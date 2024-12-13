프롬프트로 AI 아바타 생성하기
텍스트 기반 지시사항을 사용하여 AI 사진 아바타의 모습을 정의하세요. 고급 AI 사진 생성기는 기업용 프로필 사진, 일상적인 초상화 또는 영화 같은 구성 등, 귀하의 요구에 맞는 이미지를 만들어냅니다.
아바타에 새로운 모습을 생성하세요
프롬프트를 사용하여 AI 아바타 캐릭터의 새로운 모습을 생성해 보세요. 의상을 변경하고, 표정을 조절하며, 모든 테마나 상황에 맞게 배경을 바꿔보세요.
모든 이야기에 어울리는 스타일, 사전 설정된 룩 팩
룩 팩으로 맞춤 설정을 가속화하세요. 한 번의 클릭으로 AI 사진 아바타에 전문가, 라이프스타일, 휴일, 판타지 스타일을 즉시 적용하세요.
아바타부터 시작하세요
최상의 정확도를 위해 사진을 업로드하거나, 텍스트 프롬프트로 아바타를 생성하면서 상상력을 발휘하여 건너뛰세요.
텍스트 프롬프트로 생성하기
당신의 상상력이 프리셋을 넘어설 때, 텍스트 프롬프트를 사용하여 당신만의 독특한 것을 만드세요. 꿈꾸고 있는 의상, 환경 또는 분위기를 묘사하고, HeyGen이 나머지를 처리할 겁니다.
룩 팩 둘러보기
대담한 비즈니스 복장부터 신화 속 모험가에 이르기까지, 엄선된 프리셋 스타일 라이브러리를 활용해 보세요. 룩 팩은 특정 테마와 상황에 맞춰 정교하게 맞춘 룩을 즉시 사용할 수 있게 해줍니다.
비교할 수 없는 창의적 자유
상상해보세요, 그리고 HeyGen이 그것을 현실로 만들어냅니다. 텍스트 프롬프트나 미리 디자인된 룩 팩을 사용하여 다른 어떤 도구도 제공하지 않는 방식으로 아바타와 그 주변 환경을 스타일링할 수 있습니다.
프롬프트로 AI 아바타 생성하기
원하는 장면, 복장 또는 포즈를 간단한 텍스트로 설명하세요. HeyGen의 AI는 당신의 사진을 현실적인 AI 이미지로 변환합니다. 비즈니스, 캐주얼, 테마 등 어떤 설정도 선택할 수 있습니다.
수월한 맞춤 설정
세부 사항을 가지고 고민할 필요가 없습니다. 한 번의 클릭으로, 당신의 아바타는 어떤 장면, 목적, 또는 기분에도 완벽하게 어울리는 모습으로 변신합니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 AI 사진 아바타 만들기
자신만의 디지털 세계의 얼굴이 되세요. AI가 생성한 아바타가 당신의 개성, 표정, 그리고 움직임을 포착하면서 참여도를 높여줍니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 포토 아바타 FAQ
사용자는 HeyGen 플랫폼에 선명한 사진을 업로드하고 텍스트 프롬프트를 사용하여 다양한 스타일과 설정에서 생생한 AI 아바타를 생성할 수 있습니다.
HeyGen은 전문가용 헤드샷, 라이프스타일 이미지, 휴가 테마의 사진, 창의적인 판타지 캐릭터 등 다양한 아바타를 제공합니다.
네, HeyGen은 사용자들이 자신의 아바타에 자연스러운 동작, 제스처, 그리고 립싱크를 추가할 수 있게 해주어, 정적인 이미지를 동적인 캐릭터로 변환시킵니다.
물론입니다. 사용자는 원하는 장면, 의상, 또는 포즈를 간단한 텍스트 프롬프트로 설명할 수 있고, HeyGen의 AI는 그 설명을 바탕으로 현실적인 이미지를 생성할 것입니다.
룩 팩은 사용자가 비즈니스, 라이프스타일, 휴가, 창의적 스타일과 같은 특정 테마를 아바타에 단 한 번의 클릭으로 즉시 적용할 수 있게 해주는 사전 디자인된 스타일 템플릿입니다.