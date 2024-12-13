고객 사례

trivago가 HeyGen을 사용하여 30개 시장에서 TV 광고를 현지화한 방법

Trivago는 제작 시간을 단축하고 비용을 절감하며 전 세계적으로 일관된 브랜드 이미지를 유지하면서 30개 시장에서 광고를 더 빠르게 현지화하기 위해 HeyGen을 사용했습니다.

video thumbnail

마케팅UGC Ads

선호하는

Favoured가 콘텐츠 제작을 확장하기 위해 HeyGen의 AI 비디오 기능을 활용한 이유를 알아보세요. 이로 인해 더 철저한 창의적 테스팅과 더 효과적인 캠페인이 가능해졌습니다.

마케팅Video Translation

Trivago

trivago가 HeyGen AI 번역기를 활용하여 후반 작업 시간을 절반으로 줄이고, 3-4개월을 절약하며, 30개 시장에 효율적으로 광고를 지역화하는 방법을 발견하세요.

마케팅Avatar Video

Tomorrow.io

Tomorrow.io가 사용자 참여도와 예보 기능을 향상시키기 위해 HeyGen AI 기술을 활용하여 기상 데이터 시각화를 탐구한 방법을 살펴보세요. 저희 웹사이트를 방문해 주세요.

훈련Avatar Video

시뮬레이션 소프트웨어

새로운 약물이 인체 내에서 어떻게 상호 작용할지를 연구하고 정확히 예측하는 것과 관련하여, 도구들은 시간을 단축하고 실패율을 줄이는 데 중추적인 역할을 합니다.

내부 커뮤니케이션Personalized Video

퍼블리시스 그룹

Publicis Groupe가 HeyGen의 AI 기반 비디오 도구를 활용하여 디지털 커뮤니케이션을 강화하고 캠페인을 위한 콘텐츠 제작을 효율화하는 방법을 알아보세요.

내부 커뮤니케이션Video Translation

뷔르트 그룹

HeyGen을 사용하여 Würth는 10개 이상의 언어로 전문적이고 AI 기반의 비디오를 제작하여 직원 교육 및 글로벌 팀과의 소통 방식을 변화시키고 있습니다.

HeyGen: 미래의 대화

한 번 생성하고 전 세계에 배포하세요. AI 기반 비디오 생성을 통해 현실적인 표정, 제스처, 그리고 목소리의 진정성을 유지하면서 다양한 언어로 무제한 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

