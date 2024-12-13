AI 포토 아바타

당신을 위해 맞춤 제작된 포토 아바타.

하나의 사진, 당신이 필요로 할 모든 스타일.

170개 이상의 언어로 말하고 어떤 스타일이든 자유자재로 구사할 수 있는 무제한 AI 버전의 자신을 만들어보세요. AI LinkedIn 프로필 사진이 필요하신가요? 휴일 콘텐츠? 여행 사진? 아니면 마법의 세계에서의 자신을 보고 싶으신가요? 클릭 한 번이면 됩니다!

AI 사진 생성기

AI 포토 아바타 소개.

당신만큼 열심히 일하는 AI 아바타를 만드세요.

HeyGen의 AI를 사용하여 사진을 찍고 어떤 상황에서든 자신을 재상상해 보세요. HeyGen 아바타는 전문적인 사무실, 호화로운 휴가, 창의적인 판타지 세계 등, 당신의 비전에 맞게 조정됩니다. 자연스러운 움직임, 생생한 제스처, 맞춤형 스타일로, 아바타는 필요한 어떤 설정에도 어울릴 수 있습니다.

프롬프트로 AI 아바타 생성하기

텍스트 기반 지시사항을 사용하여 AI 사진 아바타의 모습을 정의하세요. 고급 AI 사진 생성기는 기업용 프로필 사진, 일상적인 초상화 또는 영화 같은 구성 등, 귀하의 요구에 맞는 이미지를 만들어냅니다.

아바타에 새로운 모습을 생성하세요

프롬프트를 사용하여 AI 아바타 캐릭터의 새로운 모습을 생성해 보세요. 의상을 변경하고, 표정을 조절하며, 모든 테마나 상황에 맞게 배경을 바꿔보세요.

모든 이야기에 어울리는 스타일, 사전 설정된 룩 팩

룩 팩으로 맞춤 설정을 가속화하세요. 한 번의 클릭으로 AI 사진 아바타에 전문가, 라이프스타일, 휴일, 판타지 스타일을 즉시 적용하세요.

사례 연구: 트리바고 주요 결과

-50%후반 작업 시간
3-4절약된 달

“다른 회사들과 테스트를 진행했을 때 HeyGen이 항상 품질 면에서 최고였습니다. 처음 이 일을 진행하는 고위험 고보상 상황이었기 때문에 처음부터 그들 팀과 매우 투명하게 일했고, 그들을 매우 신뢰했으며, 그 결과는 완전히 성공적이었습니다.”

조앙 로레아노, 크리에이티브 디렉터

AI 사진 편집기

여전히 놀라운.

단순한 사진을 생동감 넘치는 인공지능 아바타로 변환하세요.

정적인 이미지를 움직임과 목소리가 있는 동적인 AI 생성 아바타로 변환하세요. 자연스럽고 표현력 있는 AI 기반 비디오로 관객들과 소통하세요.

아바타부터 시작하세요

최상의 정확도를 위해 사진을 업로드하거나, 텍스트 프롬프트로 아바타를 생성하면서 상상력을 발휘하여 건너뛰세요.

텍스트 프롬프트로 생성하기

당신의 상상력이 프리셋을 넘어설 때, 텍스트 프롬프트를 사용하여 당신만의 독특한 것을 만드세요. 꿈꾸고 있는 의상, 환경 또는 분위기를 묘사하고, HeyGen이 나머지를 처리할 겁니다.

룩 팩 둘러보기

대담한 비즈니스 복장부터 신화 속 모험가에 이르기까지, 엄선된 프리셋 스타일 라이브러리를 활용해 보세요. 룩 팩은 특정 테마와 상황에 맞춰 정교하게 맞춘 룩을 즉시 사용할 수 있게 해줍니다.

AI 이미지에서 비디오로

핵심 기능 및 혜택.
말하는 사진들.

비교할 수 없는 창의적 자유

상상해보세요, 그리고 HeyGen이 그것을 현실로 만들어냅니다. 텍스트 프롬프트나 미리 디자인된 룩 팩을 사용하여 다른 어떤 도구도 제공하지 않는 방식으로 아바타와 그 주변 환경을 스타일링할 수 있습니다.

