PowerPoint 프레젠테이션을 더 흥미롭고 공유하기 쉽게 만들고 싶으신가요?

HeyGen의 PPT에서 비디오로 변환 도구를 사용하면 정적인 슬라이드를 주목을 끌고 메시지를 효과적으로 전달하는 매혹적인 비디오로 변환할 수 있습니다. 비즈니스, 교육, 또는 창의적인 프로젝트에 상관없이 프레젠테이션을 비디오로 만드는 것이 이전보다 쉬워졌습니다.

HeyGen을 사용하면 프레젠테이션에 애니메이션, 음성 해설, 음악을 추가하여 슬라이드에 생명을 불어넣고 세련되고 전문적인 결과물을 제공할 수 있습니다.