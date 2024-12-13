AI 포토 아바타
동영상을 만들기 위한 이미지 제작의 모범 사례
시각적으로 놀라운 비디오를 만들기 위한 이 팁들을 따르고 이미지에서 비디오 합성하기가 여러분의 프로젝트를 향상시킬 수 있는 방법을 배우세요:
- 고품질 이미지 선택: 최상의 결과를 위해 선명하고 고해상도의 이미지를 사용하세요.
- 의미 있는 전환 추가: 이미지 간의 부드러운 전환은 스토리텔링을 강화하고 시청자의 관심을 유지합니다.
- 배경 음악을 삽입하세요: 시각적 요소와 감정적 영향을 주는 적절한 사운드트랙을 매치하세요.
- 텍스트 오버레이 사용: 주요 포인트를 강조하거나 이야기에 맥락을 추가하기 위해 캡션 또는 제목을 추가하세요.
이미지를 비디오로 변환하여 콘텐츠 개선
AI가 생성한 비디오는 이미지에서 파생되어 추억을 보존하거나 전문 포트폴리오를 선보이거나 제품 기능을 강조하는 데 탁월합니다. 이들은 주목을 끌고 지속적인 영향을 남기는 매끄러운 서사를 만들 수 있게 해줍니다. HeyGen의 AI 비디오 생성기는 이미지를 빛나게 만드는 데 필요한 모든 핵심 기능을 제공하여 명확하고 매력적인 프레젠테이션을 가능하게 합니다.
HeyGen의 사용하기 쉬운 플랫폼은 이미지에서 비디오로 만드는 고급 도구들을 갖추고 있어 누구나 관객과 공감할 수 있는 전문가급 비디오를 만들 수 있습니다. 음악, 텍스트, 효과를 추가하여 시청자들에게 깊은 인상을 남기는 기억에 남는 이야기를 창조하세요.
어떻게 작동하나요?
사진을 말하는 아바타로 변환하는 Avatar IV
HeyGen의 최신 Avatar IV 기술을 사용하여 어떤 사진이든 초현실적인 목소리와 움직임으로 생생하게 만드세요.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
자주 묻는 질문
HeyGen의 이미지-비디오 도구로 무엇을 할 수 있나요?
일련의 이미지를 업로드하고 사용자 정의 전환, 음악 및 선택적 캡션을 포함한 매력적인 AI 기반 비디오로 빠르게 변환할 수 있습니다. 편집 기술이 필요하지 않습니다.
도구가 여러 이미지 형식을 지원하나요?
네, HeyGen은 JPG, PNG, SVG와 같은 일반적인 형식을 지원합니다. 이미지를 업로드하기만 하면 도구가 비디오에 자연스럽게 통합합니다.
비디오에 음악이나 음성 해설을 추가할 수 있나요?
물론이죠! HeyGen의 내장 라이브러리에서 배경 트랙을 선택하거나 직접 업로드할 수 있습니다. 또한 HeyGen의 음성 더빙 도구를 사용하여 AI 생성 음성오버를 겹쳐서 사용할 수도 있습니다.
전환과 타이밍은 얼마나 사용자 정의가 가능한가요?
각 전환 스타일(예: 페이드, 슬라이드)을 사용자 정의하고 각 이미지가 표시되는 시간을 조정하여 페이싱과 흐름에 대한 완전한 제어를 할 수 있습니다.
이 도구를 마케팅이나 소셜 미디어 캠페인에 사용할 수 있나요?
물론입니다. 이 도구는 홍보용 슬라이드쇼, 소셜 미디어 클립, 제품 소개 비디오, 교육 콘텐츠를 빠르고 대량으로 만드는 데 이상적입니다.