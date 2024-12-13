AI로 고효율 틱톡 비디오 제작하기

제품 전시부터 트렌드 중심의 스토리까지, HeyGen은 창작자, 마케터, 그리고 기업가들이 볼 수 있는 틱톡 비디오를 제작할 수 있도록 돕습니다. AI 아바타, 음성 오버, 자동 자막 기능을 사용하여 편집 소프트웨어 없이도 빠르게 무제한 틱톡 비디오를 생성할 수 있습니다.

CapCut, Simplified, 또는 InVideo와 같은 도구를 사용해 보셨나요? HeyGen은 AI 자동화와 TikTok용으로 제작된 무얼굴 비디오 생성을 통해 이를 더욱 간단하게 만들어줍니다.