가지 방법이 있습니다

옵션 1: 처음부터. 웹 애플리케이션 오른쪽 상단의 '+Create Video' 버튼 위로 마우스를 가져가세요. 세로 및 가로 비디오 선택을 볼 수 있습니다.

옵션 2: 템플릿에서. 비디오 템플릿 라이브러리를 둘러보고, 필요에 맞는 것을 찾아서 '+ 이 템플릿 사용하기' 버튼을 클릭하세요.

옵션 3: 아바타에서. 저희가 제공하는 아바타 목록을 둘러보고 마음에 드는 AI 아바타를 선택하세요. 페이지에서 비디오를 생성하라는 창이 열립니다.

HeyGen 블로그의 튜토리얼