이미지를 비디오로 변환하여 콘텐츠 개선

AI가 생성한 비디오는 이미지에서 파생되어 추억을 보존하거나 전문 포트폴리오를 선보이거나 제품 기능을 강조하는 데 탁월합니다. 이들은 주목을 끌고 지속적인 영향을 남기는 매끄러운 서사를 만들 수 있게 해줍니다. HeyGen의 AI 비디오 생성기는 이미지를 빛나게 만드는 데 필요한 모든 핵심 기능을 제공하여 명확하고 매력적인 프레젠테이션을 가능하게 합니다.

HeyGen의 사용하기 쉬운 플랫폼은 이미지에서 비디오로 만드는 고급 도구들을 갖추고 있어 누구나 관객과 공감할 수 있는 전문가급 비디오를 만들 수 있습니다. 음악, 텍스트, 효과를 추가하여 시청자들에게 깊은 인상을 남기는 기억에 남는 이야기를 창조하세요.