프롬프트로 AI 아바타 생성하기

원하는 장면, 복장 또는 포즈를 간단한 텍스트로 설명하세요. HeyGen의 AI는 당신의 사진을 현실적인 AI 이미지로 변환합니다. 비즈니스, 캐주얼, 테마 등 어떤 설정도 선택할 수 있습니다.

수월한 맞춤 설정

세부 사항을 가지고 고민할 필요가 없습니다. 한 번의 클릭으로, 당신의 아바타는 어떤 장면, 목적, 또는 기분에도 완벽하게 어울리는 모습으로 변신합니다.

어떻게 작동하나요?

4단계로 AI 사진 아바타 만들기

자신만의 디지털 세계의 얼굴이 되세요. AI가 생성한 아바타가 당신의 개성, 표정, 그리고 움직임을 포착하면서 참여도를 높여줍니다.

1단계

사진을 업로드하세요

선명한 사진이 있나요? 완벽합니다. 그냥 업로드하고, 최상의 결과를 위해 본인이나 대상의 다른 몇 장의 사진을 추가하세요. 이것은 우리의 AI가 당신의 디지털 트윈의 모든 세부 사항을 학습하고 포착하는 데 도움이 됩니다.

여성의 세 장의 이미지가 웹사이트에 업로드되고 있습니다여성의 세 장의 이미지가 웹사이트에 업로드되고 있습니다

2단계

프롬프트로 AI 사진 생성하기

당신의 비전을 몇 마디로 표현해보세요, 그리고 마법이 일어나는 것을 지켜보세요. 세련된 헤드샷부터 창의적인 시나리오까지, 당신의 아바타가 당신의 분위기에 맞춰 준비되어 있습니다.

여성의 얼굴이 기술 및 스타트업을 위해 스캔되고 있습니다여성의 얼굴이 기술 및 스타트업을 위해 스캔되고 있습니다

3단계

모션 및 음성 추가

자연스러운 움직임과 완벽한 립싱크로 당신의 아바타를 생동감 있게 만드세요. 미세한 고개 끄덕임이든, 대담한 표현이든, 마치 실제 당신처럼 보이고 들릴 거예요.

새로운 비디오 제작 시대에 오신 것을 환영합니다라는 문구와 함께 여성의 얼굴이 있는 스크린샷새로운 비디오 제작 시대에 오신 것을 환영합니다라는 문구와 함께 여성의 얼굴이 있는 스크린샷

4단계

만들기 & 공유하기

HeyGen의 AI는 당신의 얼굴 표정, 제스처, 그리고 독특한 특징들을 학습하여 극도로 사실적인 디지털 버전의 당신을 만들어냅니다. Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn 등 원하는 어디에서나 다운로드하거나 공유하세요.

여성의 얼굴이 기술 및 스타트업을 위해 스캔되고 있습니다여성의 얼굴이 기술 및 스타트업을 위해 스캔되고 있습니다

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 포토 아바타 FAQ

사용자는 HeyGen 플랫폼에 선명한 사진을 업로드하고 텍스트 프롬프트를 사용하여 다양한 스타일과 설정에서 생생한 AI 아바타를 생성할 수 있습니다.

HeyGen은 전문가용 헤드샷, 라이프스타일 이미지, 휴가 테마의 사진, 창의적인 판타지 캐릭터 등 다양한 아바타를 제공합니다.

네, HeyGen은 사용자들이 자신의 아바타에 자연스러운 동작, 제스처, 그리고 립싱크를 추가할 수 있게 해주어, 정적인 이미지를 동적인 캐릭터로 변환시킵니다.

물론입니다. 사용자는 원하는 장면, 의상, 또는 포즈를 간단한 텍스트 프롬프트로 설명할 수 있고, HeyGen의 AI는 그 설명을 바탕으로 현실적인 이미지를 생성할 것입니다.

룩 팩은 사용자가 비즈니스, 라이프스타일, 휴가, 창의적 스타일과 같은 특정 테마를 아바타에 단 한 번의 클릭으로 즉시 적용할 수 있게 해주는 사전 디자인된 스타일 템플릿입니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

