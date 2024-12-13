수많은 사용자가 신뢰하는
Favoured가 콘텐츠 제작을 확장하기 위해 HeyGen의 AI 비디오 기능을 활용한 이유를 알아보세요. 이로 인해 더 철저한 창의적 테스팅과 더 효과적인 캠페인이 가능해졌습니다.
마케팅Video Translation
Trivago
trivago가 HeyGen AI 번역기를 활용하여 후반 작업 시간을 절반으로 줄이고, 3-4개월을 절약하며, 30개 시장에 효율적으로 광고를 지역화하는 방법을 발견하세요.
마케팅Avatar Video
Tomorrow.io
Tomorrow.io가 사용자 참여도와 예보 기능을 향상시키기 위해 HeyGen AI 기술을 활용하여 기상 데이터 시각화를 탐구한 방법을 살펴보세요. 저희 웹사이트를 방문해 주세요.
훈련Avatar Video
시뮬레이션 소프트웨어
새로운 약물이 인체 내에서 어떻게 상호 작용할지를 연구하고 정확히 예측하는 것과 관련하여, 도구들은 시간을 단축하고 실패율을 줄이는 데 중추적인 역할을 합니다.
내부 커뮤니케이션Personalized Video
퍼블리시스 그룹
Publicis Groupe가 HeyGen의 AI 기반 비디오 도구를 활용하여 디지털 커뮤니케이션을 강화하고 캠페인을 위한 콘텐츠 제작을 효율화하는 방법을 알아보세요.