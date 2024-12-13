어떻게 작동하나요?
4단계로 비디오에 더빙하기
몇 분 안에 AI를 사용하여 다국어로 입 모양이 맞는 비디오를 만드세요.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 비디오 생성기 FAQ
HeyGen은 사용자가 손쉽게 고품질의 비디오를 만들 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 플랫폼입니다. 생생한 AI 아바타부터 다국어 음성 복제에 이르기까지, HeyGen은 비즈니스와 크리에이터가 콘텐츠 제작을 쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.
2025년 G2의 '가장 빠르게 성장하는 제품 1위'로 인정받은 HeyGen은 마케팅, 영업, 교육용 비디오 제작 방식을 변화시키고 있습니다.
네! HeyGen은 사용자들이 기본 기능을 사용하여 비용 없이 비디오를 생성할 수 있는 무료 AI 비디오 생성기를 제공합니다. 고급 사용자 정의, 더 높은 품질의 내보내기 및 추가 AI 도구를 위해서는 사용자가 프리미엄 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
AI 비디오 생성기는 인공 지능을 사용하여 텍스트를 매력적인 비디오 콘텐츠로 변환합니다. 심층 학습 모델을 적용하여 현실적인 시각 효과를 생성하고, 음성을 자동으로 더빙하며, 동작을 동기화하여 비디오 제작을 빠르고 수월하게 만듭니다.
AI 아바타는 인간의 말투와 표정을 모방하여 비디오에 개인적인 감성을 더합니다. 카메라 앞에 직접 나타날 필요 없이 마케팅, 교육, 오락을 위한 전문적이고 매력적인 프레젠테이션을 보장합니다.
네! HeyGen은 사용자가 음성 녹음과 AI 아바타, 자막, 그리고 다이나믹한 비주얼을 결합하여 오디오를 비디오로 변환할 수 있게 해줍니다. 단순히 오디오 파일을 업로드하고 비디오 스타일을 선택한 다음, AI가 몇 분 안에 세련된 비디오를 생성하도록 하세요.
물론입니다. 텍스트-투-비디오 AI는 기업이 스크립트를 전문적인 프레젠테이션으로 변환할 수 있게 해줍니다. 이는 촬영 장비나 제작 팀이 필요 없는 교육 자료, 제품 데모, 설명 비디오에 이상적입니다.
AI 음성 복제는 화자의 어조와 스타일을 복제하여 번역된 비디오가 진정성을 유지하도록 합니다. 고급 AI 모델은 발음과 감정적 어조를 가능한 한 원본 목소리와 일치하도록 조정합니다.
AI 비디오 번역은 음성 동기화를 유지하면서 비디오를 여러 언어로 자동 변환하여 콘텐츠의 도달 범위를 확장합니다. 이는 글로벌 마케팅, 전자 학습, 콘텐츠 현지화에 널리 사용됩니다.
AI가 생성한 비디오는 제작 시간과 비용을 크게 줄여주어 콘텐츠 제작을 더 효율적으로 만듭니다. 비록 고예산 영화 제작을 완전히 대체하지는 못하지만, 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠를 위한 훌륭한 대안이 됩니다.
네, AI 아바타는 브랜드 정체성에 맞게 다양한 의상, 배경, 목소리 옵션으로 개인화할 수 있습니다. 기업들은 자신들의 전문적인 톤이나 캠페인 미학에 맞는 아바타를 만들 수 있습니다.
선도하는 AI 비디오 플랫폼들은 보안을 우선시하며, 아바타와 생성된 콘텐츠가 윤리 지침을 준수하도록 합니다. 투명성, 사용자 동의, 그리고 책임 있는 AI 개발은 윤리적인 AI 비디오 생성을 유지하는데 있어 핵심 요소입니다.