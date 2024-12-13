AI 아바타

이미지를 비디오로

사진을 부드러운 전환, 텍스트, 음악이 있는 역동적인 비디오로 변환하세요. HeyGen은 특히 이미지를 비디오로 만드는 기능을 통해 주목을 끄는 전문적인 시각적 이야기를 쉽게 만들 수 있습니다.

video thumbnail

AI 포토 아바타

정적인 이미지를 손쉽게 동적인 비디오로 변환하세요.

HeyGen의 Avatar IV는 사진을 합쳐 애니메이션, 전환 효과 및 사운드가 있는 멋진 비디오로 만들어줍니다. 개인적인 추억, 마케팅 전략 또는 프레젠테이션을 위해서든, 이 이미지에서 비디오로 만드는 제너레이터는 정지 이미지를 매혹적인 콘텐츠로 변환하는 데 도움을 줍니다. 우리의 AI 비디오 메이커는 비디오 제작 과정을 간소화하여, 여러분의 비디오가 매력적이면서도 사용자 정의가 가능하도록 보장합니다.

웹사이트에 다양한 주식 아바타들이 표시됩니다웹사이트에 다양한 주식 아바타들이 표시됩니다

AI 포토 아바타

동영상을 만들기 위한 이미지 제작의 모범 사례

시각적으로 놀라운 비디오를 만들기 위한 이 팁들을 따르고 이미지에서 비디오 합성하기가 여러분의 프로젝트를 향상시킬 수 있는 방법을 배우세요:

  • 고품질 이미지 선택: 최상의 결과를 위해 선명하고 고해상도의 이미지를 사용하세요.
  • 의미 있는 전환 추가: 이미지 간의 부드러운 전환은 스토리텔링을 강화하고 시청자의 관심을 유지합니다.
  • 배경 음악을 삽입하세요: 시각적 요소와 감정적 영향을 주는 적절한 사운드트랙을 매치하세요.
  • 텍스트 오버레이 사용: 주요 포인트를 강조하거나 이야기에 맥락을 추가하기 위해 캡션 또는 제목을 추가하세요.
헤이젠이 제작한 아바타 IV 모델이 화면에 표시됩니다헤이젠이 제작한 아바타 IV 모델이 화면에 표시됩니다

AI 포토 아바타

이미지를 비디오로 변환하여 콘텐츠 개선

AI가 생성한 비디오는 이미지에서 파생되어 추억을 보존하거나 전문 포트폴리오를 선보이거나 제품 기능을 강조하는 데 탁월합니다. 이들은 주목을 끌고 지속적인 영향을 남기는 매끄러운 서사를 만들 수 있게 해줍니다. HeyGen의 AI 비디오 생성기는 이미지를 빛나게 만드는 데 필요한 모든 핵심 기능을 제공하여 명확하고 매력적인 프레젠테이션을 가능하게 합니다.

HeyGen의 사용하기 쉬운 플랫폼은 이미지에서 비디오로 만드는 고급 도구들을 갖추고 있어 누구나 관객과 공감할 수 있는 전문가급 비디오를 만들 수 있습니다. 음악, 텍스트, 효과를 추가하여 시청자들에게 깊은 인상을 남기는 기억에 남는 이야기를 창조하세요.

휴대폰 화면에 빨간 재생 버튼이 코에 있는 여성이 보입니다휴대폰 화면에 빨간 재생 버튼이 코에 있는 여성이 보입니다

어떻게 작동하나요?

사진을 말하는 아바타로 변환하는 Avatar IV

HeyGen의 최신 Avatar IV 기술을 사용하여 어떤 사진이든 초현실적인 목소리와 움직임으로 생생하게 만드세요.

1단계

사진을 업로드하세요

얼굴이 선명하게 보이는 고품질 이미지를 선택하세요. 지원되는 형식에는 PNG, JPG, HEIC, 또는 WebP(최대 200MB)가 포함됩니다.

video thumbnail

2단계

스크립트나 오디오를 추가하세요

스크립트를 입력하거나 음성을 업로드/녹음하세요. 아바타 IV는 음성과 입 모양을 완벽하게 맞출 것입니다.

video thumbnail

3단계

음성 선택 및 비디오 생성

AI 목소리를 선택하거나 업로드한 오디오를 사용하세요. 그런 다음, 몇 초 안에 리얼한 말하는 아바타 비디오를 만드세요.

video thumbnail

4단계

아바타 비디오를 어디서든 공유하세요

소셜 미디어, 내부 도구 또는 클라이언트 채널에 비디오를 게시하세요—아바타 비디오가 대규모 참여를 준비했습니다.

video thumbnail

더 많은 AI 도구를 발견하세요

자연스러운 목소리와 표정으로 생동감 있는 아바타 비디오로 텍스트를 변환하세요.

altalt

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
altalt

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
altalt

비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
altalt

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
altalt

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
altalt

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
altalt

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

자주 묻는 질문

HeyGen의 이미지-비디오 도구로 무엇을 할 수 있나요?

일련의 이미지를 업로드하고 사용자 정의 전환, 음악 및 선택적 캡션을 포함한 매력적인 AI 기반 비디오로 빠르게 변환할 수 있습니다. 편집 기술이 필요하지 않습니다.

도구가 여러 이미지 형식을 지원하나요?

네, HeyGen은 JPG, PNG, SVG와 같은 일반적인 형식을 지원합니다. 이미지를 업로드하기만 하면 도구가 비디오에 자연스럽게 통합합니다.

비디오에 음악이나 음성 해설을 추가할 수 있나요?

물론이죠! HeyGen의 내장 라이브러리에서 배경 트랙을 선택하거나 직접 업로드할 수 있습니다. 또한 HeyGen의 음성 더빙 도구를 사용하여 AI 생성 음성오버를 겹쳐서 사용할 수도 있습니다.

전환과 타이밍은 얼마나 사용자 정의가 가능한가요?

각 전환 스타일(예: 페이드, 슬라이드)을 사용자 정의하고 각 이미지가 표시되는 시간을 조정하여 페이싱과 흐름에 대한 완전한 제어를 할 수 있습니다.

이 도구를 마케팅이나 소셜 미디어 캠페인에 사용할 수 있나요?

물론입니다. 이 도구는 홍보용 슬라이드쇼, 소셜 미디어 클립, 제품 소개 비디오, 교육 콘텐츠를 빠르고 대량으로 만드는 데 이상적입니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

